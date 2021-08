Marija Sajekaitė. Apie piktinimosi kultūrą

Esama žmonių, kurie nepailsdami ieško naujų progų piktintis. Kalbu ne apie tam tikrus žurnalistus, politikus ir aktyvistus, kurie pasipiktinimo kurstymą pavertė pragyvenimo šaltiniu. Labiau apie tuos, kurie nuolatos piktindamiesi viešaisiais reikalais kenkia sau.

Tipiškas dėl visko pykstantis ir viskuo besipiktinantis žmogus liguistai daug laiko praleidžia skaitydamas naujienas ir plepalus internete. Ją arba jį domina viskas, kas turi potencialą įaudrinti emocijas. Tarptautiniame kontekste — uigūrų teisių pažeidimai Kinijoje, JAV karių pasitraukimas iš Afganistano ir klimato kaita. Vietiniame — neatsargūs Nerijaus Kesmino komentarai apie plaukikės figūrą, kitų žinomų lietuvių komentarai apie Kesmino komentarus ir migrantų krizė.

Įsiaudrinęs toks žmogus purtys galvą ir rašys piktus komentarus. Patyrusi(-ęs) ypač didelį sukrėtimą, apsiverks, nusifotografuos verkiančią (-tį) ir paviešins autoportretą internete. Vardan begalinio jautrumo Lietuvos ir pasaulio negandoms, pagyrų dėl autentikos ir ego paglostymo. Piktinimasis gali būti pigus rinkodaros triukas, bet ir rimtas priklausomybės šaltinis.

Pažvelkime į tokio žmogaus priešingybę, savo burbule gyvenančią personą, kuri pabrėžtinai nesidomi naujienomis, bet mėgsta jogą ir feng shui. Abu tokie šaržuoti personažai vienas kitą laikytų kuoktelėjusiais. Besipiktinantis žmogus nesuprastų, kaip tokia visuomenės reikalams apatiška persona gali nuspręsti už ką balsuoti rinkimuose. Svarstymas beprasmis: apatiška persona nebalsuoja.

Nesupraskite klaidingai, polinkis pernelyg daug energijos atiduoti piktinimuisi nepriklauso nuo pažiūrų. Šiandien žmonės piktinasi tradicinių vertybių atmetimu ir jų gynimu, LGBTQ eisenomis ir Šeimų maršais, prievole skiepytis ir laisve nesiskiepyti, brangstančiu kuru ir apatija klimato kaitai, laisvesne Lietuvos ir Baltarusijos sienos kontrole ir griežtesne tos pačios sienos kontrole.

Marija Sajekaitė / asmeninio albumo nuotr.

Lietuvoje vis dar vengiama lipdyti JAV ir kitose Vakarų valstybėse prigijusią kultūrinių karų etiketę, tačiau panašu, kad nuo to niekur nepabėgsime. Kultūriniai karai yra aštrūs ir prisodrinti emocijų. Jie kyla, kai skirtingos visuomenės grupės fundamentaliai nesutaria dėl tokių reikalų kaip imigracija, tos pačios lyties santuokos, kintantys lyčių vaidmenys, moters teisės į abortą ir daugelio kitų (žr. Inglehart ir Norris, p. 24). Kol vienus individus šie vertybiniai pokyčiai emancipuoja, kitus jie gąsdina. Išsigąsta dažniausiai tie, kurie idealizuoja praeitį ir ilgisi, jų akimis žvelgiant, senų gerų dienų. Tačiau nerimas ir pyktis lydi visus, todėl ir kalbu apie piktinimosi kultūrą.

Besipiktinantis žmogus dažnai mėgsta uzurpuoti tokias bendrines sąvokas kaip sveikas protas ir logika, tokiu būdu siekdamas suteikti savo teiginiams daugiau svorio. Šios sąvokos nėra susijusios su jokiomis konkrečiomis pažiūromis. Jeigu egzistuoja toks dalykas kaip sveikas protas, tai taip išeina, kad jo priešingybė yra... ligotas protas? Nustatyti, kad vienos mintys ir veiksmai yra sveikas, o kitos ligotas protas yra ganėtinai subjektyvu. Logika, tuo tarpu, nėra suderinama su emocijomis: ji yra labiau apie skaidrų informacijos interpretavimą, kas nuolatos besipiktinančiam žmogui kaip tik gali būti labai sunki užduotis.

Ne viskas su piktinimosi kultūra yra blogai. Nerimas dažnai skatina žmones domėtis, gilintis ir atjausti. Pyktis yra galinga politinė jėga, kurią sutelkus galima išjudinti įsisenėjusias problemas ir nuveikti daug gerų dalykų. Piktinimasis taip pat nerodo silpnumo, kartais netgi atvirkščiai. Kai jauni žmonės piktinasi dalykais, kuriais vyresni žmonės nesipiktina, jaunimas tai vadina silpnumu. Dažniausiai taip nėra. Vyresnius žmones veikiau erzina griežta jaunesnių žmonių netolerancija kai kurioms atgyvenusioms praktikoms ir vertybėms, tokioms kaip emocinės sveikatos nepaisymas arba žmonių įkalinimas fiksuotuose lyčių vaidmenyse.

Be abejo, pyktį galima sutelkti ir ne patiems kilniausiems tikslams. Pasitelkti šią emociją savo retorikoje yra pasitvirtinusi populistų sėkmės formulė. Pykčio persmelkti ir politika nusivylę rinkėjai yra labiau linkę remti populistines partijas ir politikus (žr. Rico et al. 2020). Taip pat vartoti ir priimti tendencingą informaciją, kuri tik paremia jų išankstinius įsitikinimus (žr. MacKuen et al. 2010). Nerimą ir pyktį kurstanti medžiaga prikausto dėmesį, todėl technologijų gigantams yra ypač palanku tokiu turiniu užpildyti viešąją erdvę. Pasiūla formuoja paklausą.

Nuomonė, susiformuota iš padrikų internete skaitytų informacijos fragmentų ir baime grįstų spekuliacijų, yra mažiau gerbtina už nuomonę, susiformuotą perskaičius kelias dešimtis (ar šimtus) mokslinių straipsnių, ir išanalizavus skaičius.

Susimąstyti apie piktinimosi prasmę ir galbūt sumažinti jo kiekius nereiškia išsižadėti pozicijos ir vertybių. Esama ir trečiojo tipažo — tai žmogus, kuris kviečia nesipykti ir svaidosi truizmais – „visi mes esame žmonės“ bei suabsoliutintais pareiškimais – „visas nuomones reikia gerbti“. Gražu, bet primena Jėzaus kompleksą ir privilegijuotą padėtį. Nuomonė, susiformuota iš padrikų internete skaitytų informacijos fragmentų ir baime grįstų spekuliacijų, yra mažiau gerbtina už nuomonę, susiformuotą perskaičius kelias dešimtis (ar šimtus) mokslinių straipsnių, ir išanalizavus skaičius. Lygiai taip pat kai kurių komentatorių siūlymai nušauti sieną kertančius migrantus arba sukišti juos į dujų kameras yra mažiau gerbtini už praktinius, tarptautine teise besiremiančius pasvarstymus apie geriausią elgesį išties sudėtingoje situacijoje pasienyje.

Būtent dėl to „mūsų visų buvimo žmonėmis“ pyktis ir pykimasis yra normalu. Bet egzistuoja skirtumas tarp produktyvaus, informuojančio pykčio ir priklausomybės nuo piktinimosi. Kas kartą atsirakinę telefoną ir atsivertę nešiojamąjį kompiuterį, rizikuojame, kad juos atgal padėsime jau su emociniu chaosu galvoje. Gyvenant informacijos pertekliaus ir ekranų laikais, piktintis viskuo ir visada yra labai lengva.

Dėl šių priežasčių, verta stabtelėti ir savęs nuoširdžiai paklausti: kokia yra piktinimosi prasmė ir nauda? Kuo jis prisideda prie tokių kertinių žmogaus gyvenimo sričių kaip asmenybės augimas ir karjera? Kuo jis padeda žmogaus šeimai, draugams, bendruomenei? Svarbiausia, ar piktinimasis ką nors išties paverčia geresniu žmogumi?

Dažniausiai ne. Tik padidina adrenalino kiekį kraujyje ir sukuria savęs kaip moraliai pranašesnio asmens iliuziją.