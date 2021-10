Benas Lyris. Vidinis „nusinulinimas“ ir Dievo malonė

Evangelijoje pagal Morkų girdime Jėzaus žodžius: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo Karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“. Ir jis laimino juos apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Šie sekmadienio Evangelijos pagal Morkų žodžiai, ištarti Jėzaus, yra paskatinimas mums atpažinti savo gyvenime esančią Dievo karalystę. Labai dažnai vaikai yra tie, kurie su dėkingumu geba pažvelgti į savo gyvenimą, turi atvirą žvilgsnį ir atvirą širdį – pasitiki tuo, ką duoda tėvai ir yra priklausomi nuo jų.

Jeigu mes gebėtume savo gyvenimą sujungti su paties Dievo gyvenimu, pamatyti nuolankia ir atvira širdimi, kad mes esame priklausomi nuo Dievo ir mums jo reikia kasdienybėje kaip girdančio šaltinio, kaip maitinančios duonos, kuri pasotina mūsų gyvenimo skonį ir užpildo viltimi. Dažnai tą viltį mes iškeičiame į žemiškas viltis, saugumą sudedame į tariamus draudimus ir visa tai, kas mus apsaugos, kai iš tikrųjų pasitikėjimas Dievo malone leidžia atpalaiduoti savo gyvenimo kontrolę ten, kur visko pakeisti negalime, kur negalime išgelbėti visų sričių, bet galime eiti su Dievu kiekviename žingsnyje, pasitikint Juo.

Mažumas Evangelijoje nėra anatominis terminas, apibūdinantis žmogaus ūgį ar jo fizinius duomenis. Evangelijoje mažumas yra žmogaus širdis, kuri pasirengusi klausyti, kuri neturi išankstinių nusistatymų, kuri nėra pasiruošusi viską žinoti ir atsakyti visus klausimus, tačiau kuri visada geba išgirsti kitus ir būti atvira.

Kiek daug keliaudami per gyvenimą galėtume atrasti – ir ne tik tikėjime, bet ir kasdienybėje – jeigu gebėtume „nusinulinti“, t.y. priimti situacijas ne tik su žinojimu, kurį manome turį, tačiau kaip atviras popieriaus lapas, norėdami iš to, su kuo susitiksime, iš to, kur būsime pašaukti būti ir patarnauti, pasimokyti. Pasimokyti iš to, ką gyvenimas, Dievo malonė ir kiti žmonės mums gali pasiūlyti.

Baigdamas Evangelijos apmąstymą, kviečiu save ir Jus kiekvienos dienos iššūkiui – vidiniam „nusinulinimui“. Atsisakymui žinoti viską, suprasti viską ir būti visų sričių ekspertais, bet paklausti savęs nuoširdžiai – ką kiekvienas sutiktas žmogus ir situacija gali man papasakoti. Kokie taptume turtingi ir dideli, jeigu iš kiekvieno sutikto žmogaus sugebėtume pasiimti tai, ką turime geriausio.

Kokie taptume dideli ir turtingi, jeigu atpažintume Dievo malonę ir sugebėtume prie jos prisiliesti kaip vaikai – pasitikintys ir suprantantys, kad mūsų gyvenimą laiko mylinčios Dievo rankos.