Mykolas Drunga. Ką daryti su Europoje prieglobsčio siekiančiais bėgliais?

Europietiškąją prieglobsčio bėgliams suteikimo sistemą Europos Komisija pagaliau ryžtasi reformuoti, bet ar tai jai pasiseks?

Pirmiausia pasitikslinkime dėl to, kas jau įvyko. Kaip pranešė bene vienas patikimiausių pasaulio laikraščių „New York Times“: „Europos Sąjunga trečiadienį pristatė naują bandymą įtikinti besispyriojančias šalis nares prisidėti prie bendros sistemos, skirtos susitvarkyti su ieškančiais prieglobsčio pabėgėliais.

Toms šalims būtų siūloma finansų parama priimti bėglius, kartu su tų bėglių, kuriems prieglobstis nebūtų suteikiamas, greitesniu išvarymu.

Šiuo Europos Komisijos, Europos Sąjungos vykdomojo organo, pasiūlymu baigtųsi prieš penkerius metus priimta kvotų sistema, nustačiusi kiekvienai šaliai bėglių, kuriuos ji turi priimti, skaičių. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vengrija, tas kvotas paprasčiausiai nebaudžiamai ignoruodavo.

Šią kvotų sistemą Europos Komisija pakeistų tokia, kuriai, bent taip ji viliasi, pritartų visos 27 šalys narės. Tačiau ji nepristatė svarbių detalių apie tai, kaip naujoji tvarka turėtų veikti. Pavyzdžiui Europos Komisija nepaaiškino, kokių sankcijų, jei iš viso kokių nors, sulauktų tos Europos Sąjungos šalys narės, kurios atsisakytų prie šios naujos tvarkos prisidėti.

Be to, šis planas ir toliau užkrautų didelę naštą Graikijai, Italijai ir Ispanijai – toms Europos pietinio pakraščio šalims, per kurias neregistruoti ateiviai dažniausiai pirmąkart patenka į Europos žemyną.

Tai šalys, kurios labai nenoriai turi vadovauti prieglobsčio paraiškų apsvarstymui ir ypač tūkstančių migrantų aprūpinimui bei apgyvendinimui bent iki to laiko, kuomet jų paraiška arba patenkinama, arba jie deportuojami“, – rašė dienraštis „New York Times“.

Pasak Šveicarijos dienraščio „Neue Zürcher“, „apskritai Europos Komisijos pasiūlymas atrodo gerai subalansuotas. Galima pajusti pastangas deramai atsižvelgti į daugelį priekaištų, kuriuos sukelia kiekviena migracijos politikos reforma.

Užtat ir stebina, kad Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas šį planą, atrodo, sukritikavo dar prieš oficialiai jį paskelbiant. Jis debatuose dėl migracijos atmeta tokias sąvokas kaip „solidarumas“. Jo nuomone, Europa iš poslinkių 2015 m. turėjo pasimokyti ir jungtis į bendrą kovą su nelegalia migracija.

Tai, žinoma, tiesa, bet to iš tolo nepakanka. Ypač šalys prie atitinkamų išorinių sienų, tai Italija, Graikija ir Ispanija, – jos priklausomos nuo kaimynų pagalbos ir joms reikia koordinacijos Europos mastu, taigi kaip tik solidarumo“, – priminė Ciuricho dienraštis.

Bet tai tik „senas vynas naujuose buteliuose“, – manė Dublino dienraštis „Irish Times“ ir tęsė:

„Europos Komisija ir vėl ant stalo krauna įpareigojantį solidarumo mechanizmą, kuris savo ankstesnėje tvirtų priėmimo kvotų reikalaujančioje versijoje buvo sukėlęs tokių valstybių, kaip Vengrijos, Čekijos ir Austrijos, griežtą pasipriešinimą.

Naujoji sistema su lanksčiomis sąlygomis šiuos priekaišus apeina. Siūlomą solidarumą bus galima įgyvendinti pasidalijant prieglobsčio prašytojais arba dalyvaujant atmestų prašytojų grąžinime kitur arba „skirtingomis operatyvios paramos“ formomis, taigi ko gero mokant pinigus.

Tačiau net jeigu šis naujas siūlymų paketas būtų priimtas, lieka visiškai neaišku, ar jis būtų galėjęs užkirsti kelią tokiems nežmoniškiems reiškiniams kaip Morijos Graikijoje bėglių stovykla, kuri išties yra kalinių kolonija.

O Europos Sąjunga ir toliau užmerkia akis prieš iš pagrindų migracijai priešiškų kai kurių savo šalių narių laikyseną“, – teigė Airijos sostinės laikraštis.

Barselonos dienraščio „Vanguardia“ žodžiais, „ateitis parodys, ar šis planas iš tiesų prives prie solidaresnės europietiškos migracijos politikos. Be to, kritiški balsai jau dabar nurodo, kad ir šis planas remiasi Europos kaip tvirtovės samprata, o ne solidarumu su migrantais“, – rašė Katalonijos laikraštis.

Anot Švedijos sostinės dienraščio „Dagens Nyheter“, taikant šį planą praktiškai, gali kilti kontroversijų, juk pabėgėlių skaičius gali viršyti galimybę juos priimti“.

„Migracijos paktui trūksta bendrosios vizijos, kuri būtų galėjusi padaryti tikrą skirtumą“, – teigė ir Nyderlandų laikraštis „Volkskrant“ ir tęsė: „Europai reikia naujo naratyvo, kuris pripažintų darbo migracijos abiejose pusėse būtinumą.

Kol to nebus, Europos tvirtovė liks baimių pripildytas statinys, kuriame sistemingai aukojamos žmogaus teisės“, – rašė Amsterdamo laikraštis.

Varšuvos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ skundėsi dėl Europos Sąjungos rodomo „bejėgiškumo spektaklio“ reaguojant į įvykius Baltarusijoje ir į bandymą nunuodyti Aleksejų Navalną.

„Šiai savaitei numatytas Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas, per kurį turėjo būti aptariamas sankcijų klausimas, atidėtas. Todėl Maskvoje ir Minske galima lengviau atsikvėpti.

Iš tiesų į poslinkius Baltarusijoje Europos Sąjunga reagavo tik žodiniais protestais, kurių veiksmingumas primena apmėtymą vatos kamuoliukais. O Vokietijos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ligi šiol labai varganas.

Juk Vokietija, kuri šiuo metu įpareigota skelbti aukščiausiojo lygio susitikimus ir nustatyti darbotvarkę, prisideda prie to, kad Rusija atsidūrė jai palankioje pozicijoje“, – pažymėjo Lenkijos sostinės dienraštis.