Audronis Liuga. Nebūti Dievu

Nuo 2001 m. dešimtmetį Amerikos ambasadoriumi Afganistane dirbęs Ryanas C. Crockeris talibams užėmus Kabulą dienraštyje „The New York Times“ paskelbė straipsnį, kuriame įvardijo, jo nuomone, esminę JAV misijos katastrofos priežastį – „strateginės kantrybės“ trūkumą. Kaip pavyzdį jis pateikia vieno į nelaisvę paimto Talibano kovotojo žodžius: „Jūs, amerikiečiai, turite laikrodžius, bet mes turime laiką.“

Straipsnis baigiasi triuškinančia metafora: „JAV lėktuvnešis C-17 kyla iš Kabulo supamas desperatiškos afganų minios. Po kelių sekundžių mažiausiai vienas žmogus krinta nuo pakilusio lėktuvo ratų. Tai primena žmones, šokusius iš Pasaulio prekybos centro rugsėjo 11 d., kad išvengtų ugnies. Kaip tragiškai ir skausmingai po dviejų dešimtmečių užsidaro ratas.“

Bet ratas tuo neužsidarė. Tarp amerikiečių aukų po rugpjūčio 26 d. teroristinio išpuolio prie Kabulo oro uosto – ne vienas 20-metis, gimęs aplink 2001-ųjų rugsėjį. Jie jau vadinami simboline paskutine JAV karo Afganistane auka. Ar tikrai ji bus paskutinė?

Pasaulį užgriuvusio Afganistano humanitarinio košmaro atomazgoje galima įžvelgti simboliką, įgaunančią antikinio fatumo pavidalus. Ir nors politika, ypač šiuolaikinė realpolitik, kratosi racionalia interesų kalba nepaaiškinamo pasaulio matymo, Afganistano „sindromas“ per kelias pastarąsias savaites tapo fatališkai bauginantis, nes yra nenuspėjamas. Aišku tik, kad jis nesibaigs ties rugpjūčio 31 d. riba.

Audronis Liuga / „Kultūros barų“ nuotr.

Tolesnės nežinomybės akivaizdoje kyla klausimas: kokios „strateginės kantrybės“ reikia? Buvęs ambasadorius išsako dabartinio JAV prezidento oponentų poziciją – reikėjo kantrybės pratęsti misiją Afganistane, siekiant eliminuoti naujas teroristines grėsmes. Tuo tarpu Joe Bidenas tvirtai laikosi savo sprendimo ir iš esmės ragina turėti kantrybės ištverti pažeminimą (radikalus islamistinis judėjimas galingiausiai pasaulio valstybei viešai diktuoja jos piliečių evakuacijos iš Afganistano sąlygas!) dėl to, kad „amerikiečiai daugiau nemirtų kare, kurio nenori kariauti pačios Afganistano ginkluotosios pajėgos“. Kodėl jos to daryti nenori, atsakymo pradėta ieškoti tik dabar, porą dešimtmečių aukojus tūkstančius gyvybių ir leidus milžiniškas lėšas, siekiant sukurti pačias pajėgas...

1964 m. rusų rašytojai broliai Arkadijus ir Borisas Strugackiai publikavo fantastinį romaną „Sunku būti Dievu“. Tada dar nekvepėjo Afganistano karu, o patį kūrinį išprovokavo politinis atšilimas Sovietų Sąjungoje ir kosmoso užkariavimo idėjų priešaušris. Keitėsi epochos, knyga buvo pamiršta. Naujam gyvenimui 2013 m. ją prikėlė rusų režisierius Aleksejus Germanas, sukūręs to paties pavadinimo filmą, tapusį savotišku kūrybiniu jo testamentu. Šiandien platesnei visuomenei mažai žinomas brolių Strugackių kūrinys galėtų būti pastarųjų 20 metų karo odisėjos Afganistane parabolė.

Gal vis dėlto „užsidariusio rato“ metafora nėra tokia baisi, kaip atrodo. Afganistanas pasauliui siūlo praregėjimą. Kaip antikinėje tragedijoje – iliuzijos sunaikintos, baimės išsipildė, status quo apnuoginta ir ateina suvokimas.

Kuo aktualus šis fantastinis pasakojimas apie 22 amžiuje moksliniais tikslais iš Žemės į gūdžią viduramžišką planetą, pavadintą Arkanaro karalyste, atvykstančius pasiuntinius? Pirmiausia tuo, kad pastarieji, vadovaujami didiko Rumatos, atvyksta humanistiniais tikslais, siekdami civilizuoti neapsišvietusią, karo draskomą ir vietinių korumpuotų valdovų išnaudojamą liaudį (apie būtinybę naikinti terorizmo piktžaizdes tada kalbos nebuvo). Misija trunka lygiai du dešimtmečius ir baigiasi fiasko – vietiniai, be nedidelių išimčių, atmeta Apšvietos vertybėmis grindžiamą misionierių pasaulėvaizdį, nes gyvena pagal visai kitokius, nuo neatmenamų laikų susiklosčiusius, bendruomeninius dėsnius.

Žemės pasiuntiniai negali įvykdyti misijos ne tik dėl objektyvių civilizacijų skirtumų. Patys Arkanaro žmonės, nors iš baimės ir gerbia jiems padedančius „dievus“, atsisako juos pripažinti, ir pirmai progai pasitaikius yra pasirengę išduoti kaip svetimšalius užkariautojus. Diskutuodamas apie šio sunkiai suvokiamo fenomeno priežastis su vietiniu šviesuoliu, gydytoju ir išminčiumi Budachu, Rumata gauna tokį atsakymą: „Vergas kur kas geriau supranta net patį žiauriausią šeimininką negu išlaisvintoją, nes kiekvienas vergas puikiausiai įsivaizduoja save ponu, bet nedaugelis įsivaizduoja save nesavanaudžio išlaisvintojo kailyje. Tokie yra žmonės, donai Rumata, ir toks mūsų pasaulis.“ Galiausiai misionierius Rumata turi nešdintis iš Arkanaro, prieš tai išprovokuotas padaryti, kas jam buvo griežtai uždrausta, – nužudyti iš keršto. Sunku būti Dievu.

Talibano kovotojai Afganistano sostinės Kabulo oro uoste / AP nuotr.

Brolių Strugackių įžvalgos stebina ne vien knygoje aprašomų įvykių ir Afganistano misijos pabaigos sąšauka. Aktualiai skamba šios į Rumatos lūpas įdėtos autorių mintys: „Jokia valstybė negali vystytis be mokslo – ją sunaikins kaimynai. Be meno ir bendrosios kultūros valstybė netenka gebėjimo žvelgti į save kritiškai, pradeda skatinti klaidingas tendencijas, pradeda be perstojo gimdyti veidmainius ir padugnes, ugdo piliečių vartotojiškumą ir puikybę ir galų gale vis tiek tampa išmintingesnių kaimynų auka.“ Knygoje nuskamba perspėjimas, kad kilniausiais tikslais iš šalies primesta pagalba „bendrosios kultūros“ problemų nesprendžia. Geriausia, ką ji gali – tai ugdyti vienetų sąmoningumą. Blogiausia – skatinti visuomenės parazitavimą „dievų“ galios sąskaita.

Gal vis dėlto „užsidariusio rato“ metafora nėra tokia baisi, kaip atrodo. Afganistanas pasauliui siūlo praregėjimą. Kaip antikinėje tragedijoje – iliuzijos sunaikintos, baimės išsipildė, status quo apnuoginta ir ateina suvokimas. Graikai tikėjo, kad jis yra gydantis, nes ne tik apvalo, bet gali ir išlaisvinti. Vienus nuo vergystės. Kitus – nuo misijos būti Dievu. Tereikia „strateginės kantrybės“.