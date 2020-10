Mykolas Drunga. Ar ir iš kur kyla pavojus JAV demokratijai?

Anot dienraščio „New York Times“, prezidentas D. Trumpas paskutinėmis keliomis savaitėmis – ir ypač per pirmuosius debatus televizijoje praėjusį antradienį – nepaliko jokių abejonių, kad, jo nuomone, rinkėjai lapkričio 3 d. turės tik dvi galimybes, tarp kurių nėra Joe Bideno išrinkimas.

O galimybės štai tokios: arba prezidentas D. Trumpas bus perrinktas, arba šių rinkimų D. Trumpas nepripažins. Jis tik paskelbs, kad visi paštu atkeliavę balsavimo biuleteniai yra neteisėti.

Bet jeigu prie to prieis, tai rinkimų teisėtumo klausimą galutinai išspręsti turės tik Jungtinių Amerikos Valstijų Aukščiausiasis teismas arba Atstovų Rūmai.

Negalima aiškiau pasakyti štai ko: mūsų demokratija atsidūrė baisiame pavojuje, teigė Niujorko dienraštis ir pridūrė, kad „jai, Amerikos demokratijai, iškilo didesnė grėsmė nei per Pilietinį karą ar po Perl Harburo ar per Kubos krizę ar per Votergeito skandalą“.

Dienraščio „Washington Post“ nuomone, D. Trumpas nebešokiruoja ir nebekrečia staigmenų. Naujų savo asmenybės niuansų jis neatskleidė. Po šių pirmųjų debatų reikia pasakyti štai ką: šansai būti išrinktam nei D. Trumpui, nei J. Bidenui iš esmės nepasikeitė.

Jeigu neklysta vėliausios nuomonių apklausos, tai J. Bidenas ir toliau žmonių akimis pirmauja“, rašė Amerikos sostinės laikraštis.

„Nusisukdamas nuo D. Trumpo ir atsisukdamas veidu į kamerą, J. Bidenas išvengė nutempimo į apačią“, – rašė dienraštis „Boston Globe“ ir tęsė: prezidentas D. Trumpas jau buvo spėjęs nuversti pirmuosius prezidentinius debatus nuo tradicinių jų bėgių, kai iškilo koronaviruso pandemijos tema.

Atėjo J. Bideno eilė pasisakyti ir jis tiesiai į kamerą drožė: ar Jūs nors truputėlį tikite tuo, ką jis sako visų savo melų apie koronavirusą akivaizdoje? Jis vis dar nepripažino, kad jis žinojo, kas vyksta, ir žinojo jau vasarį, kaip tai bus pavojinga, ir jis to Jums nepasakė.

Ši taktika ignoruoti D. Trumpo bandymus išblaškyti ir vietoj to kalbėti tiesiai Amerikos žmonėms padėjo J. Bidenui nepamesti kelio chaotiškuose debatuose, pasak analitikų ir debatų ekspertų, pažymėjo Bostono laikraštis.

Vienas tų ekspertų, medijų teoretikas Douglasas Rushkoffas svetainėje „GEN“ išsakė dažno žiūrovo ar klausytojo nuomonę: „Dabatų nelaimėjo niekas. Nei D. Trumpas, nei J. Bidenas, ir tikrai ne amerikiečiai“.

Bet tada šis ekspertas pakvietė vis dėlto „nepulti į neviltį“. Kuo įsakmiau Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas teigia, kad demokratijai atėjo galas, kad balsavimai neveikia, kad Niujorko miestas negrįžtamai sužlugo, kad D. Trumpo banditai turi laukti pilietinio karo pradžios, tuo man aiškiau, kad jo valdymas eina prie pabaigos. Šis karalius iš tikrųjų nuogas.

O galėjo D. Trumpas rišliai bei įtikinamai išdėstyti laisvosios rinkos galią spręsti mūsų problemas, neatimamas individų teises reikšti savo autonomiją, priverstinę kairiosios politikos infantilizaciją, suvaikinimą, kartu su tuo, kaip iš to pelnosi giliai veikiantis, neoliberalus, globalinis elitas. Tačiau būtent to jis ir nepadarė, nes jis nemoka suvesti realius veiksmus ar pozicijas su realiais rezultatais, aiškino Douglasas Rushkoffas.

Šveicarijos dienraštis „Neue Zürcher“ teigė, kad D. Trumpui nepavyko suteikti informacijos apie antrajai kadencijai numatytą savo politinę programą – ar, pvz., televizijos žiūrovams paaiškinti, kaip jis didžiausią pasaulio ekonomiką įgalins vėl produktyviai dirbti.

O J. Bidenas, beje, neatrodė kaip ta karikatūra, kurią D. Trumpas ir jo patarėjai paskutiniosiomis savaitėmis apie jį sukūrė. 77-erių sulaukęs J. Bidenas buvo ryškiai matomas, jis prezidentą puolė ten, kur šis tikrai pažeidžiamas – pvz., koronaviruso pandemijos ir sveikatos apsaugos reformų klausimais – ir pats stipriau nenusišnekėjo, rašė Ciuricho laikraštis.

Londono dienraštis „Times“ tiesiai šviesiai teigė, jog aiškiausias pralaimėtojas šiuose pirnuose prezidentiniuose debatuose tarp D. Trumpo ir J. Bidento tai – Jungtinės Amerikos Valstijos.

Iš tiesų tai nebuvo debatai, iš kurių būtų galima išpešti protingą mintį. Tai buvo apmaudus ir tarpais nesuprantamas dviejų įtūžusių 70 metų perkopusių vienas kitą juntamai nepakenčiančių vyriškių ginčas.

Nyderlandų verslo laikraštis „NRC Handelsblad“ pacitavo portalo „CNN“ komentatorės žodžius: tai baisiausi debatai, kuriuos man bet kada teko matyti“ ir stoties „CBS“ žurnalistės klausimą – „ar mums tikrai reikia dar dviejų šitokio pobūdžio dvikovų?“.

Priminsime, jog vėliau šį mėnesį numatyti dar dveji debatai tarp D. Trumpo ir J. Bideno, taip pat ir vieneri tarp kandidatų į viceprezidentus – respublikono Mike`o Pence`o ir demokratės Kamalos Harris.

„Turbūt nėra joks perdėjimas tvirtinti, kad JAV piliečiai dar niekada nebuvo tokių debatų tarp dviejų kandidatų į prezidentus liudytojai kaip šių“, – rašė Oslo dienraštis „Verdens Gang“.

„Tai buvo taip baisu kaip niekada. Pasipylė prakeikimų, pertraukinėjimų ir elgesio būdų, kurie civilizuotuose debatuose neleistini“, – priduriama Oslo laikraštyje.

Ir jeigu Norvegijos sostinės laikraštis, kaip ir keli kiti, perdėjimais kaltino ne tik D. Trumpą, bet ir Joe Bideną, tai dar daugiau laikraščių dalijosi Roitlingeno „General-Anzeigerio“ nuomone, kad D. Trumpas savo agresyvumu bandė J. Bideną įvaryti į kampą ir priversti daryti klaidų, tačiau J. Bidenas nežiūrint daugybės asmeniškų užgauliojimų nesileido provokuojamas.

Jis išlaikė lygį, nenusišnekėjo, gynėsi argumentais. O mieguisto Juozuko paveikslas, kurį D. Trumpas visą laiką bandė apie savo priešininką paskleisti, šioje televizijos dvikovoje nerado jokio atitikmens tikrovėje.

Panašiai atsiliepė ir Karlsruhės dienraštis „Badische Neueste Nachrichten“: „kas tikėjosi vis dėlto patirti brandesnį, kažkaip jau prezidentiškai besielgiantį Donaldą Trumpą, tas turėjo per pirmąją debatų laidą atsisveikinti su visomis iliuzijomis.“

Išėjo dar baisiau, nei pesimistiškiausi pesimistai to tikėjosi, rašė regioninis Vokietijos laikraštis.

O Halės dienraščio „Mitteldeutsche“ nuomone, „per debatus dėl prezidento kėdės pasirodė ne „didžiausia pasaulio šalis“, o nykiausi laukiniai Vakarai.

D. Trumpas nuo pat pradžių buvo nusistatęs neprileisti prie jokio pokalbio, o vietoj to nuolatinėmis replikomis, užgauliojimais, grubumais, melagystėmis sukelti pamišėlišką chaosą“.

Todėl, rašė Miunsterio dienraštis „Westfälische Nachrichten“, „didžiausias vakaro pralaimėtojas buvo demokratija – ir tradicijomis turtinga Jungtinių Amerikos Valstijų debatų kultūra.

Demokratija reiškia daugiau negu rinkėjų balsų maksimizacija bet kokia kaina, ji reikalauja priimti mokslą, ieškoti tiesos ir pasitikėti institucijomis, teigė Vestafalijos laikraštis.

