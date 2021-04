Piktos kino kritikės. „Kino pavasario“ geriausieji

Oficialus „Kino pavasario“ uždarymas vyko balandžio 6 d., tačiau mums prireikė kiek laiko pailsėti nuo gerų ir blogų filmų, pabaigti nebaigtus žiūrėti serialus, susitvarkyti namus. Sklandė visokių internetinių istorijų, kad kai kurie individai per dvi savaites pasižiūrėjo faktiškai visą programą. Niekaip negalime suprasti, kuo čia didžiuotis, nebent šiuolaikiniame pasaulyje tai traktuojama kaip vertybė – daugiau reiškia geriau. Pinigų atveju gal ir taip... O kaip galima vertinti ir atskirti tiek per dvi savaites pamatytų filmų?

Tai labiau primena maisto ir gėrimų degustaciją: ragauji labai mažais kiekiais, bet užtat nustatęs eksperto išraišką gali linkčioti – šitas sūris švelnesnis, tas vynas per saldus. Grįžęs namo jautiesi kiek padauginęs, bet nelabai tuos skonius ir bepamenantis. Mes, aišku, visų filmų nepažiūrėjome, nes viskį, tik single malt, siurbčiojame lėtai ir ne kasdien. Tačiau vis tiek išdrįsime apžvelgti „Kino pavasario“ paskelbtus geriausiuosius, mat netyčia juos pamatyti pavyko.

Taigi, sužinojusios, kad mums vienas nuobodžiausių ir pretenzingiausių „Europos debiuto konkurso“ filmų „Gritt“ (rež. Itonje Søimer Guttormsen, Norvegija) tapo pagrindiniu nugalėtoju, pamanėme, kad žiuri nariai ir mudvi gyvename skirtinguose pasauliuose. O gal tik mes atšokusios nuo šiuolaikinio pulso? Tai filmas meno projektas, bet vienu metu norėta perteikti tiek daug, kad pradėjo kamuoti migrena. Vadinamosios tragikomedijos taip pat neįžvelgėme, nors pirmas 20 min. vylėmės, kad režisierė kurs ironišką distanciją. Tačiau kuo toliau, tuo labiau filmas virto savęs parodija. Arba veikiau labai susireikšminusiu šiuolaikiniu menu.

„Gritt“ / „Kino pavasario“ nuotr.

Pasakojama apie savamokslės menininkės Gritt viziją – grandiozinį projektą skandinaviškai politkorektišku politiniu pavadinimu „Baltasis uždegimas“. Į jį, aišku, turi tilpti viskas: Norvegija, Vakarų pasaulis, streikas, maištas prieš kapitalistinį ir patriarchato pasaulį (kaipgi be to?), perdirbtas menas. Gritt pseudofilosofiniai ir politiniai svaičiojimai primena jaunų trendy menininkų sąmonės srautą, kai jie patys nelabai supranta, ką kalba, nes neturi ką pasakyti. Svarbiausia – raktinės frazės. Aišku, filme dar turi veikti ir būtinai neįgali Gritt draugė teatro režisierė, ir pabėgėliai... Ir dar pabandyta nufilmuoti kuo natūraliau, t. y. „Dogmos“ maniera. Kaip ir reikėjo tikėtis, Gritt savo projektui negauna finansavimo iš Kultūros ministerijos, po to einantis įkyrus ir isteriškas jos elgesys tampa vis agresyvesnis, o kad žiūrovą priverstų jos gailėti, būtinai įtraukiama scena su dviem psichologais, kur ji pratrūksta ir atrodo balansuojanti tarp gyvenimo ir savižudybės. Tada jau eina vaizdinis sąmonės srautas – Britt ir gamtos susiliejimas. Juk jeigu nerandi savo vietos visuomenėje, gamta dabar visiems išeitis.

Taigi, filmas – dar vienas socialiai jautraus ir perdėm politkorektiško skandinaviško kino produktas, verčiantis nuo savo idėjų ir istorijų vartyti akis kaip Angela Merkel. Bepigu norvegams kalbėti apie individo neva garmėjimą į prarają, kurios dugnas labai aukštai...

Nors prancūzų aktorius Pierre‘as Deladonchamps‘as buvo apdovanotas tik už geriausią vyro vaidmenį „Niekše“ („Vaurien“, rež. Peter Dourountzis, Prancūzija), mums filmas pasirodė visa galva stipresnis už likusius konkursantus. „Niekšas“ – nestandartinis kriminalinis trileris, o aktoriaus Pierre‘o Deladonchamps‘o suvaidintas Džė kiek primena žudiko archetipą iš tokių filmų kaip „Avinėlių tylėjimas“ ar „Septyni“. Net drįstame teigti, kad aktorius niekuo nenusileidžia Anthony Hopkinso suvaidintam Hanibalui Lekteriui ar Kevino Spacey maniakui. Puikus režisieriaus sprendimas pasirodė suteikti žiūrovui kuo mažiau informacijos: neaiškinti veikėjo praeities, užtenka tik žinoti, kad jis sėdėjo kalėjime, jo nusikaltimai (o gal ne?) taip pat nerodomi iki pat paskutinių filmo minučių. Nuožmių smurto ar žudymo scenų išvis atsisakoma, tad žiūrovui pačiam siūloma susidėlioti veikėjo portretą, mat aktorius labai techniškai perteikia gebėjimą prisitaikyti prie kiekvienos aplinkos ir situacijos, chameleonišką veikėjo prigimtį ir gebėjimą susilieti su tapetais. Džė personaže telpa visi kine matyti maniakai ir jautriausi vaikinai su angeliška šypsena.

„Niekšas“ / „Kino pavasario“ nuotr.

Džiugu, kad buvo pastebėtas ir lietuviškas filmas – Tomo Smulkio „Žmonės, kuriuos pažįstam“ pagerbtas FIPRESCI prizu. Kiekvienas filmo kadras dvelkia precizika, daug tikėjomės ir iš, mūsų nuomone, vienos įdomiausių jaunosios kartos scenarisčių Birutės Kapustinskaitės (ji – scenarijaus bendraautorė), tačiau teko kiek nusivilti neišvystytais personažais. Taip, tai skirtingų žmonių gyvenimo novelės, tačiau norėjosi bent kokios sąsajos. Tomui Smulkiui ir scenaristei tiksliausiai pavyko išvystyti jaunos porelės dramą, nes veikėjai – jų kartos. O štai Gabijos Jaraminaitės ir Arūno Sakalausko veikėjai veikiau priminė savo šešėlius, nors abu aktoriai – labai aukšto kalibro. Susidarė įspūdis, kad Tomas dar nelabai perpranta vyresnės kartos žmonių vidinį pasaulį... Tad įpusėjęs, filmas pradėjo silpnėti, nuostabi Linos Lapelytės muzika pasimetė. O sekdamos niekada nematomo Anatolijaus liniją ir jo kalbas apie vis artėjančią audrą, ausyse girdėjome Mikės Pūkuotuko frazę „rodos, lietus kaupiasi...“

Iš pradžių net draugams nedrįsome prasitarti, pamanėme, kad tai – karantino pasekmės, tačiau po premjeros pabendravusios su viena kino kritike sužinojome, kad ši frazė ir jos neapleido visą filmą. Deja, audra draminiu lūžio tašku filme netapo: nugriaudėjo, nulijo, debesis nuslinko ir vėl tos pačios alinančios karštos dienos. Tačiau jau peržiūrėjusios faktiškai visą konkursinę programą manėme, kad „Žmonės, kuriuos pažįstam“ – labai rimtas pretendentas į pagrindinį prizą.

O žiūroviškiausiu festivalio filmu tituluotas bosnės Jasmilos Žbanić „Quo Vadis, Aida?“ (Bosnija ir Hercegovina, Austrija, Rumunija, Nyderlandai, Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Norvegija, Turkija), pretenduojantis ir į „Oskarą“ geriausio užsienio filmo kategorijoje. Nors kalbant apie „Oskarus“ atrodo, kad kortos bus palankiausios Vakarams patogesniam danų režisieriui Thomasui Vinterbergui – jo „Dar po vieną“ nominuotas ir užsienio filmo, ir geriausio režisieriaus kategorijoje. Bet šįkart ne apie tai...

„Quo Vadis, Aida?“ / „Kino pavasario“ nuotr.

J. Žbanić filmui ką nors prikišti sunku, tai išties taupios, sukauptos ir tikslios režisūros kūrinys. Tai, kaip J. Žbanić (ji ir scenarijaus autorė) dirba su „masuote“, išties daro įspūdį. Filmas, kurio pavadinimas nurodo ir religinį, ir kino istorijos kontekstą, nukelia į Srebrenicą, kur serbai nužudė per 7 000 musulmonų. Šios žudynės laikomos didžiausiomis Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Filmo herojė Aida (Jasna Đuričić) yra Jungtinių Tautų (JT) taikdarių vertėja. Kai 1995 m. į Srebrenicą įžengia serbų būriai, moteris supranta, kad „Žydrieji šalmai“ nesustabdys kraujo praliejimo, ir daro viską, kad išgelbėtų bent savo vyrą ir sūnus.

Kaip minėjome, režisierė ne tik puikiai susitvarko su masinėmis scenomis (vien iš to, kokius daiktus ar gyvūnus žmonės pasiėmė su savimi bėgdami nuo serbų armijos, galime suprasti, kas jie tokie), bet ir tiksliai kuria erdvių – perpildytos stovyklos ir labirintiškų, tuščių JT karininkų kabinetų ir koridorių – kontrastą. Filmu J. Žbanić aiškiai sako, kad JT nesėkmė yra tokia pat siaubinga, kaip ir Ratko Mladićiaus kraugeriškumas. „Žydrieji šalmai“, atsakingi už bazę, tapo generolo įkaitais, o vėliau ir jo bendrininkais. Žudynės buvo karo nusikaltimas, kurį prižiūrėjo taikdariai – tai institucinio ryžto, žmogiškumo ir civilizacijos fiasko. Ir nors R. Mladićius buvo nuteistas Hagoje, kaip matome filme, daugelis kitų karo nusikaltėlių liko nenubausti. Karas baigėsi ir gyvenimas grįžo į tam tikrą normalumą, tačiau netektis – neatšaukiama ir nepamirštama...

Visgi mūsų asmeninis festivalio favoritas – tai įvairiapusiškiausio rumunų Naujosios bangos režisieriaus, Radu Judės, „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ („Babardeala cu bucluc sau porno balamuc“, Rumunija). Kaip įprasta kūrėjui, filmas išsiskiria tiek kinematografine forma, tiek aktualia ištarme. Tokio tikslaus, iškalbingo ir pikto posovietinės visuomenės, skendinčios veidmainystėje, mele bei prievartoje, persismelkusių į visus asmeninio ir socialinio gyvenimo sluoksnius, portreto kine senokai neteko matyti. Atpažinimo jausmas neapleido visą filmą.

„Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“, susidedantis iš trijų formaliai skirtingų dalių, pasakoja apie istorijos mokytoją Emiliją (Katia Pascariu), kurios namų pornografinis filmukas neaiškiais keliais nutekėjo į „Pornhub“ puslapį, kas vaikų dorove susirūpinusiems tėveliams sukelia tikrą moralinę paniką. Tačiau jau iš pirmosios filmo dalies – dokumentiško pasivaikščiojimo Bukarešto gatvėmis, kuriose dominuoja socialinio darvinizmo etosas ir elementarus chamizmas, – tampa aišku, kad paviešintos mokytojos seksualinio gyvenimo detalės vaikų psichikai ir gerovei yra mažiausiai kenksmingos.

„Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ / „Kino pavasario“ nuotr.

Antrojoje dalyje, pavadintoje „Trumpu anekdotų, ženklų ir stebuklų žodynu“, Judė kuria savotišką sąvokų, citatų ir vaizdų koliažą, parodantį, kad smurtas – istorinis, religinis, patriarchalinis, buitinis, tėvų prieš vaikus, rasistinis – yra tapęs neatskiriama Rumunijos visuomenės dalimi. Čia ne tik sužinome, kad 55 proc. rumunų pateisina išprievartavimą, šeši iš dešimties vaikų patiria smurtą namuose, galime išgirsti ir tikrų „perliukų“, su kuriais absoliučiai sutinkame, pavyzdžiui, „vaikai – politiniai tėvų kaliniai“, „folkloras – liudijimai apie liaudies debiliškumą“ ir t. t. Na, o trečiosios filmo dalies – „Groteskiški tėvų susirinkimo dialogai“ – tarsi nurašyti nuo internetinių lietuvių komentatorių, neįkainojamos nuomonės savininkų, kurie savo moralumu dažniausiai tik dangsto savo pačių prietarus.

Kaip viename interviu sakė pats Radu Judė: „Mėgėjiškas porno, kuris taip piktina tėvus, atrodo visiškai nekaltas, palyginti su kasdieniu elgesiu ir reiškiniais, į kuriuos paprasčiausiai liovėmės kreipti dėmesį. Pripratome prie mus supančio pasaulio obsceniškumo – prie neapykantos aktų, prievartos, išnaudojimo, prie vulgarios kalbos ar įprasto nemandagumo.“

P. S. Apie dar vieną žiuri išliaupsintą filmą „Akinantis blyksnis“ („Destello Bravío“, rež. Ainhoa Rodríguez, Ispanija) nesiplėtosime, mat šis, vienas nuobodžiausių programos filmų, suveikė kaip monotoniškai kalbantis radijo taškas, kurio klausydamasis ir užmiegi, ir pabundi, o naujienos beveik tos pačios.