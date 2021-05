Benas Lyris. Šventąją Dvasią dovanojame vienas kitam

Velykų liturginis laikas vainikuojamas Sekminėmis, tai yra Šventosios Dvasios atsiuntimu. Evangelijoje sekmadienį girdime: tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums.“

Tai pasakęs jis parodė jiems savo rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus tarė: „Ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Taip pasakęs jis įkvėpė juos: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos.“

Tai yra turbūt pati didžiausia dovana mokiniams – abejojantiems, bijantiems, kaip girdime Evangelijoje, ir pasislėpusiems dėl žydų baimės, kad ir jų nenukryžiuotų, kaip nukryžiavo jų mokytoją, kuriuo jie tikėjo ir į kurį buvo sudėję visas viltis. Jėzus ateina ne tam, kad juos pagąsdintų, bet pirmiausia – kad įkvėptų gyventi ir eiti toliau, kad įkvėptų patikėti, jog jis yra toks pats realus, kokį jį patyrė kiekvieną dieną gyvendami ir būdami su juo, kai jis buvo fiziniu būdu jų gyvenime.

Pagrindinė dovana, kurią Jėzus atneša, tai yra savo realų buvimą per Dvasią. Šventoji Dvasia yra švenčiausias Trejybės asmuo. Tai trečias asmuo – ne energija, ne magija, ne aura, ne kažkokia šviesa, bet realus žmogaus gyvenimą palydintis dieviškas asmuo, keliaujantis per jį, per jo gyvenimą, per jo baimes, sunkumus, džiaugsmą. Atpažinę tokį Viešpaties veikimą mokiniai gali eiti į pasaulį ir daryti tai, ką darė kartu su Dievu, su pačiu Kristumi fiziniu būdu, – buvę, kartu gyvenę, keliavę, darę stebuklus, ėję į žmonių gyvenimus.

Jis sako: būsiu su jumis lygiai taip pat – realiu savo asmeniu, dievišku asmeniu ir visada jus lydėsiu. Kaip dovaną mokiniams jis palieka tą ramybę, kuri plaukia iš to, kad Dievas yra šalia, kad Dievas lygiai taip pat juos palaiko, laimina, lygiai taip pat su jais žengia į jų gyvenimo kasdienybę, suteikia galią daryti tai, ką jis pats darė, t. y. atleisti nuodėmes, apkabinti ne visada tobulą, bet kartais – sergantį, abejojantį, neviltyje esantį žmogų, ir įkvėpti gyventi. Tai turbūt ir yra Sekminių dovana.

Atleisti – tai nereiškia pamiršti, atleisti – tai reiškia nenuodyti savęs ir kitų žmonių padarytu trapumu ir silpnumu nuolat jį primenant ir eskaluojant.

Šventoji Dvasia veikia mūsų gyvenime ir padovanoja ramybę, nes leidžia mums atpalaiduoti sritis, kurias mes norime išgelbėti vieni, kurias norime perkeisti vieni, be Dievo dvasios, be pasitikėjimo juo, be bendradarbiavimo su juo. Mokiniai turi galią, šios dienos Evangelijoje mes matome, atleisti nuodėmes ne iš savęs.

Mes dažnai esame riboti, ne visada galime atleisti ir dažnai primename žmogaus padarytas klaidas, taip nubausdami ne tik save, bet ir žmogų. Atleisti – tai nereiškia pamiršti, atleisti – tai reiškia nenuodyti savęs ir kitų žmonių padarytu trapumu ir silpnumu nuolat jį primenant ir eskaluojant. Mokiniai turi tokią dovaną – padovanoti dieviško gyvenimo pilnatvę šalia esantiems žmonėms.

Ir mes turime tokią dovaną kiekvieną dieną, mes, kurie esame su Kristumi, kurie esame perkeisti jo dvasios ir jo meilės. Mes turime tą pačią dovaną – Dievo atleidimą. Jis mums atleidžia, mes atpalaiduojame širdį ir padarome jį regimą tada, kada mes atleidžiame kitiems taip, kaip Viešpats mums atleidžia. Tai yra Jėzaus veiksmai mūsų gyvenime, kada tampa mūsų veiksmais kitų žmonių gyvenime. Mes iš tikrųjų vienas kitam dovanojame Šventąją Dvasią.

Palaimintų Sekminių, realaus Viešpaties veikimo per Šventąją Dvasią. Tebūna ta dvasia ir realus dieviškas asmuo, trečias Švenčiausios Trejybės asmuo, atpažįstamas, įgalintas ir veikiantis mūsų gyvenime. Kiek jis veikia? Tiek, kiek aš jam atsiveriu ir leidžiu jam veikti.