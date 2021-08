Po Černobylio katastrofos. Radioaktyvią mėsą maišė su švaria, apnuodytos dešros pasiekė ir Maskvą

Leidykla „Briedis“ pristato Masačusetso technologijos instituto profesorės Kate Brown knygą „Po Černobylio katastrofos. Išlikimo vadovas“. Tai jau ne pirmoji leidyklos išleista knyga apie prieš 35 metus Šiaurės Ukrainoje įvykusią baisiausią branduolinę avariją pasaulyje, tačiau šį kartą nagrinėjama ne pati tragedija ar jos priežastys, o tai, kas vyko ir tebevyksta po jos.

Ne vieną apdovanojimą pelniusi amerikiečių istorikė į dienos šviesą iškelia žmogaus sukeltos radiacijos poveikį kiekvienai gyvai būtybei. Knygoje atskleidžiamos šiurpinančios detalės apie tarptautinių organizacijų pastangas sumenkinti atominės elektrinės avarijos padarinius.

Raudonasis Kryžius ir „Greenpeace“ siekė pagelbėti aukoms, tačiau klimpo sovietmečio ir posovietinėse peripetijose. Branduolinę pramonę palaikantys užsienio diplomatai ir mokslininkai neigė faktą apie radiacijos sukeltą plataus masto visuomenės sveikatos krizę, o Černobylio istorija buvo sėkmingai pagražinta: oficialioje mirčių statistikoje aukų skaičius svyruoja nuo 31 iki 54. Iš tikrųjų pasklidusi jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita vien Ukrainoje sukėlė nuo 35 000 iki 150 000 mirčių.

Ši katastrofa įtraukė milijonus žmonių ir pareikalavo virtinės kompleksinių veiksmų. Pirmoji knygos dalis skirta veikėjams, kurie reagavo iš karto ir įvertino bei likvidavo pasklidusios radiacijos padarinius. Antrojoje kalbama apie žmones, kurie liko užterštose teritorijose ir toliau gamina bei vartoja produkciją, nepaisydami juos gaubiančio radioaktyviųjų dulkių debesies. Trečiojoje tyrinėjama Pripetės pelkynų, kur veikė Černobylio atominė elektrinė, ekologija bei istorija. Ketvirtojoje dalyje apie politiką pažvelgiama į sovietų vadovus, kurie įslaptino Černobylio situaciją ir šią tragediją panaudojo savo priešininkams šmeižti. Penktojoje susitelkiama į sovietų tyrėjų medicininius atradimus. Šeštojoje aiškinamasi, kaip Černobylio situaciją valdė tarptautinės agentūros, Sovietų Sąjungai subyrėjus į dulkių debesį. Baigiamojoje dalyje aprašoma, kaip įvaldžiusieji išlikimo meną sugebėjo toliau gyventi pasikeitusioje aplinkoje.

Černobylis ir Pripetė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sprogimo Černobylio atominėje elektrinėje padarytos žalos tiksliai neįvertino joks stambesnis tarptautinis tyrimas, Japonijos lyderiai buvo palikti kartoti daugelį tų pačių klaidų ir po 2011-ųjų Fukušimos branduolinės nelaimės. Pasitelkdama dešimtmetį vykdytą archyvų duomenų analizę, taip pat Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje gautų interviu medžiagą, K. Brown atskleidžia visą pragaišties ir bandymų ją nuslėpti paveikslą. Mokslininkės išvados neišvengiamai verčia pripažinti faktą, kad judame link ateities, kuriai išlikimo vadovas dar turi būti parašytas.

„Po Černobylio katastrofos. Išlikimo vadovas“ tapo 2019 metų Nacionalinės knygų kritikų draugijos finalininke negrožinės literatūros kategorijoje, o žurnale „The Economist“ ši knyga apibūdinta kaip autoritetingas istorinių tyrimų, tiriamosios žurnalistikos ir poetinių reportažų derinys.

Knygos ištrauka

Radioaktyvi Černobylio dešra

Iš pradžių viskas buvo paprasta. „Jeigu mėsa negera, – nurodė už pagalbos teikimą Ukrainoje po Černobylio avarijos atsakingas Oleksandras Liaško, – tuomet išskerskite gyvulius ir juos palaidokite.“ Per slaptą operaciją sovietų „kaubojai“ grįžo surinkti papildomų 50 000 gyvulių šešiasdešimties kilometrų spinduliu aplink Černobylio jėgainę. Tačiau skerdienos jie nepalaidojo. Šie varovai vežė bliaunančius gyvulius į skerdyklas Ukrainoje ir Baltarusijoje, taikydami naują paskirstymo modelį. Gyvuliai iš radioaktyvių regionų buvo pristatomi į mėsos perdirbimo įmones užterštose srityse. Neužkrėsti gyvuliai – vežami į galvijų paskirstymo įmones švariose teritorijose. Maskvos agronomai išplatino specialų vadovą mėsos ruošėjams su instrukcijomis, kaip apdoroti radioaktyvią mėsą.

Instrukcijose skerdėjams nurodoma, kaip rūšiuoti mėsą pagal radioaktyvumą. Maisto produkcijos ruošėjai turėjo sumalti radioaktyvią mėsą ir tam tikromis proporcijomis sumaišyti su švaria mėsa dešroms gaminti. Nelaimingų atsitikimų ekspertai vadovavosi bendrai paplitusia nuomone, kad tinkamas sprendimas – difuzija. Plačiai išskirsčius užterštą mėsą, kiekvienas visoje didžiojoje SSRS pats to nežinodamas gavo savo mažą tragedijos porciją. Produkciją pardavimui ruošiantiems mėsos gamintojams liepta „dešrą ženklinti įprasta etikete.“

Ekstremaliosios padėties instrukcijose nurodoma, kad dešrų gamintojai organus keletui minučių pamerktų į vandenį su soda ir nitratais, o tuomet dar kartą pamatuotų radioaktyvumą. Jie turėjo naudoti minkštą mėsą, išskyrus galvijų tešmenis, blužnis, plaučius ir lūpas. Papildomos radiologinės kontrolės reikėjo kaulams, kanopoms ir ragams. Itin daug keblumų kėlė kepeninė dešra, o jos gamybos instrukcijos driekėsi per kelis puslapius. Skerdiena, kurioje nustatytas didesnis nei leistinas kiekis radiacijos, turėjo būti sunaikinta kaip radioaktyviosios atliekos.

Kažkodėl šis kruopščiai sustyguotas procesas nevyko sklandžiai. Paprastai skerdimo sezono pikas būna rudens pabaigoje. Mėsos kombinatai nebuvo numatę tokio žaliavos antplūdžio gegužės ir birželio mėnesiais. Direktoriai skubino darbus prie kabamosios sistemos konvejerių vežimėlių, nes gyvulių skerdiena vasaros karštyje buvo bepradedanti gesti. Skerdėjai skubėjo sukapoti ir išrūšiuoti ant mėsinių kablių pamautus paskerstus gyvulius. Skareles ryšinčios moterys skubėjo į konvejeriu judančias dėžes krauti vidaus organus ir nukreipti jas į dešrų cechą. Tarp darbininkų sukiojosi keli nepažįstami asmenys. Radiacijos tikrintojai buvo priverstinai į šį darbą įtraukti mokyklų mokytojai, visiški naujokai, tik ką baigę intensyvų mokymo kursą apie tai, kaip dirbti su radioaktyvia mėsa. Jie prie konvejeriu privažiuojančios skerdienos prikišdavo radiacijos matavimo prietaisus. Tikrintojai turėjo ribotą kiekį matuoklių, kuriais turėjo dalintis, nes jų paklausa visame regione buvo itin išaugusi. Jie šlepsėjo kraujo, riebalų ir kaulų makalynėje, saugodamiesi aplink švytuojančių peilių. Prie pragariško darbo skerdykloje prisidėjo dar ir sustiprėjęs radioaktyvusis laukas. Dabar net ir saugūs darbai nebebuvo saugūs. Į mašinas gyvulius kraunantys vairuotojai po antro ir trečio reiso išsigąsdavo. Streso apimti gyvuliai jų mašinose palikdavo gąsdinančius 3 µSv radiacijos pėdsakus. Pamatę radiacijos matuoklių rodmenis, kai kurie vairuotojai tuojau pat metė darbą. Apsuko savo sunkvežimius ir spruko iš šios vietos kuo toliau.

knygos viršelis / leidyklos nuotr.

Tikrintojai ne visą radioaktyvią mėsą sužiūrėdavo. Mėsos šaldymo kamerų prižiūrėtojai ją neteisingai paženklindavo ir užteršta produkcija važiuodavo į prekyvietes. Kai stipriai radioaktyvi dešra ir veršiena atsidūrė Maskvos parduotuvėse, sovietų sveikatos apsaugos ministras išsiuntė visiškai slaptą telegramą į Kijevą: „Mes prašome imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų sustabdytas tokios [radioaktyvios] produkcijos tiekimas į Maskvą, ir, jei tik įmanoma, apriboti jos tiekimą į Leningradą.“ Ukrainos pareigūnai savo valgytojus nuo tokių vaišių buvo apsaugoję – jau šešis mėnesius uždraudę radioaktyvios mėsos pardavimą Kijeve. KGB taip pat buvo užsitikrinęs savo saugios produkcijos tiekimo šaltinius „specialiais tiekimo kanalais“. KGB pirkėjai važiuodavo į galvijų paskirstymo įmones ir patys asmeniškai parinkdavo gyvulius skerdimui. Ši produkcija buvo tiekiama aukščiausiajai vadovybei, karinėms institucijoms ir KGB personalui.

Tai tiesa. Visi, kurie galėjo gelbėtis, išsigelbėjo.

Laimei, plačiosios visuomenės gerove rūpinosi Ukrainos sveikatos apsaugos ministras Anatolijus Romanenka. Jis parašė Politbiuro Černobylio medicininei komisijai, kreipdamasis patarimo dėl radioaktyvios mėsos. Komisijos nariai Romanenkos telegramą apsvarstė per kasdienį susirinkimą. „Mėsą galima vartoti“, – manė vienas komisijos atstovas. Kitas įsiterpė pareikšdamas taip pat optimistiškai: „Ji su kiekviena diena tampa vis mažiau radioaktyvi.“

Ukrainiečiai dar kartą nusprendė vadovautis savo galva. Po keleto dienų Romanenkos pavaduotojas paskelbė draudimą pardavinėti visą mėsą iš Žytomyro srities skerdyklų. Šiuo žingsniu jis nutraukė absurdiškus bandymus išsaugoti stipriai radioaktyvią jautieną bei kiaulieną ir pateikti vartotojams.

Vis dėlto SSRS gauti mėsos, ypač jautienos, buvo be galo sunku ir ji buvo itin vertinama. Jei pasisekdavo, vieną kitą kilogramą galėjai įsigyti kartą per mėnesį. Valstybinis agropramoninis komitetas, nelinkęs išmesti vertingos produkcijos, paskelbė įsaką: „Kad būtų išvengta žaliavinės produkcijos susikaupimo ir kad nenutrauktų veiklos Žytomyro srities mėsos kombinatai, prašome mėsą, kurioje nustatomas aukštesnis nei leistinas lygis, perskirstyti kitoms Ukrainos Respublikos sritims ir jų kitų mėsos kombinatų dešrų cechams. Mėsa, kurioje nustatytas aukštesnis nei leistinas lygis ir kuri paženklinta kaip „nepageidautina“, taip pat turi būti išvežta į kitų kombinatų dešrų cechus.“

Taigi, trukt už vadžių – vėl iš pradžių: gyvuliai ir toliau plūdo į skerdyklas. Didžiajame žiede aplink sprogusią jėgainę gyvuliai savaičių savaites buvo palikti ganyklose, prisisodrinusiose radioaktyviųjų dujų ir teršalų dulkių. Tuo metu žmonės patirdavo radiacinių nudegimų vien daržuose ravėdami piktžoles. Karvės rupšnojo tą pačią žolę, ši nuryta patekdavo į žarnyną. Mėsos ruošėjai stipriai užterštą skerdieną krovė į šaldymo kameras. Jose mėsos kaupėsi vis daugiau, užterštai skerdienai vis gausiau plūstant iš galvijų paskirstymo punktų. Iki birželio pradžios Žytomyre buvo sukaupta 3500 tonų; iki rugsėjo – 6300 tonų mėsos. Pareigūnai Kijeve šaldyta mėsa kimšo šaldiklius visoje respublikoje. Baltarusijos Gomelio mėsos kombinate netrukus prisikaupė 16 000 tonų mėsos. Direktorius įnirtingai prašė parūpinti daugiau šaldiklių.

Galbūt šis planas ir galėjo turėti prasmės, jei šaldikliai būtų buvę pagaminti iš švino, kad blokuotų iš mėsos sklindančią gama spinduliuotę, arba jeigu mėsos tarša būtų buvusi iš trumpos gyvavimo trukmės izotopų, suyrančių per kelis mėnesius. Deja, šaldymo kameros buvo įprastos, o mėsoje esantys radioaktyvieji izotopai išsiskyrė ilga pusėjimo trukme. Jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžianti žalia mėsa Žytomyre ir Gomelyje buvo panaši į radioaktyvios vilnos krūvą Černigove. Jai kaupiantis, mėsos ruošėjai sunkiai triūsė radiacijos prisigėrusioje aplinkoje, kurioje ji buvo šimtus kartų didesnė nei gamtinis radiacinis fonas. Vėliau vartotojai valgė apdorotą mėsą, kuri buvo nuo šešių iki dešimties kartų radioaktyvesnė, vertinant pagal saugiomis laikomas tarptautines normas. Tai buvo nepateisinama.

Užšaldyta mėsa šaldikliuose Pietų Baltarusijoje ir Šiaurės Ukrainoje gulėjo labai ilgai. Viršijant visas ribas, kitais metais susikaupė dar didesni jos kiekiai, o Baltarusijos pareigūnai ne kartą prašė išvežti produkciją iš Gomelio mėsos kombinato į kitas mėsos perdirbimo įmones Maskvoje ar Leningrade. Kadangi tokių prašymų buvo ne vienas, turiu pagrindo manyti, jog į juos nebuvo atsiliepta.

Su savo tyrimo padėjėja Katia Kryvičianina kurį laiką praleidome Gomelyje. Tai gražus miestas – malonus akiai, klestintis, patogus. Dirbome regioniniame archyve ir kiekvieną dieną praeidavome pro spindinčius Gomelio mėsos kombinato vartus. Pasakiau Katiai, kad norėčiau kombinate apsilankyti. Ji dėl mano kvailos idėjos net išpūtė akis: „Niekas ten su jumis nesikalbės.“

Turiu pripažinti, buvau kiek suirzusi. Per savaitę Baltarusijoje jau buvau gavusi tris baudas už greičio viršijimą ir kartą buvo nutemptas mano išsinuomotas automobilis. „Susidaro įspūdis, – pasakiau Katiai, – kad baltarusiai nuolat man kartoja, kas negalima.“

Černobylis ir Pripetė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Žinoma, – racionaliai atsakė Katia, – ne veltui jie mus vadina slaviškojo pasaulio vokiečiais.“

Iš šio pasakymo išvedžiau tam tikrus apibendrinimus. Baltarusija, kaip ir Vokietija, yra švari, tvarkinga šalis. Minske šluojamos gatvės. Pastatai geros būklės, restauruoti, net blizga naujais dažais. Minskas labiau primena sceną, paruoštą filmavimui, nei vietą, kurioje gyvena du milijonai žmonių. Pastebėjau paprastais kasdieniais drabužiais vilkinčius žmones, dažančius tvoras ir šluojančius šaligatvius. Jie man nepriminė savivaldybės darbuotojų. Paklausiau apie juos taksi vairuotojo. Šis man atsakė, kad tai bedarbiai, visuomenės „parazitai“, pristatyti prie darbų savo skolai grąžinti. Jo manymu, priverstinis darbas – gera mintis.

Baltarusijos diktatūra bent jau atrodo skoningai. Nematyti jokių plakatų ar iškabų su didžiojo vado atvaizdu, nesijaučia kiekvieną žingsnį stebinčios milicijos (nebent tada, kai žmonės atvirai protestuoja kaip 2010-aisiais). Aleksandras Lukašenka Baltarusiją valdo nuo 1994 metų. Savo žmoną nuo visuomenės atskyręs kaime, kai reikia atlikti viešąsias funkcijas, jis pasirodo su mažamečiu sūnumi Nikolajumi. Kaip pilvakalbystės artistas su savo lėle, jie rengiasi panašiais drabužiais. Daugelis baltarusių, su kuriais teko kalbėtis, šią diktatūrą palaiko. Kaip pavyzdį to, ką duoda nežabota demokratija, jie nurodo savo pietinę kaimynę – Ukrainą, kariaujančią tarpusavyje ir su Rusija bei kupiną korupcijos.

Nepaisydama abejonių Katios žvilgsnyje, paskambinau į mėsos kombinatą, kuris Gomelio pramonėje užima pagarbią vietą. Priimamojo sekretorės paklausiau, ar galiu užsirašyti susitikimui su kuo nors iš viešųjų ryšių skyriaus ir užduoti keletą klausimų apie Černobylio radiacija užterštą dešrą. Tyla. Balsas ragelyje paprašė pakartoti klausimą. Taip ir padariau. Vos tik sekretorė suprato, ko prašau, nespėjus nė mirktelėti, ryšys nutrūko.

Nusivylusi atsisukau į Katią, bandančią nuslėpti pagrįstą pasitenkinimo išraišką. Pasiūliau luktelėti prie kombinato vartų baigiantis pamainai ir bandyti pasikalbėti su darbuotojais. Katia šią idėją iš karto atmetė. Supratau. Aš juk galėjau išvykti iš Baltarusijos ar būti deportuota, bet mano gyvenimas tęsis toliau. Baltarusijos pilietė Katia neturėjo kito pasirinkimo, ji turėjo likti gyventi Baltarusijoje.

Taigi mums neliko nieko kito, tik sugrįžti į archyvą.

1990 metų kovą bendrovės „Pietvakarių geležinkeliai“ direktorius nusiuntė į Maskvą koduotą telegramą. Direktorius pranešė, kad prieš trejus metus kažkas pateikė siūlymą, kaip išspręsti susikaupusios radioaktyvios mėsos Gomelio mėsos kombinate klausimą. 1987 metais mėsos ruošėjai sukrovė 317 tonų šaldytos radioaktyvios mėsos į traukinio vagonus ir išsiuntė įtartiną dovaną Gruzijos Respublikai. Tikrintojai vagonuose nustatė radiaciją ir krovinio nepriėmė. „Šiaurės Kaukazo geležinkelių“ vadovai pasiuntė keturis traukinio vagonus atgal „Pietvakarių geležinkeliams“, kurie vienoje stotyje po kitos taip pat nenorėjo priimti užteršto krovinio.

Ir taip įstrigę nežinioje vagonai trejus metus keliavo iš vienos vietos į kitą tarsi nuodai, kurių niekas nenorėjo liesti. Galiausiai be jokio sutikimo atsidūrė Ovručo, bendruomenės, įsikūrusios Ukrainos šiaurėje, kurioje radioaktyvumas jau ir taip buvo itin didelis, stotyje. Ovručo vadovybė paprašė Černobylio atliekų valymo punkto direktoriaus paimti mėsą kaip radioaktyviąsias atliekas. Direktorius atsakė tokių atliekų jau ir taip turįs iki kaklo ir nerasiąs joms vietos. Vagonai pajudėjo į Poliskės miestą, kuris taip pat buvo stipriai užterštas. Geležinkelių darbuotojai aplink traukinį užtvėrė tvorą, pastatė įspėjamuosius ženklus ir traukinys šiame viešajame tranzito centre mėnesių mėnesius išstovėjo skleisdamas radiaciją.

Kai sugedo šaldomų vagonų aušinimo įranga ir elektrikai atsisakė ją taisyti, įsikišo KGB. „Pietvakarių geležinkelių“ darbuotojai ėmė eiti iš darbo. Naujienų fotografas padarė kelis kadrus, kurie atkreipė visuomenės dėmesį į šalį užvertusią užkrėstą mėsą.

Pagaliau, praėjus ketveriems metams po to, kai buvo išskersti per didelę radiaciją sukaupę gyvuliai, prižiūrint KGB pareigūnams, šia skerdiena buvo atsikratyta pietinėje Baltarusijoje. Giliame cementuotame griovyje galų gale buvo rasta amžinojo prieglobsčio vieta nuodingomis atliekomis virtusiai mėsai.

Norėčiau, kad būtų galima pasakyti, jog kitos maisto perdirbimo ir žemės ūkio pramonės šakos vakarinėje Sovietų Sąjungos dalyje su katastrofos padariniais tvarkėsi geriau. Deja, pieno, grūdų, daržovių ir vaisių pramonės sektoriai grūmėsi su panašiomis nestandartinėmis problemomis, visuomenės sveikatos įstaigų pareigūnams bandant išmaitinti žmones ir įgyvendinti gamybos kvotas.

Higienos inspektoriai netrukus sužinojo, kad užteršta viskas: pienas, uogos, kiaušiniai, grūdai, špinatai, grybai. Netgi iš tolimosios Gruzijos importuojama arbata viršijo padidintas kritinės padėties lygio leistinas ribas. Kaip nutiko ir dėl užterštos mėsos bei vilnos, sovietų pareigūnai nenorėjo išmesti užterštos žemės ūkio produkcijos, taigi leido dar daugiau vadovų, tarp jų itin detalių, kaip apdoroti radioaktyvius maisto produktus. Užterštas pienas turėjo būti išdžiovinamas arba iš jo gaminamas sviestas ar karamelė. Apšvitos gavę cukriniai runkeliai turėjo būti perduodami gyvuliams šerti, užterštos bulvės paverčiamos krakmolu, iš uogų verdama uogienė, o iš leistinas ribas viršijančių daržovių gaminama tyrė. Perdirbtas maistas turėjo būti laikomas ne vieną mėnesį ar metus, kol suirs kenksmingiausi izotopai.

Primygtinis reikalavimas parduoti radioaktyvų maistą nebuvo išskirtinai sovietinis bruožas. Pasklidusios Černobylio radioaktyviosios iškritos, keliaudamos nenuspėjamomis kryptimis, itin stiprų smūgį sudavė Graikijai. Žmonės čia nuėmė grūdų derlių, prisodrintą Černobylio radioaktyviųjų medžiagų, ir 300 000 tonų eksportavo į Italiją. Italai šių kviečių nepanoro. Graikai atsisakė juos priimti atgal, nes „baiminosi graikų didmenininkų reakcijos“. Abi Viduržemio regiono kaimynės įsivėlė į ginčus. Galiausiai užterštus kviečius sutiko nupirkti Europos ekonominė bendrija. Jie buvo permaišyti su švariais grūdais ir išsiųsti į Afriką bei Rytų Vokietiją kaip „pagalba“.

Černobylis ir Pripetė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

SSRS ypač svarbus buvo pienas, nes jį gėrė vaikai ir jis buvo labai lengvai užteršiamas. Radioaktyvieji izotopai kaupiasi žolėje. Karvėms ganantis, radionuklidai per ją patenka į pieną, o santykinai mažas radiacijos lygis dirvoje biologiškai koncentruojasi žalingais kiekiais piene. Per dvidešimt keturias valandas po to, kai nuryja radioaktyvios žolės, karvės ima gaminti radioaktyvų pieną. Planuotojai turėjo išspręsti ir šią problemą. Valstybinis agropramoninis komitetas paskelbė nurodymą laisvai besiganančius gyvulius laikyti tvartuose, narvuose ir aptvaruose. Nurodyta, kad mėsa bus švaresnė, jei veršiai keletą mėnesių prieš skerdimą bus laikomi viduje ir šeriami koncentruotu pašaru. Pieninės karvės, kurios ėda švarų šieną, gamina švaresnį pieną. Pusė žemės ūkio veiklai skirtų laukų pietinės Baltarusijos ir šiaurinės Ukrainos Polesės srityse buvo ganyklos ir dideli jų plotai buvo užteršti. Staiga Baltarusijos kolūkiečiams prireikė 850 000 tonų pašaro kiekvienais metais, kad turėtų kuo šerti neseniai izoliuotus gyvulius. Kolūkių viršininkai prašymus dėl pašarų siuntė Valstybiniam agropramoniniam komitetui. Jo gavę nepakankamai, prašė vėl, siųsdami skubias telegramas Politbiurui.

Kad būtų kur uždaryti gyvulius, kurie anksčiau ganėsi lauke, kolūkių viršininkai rašė raštus ir turėjo rasti tūkstančius kvadratinių metrų patalpų naujiems tvartams. Jie planavo didžiulius plotus apstatyti daugybe šiltnamių daržovėms auginti, kuriuose jos bus apsaugotos nuo dulkėto vėjo ir dirvožemio taršos. Šie nurodymai pasirodė tuo pačiu metu, kai valstybinės statybų įmonės skubėjo statyti būstus naujoms bendruomenėms – 120 000 žemės ūkio darbininkų, perkeltų iš trisdešimties kilometrų draudžiamosios zonos, apgyvendinti. Tvartams pastatyti prireikė daug metų. Tuo metu agronomai formulavo ir detalizavo laikinąsias instrukcijas, kaip pieną padaryti nekenksmingą. Instrukcijų vadovai tapo sudėtingų formulių, diagramų ir schemų rinkiniais. „Pienas turi būti pilamas per celiuliozės filtrus iš slėgio talpyklų stabilia 1/10-osios sekundės, arba 30 litrų per minutę, srove.“ Net jeigu ir buvo galima ūkininkauti taikant šias brangias naujas procedūras, filtrai surinkdavo tik dalį radioaktyviųjų medžiagų.

1986 metais trečdalis pieno trylikoje Ukrainos sričių viršijo leistiną kritinę taršos ribą. Valstybiniame agropramoniniame komitete dirbantis Oleksandras Tkačenka paskelbė nurodymą supirkti užterštą pieną ir iš jo gaminti sviestą. Be mėsos, valstybės rezervai prisipildė 18 900 tonų radioaktyvaus sviesto. Dėl to vaikams trūko geriamojo pieno. Ukrainos sveikatos apsaugos ministras Anatolijus Romanenka liepė pieninėms šviežią pieną pakeisti pienu iš miltelių ir juo aprūpinti gyventojus.

Sulig ta diena suūžė sunkvežimių varikliai. Vairuotojai lėkė dulkėtais keliais, veždami pieno miltelius kolūkių vaikams, kurie paprastai gerdavo šviežią, riebų, šiltą, savo šeimos laikomų karvių, o po 1986-ųjų balandžio – radioaktyvų pieną. Pieno iš miltelių skonis gerokai nublanko, palyginti su įprastu, bet toks pienas bent jau nebuvo užterštas. Na, tai atrodė kaip tiesa iki tol, kol pienas buvo patikrintas ir išsiaiškinta, kad jame radiacija taip pat viršija leistinas ribas. Pasirodo, šalies pieno miltelių gaminimo įmonės buvo įsikūrusios Šiaurės Ukrainoje ir Pietų Baltarusijoje – pagrindiniame SSRS pienininkystės regione. KGB pareigūnai pieną tyliai ir ramiai pašalino iš parduotuvių lentynų. Joms ištuštėjus, krautuvininkai ėmė skųstis, kad jų maisto prekių parduotuvės jau „nebepanašios į prekybos vietą.“