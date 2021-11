Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: kaip laidojo XIII-XV a. Lietuvoje

Lietuvos istorijos institutas ir LRT tęsia bendrą darbą skleisdami Lietuvos visuomenei kokybišką informaciją, padedančią geriau pažinti Lietuvos visuomenės ir valstybės istoriją, o taip pat plėsti humanitarinį akiratį.

Šiandien LRT portalo skaitytojų dėmesiui siūloma ištrauka iš archeologų dr. Irmos Kaplūnaitės ir dr. Ryčio Jonaičio monografijos „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ (Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2020), kalba apie krikščioniškosios laidosenos bruožus.

R.Jonaičio ir I.Kaplūnaitės knyga – ilgamečių tyrimų Vilniuje, sklype Bokšto g. 6 rezultatas. Šie mokslininkai detaliuosius tyrimus čia vykdė nuo 2006 iki 2014 metų. Pastarajame sklype buvo aptiktas išskirtinis paminklas – vėlyvųjų viduramžių griautinis senkapis, datuojamas XIII a. paskutiniu trečdaliu – XV a. pradžia. Šis laikotarpis yra dar daug archeologams ir istorikams klausimų keliantis Lietuvos istorijos tarpsnis, kai vyko fundamentalūs virsmai ir pagonybę keitė krikščionybė.

monografija „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Lietuvos istorijos instituto archeologų tyrinėtas senkapis unikalus ne tik dėl istorinio konteksto, bet ir tuo, kad yra labai gerai išlikęs miesto laidojimo paminklas su intensyviais kultūriniais sluoksniais virš jo.

Krikščioniškosios laidosenos bruožai

XIII–XIV a. Lietuvos kaimynai jau buvo krikščionys – rytuose stačiatikiai, šiaurėje ir pietuose katalikai[i], savo mirusiuosius laidoję pagal krikščioniškas tradicijas. Tačiau reikia prisiminti, kad net ir konservatyviausi ritualai ilgainiui šiek tiek keitėsi ir XIII–XIV a. nebuvo tokie patys kaip, pavyzdžiui, III a. Be to, galėjo būti skirtumų tarp katalikų ir stačiatikių, nors ir tos pačios krikščioniškosios religijos atstovų, kapų. Kai kuriems laidosenos ypatumams įtakos turėjo vietiniai veiksniai. Svarbu pabrėžti, kad archeologiniai tyrimai leidžia atsekti tik dalį buvusių krikščioniškosios laidosenos bruožų. Kitų ritualų, ypač buvusios liturgijos, archeologija neparodo; jie nepaliko pėdsakų archeologinėje medžiagoje.

Tokiu atveju nebent istoriniai šaltiniai gali atskleisti, kaip vykdavo kūno ruošimas laidoti, aprengimas, šarvojimas, budėjimas prie mirusiojo, gabenimas į laidojimo vietą, kaip vyko pačios laidojimo apeigos. Deja, apie viduramžių Lietuvą tokių šaltinių nėra išlikę.

Stačiatikiškos Rusios metraščių sąvaduose yra įrašų, susijusių su mirtimi ir laidosena. Pagrindinė jų dalis yra labai trumpos ir standartinės formuluotės, mininčios vienos ar kitos asmenybės mirtį. Be to, metraščių duomenys daugiausia mini tik valdantįjį elitą, dvasininkijos hierarchus, vienuolius.

Analizuojant šaltinius, kuriuose nurodytos vieno ar kito asmens mirties ir palaidojimo dienos, galima atsakyti į klausimą, per kiek laiko būdavo laidojama įvairiais laidosenos formavimosi etapais. Tačiau metraščiuose itin mažai įrašų, kuriuose būtų minima ir mirties, ir laidotuvių diena. Dažniausiai nurodoma tik mirties diena. Iš negausių įrašų galima spręsti, kad laidotuvės dažniausiai vykdavo tą pačią ar kitą dieną. Kartais rašytiniuose šaltiniuose atsispindi ir kiti laidosenos ypatumai. Labai dažnai minimi laidojimo įrenginiai, ypač kalbant apie XI–XIV a. Įprastai vartojamas neutralus terminas „karstas“, neaptariant jo formos ir tik kai kuriais atvejais nurodant medžiagas, iš kurių pagamintas – akmuo, marmuras, medis.

Reikėtų pažymėti, kad rašytiniuose šaltiniuose praktiškai nėra duomenų apie įkapių, kurios lydėjo mirusįjį, dėjimą, o vykdant viduramžių miestų kapinynų archeologinius tyrimus jų aptinkama. Rašytiniuose šaltiniuose paminėti ir atvejai, kai į kapą kai kurioms istorinėms asmenybėms dedami daiktai; dažnai tai kalavijas, strėlės, žvakės.

Apibendrinus Rusios rašytinių šaltinių duomenis apie laidosenos ritualus matyti, kad daugiausia dėmesio skiriama valdančiojo elito atstovams ir jų šeimos narių laidotuvėms. Be to, visi šie paminėjimai jau tiesiogiai susiję su įsigalėjusios krikščionybės laidosenos ypatumais. Apie pereinamojo laikotarpio laidoseną daugiausia informacijos, kaip ir Lietuvoje, suteikia archeologiniai šaltiniai. Kai neturima jokių rašytinių duomenų apie laidojimo paminklą, net ir gerai ištirtuose Vakarų Europos kapinynuose kartais kyla klausimų dėl jų priskyrimo konkrečiai konfesijai, ypač kai paminklas priklauso pereinamajam laikotarpiui iš senojo tikėjimo į krikščionybę.

Tiesa, chronologija skiriasi: Vakarų Europoje toks pereinamasis laikotarpis apima IV–VII a., Skandinavijoje šis etapas prasideda nuo IX a., Rusioje tai IX–XI a. – nuo pačių ankstyviausių christianizacijos paminėjimų metraščiuose iki savitų formų krikščioniškosios kultūros atsiradimo ir pirmųjų Rusios šventųjų kunigaikščių Boriso ir Glebo kanonizavimo. Tačiau chronologiniai skirtumai šiuo atveju nėra tokie svarbūs, aktualesnis pats laidosenos identifikavimas ir laidojimo paminklo priskyrimo konkrečiai konfesijai galimybės.

monografija „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Laidosenos tradicijos, tarp jų ir krikščioniškosios, istoriografijoje dažnai kelia diskusijų – suabejojama skirtingoms religijoms būdingais kriterijais, laidosenos bruožais. Tuo labiau kad ir pati tradicija nebuvo vienoda, kito laikui bėgant. Be to, galėjo skirtis skirtingose šalyse. Todėl keliamas klausimas, kiek galima remtis laidosenos bruožais, priskiriant laidojimo paminklą vienai ar kitai religijai, tuo labiau etninei grupei. Vis dėlto manytume, kad konfesinis priskyrimas, paremtas laidosenos bruožais, gali būti gana patikimas, ypač kalbant apie krikščionybę, kuri pasižymi gana akivaizdžiais, specifiniais laidosenos bruožais. Be abejo, būtina įvertinti visą kontekstą, radinius, vietą, istorinius duomenis bei aplinkybes. Imant visą turimą medžiagą, laidosenos bruožų analizė gali leisti patikimiau susieti paminklą su kuria nors konfesine grupe. Laidosena atspindi tikėjimą ir ritualus, kai kuriais atvejais būtent ji gali parodyti konfesinę priklausomybę geriau nei radiniai.

Taigi, nors istoriografijoje diskutuojama dėl galimybės atskirti pagoniškus laidojimo paminklus nuo krikščioniškų, vis dėlto galima išskirti kai kuriuos laidosenos elementus, kurie padėtų nustatyti kapinyno religinę priklausomybę.

Pagrindinius kriterijus, rodančius, ar kapinės krikščioniškos, ar ne, labai konkrečiai dar 1991 m. išskyrė ir aprašė anglų mokslininkė Dorothy Watts knygoje, skirtoje romėniškosios Britanijos krikščionybei ir pagonybei. Skyriuje „Krikščioniškų kapinių identifikacija“ nurodyti aštuoni pagrindiniai kriterijai: orientacija rytų–vakarų kryptimi; kūnas ištiestas, ant nugaros; kapai nesuardo vienas kito; nėra kapų, kuriuose mirusiajam nukirsta galva; nėra įkapių arba jų yra labai nedaug; yra kūdikių kapų; yra mauzoliejų, centrinių kapų; šalia yra pagoniškos kapinės.

Tiesa, anot pačios tyrėjos, ne visi kriterijai yra vienodai svarbūs, ne visi jie būtinai turi atsispindėti viename laidojimo paminkle. Be to, iškirtus bruožus dar galima pildyti. Pavyzdžiui, dar vienu kriterijumi galėtų tapti maldos namų buvimas netoli kapinyno. Abejonių kelia ir išskirtas bruožas, kad nėra kapų, kuriuose mirusiajam nukirsta galva.

Žinoma, kad bendruomenės atstumtieji, nusikaltėliai, nekrikštai galėjo būti laidojami išskirtinai – surištomis rankomis, kniūbsti, nukirstomis galvomis.

Žinoma, kad bendruomenės atstumtieji, nusikaltėliai, nekrikštai galėjo būti laidojami išskirtinai – surištomis rankomis, kniūbsti, nukirstomis galvomis. Todėl ir krikščionių kapinėse gali būti kapų, kuriuose mirusiajam nukirsta galva, tiesa, tokie kapai nėra dažni. Pavyzdžiui, panašus kapas aptiktas Kriveikiškio kapinyne. Jame mirusiajai, palaidotai kape Nr. 133, buvo nukirsta galva bei ties alkūnėmis nukirstos rankos. Atrodo, kad galva ir rankos buvo nukirstos jau po mirties, prieš palaidojant kūną. Pasak tyrimų autoriaus G. Vėliaus, apžvelgusio etnografinius šaltinius, gali būti, kad galva nukirsta atliekant kažkokį maginį veiksmą po mirties. Tačiau taip pat tikėtina ir kita versija – gal čia palaidota bendruomenės atstumtoji, nusikaltėlė? Vis dėlto ir šiai versijai įrodyti trūksta svaresnių argumentų, tuo labiau kad mirusioji palaidota su puošniais auskarais.

Toliau aptarsime A. Musino veikalą, skirtą Naugardo žemės christianizacijai. Autorius išskiria kelis krikščioniškosios laidosenos bruožus, iš kurių, be abejonės, pagrindinis yra nedegintų mirusiųjų laidojimas. Su tuo sutinka dauguma tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjų. Tačiau norint labiau pagrįsti, ar nedegintinis kapas yra krikščioniškas, ar pagoniškas, būtina atkreipti dėmesį ir į visą kontekstą. Kitas A. Musino išskirtas rodiklis – griautinis palaidojimas kapo duobėje, kurios buvimą jis sieja būtent su krikščioniškosios laidosenos tradicija.

Kapo orientacija rytų–vakarų kryptimi yra dar vienas krikščioniškosios laidosenos bruožas. Kaip christianizacijos požymį mokslininkas išskiria ir įkapių sudėtį. Tiesa, čia jau neišvengiama nuolatinės diskusijos, ar įkapių dėjimas yra pagoniškas bruožas, ar jį toleravo ir krikščionybė. Galima sakyti, kad tai labai priklauso nuo pačių įkapių. Pavyzdžiui, asmeninį pamaldumą rodančios, su krikščionybe susijusios įkapės, žinoma, bus vertinamos kaip krikščioniškų kapų atributas. Taigi, visus išskirtus krikščioniškų kapinių bruožus reikia aptarti ir išanalizuoti detaliau, atsižvelgiant į turimą kontekstą.

Bene svarbiausias bruožas, priskiriamas išskirtinai krikščioniškajai laidosenai nuo pat šios religijos atsiradimo, – tai griautiniai, o ne degintiniai kapai. Mirusiojo laidojimas nedeginant susijęs su tikėjimu, kad kūnas prisikels. Nors oficialiai buvo mokoma, kad kūno sunaikinimas nepakenks prisikėlimui, greičiausiai dauguma žmonių nenorėjo rizikuoti. Todėl mirusiojo inhumacija yra suprantama kaip patikimiausias krikščioniškų laidojimo apeigų rodiklis. Didesnių ginčų dėl šio kriterijaus nekyla. Šventajame Rašte, Senajame Testamente, Pradžios knygoje, pasakyta: „Ir Dievas tarė: „Pasidarykime žmogų Mūsų pavyzdžiu, kuris būtų panašus į Mus...“ (Pradžios knyga 1:26). Todėl mirusiojo kūno deginimas gali būti suprantamas kaip Dievo įžeidimas, vadinasi, toks laidojimas yra nepriimtinas.

Bet ir čia galėjo būti išimčių, kai krikščionis palaidotas sudegintas, pavyzdžiui, kalbant apie pirminę christianizaciją, arba mūsų jau minėtą prima signatio – pirminį, pradinį krikštą. Be to, net ir krikščionis mirusysis galėjo būti laidojamas dar pagonių artimųjų. Tokiu atveju laidosenoje labiau atsispindėjo ne mirusiojo asmeninis tikėjimas, bet jį palaidojusių žmonių pasaulėžiūra.

monografija „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Kitas krikščioniško kapo bruožas – orientacija rytų–vakarų kryptimi. Pagal krikščioniškąją tradiciją, mirusysis laidojamas galva į vakarus, kojomis į rytus, kad prisikėlęs žiūrėtų į rytus – į iš ten ateinantį Kristų. Ir čia diskutuojama, ar tikrai griautinį kapą, orientuotą rytų–vakarų kryptimi, automatiškai galima priskirti krikščionybei, pabrėžiant kai kurias žinomas išimtis. Vis dėlto tokios išimtys būdingesnės ankstyvajam krikščionybės etapui, o vėlyvaisiais viduramžiais griautinis laidojimas rytų–vakarų kryptimi yra laikomas vienu iš patikimiausių krikščioniškosios laidosenos įrodymų. Tokia orientacija neprivalo būti preciziškai rytų–vakarų krypties, galimi nedideli nuokrypiai, galėję atsirasti dėl besikeičiančios saulės padėties skirtingais metų laikais. Taip pat mirusiųjų orientacijai įtakos galėjo turėti vietos reljefas, aplinkinių gatvių kryptys, ypač kapinėse, kurios buvo inkorporuotos į jau esamą miesto struktūrą. Istoriografijoje pažymima, kad ryškiausias, su krikščionybe susijęs ir jos formavimą veikęs sakralinės erdvės ritualas – tai objektų orientavimas rytų–vakarų kryptimi.

Dar vienas su krikščionybe sietinas elementas – mirusiojo laidojimas ištiestoje padėtyje, ant nugaros. Netiesioginė nuoroda apie tokį laidojimą yra stačiatikiškuose rašytiniuose šaltiniuose. Tačiau net ir krikščioniškoje tradicijoje yra kapų, kuriuose mirusieji, ypač vaikai, palaidoti ant kurio nors šono, vadinamojoje miego pozoje. Toks laidosenos bruožas priskiriamas prie netradicinių. Laidojimas miego pozoje žinomas jau nuo akmens amžiaus. E. Svetiko duomenimis, tokių kapų žinoma apie 80 iš 32 kapinynų. Tyrėjas taip palaidotuosius interpretuoja kaip „labai pamaldžius, atgailaujančius nusidėjėlius“. Tačiau, kaip pastebi G. Vėlius, pažvelgus į taip palaidotų asmenų amžių, matyti, kad didžioji dalis yra jauni individai. Kyla klausimas – už kokias nuodėmes vaikai buvo laidojami kaip „atgailaujantys nusidėjėliai“?

Čia pritartume G. Vėliaus interpretacijai: „galbūt vaiko netektis artimiesiems buvo švelnesnė, ne tokia skausminga, mirtį sutapatinus su miegu“. Be to, kartais ant šono žmonės laidoti dėl fizinių priežasčių, pavyzdžiui, invalidai, kurių kitaip palaidoti nepavyktų. Taip pat randama išskirtinių atvejų, kai mirusieji palaidoti kniūbsti arba ant pilvo, taip pat sulenktomis ar sukryžiuotomis kojomis, ištiestomis į priekį rankomis. Tokie palaidojimai vertinami dvejopai. Tai gali būti kažkuo nusikaltusių žmonių kapai, tačiau kartais manoma ir priešingai, kad taip laidoti kaip tik itin pamaldūs žmonės, netgi vienuoliai ar šventieji.

Taigi, kuo nors išsiskiriantys kapai gali būti siejami ir su paties žmogaus išskirtinumu – itin dideliu pamaldumu ar priklausymu dvasininkijai. Manoma, kad kaip nors ypatingiau ir su didesniu dėmesiu įrengti kapai gali būti siejami ir su socialiniu statusu. Be abejo, reikia turėti omenyje, kad netradicinę kūno padėtį galėjo nulemti ir kartais pasitaikantis reiškinys, kai žmogus palaidojamas dar gyvas.

Toliau reikia paminėti mirusiojo rankų padėtį. Krikščioniškoje liturgijoje ji galėjo būti reglamentuota – sukryžiuotas rankas sudedant ant krūtinės. Tačiau rankų padėties analizė atliekant archeologinius tyrimus gali kelti abejonių dėl fizikos dėsnių – ant krūtinės, pilvo ar dubens padėtos rankos laidojimo metu, o ypač jau vėliau, kūnui yrant, tiesiog galėjo būti išjudintos iš pirminės padėties.

Dar vienas krikščioniškų kapinių bruožas tas, kad jos dažnai būdavo įrengiamos šalia ar net virš buvusių pagoniškų kapų. Taip pat žinoma atvejų, kai virš buvusių pagoniškų laidojimo paminklų pastatomi krikščioniški maldos namai ir šventoriuje įrengiamos kapinės.

Vienas iš labiausiai diskutuotinų krikščioniškosios laidosenos elementų yra įkapės, o tiksliau – jų buvimas arba nebuvimas kape. Vieni autoriai teigia, kad ir po krikščionybės įvedimo išlieka paprotys dėti įkapes, kiti kontrargumentuoja, kad krikščionybės norma skelbia visišką įkapių nebuvimą kape, dar kiti kategoriškai teigia, kad buities daiktai kape yra tikriausias pagonybės rodiklis. Vis dėlto, nors tradiciškai manoma, kad įkapių dėjimas mirusiesiems yra pagoniškas bruožas, tačiau ankstyvajame krikščionybės etape (ypač romėniškajame) Bažnyčia neskyrė daug dėmesio kapo įrengimui ir įkapių buvimui. Pastarųjų dėjimas į kapus Vakarų Europoje kai kur tęsėsi dar bent du šimtmečius po krikščionybės priėmimo.

Bažnyčia nei draudė, nei skatino įkapių dėjimą, ypač ankstyvaisiais viduramžiais. Tiesa, tokios įkapės buvo paprastos, nedidelės ir negausios – amuletai, peiliai, karoliukai bei kiti papuošalai. Savitesni krikščioniškieji ritualai susiformavo tik IX–X a., o dar vienas reikšmingas lūžis buvo XVI a., kai Reformacija naujai interpretavo laidosenos tradicijas. Todėl dabar, remiantis naujausiomis analizėmis, įkapių buvimas ar nebuvimas kape nebegali būti laikomas pagonybės ar krikščionybės rodikliu. Kai kuriais atvejais tai galėjo būti labiau mados dalykas ar vietinis ypatumas. Nepaisant to, diskusijos dėl įkapių vis dar išlieka itin karštos.

Skirtingi tyrėjai skirtingai interpretuoja ir įkapių nykimą. Vieni tai sieja su ekonominiais, politiniais ir kultūriniais veiksniais, kiti didesnę reikšmę skiria krikščioniškajai eschatologijai. Manoma, kad krikščionybėje kuklios įkapės ir karstai buvo suvokiami kaip pati geriausia gyvųjų dovana mirusiesiems.

Apskritai, jau maždaug nuo VIII a. daugiau dėmesio pradėta skirti nebe įkapėms ir individualiam kapų įrengimui, o laidojimo vietai. Toks pokytis būdingas krikščioniškoms kapinėms, kai nebe tiek svarbus individualus kapas, o jau visa kapų teritorija – kapinės – tampa šventa žeme.

Be išvardytų požymių, krikščioniškosios laidosenos tradicijai būdingi ir kai kurie kiti bruožai, pavyzdžiui, mirusiojo laidojimas individualioje kapo duobėje, taip pat kelių mirusiųjų laidojimas vienoje kapo duobėje, keliais horizontas – vienas virš kito, bet neperkasant vienas kito. Tokie kapai atspindi stiprius šeimos ryšius. Be to, ši tradicija sietina su krikščioniškąja laidosena.

Pavyzdžiui, Lenkijoje kartu su bažnyčių atsiradimu XII a. kapinės pradėtos įrengti šventikų pašventintoje žemėje, netoli bažnyčių – taip kapinės „įžengė“ į miestus. Siekiant laidoti išskirtinai tik šventoje žemėje, sumažėja vietos. Manoma, kad todėl iškart padaugėja kapų vienas virš kito. Taigi, kapų įrengimas vienas virš kito sietinas su laidojimu šventoje žemėje, ypač miestuose, šventorių kapinėse. Čia svarbus ir dar vienas dalykas, susijęs su pačių kapinių įrengimu: jei laidojama į tą pačią duobę, vadinasi, tuometiniame žemės paviršiuje turėjo būti kažkokių ženklų, žyminčių kapo vietą.

Kaip dar vienas krikščioniškų kapinių bruožas išskiriamas kūdikių kapų buvimas. Anksčiau pačių mažiausių bendruomenės narių kapai reti arba išsiskiriantys iš kitų kapų, o pagal krikščionišką tradiciją – mirę kūdikiai ir net naujagimiai laidojami su tokia pačia pagarba, kaip ir suaugusieji, jiems įrengiant tokias pačias kapo duobes. Ši praktika gali būti siejama su tikėjimu, kad bet kuris pakrikštytas kūdikis, miręs iki 2 metų amžiaus, yra be nuodėmės.

Nagrinėjant kai kuriuos Skandinavijos šalių bažnyčių šventorių palaidojimus pastebėta, kad maži vaikai dažnai laidoti netgi labiau „prestižinėse“ vietose. Skirtingo amžiaus vaikų laidosenos kaita gali atspindėti tam tikrus vaikystės etapus, žymėti perėjimą į suaugusiųjų pasaulį.

monografija „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Kai kurioms krikščioniškoms kapinėms būdingi išskirtiniai, vadinamieji centriniai kapai, aplink kuriuos tankiai spietėsi kiti kapai. Tokie kapai galėjo priklausyti šventiesiems, tačiau juose galėjo būti laidojami ir kokie nors itin aukšto statuso mirusieji. Tiesa, identifikuoti tokius kapus ilgai naudotuose, tankiai užlaidotuose senkapiuose gali būti itin problemiška. Be to, reikia pabrėžti, kad išskirtinių, centrinių kapų buvimas yra būdingas ne vien krikščionybei – jis yra universalus paprotys, žinomas dar iš neolito laikų. Tiesiog krikščionybė suteikė jam savitą prasmę.

Dar vienas krikščioniškų kapinių bruožas tas, kad jos dažnai būdavo įrengiamos šalia ar net virš buvusių pagoniškų kapų. Taip pat žinoma atvejų, kai virš buvusių pagoniškų laidojimo paminklų pastatomi krikščioniški maldos namai ir šventoriuje įrengiamos kapinės. Apžvelgus Lietuvos viduramžių griautinių kapinynų topografiją matyti, kad keletas jų yra tose vietose, kuriose laidota dar nuo vidurinio ir vėlyvojo geležies amžiaus.

Šalia vietos, kurioje laidoti sudeginti mirusieji, įvedus krikščionybę įrengiamos ir krikščionių kapinės, pavyzdžiui, Obeliuose, Paalksniuose. Kaip savo disertacijoje rašo G. Petrauskas, „[i]šnykus mirusiųjų deginimo papročiui kapinynuose pradėta laidoti nedegintus mirusiuosius (Kejėnai, Paprūdžiai, Tulpiakiemis) arba į šias vietas būdavo sugrįžtama XVI–XVII a. (Graužiai, Nendriniai)“. Pažymėsime, kad kapinyno Bokšto gatvėje atveju tai neaktualu, nes Vilniuje būtent krikščionys buvo kitatikiai, o oficiali religija iki pat 1387 m. buvo pagonybė. Vargiai tikėtina, kad pagonys lietuviai su pagonybę išpažįstančiais valdovais būtų toleravę savo laidojimo paminklų ardymą.

Matome, kad Vakarų Europoje vėlyvaisiais viduramžiais krikščioniškosios laidosenos tradicija jau buvo gana nusistovėjusi. Pagrindiniai jos bruožai – tai griautinis laidojimas ištiestoje padėtyje, mirusiojo guldymas ant nugaros, rytų–vakarų krypties orientacija, retos įkapės, kūdikių kapai, laidojimas į tą pačią kapo duobę, vienas virš kito. Žinoma, beveik visais atvejais pasitaiko išimčių – ne rytų–vakarų krypties mirusiojo orientacija, gausesnės įkapės, kuo nors išskirtinis laidojimo būdas, kapo įrengimas ar panašiai. Toliau analizuodami Bokšto gatvės senkapio laidoseną detaliau aptarsime ir įvairius išskirtinius atvejus, pastebėtus šiame laidojimo paminkle, bei pateiksime įžvalgų, dėl kokių priežasčių jie galėjo atsirasti.

Kalbant apie XIII a. pab.–XV a. pr. Vilnių, čia įsikūrę krikščionys jau turėjo laikytis gana griežtos laidosenos tvarkos, kurią atsinešė su savimi. Žinoma, išskirtinumo Vilniaus atveju turėjo suteikti gyvenimas šalia kaimynų pagonių ir ypač galimos santuokos su jais, naujakrikštų buvimas. Visas šias aplinkybes irgi reikia turėti omenyje nagrinėjant laidoseną kapinyne Bokšto gatvėje. Negalima tiesiogiai perkelti Vakarų Europos ar Rusios analogų. Be to, reikia prisiminti, kad religinę priklausomybę galėjo atspindėti dalykai, kurie nepaliko pėdsakų archeologinėje medžiagoje, pavyzdžiui, laidojimo ceremonijos liturgija.

[i] Kaimyninė Lenkija pakrikštyta 966 m., Skandinavijos šalys krikščionybę priėmė nuo IX a., dabartinė Latvijos teritorija (nuo XII a. Livonija) jėga pradėta krikštyti XII a. II p., Rusia stačiatikybę priėmė 988 m.