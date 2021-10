„Jos oda nusinėrė didžiuliais lopais, tarytum pirštinės“: Hirošimos tragedija išgyvenusiųjų akimis

Leidykla „Briedis“ pristato amerikiečių žurnalisto Johno Hersey (1914–1993) knygą „Hirošima“, pripažintą vienu geriausių amerikietiškos naujosios žurnalistikos kūrinių, kuriame dokumentiniai liudijimai įpinti į grožinio pasakojimo stilių.

1945 m. rugpjūčio 6-oji giliai įsirėžė ne tik į karybos, bet ir į visos žmonijos istoriją. Tądien JAV karinių pajėgų lėktuvas B-29 „Enola Gay“ ant Japonijos miesto Hirošimos numetė atominę bombą, pramintą „Mažyliu“ („Little Boy“).

Vienu akimirksniu Hirošima, kurioje branduolinės atakos dieną galėjo būti apie pustrečio šimto tūkstančių gyventojų, virto miestu vaiduokliu. Apie 60 tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų žuvo, 100 tūkstančių buvo sužeisti. Žmonės degė gaisruose, mirė užversti pastatų griuvėsių, patyrė siaubingą radiacijos poveikį.

Šios knygos autorius J. Hersey, į Japoniją pasiųstas jaunas „The New Yorker“ žurnalistas, surinko sprogimą mačiusių ir pragaištingus jo padarinius patyrusių žmonių prisiminimus. Ne tik japonų, bet ir vokiečio katalikų misionieriaus. Iš pradžių „The New Yorker“ ketino paskelbti rašinių seriją, tačiau įkvėpimo akimirką leidinio redaktoriai suprato, kad šį pasakojimą reikia publikuoti kaip visumą, ir nusprendė skirti visą numerį įvykius Hirošimoje rekonstruojančiam J. Hersey šedevrui. Dešimt dienų J. Hersey karštligiškai perrašinėjo ir gludino savo istoriją, dalimis įteikdavo ją spausdintojams, o iš „The New Yorker“ redakcijos neištrūko nė užuominos apie būsimą publikaciją.

1945 m. rugpjūčio 31 d. įprastu formatu pasirodė istorinis žurnalo numeris. Jis tapo pirmaeile sensacija amerikiečių žurnalistikos istorijoje: išspausdintas tiražas per keletą valandų buvo išparduotas. J. Hersey straipsnių seriją perspausdino kiti JAV bei užsienio leidiniai, o 1946 m. dienos šviesą išvydo knyga.

John Hersey knygos „Hirošima“ viršelis / Leidyklos nuotr.

J. Hersey „Hirošima“ – ypatingas kūrinys. Čia pirmą sykį aprašytas ne mokslo triumfas, nauji elementai ir matematinės formulės, bet tai, ką padarė bomba išgyvenusiųjų akimis.

Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė.

Ištrauka:

Tos dienos, kai sprogo bomba, ankstų vakarą iš lėto pirmyn atgal septyniomis Hirošimos upėmis judėjo japonų karinio jūrų laivyno kateris. Tai vienur, tai kitur sustodavo paskelbti pranešimo: palei sausakimšas smėlio nerijas, kur gulėjo šimtai sužeistųjų; prie tiltų, ant kurių spietėsi žmonės; ir pagaliau, jau temstant, priešais Asano parką. Jaunas karininkas, atsistojęs kateryje, per megafoną šaukė: „Kantrybės! Jumis pasirūpinti atplaukia karinių jūrų pajėgų ligoninės laivas!“

Katerio vaizdas chaoso kitapus upės fone, ramus jaunas vyras tvarkinga uniforma, o svarbiausia, pažadas apie medicinos pagalbą − pirmoji žinia apie galimą pagalbą per beveik dvylika siaubingų valandų − be galo nudžiugino parke esančius žmones. Ponia Nakamura įtaisė savo šeimą nakčiai, patikinusi, kad atvyks gydytojas ir sustabdys jų žiaugčiojimą. Ponas Tanimotas toliau plukdė sužeistuosius per upę. Tėvas Kleinzorgė atsigulė, tylomis sukalbėjo Viešpaties maldą, „Sveika, Marija“ ir tuoj pat užmigo, tačiau vos tik užsnūdo, jį papurtė ponia Murata, uoli misijos namų šeimininkė: „Tėve Kleinzorge! Ar nepamiršote sukalbėti vakaro maldų?“ Gana niurgzliai atsakęs: „Žinoma“, jis stengėsi vėl užmigti, bet nepavyko. Matyt, poniai Muratai kaip tik to ir reikėjo. Ji pradėjo šnekinti išsekusį kunigą. Tarp kitų klausimų ją domino jo nuomonė, kada kunigai, pas kuriuos jis vėlyvą popietę išsiuntė pasiuntinį su žinia, atvyks iš noviciato evakuoti vyresniojo tėvo Lasalo ir tėvo Šiferio.

Branduolinį smūgį atlaikę Hirošimos medžiai / Leidyklos nuotr.

Tėvo Kleinzorgės pasiuntinys − misijos namuose gyvenęs teologijos studentas – į noviciatą, esantį kalvotoje vietovėje maždaug už trijų mylių, atvyko pusę penkių. 16-ka tenykščių vienuolių dirbo gelbėjimo darbus miesto pakraštyje, jie nerimavo dėl savo kolegų iš miesto, bet nežinojo, kaip ir kur jų ieškoti. Dabar paskubomis surentė iš karčių ir lentų dvejus neštuvus, o studentas išsivedė keletą jų į nusiaubtą rajoną. Jie skynėsi kelią palei Otos upę aukščiau miesto, ugnies kaitra dusyk privertė juos leistis į vandenį. Prie Misasos tilto jie susidūrė su ilga vilkstine kareivių, traukiančių į keistą priverstinį žygį tolyn nuo Čiūgoku regioninio štabo miesto centre. Visi buvo sudarkyti nudegimų, ramstėsi lazdomis arba šliejosi vienas prie kito. Ant tilto nuleidę galvas stovėjo negaluojantys, apdegę arkliai. Gelbėtojų būrelis pasiekė parką jau sutemus ir judėti į priekį darėsi ypač sunku dėl visokio dydžio medžių sangrūdų, tą popietę suverstų viesulo. Pagaliau – netrukus po to, kai ponia Murata uždavė savo klausimą, − jie pasiekė draugus ir pagirdė juos vynu bei stipria arbata.

Kunigai svarstė, kaip nugabenti į noviciatą tėvą Šiferį ir tėvą Lasalą. Būgštavo, kad nešdami neštuvais per parką klupinės ant medžių nuolaužų ir per daug juos kratys, tad sužeisti vyrai neteks pernelyg daug kraujo. Tėvas Kleinzorgė prisiminė poną Tanimotą su valtimi ir šūktelėjo jam. Pasiekęs krantą, šis patikino mielai nuplukdysiąs sužeistus kunigus ir jų nešėjus prieš srovę, kur jie galės susirasti laisvą kelią. Gelbėtojai paguldė tėvą Šiferį ant neštuvų ir nuleido į valtį, du iš jų įsėdo plaukti drauge. Ponas Tanimotas, iki šiol neturėdamas irklų, kartimi varėsi laivelį prieš srovę.

Maždaug po pusvalandžio ponas Tanimotas grįžo ir susijaudinęs paprašė likusių kunigų padėti išgelbėti du vaikus, kuriuos pamatė stovinčius iki pečių vandenyje. Grupelė nuėjo ir ištraukė juos − dvi mergaites, netekusias šeimos ir smarkiai apdegusias. Kunigai paguldė jas ant žemės šalia tėvo Kleinzorgės, tada į valtį įkėlė tėvą Lasalą. Tėvas Cyslikas manė įstengsiąs nukakti į noviciatą pėsčiomis, tad drauge su kitais įlipo į laivelį. Tėvas Kleinzorgė jautėsi per silpnas ir nusprendė palaukti parke iki rytojaus. Jis paprašė vyrų grįžti su rankiniu vežimėliu, kad būtų galima nugabenti į noviciatą ponią Nakamurą ir negaluojančius jos vaikus.

Pasilenkęs iš valties, paėmė vieną moterį už rankų, bet jos oda nusinėrė didžiuliais lopais, tarytum pirštinės. Dėl šito jį taip supykino, kad teko trumpam atsisėsti.

Ponas Tanimotas vėl atsistūmė nuo kranto. Valčiai su kunigais iš lėto judant prieš srovę, išgirdo silpnus pagalbos šauksmus. Ypač išsiskyrė moters balsas: „Čia yra žmonių, kurie tuoj nuskęs! Padėkite mums! Kyla vanduo!“ Garsai sklido nuo vienos smėlio nerijos ir laivelio keleiviai vis dar liepsnojančių gaisrų atspindžiuose įžiūrėjo nemažą būrelį sužeistų žmonių, gulinčių upės pakrantėje, kurią iš dalies jau apsėmęs tvinstantis vanduo. Ponas Tanimotas norėjo jiems padėti, bet kunigai bijojo, kad tėvas Šiferis mirs, jei jie nepaskubės, ir ragino savo keltininką plaukti pirmyn. Paliko juos ten, kur prieš tai išsodino tėvą Šiferį, paskui vienas pasuko atgal link smėlio nerijos.

Naktis buvo karšta, o dėl gaisrų, kylančių į dangų, atrodė dar karščiau, bet jaunesnioji iš dviejų mergaičių, kurias išgelbėjo ponas Tanimotas ir kunigai, pasiskundė kunigui Kleinzorgei, kad jai šalta. Jis uždengė ją savo švarku. Jiedvi su vyresne sesute išstovėjo vandenyje porą valandų, kol jas išgelbėjo. Jaunesnioji ant kūno turėjo baisių nudegimų; sūrus upės vanduo jai turėjo būti nepakeliamai skausmingas. Ji pradėjo smarkiai drebėti ir vėl sakė, kad šalta. Tėvas Kleinzorgė iš kažkokio žmogaus netoliese pasiskolino antklodę ir susupo mergaitę, bet ji vis labiau drebėjo, vėl ištarė: „Man labai šalta“, o paskui staiga nustojo drebėti ir mirė.

Ant smėlio nerijos ponas Tanimotas aptiko apie dvidešimt vyrų ir moterų. Jis užplukdė valtį ant kranto ir paragino lipti į ją. Žmonės nejudėjo ir jis suprato, kad jie neturi jėgų pasikelti. Pasilenkęs iš valties, paėmė vieną moterį už rankų, bet jos oda nusinėrė didžiuliais lopais, tarytum pirštinės. Dėl šito jį taip supykino, kad teko trumpam atsisėsti.

Paskui jis išlipo į vandenį ir, nors pats būdamas nedidukas, kelis vyrus ir moteris įkėlė į valtį. Jie buvo nuogi, nugaros bei krūtinės gličios ir jis nejaukiai prisiminė, kaip atrodė per dieną matyti dideli nudegimai: iš pradžių geltoni, paskui jie raudo ir tino, nuo jų luposi oda, o vakare pūliavo ir dvokė. Dabar, kylant potvyniui, bambukinė jo kartis darėsi per trumpa ir didžiąją kelio dalį teko ja irkluoti. Kitoje upės pusėje, kur nerija buvo aukštesnė, iškėlęs gličius gyvus kūnus, užnešė juos šlaitu aukštyn, toliau nuo vandens. Jam teko nuolat sąmoningai sau kartoti: „Tai yra žmonės.“ Prireikė plaukti tris kartus, kad visus perkeltų per upę. Pabaigęs nusprendė, kad turi pailsėti, ir grįžo į parką.

Kūno nudeginimai, patirti sprogus atominiam užtaisui / Leidyklos nuotr.

Tamsoje žengdamas pakrante, ponas Tanimotas už kažko užkliuvo, dar kažkas piktai tarstelėjo: „Atsargiai! Tai mano ranka.“ Susigėdęs, kad užgauna sužeistus žmones, ir susidrovėjęs, kad geba vaikščioti stačias, ponas Tanimotas staiga prisiminė karinio jūrų laivyno ligoninės laivą, kuris dar neatplaukė (jis apskritai neatplaukė), ir akimirką juto aklą, kraugerišką nirštą laivo įgulai, o paskui ir visiems gydytojams. Kodėl jie neatvyko padėti šiems žmonėms?

Visą naktį kęsdamas baisius skausmus, daktaras Fudžii gulėjo ant grindų savo šeimos namuose, likusiuose be stogo, miesto pakraštyje. Apžiūrėjęs save žibinto šviesoje, jis nustatė: lūžęs kairysis raktikaulis; ant kūno ir veido daugybė įbrėžimų ir plėštinių žaizdų, įskaitant gilias įpjovas ant smakro, nugaros ir kojų; gausu sumušimų ant krūtinės ir liemens; pora šonkaulių gali būti lūžę. Jei ne šie sužalojimai, jis būtų galėjęs likti Asano parke padėti sužeistiesiems.

Iki sutemų į Raudonojo Kryžiaus ligoninę suplūdo apie dešimt tūkstančių sprogimo aukų. Daktaras Sasakis, visiškai išsekęs, inertiškai judėjo dvokiančiais koridoriais pirmyn atgal su binto ritiniais ir merkurochromo buteliukais, iki šiol nešiodamas akinius, kuriuos pasiėmė iš sužeistos slaugytojos, ir tvarstė pavojingiausias pjautines žaizdas, kai prie tokių prieidavo. Kiti gydytojai ant sunkiausių nudegimų dėjo fiziologinio tirpalo kompresus. Tai buvo viskas, ką galėjo padaryti.

Ligoninės darbuotojai dalijo sausainius ir ryžių rutuliukus, bet tvyrojo toks stiprus palaikų rūsio kvapas, kad mažai kas jautė alkį.

Sutemus jie darbavosi prie miesto gaisrų šviesos ir prie žvakių, kurias jiems laikė dešimt likusių slaugytojų. Per visą dieną daktaras Sasakis net nepažiūrėjo, kas dedasi lauke, taip prikaustė baisi padėtis ligoninėje, kad į galvą neatėjo domėtis, kas anapus langų ir durų. Nukritusios lubos ir pertvaros, visur tinkas, dulkės, kraujas ir vėmalai. Ligoniai mirė šimtais, nebuvo kam išnešti lavonų. Ligoninės darbuotojai dalijo sausainius ir ryžių rutuliukus, bet tvyrojo toks stiprus palaikų rūsio kvapas, kad mažai kas jautė alkį.

Trečią valandą paryčiais, po devyniolikos įtemptų siaubingo darbo valandų, daktaras Sasakis nebeįstengė perrišti daugiau nė vienos žaizdos. Jie su keletu kitų gyvų išlikusių ligoninės darbuotojų, pasiėmę šiaudinius demblius, išėjo į lauką – ten kieme ir ant įvažiuojamojo kelio buvo tūkstančiai pacientų bei šimtai mirusiųjų – ir paskubomis apėję ligoninę slapčia atsigulė kitoje pusėje bent kiek numigti. Tačiau, nepraėjus nė valandai, juos rado sužeisti žmonės, jie skundėsi apstoję ratu: „Gydytojai! Padėkite mums! Kaip galite miegoti?“ Daktaras Sasakis atsikėlė ir grįžo prie darbo. Vėliau ryte jis pirmąsyk pagalvojo apie motiną, likusią užmiesčio name Mukaiharoje, trisdešimt mylių nuo miesto. Paprastai kiekvieną vakarą jis grįždavo namo. Ir dabar bijojo, kad motina manys, jog jis negyvas.