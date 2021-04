Jūratė Čerškutė. Balandžio knygos: sugrįžti į parodas, susigrąžinti meną ir save

Balandžio skaitinių akiratyje — MO muziejaus mažosios ir didžiosios parodų „Sunkus amžius“ knyga (išleido MO muziejus) ir Nacionalinės dailės galerijos parodos „Formuojant ateitį: erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“ knyga-katalogas (išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Vilniaus dailės akademija).

Nespėjo apsisukti karantino ratas ir vėl lendu ne į savo reikalus, kišu nagelius prie meno knygų. Pernai įsibėgėjusią vasarą pasitikau su meno knygų apžvalga, joje minėdama asmeninį įprotį vasaros laikui atsidėti meno leidinių skaitymą. Karantinas, kaip puikiai per metus išmokome, įpročius keičia, tad šįkart apžvelgsiu ilgai lauktų pirmųjų 2021 metų parodų knygas, iškart perskaitytas, neatsidedant jokiai vasarai ar kitiems geresniems laikams. O ką, jei jų dar teks palaukti?

Rašyti apie parodų leidinius paakino keli dalykai. Pirmiausias ir svarbiausias — šių parodų reikšmingumas ir jų autorius vienijanti laikotarpio bei (su)grįžimo tema. Per abi MO parodas į mūsų žinojimo akiratį grįžta Vilniuje gimęs ir čia kūrybinį kelią — įsidėmėtinas 1944 m. medžio raižinys Kaukolė (Memento mori) — pradėjęs Andrzejus Wróblewskis (1927–1957), vienas ryškiausių lenkų pokario dailininkų. Su pirmąja retrospektyva Lietuvoje, žyminčia ir kūrybinio palikimo sugrįžimą į gimtinę, grįžta JAV išgarsėjusi skulptorė ir architektė Aleksandra Kašubienė-Kasuba (1923–2019). Ji ir Wróblewskis ketveriais metais prasilenkė laike, karo įkarštyje ir Vilnius dailės akademijoje. Bet tolesnius jų kūrybinius kelius kreipė ir veikė Antrasis pasaulinis karas — lėmęs Wróblewskio „karo užkrėstą“ tapybą ir, tikėtina, Kašubienės harmonizacijos paieškas įkūnijančias unikalias erdvines aplinkas.

Ne mažiau svarbi ir dar viena priežastis — karantinas pakoregavo parodų lankymo įgūdžius. Buvimo ekspozicinėse erdvėse laiko limitas verčia pagreitintai susigaudyti įspūdžius, kurių ramiai refleksijai ir vizualinės patirties susisluoksniavimui atmintyje parankine tampa išsamiai parengta parodos knyga. Drįstu manyti, kad jų poreikis šiais nerimo laikais tampa dar reikšmingesnis. Tą „Sunkaus amžiaus“ pratarmėje pabrėžia ir MO direktorė Milda Ivanauskienė, sakydama, kad pandemijos nulemtas netikrumas dėl ateities „dar labiau sustiprina šios knygos svarbą“. Dėl pandemijos atšaukus gyvus parodų atidarymus, jų ritualines kalbas ir padėkas keičia knygų pradžios puslapiuose publikuojami parodos organizatorių ir rėmėjų sveikinimų bei padėkų žodžiai, grąžinantys gyvą parodos atidarymo nuotaiką.

Apskritai parodos nuotaikos mums visiems trūko nuo lapkričio 7 d., kai Lietuvoje vėl buvo įvestas karantinas. Tą rudens ir žiemos sandūrą vienas didžiausių pasipiktinimų mano socialinių tinklų burbuluose buvo būtent dėl muziejų ir galerijų uždarymo (ypač kai buvo leidžiama lankytis prekybos centruose). Antrojo karantino pradžioje visų burbėjimus dėl muziejų neveikimo greitosiomis praleisdavau pro akis, nes vis tiek nebūčiau galėjusi eiti, bet kai po Naujųjų ėmiau sapnuoti nesibaigiančias klajones po meno ekspozicijas, supratau, kad išties pasiilgau tos primirštos veiklos — eiti į parodą žvalgyti(s) meno (tad tą kovo pabaigos rytmetį besiruošdama į MO muziejų ne tik pusčiausi — kokia proga išvesti rūbus pasivaikščioti! — bet ir nervingai kelissyk viską tikrinau. Ar turiu el. parodos bilietą, atsarginę kaukę, rankų dezinfekantą, diskutavau su savimi — gal vykti ankstesniu autobusu, kad nepavėluočiau į „savo laiką“?).

MO muziejaus paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wroblewski“ / R. Šeškaičio nuotr.

Apie MO parodas, sugulusias po bendru pavadinimu „Sunkus amžius“, žinojau seniai, kaip ir laukiau. Būsimo ekspozicinio malonumo viltį kurstė ir žadėjo parodų kuratorės — mažosios parodos „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“ kuratorė lietuvių dailės istorikė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė ir legendinė lenkų menotyrininkė bei kuratorė Anda Rottenberg, atsakinga už didžiąją parodą „Sunkus amžius. Szapocznikow–Wajda–Wróblewski“.

Nors muziejuje girdėjau patarimą pradėti nuo trečiojo aukšto ir didžiosios parodos, vis tik siūlyčiau eiti chronologiškai, pradėti nuo mažosios parodos, kuri yra puikus įvadas į didžiąją parodą. Jas abi vienija ne tik Antrasis pasaulinis karas ir jo traumų nulemta katastrofistinė raiška bei refleksija, bet ir jau minėtas Wróblewskio kūrybos grįžimas į gimtąjį miestą. Apskritai mažoji paroda atsigręžia ir įsižiūri į tą vieną skaudžiausių ir žiauriausių XX amžiaus dekadų, nuo 1939 iki 1949, laiką, tekantį per vis dar pilka zona esantį tuometį Vilniaus (dailės) gyvenimą istorijos ir politikos, praradimų ir pokyčių briaunomis.

Eidama į MO buvau atlikusi namų darbus — perskaičiusi išsamų Mindaugo Kluso interviu apie mažąją parodą su Giedre Jankevičiūte (nuoroda). Ir kai jau atrodė, kad daug ką žinau, vis tiek likau nustebinta parodos taupaus, bet iškalbaus, pagaviai suguldyto tirštumo, kurį deramai struktūravo istoriko doc. dr. Nerijaus Šepečio sudaryta Vilniaus laiko juosta. Užlipus į trečiąjį aukštą ir akis į akį susidūrus su lenkų skulptorės Alinos Szapocznikow skulptūra „Sunkus amžius“, davusia pavadinimą visai parodai ir nurodančia į kūrėjų paauglystę, sutapusia su karu, supratau, kaip subtiliai ir meistriškai unikali ir lokali mažosios parodos istorija atsispindi didžiosios parodos naratyve, kurį trečiajame MO aukšte pasakoja tai pačiai pokario kartai priklausę trys tarsi skirtingi, bet sykiu tais pačiais karo ir netekčių patirties saitais sujungti lenkų menininkai – skulptorė Alina Szapocznikow (1926–1973), kino režisierius Andrzejus Wajda (1926–2016) ir vilnietis lenkų dailininkas Andrzejus Wróblewskis. Jų karo siaubo ir paauglystės nerimo persmelktą kūrybą išmoningai žiūrovo akiai bei minčiai į vieną pasakojimo sluoksnį sujungusi Rottenberg pirmąsyk šią parodą ir savo tyrimą pristatė 2018 metais Silezijos muziejuje Katovicuose.

Po daugiau nei gero pusmečio grįžimas į parodinę erdvę ir tokių stiprių, gniaužte gniaužiančių „Sunkaus amžiaus“ parodų žiūrėjimas paradoksalu, bet grąžino gyvenimo pojūtį ir mane man pačiai. Ta valanda muziejuje, kad ir tarp negausių, bet kitų žmonių, pirmiausia statė į akistatą su savimi, o paskui su menu, kuris užkabina jautriausius nervus ir skaudžiausias, todėl neretai minkštai apeinamas, delikačiai nutylimas istorijas. Jos, pradėjusios ryškėti ir kalbėti žvalgant Wróblewskio, Szapocznikow ir Wajdos kūrinius, visa jėga išsiskleidė pasinėrus į parodų knygą „Sunkus amžius“. Ją sudarė mažosios parodos kuratorė Jankevičiūtė. Leidinį pradeda Rottenberg tekstas, pristatantis jos parodą ir ją rengiant atliktą tyrimą. Jis galutinai atveria parodoje pradėjusį formuotis šių trijų svarbiausių pokario lenkų menininkų kūrybinių paralelių horizontą. Rottenberg tekstą lydinčios Szapocznikowos, Wajdos ir Wróblewskio biogramos tarsi dar labiau papildo parodoje eksponuojamus kūrinius, kurių reprodukcijos publikuojamos knygoje, ir patį įdomių įžvalgų bei paralelių kupiną kuratorės tekstą.

Apskritai tik skaitant parodos knygą atėjo galutinis suvokimas, kokiai grandiozinei ir ambicingai avantiūrai pasiryžo MO muziejus ir šios konkrečios parodos komanda, imdamiesi šio projekto – pirmiausia didžiosios parodos, kuri nulėmė ir mažosios būtinumą. Drįsčiau sakyti, kad jei nebūtų mažosios, didžioji prarastų dalį savo kontekstinio efekto ir poveikio, nes vienu svarbiausių šių parodų „efektu“ laikyčiau Wróblewskio grįžimą į mūsų akiratį, prie kurio neabejotinai prisidėjo Jankevičiūtės tyrimai ir atradimai archyvuose: buvo patikslinta nemažai vilnietiško dailininko gyvenimo etapo faktų, ir apskritai apie šį laikotarpį gerokai daugiau sužinota.

MO muziejaus paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wroblewski“ / R. Šeškaičio nuotr.

Vis tik įdomiausia knygos dalis ta, kuri parodoje tiesiogiai neeksponuojama, tai kitų specialistų tekstai, komentuojantys, užklausiantys parodų kontekstus ir problematiką. Psichologės Danutės Gailienės tekstas „Psichologinė trauma“ nušveičia visas infliacines apnašas ir sugrąžina sąvokos „trauma“ tikrumą ir apibrėžtį, idealiai pritinkančią parodų herojų asmeniniams likimams ir jų gyventam laikui (užsikabinusiems rekomenduoju dabar perleistą 2008 m. publikuotą Danutės Gailienės knygą „Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos požiūriu“ (išleido „Tyto alba“), skirtą kolektyvinės traumos, į kurią įtraukiamos ir karo, Holokausto patirtys, analizei). Sunkų Vilniaus amžių aptaria filosofas Viktoras Bachmetjevas, politologas Andrzejus Pukszto, pasiūlydami vis kitokius žiūros kampus ir parodoje narstomo laikmečio kontekstus. To laiko Vilniaus architektūros vaizdą atkuria architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Su Jankevičiūtės ir Laimos Laučkaitės tekstais sugrįžta daugiakultūrio Vilniaus dailės gyvenimas ir dailininkų pavardės. Būtų tikslu sakyti, kad nuo jų ši knyga, kaip ir paroda, nupučia dulkes, bet realybė tokia, kad ne dailės specialistui dauguma šių pavardžių girdimos pirmą kartą, kaip ir matomi jų kūriniai, tikiuosi, ne paskutinį.

Knygą užbaigiantys Laimos Kreivytės ir Annos Mikonis-Railienės tekstai sugrąžina prie abiejų parodų matymo ir jų reflektavimo lietuviškosios kultūros kontekste. Kreivytės vedamos paralelės tarp Rottenberg parodos autorių trijulės ir lietuvių menininkų Marijos Teresės Rožanskaitės ir Vinco Kisarausko mane privertė iš meno knygų lentynos išsitraukti šių dailininkų albumus, atsišviežinti muziejuje kilusias ir Kreivytės taikliai išrašytas vizualines bei temines asociacijas.

Tik primenu, kad parodų ir juose eksponuojamų meno kūrinių nuotraukos spoilina ir atima atradimo džiaugsmą, jos sukuria lūkesčio horizontą, kurį, gyvai stovint parodoje, tampa vis sunkiau patenkinti, ką ten pranokti, o neretai išvis atrodo – ir kam eiti žiūrėti, jau viską mačiau feisbuke ir instagrame.

Skaitydama parodų „Sunkus amžius“ knygą, daug gūglinau, taip atradau ir ilgam pasinėriau į vizualųjį Szapocznikow archyvą, ypač jos asmenines nuotraukas (kaip nedažnai parodoje matome menininkų, sukūrusių mūsų žiūrimą meną, veidus). Ilgam įnėriau ir į LRT mediateką, mat visą kovą buvo rodomi Wajdos filmai. Tiesa, gaila, kad ne tie, kurie svarbūs ir aktualūs parodai, apie kuriuos savo tekstuose kalba Rottenberg ar Mikonis-Railienė: „Karta“, „Pelenai ir deimantas“, „Viskas parduodama“. Belieka tikėtis, kad ateis laikas ir jiems.

Kita seniai laukta paroda — Nacionalinėje dailės galerijoje eksponuojama pirmoji Lietuvoje aplinkos menininkės Aleksandros Kasubos retrospektyva „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“. Parodai tapus galimai lankyti, supratau, kad nesąmoningai jos laukiau nuo 2008 m., kai perskaičiau įsimintiną epistoliarikos knygą „Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai, 1988–1992“ (išleido „Baltos lankos“). Abu korespondencijos dalyviai – garsiausias lietuvių semiotikas, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas Algirdas Julius Greimas (1917–1992) ir JAV išgarsėjusi skulptorė bei architektė Aleksandra Kašubienė-Kasuba – susidraugavo Antrojo pasaulinio karo metais Šiauliuose, kai Aleksandra dar buvo mokinė, o Greimas vos penkeriais metais vyresnis prancūzų ir lietuvių kalbų mokytojas. 1941 metais užsimezgusią draugystę nutraukė karas, Greimą visam gyvenimui nubloškęs į Prancūziją, o Aleksandrą su vyru skulptoriumi Vytautu Kašuba į Ameriką. Po daugiau nei 40 metų, 1988 metų vasarą, Kašubienė nusiunčia Greimui vieną savo rankraštį, taip abu grįžta prie draugystės laiškais it prie nutraukto pokalbio.

Parodos viršelis

Prie jųdviejų susirašinėjimo grįžau ir dabar, po parodos ir katalogo, rekomenduočiau visiems, užburtiems Kašubienės meno, perskaityti šią laiškų knygą (gal derėtų ją perleisti?), kurioje, atsakydama į Greimo klausimus, tokius kaip „Kas iš esmės svarbiau: tiesios ar gaubiančios linijos? Į ką susiveda pasaulis: į sferą ar į trikampį? Gamta ar geometrija?“, Kašubienė aiškina savo erdvinį aplinkų meną, atskleidžia savo kūrybinius ieškojimus, nuostatas ir pasirinkimus.

Tais 2008 m. skaitydama Kašubienės laiškus labai norėjau jos kūrybą pristatančios išsamios parodos, tad netruko praeiti 13 metų ir ji jau čia – pirmoji, kaip rašoma pavadinime, Kasubos retrospektyvinė paroda, žyminti svarbius sugrįžimo ir susigrąžinimo faktus. Per penkerius metus nuo 2014 iki 2019 metų Lietuvos nacionalinį dailės muziejų pasiekė menininkės padovanota beveik 80 jos kūrybos metų (1942–2019) aprėpianti darbų kolekcija. Visus Kasubos kūrybinio palikimo perėmimo darbus kuravo dailėtyrininkė prof. dr. Elona Lubytė, parengusi dabar NDG eksponuojamą parodą ir ją lydintį beveik 500 psl. (greta lietuviško teksto tame pačiame puslapyje, tik kitame stulpelyje, pateikiamas angliškas) katalogą-knygą.

Jos šerdis, be jokios abejonės, Kašubienės darbų katalogas ir jos pačios tekstai. Bet prieš juos, kaip ir įprasta tokio tipo leidiniuose, menininkės gyvenimo pristatymas, kurį Lubytė sudėlioja į visus Kašubienės gyvenimo etapus aprėpiantį patirčių žemėlapį, kuris yra išplėtotas, nuotraukomis, archyvine medžiaga, Kašubienės komentarais papildytas solidus curriculum vitae (jį skaitydama, beje, taip ir likau nesužinojusi, kas nutiko Aleksandros šeimai, jai likus mokytis Šiauliuose, kur susipažino su Greimu).

Paroda „Formuojant ateitį. Erdvinė Aleksandros Kasubos aplinka“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Išsamiai susipažinus su asmeninio gyvenimo siužetais ir vingiais, skaitytojui siūloma pasinerti į požiūrių dalį, kurioje skirtingų sričių atstovai aptaria ir analizuoja skirtingus menininkės kūrybos etapus. Ilgametis Niujorko dailės ir dizaino muziejaus direktorius menininkas, kuratorius Paulas J. Smith‘as (1931–2020) pasakoja apie Kasubos Amerikos erą. Dailės istorikė Jankevičiūtė pristato ankstyvąją Kasubos kūrybą, tą vadinamąjį taikomojo meno etapą. Dailės kritikė ir kuratorė Inesa Brašiškė analizuoja menininkės susidomėjimą tampriųjų audinių buveinėmis ir aplinkomis. Tampriųjų struktūrų architektas Nicas Goldsmith‘as, architektės Jing Liu ir dr. Julija Reklaitė narsto Kasubos aplinkų architektūriškumą ir novatoriškumą. Dailės kritikė ir kuratorė dr. Sandra Skurvida aptaria Kasubos tekstus ir rašytinį palikimą. Lietuviams pažįstamo optinio meno kūrėjo Kazio Varnelio sūnus architektas dr. Kazys Varnelis jaunesn. savo straipsniu tarsi reziumuoja visų įžvalgas apie išskirtinį ir įsimenamą Kasubos meną.

Skaitant šiuos straipsnius paeiliui visi gula tarsi į vientisą, lengvai atsikartojantį naratyvą, nejučia žaismingai primenantį: kartojimas – mokslų motina. Gal tai slaptasis kuratorės Lubytės planas – per skirtingus tekstus ir juose persidengiančią, pasikartojančią informaciją išmokyti skaitytoją ir žiūrovą, kas buvo Kasuba ir kuo reikšmingi bei išskirtiniai jos darbai?

Tęsiant pastebėjimų ir pastabų temą, norisi atkreipti dėmesį ir į pačias knygas, ne tik jų turinį. Džiugina, kad baigiame išaugti nepatogių ir neatkeliamų didžiulių albumų su kietais viršeliais ir blizgiu popieriumi amžių.

Tiek paroda „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“, tiek to paties pavadinimo leidinys yra tradiciniai pavyzdžiai – klasikinės retrospektyvos, parengtos laikantis chronologijos ir klasikinio katalogo (savo apimtimi tampančio solidžia knyga). Turiu prisipažinti, kad į šią parodą ėjau jau perskaičiusi knygą, tad išsamiai susipažinusi su Kasubos gyvenimo ir kūrybos biografija, darbais ir kitų vertinimais. Tad to wow efekto, nuotraukomis nusklendusio per socialinius tinklus, nepatyriau, bet maloniai džiaugiausi tikrindama parodos linijinį tvarkingumą ir savo atmintį. Galbūt tikėjausi daugiau unikalios Kasubos erdvinės aplinkos patyrimo, bet tai kiek kompensavo netikėtai galinės NDG sienos erdvę atsikirtusi Emilijos Škarnulytės audiovizualinė instaliacija „Daugdara. Dedikuojama Aleksandrai Kasubai“. Škarnulytei pavyko įkontekstinti Kasubos kūrybą ir dovanoti lankytojams jos aplinkų kuriamo jaukumo ir harmonijos, atsisiejimo nuo pasaulio patirtį.

Tenka tik apgailestauti, kad į katalogą nebuvo įtrauktas Škarnulytės kūrinio pristatymas ir analizė. Nors ir suprantu sudarytojos norą pirmąkart pristatyti Kasubos kūrybinį palikimą ir pirmuoju leidiniu visą dėmesį sukoncentruoti tik į tai, vis dėlto palikimas tampa vertingas ir kai yra reflektuojamas bei permąstomas, ypač kituose kontekstuose, ir kai imamasi perkūrimo ir citavimo, įtraukiamo į naujus meno kūrinius (beje, būtent už Kasubos parodos ir meno rėmų išsviedžiančių ir į platesnes erdves mintį įsodinančių tekstų norėjosi ir pačioje knygoje).

Tęsiant pastebėjimų ir pastabų temą, norisi atkreipti dėmesį ir į pačias knygas, ne tik jų turinį. Džiugina, kad baigiame išaugti nepatogių ir neatkeliamų didžiulių albumų su kietais viršeliais ir blizgiu popieriumi amžių. Abi aptariamos parodų knygos patogios skaityti ne tik prie stalo, bet ir ant sofos ar kitose patogesnėse pozicijose. Girtinas popieriaus parinkimas, Kasubos atveju sutampantis su menininkės pažiūromis: „Atliepiant menininkei svarbią tvarumo viziją, leidinys atspausdintas ant perdirbto popieriaus.“ Dėl grožio nesiginčysime, tiek MO knygą kūrusi Indrė Klimaitė, tiek LNDM katalogą kūrusi Laura Grigaliūnaitė puikiai žinomos savo darbais (Grigaliūnaitė šiemet knygos meno konkurse apdovanota diplomu už „puikią vizualią daugialypės medžiagos tvarką knygoje „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos / Shaping the Future. Environments by Aleksandra Kasuba“.)

Tačiau skaitydama šiuodu leidinius ėmiau svarstyti, ar nėra taip, kad knygos menas vis sparčiai gravituoja link meno, toldamas nuo knygos funkcionalumo ir patogumo? Vis dažniau atrodo, kad niekas nebegalvoja apie skaitytoją – tai paraštės arba beveik nesamos, arba tiesiog nepatogios komentarams ar pastaboms, tai šriftas varginantis – šiais aspektais su abiem knygom teko pavargti prieš susidraugaujant (lai šis paburbėjimas lieka ateičiai, kaip užkalbėjimas spartesnei el. knygų leidybai – skaitant el. knygą šrifto dydis valdomas ir net beveik nesamos paraštės užtenka komentaro ikonėlei).

Paroda „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Visi, kada nors leidę knygą, žino ir savo kailiu patyrę tą legendinę frazę nėra knygos be klaidos. Abi knygos turi privalomųjų smulkmių — MO knygos įvadiniuose tekstuose pritrūko mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų vientisumo, yra vienas kitas netikėtas teksto „nušokimas“ (juostoje ir turinyje). Tačiau paradoksaliai chaotiškesnė (nors kalbanti apie menininkę, ieškojusią harmonijos su aplinka) ir klaidų gausesnė Kasubos knyga. Belieka tik apgailestauti ir spėlioti, kodėl liko tiek daug nesužiūrėtų dalykų (ar kalbos redaktorė, kuriai dėkojama, tikrai matė visus tekstus?) – nemažai korektūros (Zibovienė, dėmėsio, ervėje, trūkusį, sąjudžio etc.), nesužiūrėtas angliško vietovardžio Albuquerque lietuviškas variantiškumas – kelissyk rašoma Albukerkė, o kelissyk Albukerkis. Bet labiausiai pasitikėjimą pakerta vienos nuotraukos apraše esanti klaida, dėl kurios imi įtariai žiūrėti ir abejoti veik visais aprašais. Tik atsivertus katalogą skaitytoją pasitinka Kašubienės darbo stalo nuotraukos. Apraše jos datuojamos 2008 m. – bet kaip 2008 m. nuotraukoje gali ant stalo gulėti 2011 m. gegužės mėn. „Kultūros barų“ numeris? Pranašiškas žvilgsnis į Kašubienės formuojamą ateitį?

Visos šios pastabos tikrai ištaisytinos: popieriuje – ant klaidų užklijuojant atitaisymus arba senovine tradicija atspausdinus klaidų pataisymo lapelį (nors tai apsunkina kiekvieno atskiro katalogo egzemplioriaus supakavimas į apsauginę plėvelę); istorijai ir ateičiai derėtų pataisyti ir parodos datą, mat knygoje vis dar senoji 2020 11 27–2021 02 28; leidžiant el. formatą viskas paprasčiau – tereikia atidžiai peržiūrėti korektūrą. Lankymasis Kasubos parodoje karantino realybėje užaštrino ir kitą problemą – patogaus bei funkcionalaus NDG internetinio puslapio, kuriam rūpėtų galerijos lankytojas, reikalingumą (užpildžius privalomą registraciją į parodą pasirinktu laiku nėra jokio patvirtinimo, kad tą valandą būsi priimtas, o ne išvarytas).

Baigiant šią apžvalgą, kurios tikslas buvo paraginti aplankyti parodas „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“, „Sunkus amžius. Szapocznikow–Wajda–Wróblewski“, „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“ ir paakinti perskaityti parodų knygas, norisi dar atkreipti dėmesį į vieną šalutinį reiškinį — socialinius tinklus vis perliejančias parodų nuotraukų bangas, kurios pandeminėje dabartyje pasiekė naujas „eksploatavimo“ aukštumas (ypač pirmosiomis muziejų darbo savaitėmis atlaisvinus karantiną).

Tik primenu, kad parodų ir juose eksponuojamų meno kūrinių nuotraukos spoilina ir atima atradimo džiaugsmą, jos sukuria lūkesčio horizontą, kurį, gyvai stovint parodoje, tampa vis sunkiau patenkinti, ką ten pranokti, o neretai išvis atrodo – ir kam eiti žiūrėti, jau viską mačiau feisbuke ir instagrame. Tad giriu tuos, kurie įkelia vos viena kitą viliojantį kadrą iš parodos, ir truputį baru sufotografuojančius veik visą parodą. Jiems skiriu ir šį klausimą: ar po nuotraukų paskelbimo socialiniuose tinkluose jūs dar kada grįžtate prie jų ir juose esančių meno kūrinių bei jų autorių?