Mykolas Drunga. Ar baigėsi Joe Bideno politinis medaus mėnuo?

Poslinkiai Afganistane ir požiūriai į juos – vyraujanti tema pasaulio laikraščiuose. Po ilgesnio laiko spauda ne monotoniškai kartoja tą patį, bet vėl atsiskleidžia įvairiausių nuomonių pristatymu.

Štai Niujorke leidžiamas „Wall Street Journal“ stipriai sukritikuoja naująjį JAV prezidentą Joe Bideną: „Tai jis atsisakė priimti atsakomybę už itin prastai vykdytą Amerikos karių pasitraukimą ir kaltę už tai suvertė kitiems – savo pirmtakui Donaldui Trumpui dėl jo taikos susitarimo su talibais ir abiem D. Trumpo pirmtakams dėl to, kad jie jau anksčiau nepasitraukė iš Afganistano.

J. Bidenas kaltino ir afganistaniečius, kad jie nepakankamai kietai kovojo, ir jų vadus, kad jie pabėgo. Vieninteliai, kuriems jis akivaizdžiai nereiškė jokių priekaištų, buvo patys talibai.

O mes vylėmės, kad J. Bidenas prisiims atsakomybę ir paaiškins, kaip jis šitą chaosą suvaldys. Tačiau nieko panašaus jis nepadarė.

Tuo jis tik išryškino, kad jis pats labiausiai atsakingas už šią nereikalingą amerikiečių kapituliaciją. O tai nieko gero nežada ir tolesniam jo prezidentavimui.“

Panašiai ir Briuselio dienraštis „Standaard“ sutiko, kad „Kabulo atitekimas talibams yra pažeminimas JAV prezidentui J. Bidenui. Už pastarųjų dienų chaosą atsakomybė tenka jo Vyriausybei.“

Kitame savo straipsnyje dienraštis „Wall Street Journal“ pastebėjo, jog „kol kas talibai Afganistane nesuėmė nė vieno amerikiečio. Tačiau aišku, kad islamistai prezidento J. Bideno vadovaujamą Vyriausybę jau paėmė politiniais įkaitais.

Talibano kovotojai Kabule / AP nuotr.

Gynybos ministras Lloydas Austinas teigė, jog talibai pasą turintiems Amerikos piliečiams leis praeiti iki oro uosto. Tačiau dauguma afganistaniečių praleisti nebus. Tai reiškia, kad Jungtinės Amerikos Valstijos priklausys nuo talibų geros valios“, – brėžė išvadą Volstryto žurnalas.

Dar aštriau pasisakė konservatyvaus žurnalo „National Review“ redaktoriai. „Jeigu Joe Bidenas ir buvo tas, kuris nusprendė pasitraukti ir palaiminti šokiruojančiai nepavykusį kariuomenės išvedimą, tai vis dėlto neatleidžia Pentagono nuo atsakomybės už vaidmenį planuojant ir vykdant nelemtą pasitraukimo operaciją.

Todėl abu generolai, Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas Markas Milley‘is ir gynybos ministras Lloydas Austinas turėtų atsistatydinti tuoj pat.

Pasak spaudos pranešimų, jiedu įspėjo J. Bideną nesitraukti visu šimtu procentų. Jei taip, tai gerai jiems. Tačiau J. Bidenui vis dėlto įsakius visiškai karius išvesti, jų užduotis buvo užtikrinti, kad tai neišsigimtų į katastrofą – su mūsų kariais priverstais pavojingomis aplinkybėmis laukti, kol amerikiečiai ir afganistaniečiai prasibraus pro talibų kontrolės punktus iki mūsų.

Čia minėtiems generolams žiauriai nepasisekė“, – rašė žurnalas „National Review“.

Panarabiškas Londone leidžiamas dienraštis „Al Arabi al-Jadeed“ paaiškino, kad „Afganistano armija sugriuvo ne dėl techninių priežasčių ir ne dėl nepakankamo apsiginklavimo ar apmokymo, šiais atžvilgiais ji talibus netgi lenkė.

Faktas yra tas, kad Afganistano kariuomenė ir vyriausybė palūžo ne 2021-ųjų rugpjūčio viduryje, bet jau 2020-ųjų vasarį, kada tuometinė JAV Vyriausybė derėjosi išskirtinai tik su talibais ir tuom Afganistano Vyriausybę išdavė.

Talibano kovotojai Kabule / AP nuotr.

Be to, karo komendantai leidosi bėgti jau prieš daugelį dienų, talibams dar nepasiekus Kabulo. Vyriausybės kariai su palaužta kovine morale buvo palikti dezorientuoti ir be vadovybės“, – teigė arabų laikraštis.

Taip pat ir Briuselio dienraštis „Standaard“ sutiko, kad „Kabulo atitekimas talibams yra pažeminimas JAV prezidentui. Už pastarųjų dienų chaosą atsakomybė tenka jo Vyriausybei.“

Karinių sraigtasparnių, išskraidinusių paskutinius JAV ambasados Kabule darbuotojus, vaizdai tuoj pat pažymėti kaip „Bideno Saigonas“, – pastebėjo Australijos dienraštis „Sydney Morning Herald“. Jame aiškinama, kad „išties jie primena gėdingas 1975-ųjų metų scenas, kai krito Pietų Vietnamo sostinė ir sraigtasparniai paskutinę akimirką pakilo nuo JAV pasiuntinybės stogo.

Kabulo katastrofa tikrai J. Bidenui pakenks“, – darė išvadą Sidnėjaus laikraštis.

Ir dar vienas nepalankus J. Bidenui balsas. „Atsižvelgiant į dramatiškas scenas Kabulo oro uoste, – rašė Taivano laikraštis „Lianhe Bao“. – Negalima nekelti klausimo, ar būtent tai J. Bidenas ir turėjo minty, kai sakė, kad „Amerika sugrįžo“?

Mykolas Drunga / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasaulis matė, kaip sąjungininkus jis paliko likimo valiai. Iš kur dar gali atsirasti pasitikėjimas Amerika? Akivaizdu, kad ir J. Bidenui galioja „Amerika pirmiausia“.

Taivanas, kurį J. Bideno Vyriausybė laiko svarbiu veikėju konfrontacijoje su Kinija, turi iš to padaryti išvadą, būtent: šiandienos Afganistanas gali tapti rytojaus dienos Taivanu“, – rašė Taipėjuje leidžiamas dienraštis.

Beje, čia apžvelgiau tik kai kuriuos J. Bidenui mažiau palankius ar visai nepalankius pasisakymus, tačiau yra ir jį dėl karių išvedimo stipriai giriančių. Bet apie juos gal kitą kartą.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.