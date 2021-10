Martynas Mockus. Franko Zappos paminklas Vilniuje: griauti negalima palikti?

Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės simbolis pateko po Vilniaus miesto savivaldybės buldozeriu dėl planuojamų Centro poliklinikos priestato statybų. Ką gi mums ir pasauliui reiškia šis paminklas?

F. Zappos paminklas – Vilniaus 700-ojo gimtadienio simbolis

Turbūt dažnas vilnietis nustebtų atsivertęs Vilniaus 700 m. programą ir atradęs, kad F. Zappos paminklas įtrauktas tarp 7 Vilniaus legendų ir simbolių. Svarba jis dalijasi su Gedimino apsireiškimu, Kristoforu, Trimis Kryžiais ir Aušros Vartais. Šioje programoje rašoma: „Jei vis dar galvojate, kad laisvės vėjai Vilniuje pučia Užupio pakrantėse, nustebsite užsukę į nedidelį skverą prie Vilniaus Centro poliklinikos. Ten nuo 1995 m. stovi paminklas Frankui Zappai. Neaišku, ar šis amerikiečių roko muzikantas buvo bent girdėjęs Vilniaus vardą, tačiau laukiniais devyniasdešimtaisiais jo vardas buvo įrašytas į miesto istoriją. Vilniuje išaušo diena, kai galima statyti paminklus ilgaplaukiams vyrams. Tačiau menininkai, inicijavę paminklo pastatymą, pasiuntė universalesnę žinutę: jei čia gali stovėti paminklas Zappai – provokatoriui, visiškai netilpusiam į jokius rėmus, – šiame mieste yra vietos naujai atrastai laisvei.“[1]

Taigi, „laukiniais devyniasdešimtaisiais“ grupė menininkų ir F. Zappos gerbėjų klubo narių, vadovaujami fotografo Sauliaus Paukščio, pasinaudojo pilietinėmis laisvėmis ir mylimam dainininkui pastatė paminklą. Prieš porą metų net ir knygą apie tai išleido[2]. O kaip tai paveikė užsienio auditoriją?

Paminklas F. Zappai – plačiausiai žinomas Lietuvos paminklas už Lietuvos ribų

Konstantinas Bogdanas, Lietuvos skulptorius, tarybiniais laikais kūręs Lenino galvas, tuo pačiu stiliumi sukūrė ir F. Zappos paminklą.[3] Tai buvo pirmas F. Zappos paminklas pasaulyje, o dėl kontroversiškumo ir „simbolio, žyminčio komunizmo pabaigą“ ikoniškumo pakliuvo į daugelį šiuolaikinio meno vadovėlių.[4]

2015 m. „Reuters“, aprašydamas mero R. Šimašiaus žygdarbius verčiant Žaliojo tilto sovietines skulptūras, konstatuoja, kad F. Zappos paminklas buvo komunizmo pabaigos simbolis.[5]

2000 m. „The Guardian“ straipsnyje „They tore down Lenin's statue – and raised one to Frank Zappa“ („Jie nugriovė Lenino statulą ir pastatė naują – Frankui Zappai“) cituoja Saulių Paukštę: „Mes desperatiškai ieškojome simbolio, kuris žymėtų komunizmo pabaigą, bet kartu norėjome, kad jis nebūtų smerkiantis ir niūrus („We were desperate to find a symbol that would mark an end to communism, but at the same time express that it wasn’t all doom and gloom“).[6]

Akademiniuose darbuose F. Zappos paminklas Vilniuje aprašomas plačiai. Štai Ericas Heinze᾽as, Londono karalienės Marijos universiteto Teisės mokyklos mokslininkas, pavadina paminklą „A symbol that would mark the end of communism“ („Simbolis, kuris žymi komunizmo pabaigą“).[7]

Saulius Paukštys / BNS nuotr.

Inga Untiks akademiniame žurnale „Spaces of Identity“ straipsnyje „Frankie goes Vilnius“ rašo: „Nors tuo laiku Zappa nebuvo užkariavęs trijų milijonų Lietuvos piliečių širdžių ir protų, tačiau jo gerbėjų klubo dėka jis greitai tapo centriniu Lietuvos nepriklausomybės simboliu.“[8]

Matilda Dahl, Stokholmo universiteto doktorantė, dedikavo visą savo daktaro tezių skyrių F. Zappos monumento atsiradimo istorijai. Ji cituoja S. Paukštės interviu: „Nesvarbu, laisvi ir teisingi rinkimai, nepriklausomi teismai ar etninių mažumų gerbimas, valstybė tik tuomet tikrai gali būti pavadinta demokratine, jei jos lyderiai pakankamai subrendę leisti pastatyti paminklą Frankui Zappai.“

Tame skyriuje įstrigo S. Paukščio citata, kurioje maištingasis užupietis piktinosi draudimu statyti paminklą prie Dailės akademijos: „Zappos dvasia leido mums pamatyti, kad neužtenka paskelbti nepriklausomybės nuo Maskvos, mums būtina paskelbti nepriklausomybę ir nuo Vilniaus.“[9] Nuo tuomet Užupio nepriklausomybės idėja vystėsi ir dabar ją mini turistus traukiančia Užupio konstitucija ar Melagių dieną atkurtos nepriklausomos Užupio respublikos renginiais.

Turistų atrakcija

F. Zappos paminklas – neabejotinai ir turistų atrakcija. Tripadvisor.com galime rasti turistų atsiliepimų, kurių palikta net per 100. UriusT rašo: „Frankas Zappa buvo puiki katė ir štai todėl jis nusipelnė būti pagerbtas biustu Vilniuje. Neatmesčiau, kad jis nė velnio nežinojo apie Vilnių ar Lietuvą, bet jo siela ir protas labai teigiamai paveikė posovietinę visuomenę. Bet koks tokio laisvamanio pagerbimas yra didelis socialinis gėris visuomenei, kuri konfliktuoja su priespaudiniu mentalitetu, ateinančiu iš praeities.“

Franko Zappos skveras / BNS nuotr.

Linda H. iš Didžiosios Britanijos rašo: „Verta paeiti 10 min. nuo Katedros. Nelabai daugiau nei statula, bet labai malonu pamatyti.“

Britas HonestTel rašo: „Kai kuriems tai patiks, kai kuriems – ne. Teko nedaug išsukti iš kelio į KGB muziejų, kurį nusprendėme aplankyti. Taip, tai Franko bronzinis biustas automobilių stovėjimo aikštelėje, bet tai vis vien atrakcija. Tai taip netikėta ir taip demonstruoja laisvo žodžio jėgą išsivadavus iš Sovietų Sąjungos.“

Naomi-a iš Niukaslo rašo: „Pamatėme žemėlapyje ir nusprendėme, kad privalome tai pamatyti ir suprasti, kas tai. Tai tik Franko Zappos galva ant aukštos kolonos – daugiau nieko nepamatysi, bet pats faktas, kad tai taip netikėtai pastatyta čia ir dar sienos piešiniai – tai tikrai nuostabu! Taip netikėta čia pamatyti, bet visad puiku pasakyti, kad mačiau Franko Zappos galvą ant stulpo Vilniuje! :D“

Telieka apgailestauti, kad kultūros paveldo specialistai, skubėdami saugoti sovietinius granitinius parkelius, nesugeba tinkamai įvertinti ir teisinėn apsaugon įtraukti visą pasaulį žavinčio laisvės simbolio ansamblio.

Acebooncoon iš Krasnojarsko rašo: „Jau būdamas Vilniuje ir vartydamas gidą sužinojau, kad yra paminklas mano stabui! Ir iš karto ten nuskubėjau (gerai, kad jis yra miesto centre). Ką aš galiu pasakyti? Ačiū Vilniui už šio netikėto paminklo pastatymą, ačiū Zappai už visus tuos juokingus ir beprotiškus veiksmus, už visą jo sukurtą muziką. Man patiko ir pati vieta – visur yra šaunių grafičių, jų fone su vaikais padarėme puikių nuotraukų.“

Omin Vasilevich iš Novosibirsko giria Vilnių: „Turint omenyje, koks kūrybingas yra Vilnius, nenuostabu, kad šiame mieste atsirado Zappos paminklas. Paminklą papildo įdomūs grafičiai ant sienos.“

Tripadvisor svetainėje F. Zappos paminklas, turistų vertinimu, yra 56-oje vietoje iš beveik 700 visų Vilniaus turistinių atrakcijų, aplenkdamas Nacionalinę dailės galeriją, Katedros požemius ar Gedimino paminklą.

Vilniaus miesto vyriausiasis architektas nusprendė griauti

Nepaisant jau 2019 m. vykusio protesto, inicijuoto ir palaikomo S. Paukščio ir kitų kino meno atstovų, muzikantų bei kitų neabejingų žmonių, skirto F. Zappos paminklui su skvereliu išsaugoti, nepaisant peticijos, kurią palaikė daugiau kaip 850 neabejingųjų[10], Vilniaus miesto vyr. architekto M. Pakalnio vadovaujama komisija – negailestinga: F. Zappos parkelis bus sugriautas, biustas bus perkeltas prie Kalinausko/Pylimo g. sankryžos.

Mindaugas Pakalnis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nepadėjo ir dviejų architektų recenzija, kuri kaip niekad kritiškai įvertino M. Pakalnio pasirinktą projektą: „Abejotinas siūlymas F. Zappos paminklą perkelti link gatvės. Paminklas sukurtas būti kamerinėje aplinkoje, netinkamas būti eksponuojama sovietiniais principais.” Nepadėjo, kad buvo ir recenzentų teigiamai įvertintų projektų, kuriais buvo siekiama išsaugoti F. Zappos paminklą ir skverą, naująjį pastatą derinant prie parkelio.

Kuo svarbus F. Zappa man, vilniečiui?

Prisipažinsiu: nors ir nesu didelis F. Zappos fanas, bet esu klausęs jo ir net žinau, ką reiškia ant sienos šalia F. Zappos paminklo meno piešinys „Don't Eat The Yellow Snow“ – tai, ponai, tikrai ne p. A. Orlausko anekdoto ištrauka, o F. Zappos dainos pavadinimas.

Man šis skverelis labai malonus – alsuojantis laisve ir sienos piešiniais sukuriantis neišdildomą magiją bei laisvės skonį. Su malonumu prisimenu jaunas dieneles, kurias leisdavome studentai gerdami šalia paminklo alų dar tais laisvais „ikizuokiniais“, kai ne baruose nebuvo uždrausta to daryti tais, kaip kai kas pavadintų, „laukiniais“ laikais.

Labai liūdna, kad miesto valdžia taip demonstruoja galią ir neina į kompromisus su miestiečiais.

F. Zappos paminklas man primena ir teisės podoktorantūros studijų tyrėją Pedro Parini iš Brazilijos, kuris it vaikas iš laimės šokinėjo, sužinojęs iš manęs F. Zappos paminklo istoriją ir galvojęs, kaip įkomponuoti tą naujieną į savo rengiamą labai įdomų straipsnį „Teisė ir roko muzika“. Pamenu ir Amerikos lietuvį Dave᾽ą, kuris susižavėjimo pilnomis akimis pasakojo, kad aplankė F. Zappos paminklą, ir didžiavosi esąs lietuvis.

Su liūdesiu praeidamas žiūrėdavau, kaip poliklinikos administracijos darbuotojų automobiliai lipa vis arčiau paminklo. Tai buvo lyg ženklas, kad laisvės turime vis mažiau ir mažiau. Poliklinikos administracija nebegerbia piliečių teisės pastatyti ir turėti F. Zappos paminklą.

Frank Zappa / A. Černiausko

Telieka apgailestauti, kad kultūros paveldo specialistai, skubėdami saugoti sovietinius granitinius parkelius, nesugeba tinkamai įvertinti ir teisinėn apsaugon įtraukti visą pasaulį žavinčio laisvės simbolio ansamblio.

Labai liūdna, kad miesto valdžia taip demonstruoja galią ir neina į kompromisus su miestiečiais. Nors tokių ženklų jau būta ir iš anksčiau parkų, medžių išsaugojimo ar aplinkosaugininkų prašymų nesodinti invazinių rūšių augalų.

Nors architektūrinių pasiūlymų išsaugoti parkelį buvo, priimtas specialiai labiausiai F. Zappos paminklą išdarkantis sprendimas – kaip pasityčiojimas išstatant demonstruoti it Leniną „sovietiniais principais“. Tai vertybė, kurios neperkelsi. Gedimino bokšto juk nenuleidom nuo kalno, kad būtų patogiau miestiečiams, ne tik turistams, apžiūrėti. Neabejoju: nesikalbėjimas su miestiečiais pažeidžia Europos vietos savivaldos chartiją. Neabejoju, kad tai dar ne pabaiga ir diskusijos tik prasideda[11].

