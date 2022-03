Darius Indrišionis. Vienos raketos atstumu

Vasario 17-ąją populiariausia tema mūsų visuomenėje buvo nevykusiai sugiedotas himnas Prezidentūroje. Praėjus savaitei, staiga virtome Ukrainos geografijos žinovais. Filantropais. Savanoriais. Karybos ekspertais. Žmonėmis, nuolat įsmigusiais į telefonus, nuolat peržvelgiančiais įvairiausius portalus. Laukiančiais žinių apie dar vieną numuštą sraigtasparnį. Apie tai, kad Charkivas – o kas iš mūsų prieš savaitę žinojo, kad jis ne Charkovas, kur jis yra – vis dar laikosi.

Nežinau, ar per šią savaitę suaugome, ar tik pasenome. Galbūt abu. Žinau tik tai, kad visi – nuo Dieveniškių (Šalčininkų r.) iki Bresto (Prancūzija) – gavome antausį. Skaudų, drėgną ir budinantį. Tokį, kuris akimirksniu išvertė mus iš patogios būties spjaudytis tulžim dėl smulkmenų: infliacijos, galimybių pasų, nemielų politikų. Tokį, kuris pabudino iš saldaus sapno. Tokį, kuris pasakė: mielasis (-oji), labas rytas ar vakaras. Jūsų atstumas iki mirties – tiek, kiek skrenda viena raketa. Ačiū už dėmesį, geros dienos.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Atsimenu savąjį antausį. Tąryt it tyčia neslankiojau pirštais po portalus ar tinklus. Buvo jau po pietų, kai pervertęs eilinę krūvelę bylų viename valstybinių archyvų, prisėdau priešais kavos aparatą. Negaliu pasakyti, kad akys netikėjo tuo, ką pamatė. Negaliu pasakyti, kad to nelaukiau. Laukiau, ir net laukiau su savotišku azartu: na va, gal čia prasidės kažkas, gal kažkas nutiks, gal bus apie ką kalbėtis, kuo domėtis. Ir tai nutiko. Supratau, jog jau ketvirtį paros esu atsilikęs nuo naujienų. Pabudau – ir kavos puodelis rankose tebuvo tik atributas, be funkcinės vertės.

Perspausčiau, jei pasakyčiau, kad žinia apie prasidėjusį karą išmušė pagrindą iš po kojų. Neišmušė. Dugnavęs kavą grįžau vartyti bylų apie spekuliantus, degtindarius ir namudininkus. Prasidėjo, tai prasidėjo. Skaičiau apie tūlą Juozą, kuris pokariu Kaune prekiavo namie išdirbtais avikailiais ir už tai gavo porą metų lagerio. Nežinojau apie tūlą Olesią, kuria raketa ištapetavo jos butą Kijeve. Nežinojau apie Gyvačių salos gynėjus, tapusius legendiniais dėl vienos vienintelės frazės, už kurią pas mus galima gauti baudą ar teistumą. Gyvačių salos gynėjai, žinoma, tokių sankcijų nesulaukė – jie paimti į Rusijos nelaisvę. Jie tapo fraze ant veidaknygės viršelių ar marškinėlių. Viena frazė iki mirties. Viena frazė iki amžinos šlovės. Mūsų gyvenimas tapo per greitas.

Nes suprantam, kad juos ištikusi nelaimė gali ištikti ir mus.

Mūsų gyvenimas tapo per greitas. Pastarąją savaitę visi jaučiamės kaip automobilyje tuo momentu, kai įsijungia turbina ir staiga labai smagiai trukteli į priekį. Ir čia dar labai švelnus palyginimas. Nuo įtampos ir varginančios nuolatinės grėsmės vieną rytą sužinojome apie prasidėjusį karą. Apie raketas, lekiančias į tame pačiame gosplane suplanuotus monolitinius daugiaaukščius, tokius pat, kaip mūsų Viršuliškėse ar Justiniškėse. Apie gyventi norinčius tų daugiabučių gyventojus – tokius, kurie sėda į tūkstančius vienas kitą nuolat užstatančių ar apibraižančių automobilių, stoja ilgon kolonon į Vakarus. Arba tokius, kurie slepiasi požemiuose – metropoliteno ar tiesiog garažo – slepiasi, nes nori sulaukti rytojaus.

Darius Indrišionis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jie kaip mes, jie yra mes – dėl to mes ir užjaučiam ukrainiečius. Nes suprantam, kad juos ištikusi nelaimė gali ištikti ir mus. Ar jie skydas, o gal auka ant aukuro, kurį išsipirksim atiduodami kelias dešimtis atliekamų eurų ar nenešiojamus žieminius batus bei pledą iš sodo namelio, tai nesvarbu. Svarbu tai, kad mes pabudom. Mes praregėjom. Mes, prakeikti trumparegiai, galop apgraibomis radome atskriejusia chuligano pėda nuskraidintus tiesos akinius. Mes praregėjome, ir tai nutiko akimirksniu: tada, kai pabudome iš slogaus tarpusavio rietenų miego. Kam berūpi dešimtys ar šimtai idiotų, nenorinčių skiepytis nuo mirtinos infekcijos, kai šimtai tūkstančių ar milijonai žmonių supranta esą per sekundę nuo žūties? Vienos raketos atstumu – bac ir tu didvyris arba nekalta auka: tau realiai dzin – tu negyvas.

Šis antausis turėtų priminti apie mūsų laikinumą, kad ir kas bebūtume: senamiesty besišlapinąs viską pragėręs bomžas ar jaunas eneterpeneris, penkių startuolių įkūrėjas, kurio laukia akinančiai šviesi ateitis – visus mus nuo pabaigos teskiria viena vienintelė raketa iš Rytų.

Gyvenime, kuriame prabudome; gyvenime, kuriame nuo mirties skiria viena toliašaudė ir tiksliašaudė balistinė ar branduolinė raketa, mes neturime prabangos beprasmybei.

Ir tokia situacija turi priversti permąstyti tikslus bei vertybes. Skrydis į Balį? Dvi instagraminės meilužės? „Chevrolet Camaro“? Tikrai? Ar tai yra siektinas etalonas? Ar mūsų gyvenimas apsiriboja vien hedonistiniais džiaugsmais ir permanentiniu laimingu pirsčiojimu be jokios prasmės?

Gyvenime, kuriame prabudome; gyvenime, kuriame nuo mirties skiria viena toliašaudė ir tiksliašaudė balistinė ar branduolinė raketa, mes neturime prabangos beprasmybei. Šiame pasaulyje, tame, kuris užgimė prieš kelias dienas, nebėra vietos tuščiavidurėms tarpusavio rietenoms dėl smulkmenų. Pasaulyje, kur žavingų merginų šypsnius nuo karsto dangtin dunksinčių žemių skiria viena raketa, nėra vietos beprasmiams ginčams.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Mes staiga pamiršom ginčus. Staiga tapom vieningi. Vieningi Tėvynės gynėjai, Ukrainos rėmėjai ar tiesiog geri žmonės. Pabudom, supratom, kad iki užspringties, iki mirties, iki šešių pėdų po žeme mus teskiria viena vienintelė raketa. Ir ši raketa vėl suteikė gyvenimui prasmę.

Ir aš norėčiau, kad nepamirštumėm šio antausio. Šio žeminančio smūgio, privertusio išeiti į gatves. Susilieti su tūkstančiais žmonių, palaikančių su smurtu susiduriančią valstybę, visai tokią kaip mes, noriu, kad neprarastumėm šios dvasios. Tos, kuri bylote byloja, kad jei prieš mus ir tas Šaltenio nuomininkas iš amžinai žaliuojančio klevo – ir net jei jis tuoj pat mus nudobs – prieš mirtį, prieš pradingstant vienos raketos atstumui, mes jam pasakysim tuos žodžius – apie laivą ir apie tai, kur tam laivui reikėtų keliauti.