Aušra Kaminskaitė. Žmogus teatrinio įspūdžio šešėlyje

Teatro praktikos studijos – vienos tų, kurių neįmanoma baigti naudojantis platforma „Zoom“ ar „Microsoft Teams“. Ir ne tik dėl būtinybės turėti žiūrovų – pirmiausia dėl komandinės kūrybos, kurią tobulinti įmanoma tik susitikus grupėje.

Šįmet teatro režisūros magistro antro kurso vadovės režisierės Yanos Ross iniciatyva baigiamuosiuose egzaminuose turėjo atsirasti penkios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Islandijos bei Suomijos aukštųjų teatro mokyklų koprodukcijos. Kaip galima nuspėti, naudingas ir inovatyvus sprendimas pandemijos akivaizdoje vos nepaliko režisierių be spektaklių aktorių.

Į Islandijos ir Suomijos mokyklas repetuoti išvykusiems režisūros studentams neilgai trukus teko grįžti dėl paskelbto karantino. Netgi jį švelninant ir galiausiai atšaukus kūrėjai liko įstrigę tarp dviejų problematiškiausių sričių – kultūros renginių ir tarpvalstybinio judėjimo. Egzaminai buvo atidėti, tačiau naujos datos – antros COVID-19 bangos išvakarėse.

Negana to, nepaisant Kultūros ministerijos skelbimo, kad planuojama aukštos kvalifikacijos menininkams leisti atvykti į šalį be privalomos dviejų savaičių saviizoliacijos, minėto kurso vadovei Y. Ross egzaminų laiku toks leidimas nebuvo suteiktas.

Yana Ross / BNS nuotr.

Šios aplinkybės darbus vertinantiems kritikams priveržia rankas. Priimdami sąlygas, kuriomis teko kurti, kritikai suvokia, kad bet kokios pastabos bus (ir greičiausiai adekvačiai) aiškinamos taip pat: nespėjom, darėm, kiek galėjom, nebuvo galimybių repetuoti. Kūrėjai teisūs. Nors renginiai neuždrausti, dalies įvykstančiųjų kokybė pastebimai prastesnė dėl laiko pasiruošimui stygiaus ir vis dar itin sudėtingų tarptautinio bendradarbiavimo sąlygų.

Šiandien beveik nekalbama, kad pandemija, be ekonominės, sukėlė ir tam tikrą intelektinio turto krizę – ypač daug energijos ir laiko skirdami mėginimams prisitaikyti prie nuolat kintančių kelionių ir socialinio atstumo reikalavimų, menininkai negali skirti pakankamai išteklių kūrybai, ir jos lygis natūraliai krinta. Tad, jei suvokiame, kad piliečių išsilavinimas ir kritinis mąstymas yra ne mažiau svarbūs nei fizinė sveikata, tai turėtų tapti signalu pasirūpinti kūrėjų galimybėmis kuo produktyviau dirbti pandemijos sąlygomis.

Grįžtant prie jaunosios kartos režisierių, ir neišvengiamomis aplinkybėmis sukurtuose spektakliuose įmanoma įžvelgti kūrėjų pasirinktas idėjas, temas, formas, gebėjimus formuoti aktorines užduotis. Svarstymas apie tai yra tarsi mėginimas nuspėti, kokių teatro krypčių galime tikėtis Lietuvos scenoje artimiausiais metais.

Nė vienam iš penkių režisierių diplominis darbas nebuvo profesinis debiutas. Antanas Obcarskas ir Naubertas Jasinskas yra statę spektaklius Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Uršulė Bartoševičiūtė režisavo Kauno nacionaliniame dramos ir Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatruose, pastarajame dirbo Augustas Gornatkevičius, o Lina Židonytė debiutinį spektaklį pristatė Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatre.

Oskaras Koršunovas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kiekvienas turi darbo su profesionalų komandomis patirties, kiekvienas žino, ką reiškia išleisti spektaklį teatre, kuriame žmonės tikisi aukščiausios kokybės. Todėl norisi tikėti, kad magistro studijos kūrėjams buvo ne dar vienas švietimo sistemos laiptelis, bet galimybė atrasti ir įsigilinti į globalias, daugybę metų aktualias socialines problemas ir gryninti atrastą raišką arba eksperimentuoti ieškant naujos.

Atrodo, kad ši režisierių karta įkvėpimo spektakliams semiasi iš Vakarų Europos (ypač – Vokietijos) scenose užgimusios stilistikos: masyvios ir estetiškos scenografijos, erdvės praplėtimo ar dalies veiksmo perkėlimo į vaizdo projekcijas, atsiribojančios vaidybos etc. Pastaroji ryškiausia U. Bartoševičiūtės ir A. Gornatkevičiaus darbuose – režisierių, siekusių sukurti įvykius, kuriuose žiūrovai jaustųsi vakaro dalimi. Tai sudėtingas ir rizikingas kelias, sėkmės atveju atvedantis publiką prie unikalių ir ypatingų patirčių.

Minėtuose spektakliuose vaidino dvejus metus vaidybą studijuojantys Suomijos ir Islandijos aktoriai, dar neturintys pakankamai patirties tolygiai paskirstyti dėmesį personažo kūrimui ir publikos įtraukčiai palaikyti. Tokios situacijos yra geriausias įrodymas, kad sėkmingai kūrėjų ir žiūrovų interakcijai nepakanka tinkamai pasirinktos formos. Santykis kuriamas tarp gyvų žmonių, o jo siekiant be išankstinio vienos pusės (žiūrovo) sutikimo kitai reikalingas specialusis pasiruošimas.

Per didelis pasitikėjimas spektaklio forma – šio kurso bruožas. Skaudžiausiai ant jo paslydo L. Židonytė, stačiusi „Jackie“ pagal Elfriede Jelinek pjesę apie JAV prezidento Johno F. Kennedy žmoną Jacqueline. Pirmu įspūdžiu stipriai įtraukiantis vaizdų ir spalvų kaitos bei statiško kaukėtų būtybių judėjimo kontrastas pradeda varginti paaiškėjus, kad visa spektaklio intriga glūdi per kelias minutes perprantamoje formoje ir stipriame pjesės tekste. Palaikyti pusantros valandos trukmės kūrinio tėkmei to neužtenka.

Aušra Kaminskaitė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Bendro įspūdžio kūrimu prasideda ir U. Bartoševičiūtės spektaklis „Requiem For a Woman“ pagal Majos Pelević pjesę „Orange Peel“. Žiūrovai patenka į vakarėlį, kuriame aktoriai daugiau ar mažiau agresyviai ragina šokti kartu. Ilgainiui veiksmas keliasi ant keturių „Kablio“ parterio kampuose pakeltų scenų, taip kviečiant žiūrovus nuolat judėti, slenkantis arčiau kintančių veiksmo vietų.

Spektaklio kūrėjams kol kas sunkiai sekasi išlaikyti dėmesio formai ir turiniui proporcijas. Pradžioje publika raginama tiesiog džiaugtis aikštelėje sukurtomis aplinkybėmis – negalvoti, išlaisvinti instinktus. Veiksmui aprimus ir vis dažniau persikeliant į kampines scenas, pradeda ryškėti „Requiem For a Woman“ temos, tačiau nuslūgsta prieš tai veiksmą auginusi įspūdžių kaita.

Panašus formos ir turinio santykis N. Jasinsko „Pelikane“. Šiuo atveju abu išvystyti tolygiai stipriai, vienas kito link artėja, bet taip ir nesusiduria. Daugybė profesionalių režisierių pradėdami kurti spektaklį analizuoja pasirinktą temą, pamažu augina ją transliuojantį sceninį pavidalą, tad forma ir turinys, nepaisant galimo kurio nors dominavimo, lieka vienodai svarbūs. „Pelikano“ atveju turinys ir forma atrodo ne išaugantys vienas iš kito, bet plėtojami atskirai.

Spektaklis pastatytas kaip komentaras Augusto Strindbergo pjesei, ironiškai ir skaudžiai apsvarstant žmonių polinkius kankinti save ir / ar aplinkinius bei tai lemiančius santykius šeimoje ir visuomenės brukamus konstruktus. Tai nesunkiai įskaitoma puikiuose aktorių darbuose (vienintelis spektaklis, kuriame vaidino trečią kursą baigę LMTA vaidybos studentai) bei Kristupo Saboliaus įgarsintuose komentaruose. Užtat estetiška scenografija, įvairiausias funkcijas atliekančios vaizdo projekcijos ir choreografija – kaip ir „Jackie“ atveju – primena ne turinio analizės rezultatą, bet mėginimą pritaikyti kažkur matytus vaizdus. Griežčiau tariant – pailiustruoti.

Žiūrovai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tenka pripažinti, kad spektakliams, kuriuose taikoma (nebūtinai kopijuojama) kažkur nusižiūrėta, vadinasi, patikrinta ir išgryninta raiška, būdinga švara, kurios stinga individualias išraiškos priemones siekiančių atrasti režisierių darbams. Todėl mažiausiai tvarkingi atrodė A. Gornatkevičiaus „Calamari Union 2: Megastar“, kurio siužetas išplėtotas remiantis suomių kino režisieriaus Akio Kaurismäkio filmo „Calamari Union“ kontekstais, ir A. Obcarsko „Normalumo fantomas“ pagal Saaros Turunen pjesę.

Be abejo, spektakliuose galima atrasti kitų profesionalų įtakos, tačiau čia akivaizdesnis bandymas turinį ir formą plėtoti paraleliai, procesui skiriant daugiau dėmesio nei rezultatui. Todėl spektakliuose išliko scenų jungimo problemų ir šiukšlių, dėl kurių dalis epizodų atrodo nešvarūs, neišgryninti.

Nepaisant bendrų klaidų, tai stilistiškai nieko bendra neturintys darbai. A. Obcarsko spektaklis teatrališkas, personažai – literatūriški, o aktoriai, regis, nuolat stengiasi kuo techniškiau atlikti patikėtas užduotis. Neretai pastangos tokios akivaizdžios, kad sutrikdo spektaklio ritmą.

Klube „Legendos“ vykęs A. Gornatkevičiaus spektaklis įrodė palyginti stiprų režisieriaus amato įvaldymą – tinkamai parinkta aplinka, sėkmingas erdvės išnaudojimas, vieningas stilius. Viską nuostabiai sugadino šeši finalai (skaičiavau), kurių pirmas – nepaprastai efektingas, o kiti palikti vien tam, kad kiekvienas aktorius turėtų monologą ir galėtų juo pasiteisinti publikai.

Silpnas spektaklio laiko pojūtis būdingas visiems penkiems aptartiems kūrėjams (kaip, beje, ir daugybei vyresnių profesionalų). Užtat baigiamųjų egzaminų metu su tuo susiduriant nuolat pavyko aiškiai suvokti vieną nuobodaus, per ilgo spektaklio kriterijų: pripildyti kūrinį istorijos į priekį nevedančių scenų, atskleidžiančių spektaklio konteksto neatitinkančią, tačiau režisieriaus labai norimą ištransliuoti mintį.

Tokiais atvejais žiūrovas jaučiasi ne stebintis meno kūrinį, o panardintas į asmeninius kūrėjų pamąstymus ir apgaule priverstas skirti dėmesio jų interesams. Puikiai suprantu to priežastis – rašydama tekstus dažnai prikaišioju juos pastraipų su istorijomis, kurias labai norisi papasakoti, nors tekstas logiškai prie jų neatveda. Galutiniame variante paprastai to nelieka, tačiau stingant laiko nutinka įvairiai. Todėl norisi tikėti, kad pakankamas repeticijų skaičius ateityje šią problemą išspręs ir režisuojančiųjų darbuose.

Teatras. Asociatyvinė nuotrauka / Kyle Head/Unsplash nuotr.

Bus įdomu stebėti, kokiomis kryptimis plėtosis jaunųjų kūrėjų darbų tematika. Šįkart daugumoje spektaklių ryškinti feminizmo, lyčių vaidmenų klausimai, kuriuos analizuojant neišvengiamai atsiremta į vartotojišką visuomenę ir pataikavimą jos konstruktams. Įdomu stebėti panašių temų analizes skirtinguose kontekstuose: šeimoje, pramogų versle, masiniuose vakarėliuose, elito aplinkoje etc.

Aktyvus minėtų klausimų kėlimas scenoje – geras ženklas Lietuvos teatrui. Susidomėjimas feminizmu ir lyčių vaidmenimis, tikėtina, ilgainiui nuves prie nuodugnesnės temų analizės bei poreikio vaizduoti aštresnes, nejaukesnes situacijas nei kol kas atrastos ir įkūnytos.

Jei šiame pasaulyje būtų įmanoma ką nors nuspėti, tai režisūros magistrų baigiamieji darbai pranašautų europietišką, šiuolaikinį, inovatyvų teatrą, nebesitenkinantį skurdžiomis priemonėmis ir leidžiantį sau integruoti vizualiuosius menus, siūlyti jutimines patirtis.

Teatrą, kuris pirmiausia kabinasi už negyvų priemonių, tik vėliau integruodamas žmogų. Jaunosios režisierių kartos darbai užduoda klausimą, šiandien tvyrantį bet kurioje pažangioje visuomenėje: kaip pasaulyje, siūlančiame visas galimybes ir nepakankamai laiko joms išnaudoti, nepamiršti, kad gyvų žmonių santykiai, o ne momentiniai įspūdžiai yra tai, kas kiekvienam reikalingiausia?