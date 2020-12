Mindaugas Savickas. Kas slypi po pandeminiais kaltinimais Lietuvos žmonėms?

„Tiesa ateina per kruopštų netiesios šalinimo procesą. Atmeskite viską, kas nereikalinga, ir likęs faktas, nors atrodytų neįtikėtinas, bus tiesa.“ Šerlokas Holmsas, Conano Doilio apysakoje „Keturių ženklas“.

Pandeminė komunikacija dar nuo pavasario vyksta ypatingai toksiškame informaciniame lauke. Paprasta kaukė nuo prisėto klaiko nebeapsaugos, tad skubiai užsitraukime skafandrą, atidžiai patikrinkime jo sandarumą. Gerai nusivalykime apsauginį veido stiklelį, įsitikinkime, ar balionuose netrūksta deguonies. Nuodingos patyčios, neapykanta mūsų nebestingdys, nebenuodys. Taip pat ir šis įrašas:

LIETUVOS ŽMONĖS YRA BLOGI.

Baisu, tragiška, neįtikėtina, bet tai buvusios Vyriausybės beveik metus laiko nuosekliai stumta pagrindinė pandeminės komunikacijos žinutė. Nesu iki galo tikras, ar buvę premjeras ir sveikatos apsaugos ministras, jiems pritariančiųjų choras patys supranta, ką jie iš tikrųjų tiek laiko komunikavo.

Pasakojimas, kad dėl koronavirusinės infekcijos išplitimo kalti gyventojai, pradėtas konstruoti dar pavasarį. Tiesa, pirmiausia taikyta tik į tam tikras grupes: kaltinti emigrantai, uzbekai vairuotojai, atostogautojai. Kliuvo ir medikams, kurie, pasak buvusio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, užsikrėsdavo dėl nemokėjimo naudotis apsaugos priemonėmis. Viešai gėdinti iš JAV, Danijos grįžę studentai. Premjero žodžiais, kai kurių grįžtančiųjų, atsiprašant, net negalima vadinti žmonėmis.

Po to stebėtasi, kad dalis grįžusiųjų vengia bendradarbiauti su NVSC, neatskleidžia kontaktų, nenori testuotis.

Rudenį valdžios liežuvių kartečės jau malė visą visuomenę nesitaikydamos. Gyventojai daug kartų kaltinti atsipalaidavimu, peikti dėl negebėjimo ar nenoro susikaupti. Jie kritikuoti, kad perdaug juda, bendrauja. Sąrašą būtų galima ilgokai tęsti.

„ Turėjome lengvesnę vasarą – laiką atsipūsti, pabendrauti ir pasiruošti naujai ligos bangai. Deja, atsipalaidavę vis dar nesugebame susikoncentruoti“, – „Šiaulių krašto“ laikraščiui aiškino policininkas Ramūnas Sarapas.

„Mes tikrai esame išmokusi gyventi rezistencijoje tauta. Mums „įaugę į kraują“ priešintis ir nelabai svarbu kam – ar išorės priešui, ar vidaus valdžiai. Baisiausia, kad nemotyvuoja net ir augantys skaičiai ir mirtys“, – kritikos laviną tautai „Žinių radijo“ eteryje gražiai vainikavo psichiatras Aurelijus Veryga.

Labai gaila, kad į šį visai ne demokratinėms šalims būdingą žaidimą – papeikti ir paauklėti visuomenę – įsitraukė daugybė žurnalistų, medikų, mokslininkų, įvairiausių kitų profesijų atstovų. Net naujasis sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys bent kartą nepasinaudojo proga apsieiti be „atsipalaidavimo“ paminėjimo ir įsakmaus „turėsime susikaupti“. Reikia tikėtis, tai tik pora atsitiktinių epizodų, kurie nebus plėtojami.

Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga išties daug investavo į komunikaciją. Gaila, kad ne tiek daug – į savo tiesioginį darbą. Pyro pergalė pasiekta, daug žmonių įtikėjo pateiktu suktu pasakojimu, kuriuo paslėpti neatlikti darbai, o atsakomybė už nesuvaldytą pandemiją perkelta gyventojams. Vienoje to pasakojimo pusėje – atsipalaidavę, sąmoningumo stokojantys, maištaujantys – blogi gyventojai. Kitoje – herojus Aurelijus Veryga su kompanija, tragizmo kupinoje dramoje nesėkmingai bandantis apsaugoti gyventojus nuo jų pačių.

„Pagarba Verygai. Jis tikrai stengėsi suvaldyti asilų bandą. Tik jam nelabai pavyko“, – rašo bene didžiausio ir populiariausio internetinio portalo skaitytojas (kalba netaisyta).

„Jus dar buciuosit Verygai kojas uz tai, kaip jis tvarkesi nuo pavasario iki to laiko kada opozicija ir aukshti savivaldybiu vadovai tiesiog piktybishkai kritikavo ir niekino visuomene saugancias nuo shio viruso priemones, kol galiausiai visuomene spjove i atsarguma ir dabar LT yra ten kur yra“, – antrina kitas.

Atrodo, net ir naujosios valdžios rinkėjų papulta į šiuos spąstus. Dėl nevaldomos pandemijos, vėlgi, kaltinama ne buvusi Vyriausybė, o visa visuomenė:

„Gėda už savo tautiečius... parodėm sau ir pasauliui, kad didelė dalis mūsų esam tokie buki, kad įstatymų laikomės tik su bizūnu. Tai, Šimonyte, išsitrauk bizūną, nes esam vaikų darželis..“

Galima sutikti, kad mūsų visuomenė toli gražu ne be trūkumų. Jokia visuomenė nėra ideali. Bet ką duoda tokia priekaištais ir kaltinimais pagrįsta komunikacija? Motyvuoja? Suteikia žinių, kaip keisti elgesį ir daryti geriau? Peikti, bausti didelių gebėjimų nereikia. Kur kas sudėtingiau paskatinti kooperuotis, vienytis. Šioje srityje buvusi Vyriausybė absoliučiai susimovė, ir bet kokius kaltinimus atsipalaidavimu, sąmoningumo stoka galima grąžinti jai pačiai.

Kad pamatytume, kokie neteisūs visuomenės peikėjai ir auklėtojai, dirstelkime bent į keletą kitų pasaulio šalių. Izraelis, kontaktų sekimui pasitelkęs net aukštąsias, prieš teroristus naudojamas technologijas, beveik visiškai užsidarė spalio 18 d. Čia fiksuota po daugiau kaip 9 tūkst. naujų atvejų per dieną. Gautųsi, kad Izraelio gyventojai irgi labai blogi. O kaipgi JAV, palaidojusios virš 300 tūkst. pandemijos aukų? Daug gyventojų atsisako dėvėti kaukes ar laikytis atstumo aiškindami, kad tai ne valdžios reikalas.

Regis, buvusi Vyriausybė per menkai užsimojo. Komunikacinė žinutė, kad blogi ne tik Lietuvos, bet ir viso Vakarų pasaulio žmonės, būtų buvusi kur kas ambicingesnė!

Nusikelkime minutėlei į Vokietiją. Čia dar visai neseniai dešimttūkstantines, o kitą kartą ir šimtatūkstantines kovididiotų demonstracijas policija vandens patrankomis ir ašarinėmis dujomis vaikė. Parduotuvėse, visai kaip Lietuvoje, paitaiko žmonių su iš po kaukės kyšančiomis nosimis. Nors prašoma iš namų eiti tik dėl būtiniausių reikalų, minios šiomis dienomis keliauja į šiltus kraštus. Vokietijos dienraščio „Bild“ skaičiavimu, prieš Kalėdas iš šalies oro uostų išskrenda maždaug po 50 tūkst. gyventojų per dieną.

Sveikatos ministras (beje, ne medikas), keturiasdešimtmetis Jensas Spahnas spaudos konferencijas rengia retai (sakosi turįs daug darbo). Tas keistuolis net stipriai augant naujų infekcijų ir mirčių skaičiams nieko nekaltina, nemoralizuoja. Jis tradiciškai ilgai, pabrėžtinai dėkoja žmonėms, kurie laikosi vadinamosios „AHA“ taisyklės (vok. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen – Laikytis atstumo, paisyti higienos, dėvėti kasdienines kaukes). Tiesą sakant, net sunku įsivaizduoti Jensą Spahną, Roberto Kocho instituto (RKI) direktorių Lotharą Wielerį, ar bet kurį kitą už pandemijos valdymą Vokietijoje atsakingą asmenį viešai peikiant SAVO gyventojus, ar kurią nors grupę. Vienoje RKI spaudos konferencijų žurnalistams paspaudus suformuluoti aiškią poziciją dėl neatsakingai, pavojingai besielgiančių gyventojų, Jensas Spahnas pareiškė, kad taip pat yra daugybė žmonių, kurie laikosi pandeminių taisyklių.

„Tų, kurie taisyklių nesilaiko, yra mažiau, bet pernelyg daug. Tai gana nesąžininga, nes rizikuojama pasiekimais tų, kurie laikosi taisyklių. Todėl ir atsiranda ribojimai, vienokia ar kitokia kontrolė. Žinoma, ne totalinė, kaip to nedarome prie kiekvieno raudono šviesoforo ar kontroliuojant greitį. Čia lygiai kaip greitkelyje – žmogus, pastebėtas viršijant greitį, susimoka baudą. Po to dar kartą, po to vėl važiuojant jam kyla tam tikras pojūtis, ir jis lėčiau važiuoja“, – plačiai šypsojosi J. Spahnas.

Tokie Vokietijos politikai.

Ar kada nors matėte mūsų ministrą, ar kurią nors personą iš SAM, dėkojant daugybei žmonių, kurie Lietuvoje taisyklių laikosi, saugo save ir kitus? Ieškančių ryšio su tais žmonėmis, mėginančio juos palaikyti ir padrąsinti?

Klausimai, žinoma, retoriniai.