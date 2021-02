Jūratė Čerškutė. Apie normalius žmones, Sally Rooney parašytus

Pasitikdami jau antrą mėnesį gyvenamus naujus metus, ko gero, ne vienas sau ir kitiems linkėjo normalumo, dabarties kontekste reiškiančio tiesiog gyvenimo įprastumą, kuriuo ir kuriame gyvenome iki praėjusių metų kovo. Tačiau šiuosyk ne apie jį, o apie normalumą literatūroje, mat kiek netikėtą posūkį šiame diskurse įnešė pirmąją Naujųjų dieną Lietuvoje pagaliau pradėtas rodyti serialas „Normalūs žmonės“, sukurtas pagal to paties pavadinimo airių rašytojos Sally Rooney romaną.

Neretai ekranizacijos, ar tai būtų filmo ar serijų pavidalu, naujai aktualizuoja ir į skaitymo akiratį grąžina literatūrą – taip rudenį nutiko su „Netflixo“ serialu „Valdovės gambitas“ („The Queen's Gambit“), sukurtu pagal to paties pavadinimo 1983 m. išleistą Walterio Teviso romaną. Rooney romano ekranizacijai toks kelias negaliojo, nes 2018 m. publikuotas romanas „Normalūs žmonės“ visą laiką iki serialo premjeros 2020 m. balandžio 29 d. buvo ant stabilios skaitymo ir populiarumo bangos, prie to prisidėjo ir vertimai į kitas kalbas. Lietuviškieji „Normalūs žmonės“ pasirodė lygiai prieš metus, jį iš anglų k. vertė Viktorija Uzėlaitė, išleido leidykla „Alma littera“. Vertimas buvo sutiktas tyliai ir vos pastebimai – tam kiek koją kišo pirmasis karantinas ir kitas nei originalo lietuviškos knygos viršelis (žinau skaitytojų, išsyk nesupratusių, kad čia ta pati garsioji knyga). Įsimenančio ir daug kur figūravusio angliškojo originalo su Hennos Kim iliustracija – pradarytoje sardinių skardinėje tūnančia apsikabinusia pora – ant mūsų leidimo nebuvo, nors intymumo perspektyvą Eglės Plytnikaitės viršelio iliustracija išsaugojo.

Apie intymumą daug ir ne visada subtiliai kalbėta visą sausį viešai socialiniuose tinkluose dalinantis nuomonėmis apie serialą, o tai paskatino prabilti ir apie knygą. Nuomonių mačiau minimumą, bet jos buvo užtikrintos ir lengvai sugrupuojamos: knygos neskaitę, bet sužavėti serialo; knygos neskaitę ir nesužavėti serialo; knygą skaitę, bet ji nepatikusi – gal pervertinta, gal banaloka, bet žiūrint kartu su serialu, lyg ir viskas pasitaiso; knygą skaitę, ji nepatikusi, tad nežiną žiūrėti serialą ar ne. Įdomu, kad veik analogiškus atsiliepimus lengva akimi fiksavau ir kaimyninėje Lenkijoje, kurios viena garsiausių literatūros kritikių Justyna Sobolewska Rooney romaną „Normalūs žmonės“ įtraukė į savąjį 2020 metų geriausių verstinių knygų dešimtuką.

Pastebėjote, kokios kategorijos trūksta? Taip, knygą skaitę, ji patikusi, kaip patikęs ir serialas. Kukliai kilsteliu ranką, kad čia aš, ir priduriu esminę aplinkybę – būtent dėl šio seniai matyto vertinimų spektro, romaną ir literatūrą gan drastiškai nustūmusio į antrą planą ar net nurašiusio (būta net ir apie antrą sezoną užsisvajojusių), ėmiausi šio komentaro, norėdama kukliai priminti, kas yra literatūra, kodėl ji niekada nebus serialas ir kuo svarbus Rooney romanas „Normalūs žmonės“.

Knyga „Normalūs žmonės“

Neketinu išsiplėsti apie skirtumą tarp knygos ir ekranizacijos, tik atkreipsiu dėmesį, kad pastarųjų metų tendencijos džiugina – pavyzdžiui, tiek Elenos Ferrante'ės, tiek Rooney romanų įserialinimas yra gana arti literatūros (tikėtina, tai lėmė rašytojų dalyvavimas kuriant scenarijų), o „Normalių žmonių“ ekranizacija netgi grakščiai išsprendžia tam tikras romano duobes. Šią skirtį viename interviu minėjo ir Rooney, pabrėždama, kad kuriant scenarijų buvo keista veikėjų santykio dramaturginė linija. Vis dėlto, savuoju tekstu aš lieku literatūros pusėje – nuo jos viskas prasidėjo, ji šioje „byloje“ regisi labiau nukentėjusi, ir tai dėsninga dėl kelių priežasčių.

Pirmoji – gyvename vaizdų infliacijos ir neabejotinos jos pergalės prieš rašytinį žodį epochoje, perfrazuojant Fran Lebowitz, nelyginamai daugiau žmonių žiūri filmus ir serialus, negu skaito knygas. Tai XX a. ir mūsų gyvenamo XXI a. technologinis pokytis, kuriantis ir laiko taupymo / efektyvumo iliuziją, vis dažniau prasiveržiančią ir į meno bei kultūros lauką. Antroji – Rooney romano nepatikimo ar neužkabinimo aspektai iškalbiai ir diagnostiškai atskleidžia pastaruoju metu vyraujantį ne analitinį, o emocinį knygos vertinimą, kurio centre veik visuomet atsiduria kūrinyje kedenama tema ar siužeto peripetijos, bet ne raiška, forma ar stilius. Kitaip tariant, retas skaitytojas bekreipia dėmesį į pasakotoją, jo veikimą tekste ar pasakojimo stilių – tuos literatūrą literatūra paverčiančius dalykus. Todėl visa, ką miniu, išties yra ir skaitymo problema, klausimas kaip skaitome ir perskaitome?

Jį keliu nustebinta vyraujančio paviršinio, tiksliau, tik siužetinio Rooney romano perskaitymo, kuriuo neretai į pirmą planą iškeliamas kūniškas Marianos ir Konelio santykis, išties įsimintinai, su naujomis jautraus intymumo taisyklėmis parodytas seriale. Tačiau Rooney romanai, ypač „Normalūs žmonės“, yra ne tik siužetas, todėl, remiantis vien tik juo ir bandant nusakyti apie ką romanas, kaip pastebėjo ne vienas kritikas, išeina neblogas banalybių kratinys: apie du vienas kitą mylinčius žmones, skausmingai nemokančius būti kartu? Apie dviejų jaunų žmonių jausmų kelionę į suaugusiųjų pasaulį? O gal apie tai, kas įrašyta romano paragrafe iš George Eliot „Daniel Deronda“? – „Daugeliui mūsų nei dangus, nei žemė neatskleidžia nieko, kol kokia nors asmenybė savita savo įtaka paliečia mūsų asmenybę ir padaro mus imlius. Tai vienas iš slėpinių, paaiškinantis psichikos nuostatos pokytį, taikliai vadinamą atsivertimu.“

Bet juk apie tą patį buvo ir debiutinis Rooney romanas ir, tikėtina, bus, kaip matyti iš neseniai paviešintos anotacijos, rugsėjo 7-ąją pasirodysiantis būsimasis „Nuostabusis pasauli, kur tu“ („Beautiful World, Where Are You“). Dar per anksti, neperskaičius trečiosios knygos, teikti išvadą, bet iš dviejų esamų romanų drįsčiau spėti, kad Rooney bus ta autorė, kuri rašys vieną ir tą pačią knygą.

Sally Rooney / Vida Press nuotr.

Rašytoja debiutavo 2017 m. romanu „Pokalbiai su draugais“ („Conversations with Friends“) ir jau po metų 2018 m. išleido antrąjį romaną „Normalūs žmonės“, kuris šiuo metu pardavinėjamas su viršelį puošiančiu užrašu „milijono kopijų bestseleris“. Ši detalytė leidžia suprasti tuos, kurie sąmoningai atsitraukę nuo „Normalių žmonių“, jų populiarumas išties kelia ir įtarumo antakį, ir sukuria vargiai išpildomą lūkestį, iš kurio, tikėtina, tveriasi ir dalis nusivylimų romanu. Tad (ne)paisant jų, keletas punktų apie romaną „Normalūs žmonės“.

1. Pasakotojas. Ko gero, nereikia priminti, kad tai viena svarbiausių literatūrinės mašinerijos figūrų. Prozos tekste pasakotojas yra tarsi dievas, čia pat prieš mūsų akis kuriantis ir griaunantis pasaulį. Tai akivaizdu ir Rooney romane „Normalūs žmonės“ – pasakotojas jame iki tiek veiksnus, kad net nebepastebimas. Ne vieno, nurašiusio romaną, noriu paklausti: ar atkreipėte dėmesį į romano pasakotoją? Koks jis? Ir svarbiausia, koks jo santykis su pagrindiniais herojais Mariana ir Koneliu? Iš kur tveriasi tas romano skaidrus liūdnumas, sykiais ir neviltis? Neabejotinai, iš pasakotojo žiūros, santykio su pasakojama istorija, kuri šiame romane kuriama tarsi per stiklą. Pasakotojas nėra šaltas, bet jis atokus, be prikišamo vertinimo ir moralizavimo, kiek atsainus, kaip ir veikėjai – kenčiantys, bet nepajėgiantys įveikti savo kančios. Kita vertus, kai reikia, jis deramai empatiškas ir jautrus, bet išlaikantis fiksuojančiojo, it fotografuojančiojo, perspektyvą.

Pirmajame romane Rooney pasakojimas buvo dėliojamas būtuoju laiku ir pirmuoju asmeniu – istoriją pasakojo viena iš pagrindinių herojų, o štai antrajame romane, tarsi prieštaraudama dabartį užtvindžiusiems „aš“ persmelktiems išpažintiniams pasakojimams (o gal pavargusi nuo klausimų, ar herojė Frances – tai ji), rašytoja istoriją pasakoti atidavė visažiniam pasakotojui, per kurio prizmę ir esamąjį laiką skaitytojas mato visą, su visomis šalutinėmis linijomis ir kontekstais, Marianos ir Konelio istoriją, epizodais ir ne itin nuosekliai besiklojančią nuo 2011-ųjų sausio iki 2015-ųjų vasario.

Galvojant apie pasakotojo figūrą neįmanoma išvengti veiksmažodžio pasakoti, kuris svarbus Marianai ir Koneliui, tai raktinis šios poros laimingo bendravimo žodis – Konelis „galėdavo pasakoti jai apie save ką tik nori“ (p. 12), žinodamas, kad Mariana neišplepės, jie abu vienas kitam pasakodavo apie „skaitomus romanus, jos studijuojamus tyrimus, istorinę akimirką, kurioje jie šiuo metu gyvena, ir sunkumus, kurie iškyla stebint tą esamą akimirką. Kartais jį apimdavo jausmas, kad juodu su Mariana yra šokėjai ant ledo, taip išmoningai ir sklandžiai improvizuojantys diskusijas, kad net patiems darosi nuostabu“. (p. 92) Vis dėlto, tikrasis romano šokėjas ant ledo, išmoningai naviguojantis skaitytoją, yra pasakotojas, veikiantis pagal pagrindines grožinės literatūros konvencijas.

2. Sakinys, stilius, struktūra. Pasakotojo raiška ir veikimas tekste neatsiejami nuo stiliaus, o jį Rooney turi išskirtinį – skaidrų ir aiškų, neperkrautai santūrų, bet iškalbų, neretai lyginamą su Ernesto Hemingvėjaus. Tą pripažįsta ir pati autorė, sakydama, kad jai patinka XX a. vidurio amerikietiškos prozos taupių sakinių stilius, bet jis vienas yra nepakankamas išrašyti pasakotojo sąmoningumą ir kultūrinį šiuolaikiškumą, nes stilius nėra tik sakinių taupumas, tai ir pasakotojo susivokimo ir žiūros klausimas. Šiuolaikiškumas Rooney svarbus, jos recepcijoje vyrauja epitetas „ryškiausia tūkstantmečio kartos rašytoja“, atveriantis kelius kritikams kaltinti jos herojus tingumu, narciziškumu, nesusikaupimu, negebėjimu prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą. O prijaučiantiems liudijantis, kad Rooney savo kūriniuose geba tiksliai reflektuoti savo kartą, įliteratūrinti jos išgyvenimų istoriją. Viename interviu autorė prisipažįsta negalinti rašyti apie vyresnius už save, tad natūralu, kad rašo apie savąją kohortą, su kuria nuolat komunikuodama el. laiškais nesąmoningai mokėsi rašymo ir stiliaus. Panašiai romane daro ir Konelis, kelionės po Europą metu kurdamas laiškus Marianai: „telefonu rašinėdavo juodraščius. Paskui juos skaitydavo, rinkdavo meninės raiškos priemones, perkėlinėdavo frazes, kad sakiniai gražiai susijungtų.“ (p. 142)

Dar viena svarbi Rooney stiliaus detalė – išmoningas, bet natūralus šnekamosios ir tiesioginės kalbos integravimas į sakinį, atsisakant tiesioginės kalbos skyrybos. Šis reiškinys anaiptol nėra naujas, XX a. išbandytas modernistinio romano kūrėjų Virginios Woolf ir Jameso Joyce'o, tačiau tai, kaip pastaraisiais metais tokį skyrybos naikinimą kūrybiškai išnaudoja Ali Smith savo metų laikų tetralogijoje ar Rooney, linkstama laikyti literatūros pokyčiu. Konservatyvūs ir grynosios anglų kalbos šalininkai neabejotinai virkauja dėl prastėjančios literatūrinės kalbos, t. y. skirties tarp skirtingų kalbinių registrų, taigi ir skyrybos taisyklių nykimo iš literatūros, o jos profesionalūs skaitytojai diskutuoja, kaip brūkšnių, kablelių ir dvitaškių atsisakymas keičia tekstą, kaip dialogai ir vidiniai monologai integruojami į pasakojimo audinį ir koks jis tampa.

Rooney romane tai kuria tą minėtą skaidrų nuosaikumą ir vientisą pasakojimo erdvę, kurioje sklandžiai ir veik nepastebimai judama tarp išorės aplinkybių ir vidinių Marianos ir Konelio minčių. Kartu tai lemia ir pagavų teksto skaitomumą. Jis būdingas abiem Rooney romanams – jie lengvai skaitomi, ir gal dėl šios savybės dalį skaitytojų praneša teksto paviršiumi, kurio gelmėje slypi aštri ir analitinė Rooney mintis ir išskirtinė savybė išrašyti žmogiškųjų santykių nervą. Apskritai, Rooney stilius turi savybę atsainiu ir paprastu tonu užkabinti gyvą jausmą ir emociją, išrašyti jį taip, kad jis dirgintų ir skaitytoją. Marianos ir Konelio nesusikalbėjimų linija romane kupina siužetą atgal nešančių trumpų jungimų, kurių didžioji dalis tik numanoma, nes niekaip emociškai neišrašyta tekste, ir tai neabejotinai primena Hemingvėjaus kūrybai būdingą ledkalnio principą – paprasta forma ir taupiai aiškiu sakiniu perteikti sudėtingą, komplikuotą, neretai dramatišką turinį.

Knyga „Normalūs žmonės“

Kitas svarbus įtampos kūrimo ir santykių dramatizavimo mechanizmas, kurio visai neliko seriale, yra romano struktūrą kurianti nuolatinė praeities intarpų (flashbackų) kaita su pasakojama dabartimi. Rooney juos dėlioja meistriškai, taip stiprindama fiktyvumo karkasą ir dar kartą primindama skaitytojui apie literatūriškumą.

3. Normalumas. Kas yra tie į romano pavadinimą įrašyti normalūs žmonės? Apie kokį normalumą kalba Rooney? Pirmiausia, žinoma, apie literatūrinį, tą jau minėtą pasakotoją ir stilių, kurie neatidžiam skaitytojui leidžia patikėti, kad skaito gan įprastą ir paprastą, ir gal todėl banaloką romaną. Rooney tekstas visos dabarties literatūros kontekste išskirtinis būtent ne išskirtinumu, o įprastumu. Ir tai ne tik apie literatūrines priemones. Jos herojai – tokie kaip mes, kaip šiek tiek ir ji pati. Viename interviu rašytoja ironizuodama klausė, ar tikrai išskirtinį ir kerintį gyvenimą verta paversti literatūriniu pasakojimu? Manifestiškai sakydama, kad kasdienybė jai neįdomi, Rooney imasi rašyti apie tai, ką sunku gerai parašyti (nes visada laviruojama ant banalybės ribos) – apie jausmus, ryšius tarp žmonių, meilę, atjautą, nepasitikėjimą, skausmą. Kertinis romano normalumas yra Konelio ir Marianos savivertės klausimas, kurio kedenimai neretai neleidžia prisiimti atsakomybės už poelgius, o jų santykiui nuosekliai klostytis. Jie abu užaugę be tėvo ir būdami iš nepilnų šeimų siekia susikurti savąjį normalumo etaloną, kuriuo galėtų vadovautis gyvenime. Koneliui būti normaliam reiškia pritapti prie draugų kompanijos (neparodant jausmų ir slepiant bendravimą su Mariana), visiems patikti, bet kokiomis aplinkybėmis, išduodant kitų viltis, pasitikėjimą dėl aplinkinių prielankumo. „Tenorėjo būti normalus žmogus, todėl slėpė tas savo dalis, kurios jam atrodė gėdingos ir trikdančios“ (p. 190–191) – tai apie Konelį, o apie Marianą: „Ji žinojo, kad jos gyvenimas nuo pat vaikystės buvo nenormalus. Bet ilgainiui daug kas užsiklojo, kaip kad nukritę lapai užkloja žemę ir galiausiai su ja susimaišo. Tai, kas jai nutiko, pasilaidojo jos kūno žemėje. Ji stengėsi būti geras žmogus. Bet giliai širdyje žinojo esanti bloga, sugedusi, netikusi, o visos pastangos būti teisiai, turėti teisingą nuomonę, sakyti tai, kas reikia, tik maskavo blogąją viduje glūdinčią jos dalį.“ (p. 214)

Savo įsivaizduojamus normalumus suvedę draugėn Mariana su Koneliu susikuria savotišką prieglobstį, apie kurį ne kartą romane sakoma „su kitais žmonėmis ne taip.“ Ir nuo kurio nuolat bėgama, negebant atsiverti, nuoširdžiai palaikyti santykio, nes pernelyg gerai nuo mažų dienų išmokta manevruojant atsitraukti iš konfliktinių ar nepatogių situacijų.

Nuo baigiamųjų mokyklos metų besiklojantis meilės, kurią abu neigia, santykis yra ir istorija apie nelengvą perėjimą iš paauglystės į suaugėlių pasaulį. Turi praeiti nemažai laiko, kol Konelis psichoterapeutės kabinete prisipažįsta, kad Dubline ir Trejybėje jam nepatinka, o ten, į mokyklinius laikus ir gimtąjį miestelį, grįžti nebegalįs. Ir tik romanui priartėjus prie pabaigos, abu išdrįsta vienas kitam atvirai pasakyti apie gerąją įtaką, kad abu lėmė vienas kito tapimą geresniu žmogumi, kad būdami drauge nė vienas nesijautė vienišas: „Visus tuos metus jie buvo lyg du augaliukai, besidalijantys tuo pačiu žemės ploteliu, besivejantys vienas aplink kitą, persikreipiantys, kad padarytų vietos kitam, įgyjantys neįtikėtinas formas.“ (p. 237) Tai pripažinus atėjo veik visą romaną laukta ramybė, apie kurią Rooney pasakotojas prasitaria paprasta fraze – „tapo paprastu žmogumi“.

4. Temos. Metas nuo kaip pereiti apie ką. Kokias temas, be jau minėtos kertinės Marianos ir Konelio santykių istorijos, dar narsto Rooney romanas „Normalūs žmonės“?

Vienas svarbiausių ir Lietuvoje vargiai perskaitytų romano sluoksnių (gal dėl to, kad negalime pasigirti tokias temas nagrinėjančių tekstų gausa?) – Airijos socialinis kontekstas ir klasinis susiskirstymas: „Ji buvo iš geros šeimos, o Konelis iš blogos – tai ji žinojo. Voldronai Kariklėjoje buvo liūdnai pagarsėję.“ (p. 34) Ši aplinkybė, seriale sumažinta iki minimumo, svarbi ir veikianti romane nuo pat pradžių – Konelis yra populiarus ir protingas, o Mariana, nors ir protinga, bet mokykloje nepopuliari ir net nemėgstama. Tačiau šitas santykis apsiverčia Koneliui su Mariana pradėjus studijuoti Dublino Švč. Trejybės universitete – Konelis vienišas ir neturi daug draugų, nors išsiskiria gabumais iš bendramokslių, o Mariana, priešingai – populiari ir žinoma visame universitete, it karalienė nuolat apsupta savosios palydos.

Klasinę sistemą ir jos refleksijas visuose Rooney romanuose lydi kapitalizmo kritika (dera turėti minty, kad romanas „Normalūs žmonės“ rašo apie laikus po 2008 m. ekonominės krizės, nemenkai paveikusios Airiją), o pati rašytoja nevengia savęs vadinti viso gyvenimo marksiste. 2013 m., būdama 22-ejų, Rooney tapo Europos universitetų debatų čempionato laimėtoja – ši patirtis įrašyta ir jos kūriniuose, kur herojai nuolat įsivelia į diskusijas visuomeninėmis temomis, kritiškai pasisako vienu ar kitu klausimu, demonstruodami savo žinias, iškalbą, siekį užburti priešininką. Romane „Normalūs žmonės“ šie diskusiniai epizodai atrodo nenatūralūs ir negyvi, nors ir idealiai tinkantys herojų amžiui ir išgyvenamam perėjimui į suaugusiųjų pasaulį demonstruoti. Kita vertus, būtent jie kuria priešpriešą pasakojimo centrui – žmogiškajam santykiui, kuris nors ir su dvejonėmis, bet galiausiai vis tiek laimi.

Kita svarbi, kad ir punktyrinė romano tema – Konelis ir literatūros studijos Trejybėje. Jas baigusi Rooney pažeria lengvos kritikos, bet labiausiai ši plonytė metalinija atskleidžia jaudinantį santykį su literatūra, iš kurio tveriasi Konelio jautrumas ir kūrybinės aplinkybės – vienatvė prie knygų ir pirmieji kūrybiniai bandymai romano pabaigoje atneša Koneliui sėkmę. Bet prieš ją – juodas ir sunkus nesėkmės etapas, Konelio depresijos epizodas atspindi neretai nutylimą mokymosi prestižinėse mokyklose „kainą“, tylias varžybas, snobiškumo atakas ir savęs nuvertinimą.

5. Visų apkalbamas seksas. Lygiai prieš metus skaitydama romaną jo paraštėje brūkštelėjau: naujasis sensualumas. Ko gero, esu senamadiška, nes žodis „seksas“ man nėra tinkamas kalbėti apie kūnišką ryšį tarp dviejų mylinčių žmonių, bet tebūnie, problema slypi kitur – pastaruoju metu įnirtingai ir neretai pirmuoju planu apkalbamos serialo sekso scenos, nesusipažinusiems leidžia susikurti klaidingą iliuziją, kad būtent apie tai ir yra „Normalūs žmonės“. Turiu nuvilti, kad ne, priešingai – viskas yra apie geidžiamą, bet ne visada pasiekiamą didžiulį meilės ir pasitikėjimo intymumą, kuris bando apsimesti atsitiktinumu, bet, laimei, juo netampa. Intymios scenos romane neretai tėra du trys (!) sakiniai, tad ir vėl, apsukę ratą, grįžtame prie rašymo įtaigos ir gerai parašytų sakinių jėgos – ištraukti iš konteksto jie atrodo jokie, bet geros audėjos įausti į bendrą audinį sukuria įsimintiną vaizdinį. Ir jame mano pirmasis planas štai toks: Rooney pasakoja istoriją apie du jaunus žmones, įnirtingai bandančius sukurti reikšmingą vidinį ryšį, bet netikėtai ir dažnai lygioje vietoje parklumpančius. Mariana ir Konelis užkomplikuoja savuosius meilės santykius, nes kurdami juos nemoka atvirai kalbėti apie jausmus, pameta vidinę komunikaciją, nors puikiausiai Trejybės maniera kritikuoja kapitalizmą ar debatuoja apie politiką, bet po paskaitų griūna į neviltį (laimei, ne į savižalą, kaip „Pokalbiuose su draugais“), negebėdami suformuluoti, kaip iš tiesų jaučiasi, ko nori, negebėdami prašyti pagalbos.

6. Literatūra. Kodėl žmonės skaito literatūrą? Kad atpažintų save kituose ir jų poelgiuose, kad pasitvirtintų žinias ir patirtis, keliautų išgalvotais pasauliais, pabūtų, kur nebuvę. Literatūra padeda pažinti save ir kitus. Todėl neretai, kai kūrinys susilaukia kontrastingų vertinimų, kyla mintis, ar nebus suveikusi projekcija?

Rooney atveju vis dažniau galvoju, kad jos taip tiksliai išrašytas ir todėl emociniu lygiu veikiantis perėjimas iš paauglystės į suaugystę daug kam gali kelti nemalonius jausmus ir prisiminimus, iš kurių tveriasi vertinimas – banali, paaugliška knyga. Bet ar tikrai „Normalūs žmonės“ tik paaugliška? Juk ar ne mums visiems pernelyg pažįstamas knygoje rodomas visoms amžiaus kategorijoms galiojantis gyvenimo nuovargis, nusivylimas savimi ir kitais, pavojingas pasidavimas kitiems, virstantis panieka ir savinaika, galiausiai – skaudžiai nelengvas mokymosi mylėti ir būti mylimam kelias?

Pastaraisiais metais literatūrą užgriozdusios tikros istorijos sukūrė fiktyvų autentiškumo šydą, ir ar nebus taip, kad dėl jo tikras grožinės literatūros pasakojimas apie jau aptartą normalumo siekį imasi atrodyti banalus? Jei taip, tada pasveikinsiu mus visus, gyvenančius nuostabioje banalybėje, ir pasiliksiu prie minties, kad Rooney, naudodamasi grožinės literatūros teikiamomis galiomis, kitų išbandytais ir į literatūrinę tradiciją įrašytais mechanizmais ir priemonėmis, vis dėlto atrado būdą, kaip naujai papasakoti apie dabarties pasaulį, dabartinių trisdešimtmečių (iš)gyvenamą.