Mykolas Drunga. Nelinksmos naujienos iš kovos su virusu fronto

Didžiąja šios savaitės naujiena tapo tai, kad koronavirusas gali plisti ir oru. Taip Masačusetso technologijos instituto žurnale „MIT Technology Review“ rašo mokslo žurnalistas Neelas Patelas ir tęsia: „daugiau nei 200 mokslininkų skersai išilgai pasaulio pasirašė Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) skirtą laišką, raginantį rimtai pasižiūrėti į didėjantį kiekį duomenų, rodančių, jog covid-19 gali keliauti ir oru.

Nors PSO šviesiai tiesiai dar neteigė, jog SARS-CoV-2 (virusas, sukeliantis COVID-19 ligą) keliauja oro keliais, sveikatos organizacija pripažino, kad „žūtbūt reikia tokius atvejus ištirti ir įvertinti jų reikšmę šios ligos perdavimui“.

„Tiesą pasakius net nežinau, ko dar žmonės laukia“, – sakė mikrobiologas Chadas Roy‘us iš Jungtinėse Amerikos Valstijose esančio Tulane‘o universiteto.

„Nereikia oficialaus Pasaulio sveikatos organizacijos pranešimo, kad šis virusas plinta oru, tam, jog suprastume, kad tai tikrai oru perduodama liga. Nežinau, kiek dar reikia aiškumo mokslinių duomenų prasme“, – teigia mikrobiologas.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Bet ką šiame kontekste iš tiesų reiškia „perduodama oru“? Tai iš esmės dydžio klausimas. Turime pakankamai pagrindo teigti, kad SARS-CoV-2 plinta per mažyčius lašelius, kuriuose yra virusinės dalelytės, galinčios vesti prie užkrėtimo.

Tačiau tai, kad virusas plinta per orą, gali reikšti įvairius dalykus, priklausomai nuo eksperto, su kuriuo šnekiesi. Tipiškai tai reiškia, kad virusas plinta per mažų dalelyčių, aerozolių, įkvėpimą per ilgesnes distancijas, pavyzdžiui, net ir per dviejų atskirų kambarių atstumą.

„Todėl, jeigu kai kurių profesionalų klausi, ar virusą perneša oras, jie atsakys neigiamai, nes perdavimo per tokias distancijas mes akimis nepagauname“, – teigia Lisa Brosseau, į pensiją pasitraukusi viešosios sveikatos profesorė, dar vis patarinėjanti verslo ir kitokioms organizacijoms.

Diskutuojama ir apie tai, ką reiškia „aerozolis“. Lašeliai, kuriais per orą keliauja virusinės dalelytės, gali būti visokiausių dydžių. Stambesnės greitai nukris ant žemės ar kitų paviršių, mažesnės (kelių mikronų pločio) gali užsilaikyti ore ilgiau ir dėl to turėti didesnę galimybę būti įkvėptoms.

Žodis „aerozolis“ dažniausiai naudojamas šioms mažesnėms dalelytėms žymėti, nors L. Brosseau norėtų terminą „aerozolių perdavimas“ taikyti visų įkvėpiamų virusinių dalelyčių – ir didesnių, ir mažesnių – išmetimui į orą.

Jeigu SARS-CoV-2 plinta per orą, tai ji ne vienintelė tokia liga. Tymai liūdnai pagarsėję dėl to, kad ore gali užsibūti iki dviejų valandų. Tuberkuliozė, nors tai ne virusas, bet bakterija, ore gali užsibūti net šešias valandas.

Pasak L. Brosseau, koronaviruso „superplatintojai“ (tie, kurie į orą išmeta didesnį viruso kiekį nei kiti žmonės) platina virusą būdais, primenančiais tuberkuliozės užkrečiamumą.

Įrodymų, kad koronavirusas perduodamas būtent šitaip, tikriausiai jau dabar yra. Esama didelių studijų, nurodančių į viruso pernešimą oru kaip pagrindinį kelią COVID-19 platinimui. Kitos studijos perša išvadą, kad virusas gali užsibūti aerozolizuotuose lašeliuose net iki šešiolikos valandų.

Mes vis dar nežinome, kas suteikia SARS-CoV-2 šitą orinį pranašumą. „Bet čia gali slypėti priežastis, kodėl tai yra pandemija, o ne tik mažas protrūkis kaip bet kokio kito koronaviruso atveju“, – sako mikrobiologas Chadas Roy‘us.

Tai, ar virusas platinamas per orą, nėra tik mokslinis klausimas. Jeigu virusas taip platinamas, tai gali reikšti, jog vietovėse, kur jis nebuvo tvarkingai sulaikytas, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, ekonominis gyvenimas turi būti atveriamas lėčiau ir laikantis griežtesnių reguliacijų, kurios sustiprina dabartinius sveikatingumo įpročius ir įveda naujus, geresnius.

Dabartinių viruso pasklidimą stabdančių taktikų nebepakanka.

Chadas Roy‘us norėtų matyti stipresnius reikalavimus užsidėti kaukę kiekvienam išeinančiam iš namų asmeniui. „Virusas skleidžiasi kaip patrakęs. Užsidėjimas kaukės gali labai padėti pristabdant perdavimą. Manau, kad viskas, kas skatina kaukės naudojimą tam, kad būtų sustabdyta virusinių aerozolių gamyba, gali būti naudinga“.

Vis dėlto Lisa Brosseau teigia, jog nors kaukės gali apriboti didesnių dalelyčių pasklidimą, jos mažiau veiksmingos smulkesniųjų dalelyčių atveju, ypač jeigu jos, kaukės, priguli prie kūno tik laisvai.

„Norėčiau, kad liautumės kliovęsi mintimi, jog veido dangstymas viską išspręs ir kreivę išlygins, – sako ji, – tai būtų magija, tikrovėje taip nebus“.

Tam, kad kaukės tikrai efektyviai suveiktų, jas reikėtų nešioti visą laiką, net ir šeimos ratelyje.

L. Brosseau įsitikinusi, kad tyrimų duomenys linksta prie išvados, jog perdavumas oru yra „pagrindinis ir ko gero pats svarbiausias SARS-CoV-2 perdavimo būdas“.

Jos žodžiais, „manau, kad laikas ir pastangos, skirtos kiekvieną paviršių daugelį kartų dezinfekuoti, buvo didžiulis laiko eikvojimas. Mums nereikia taip stipriai rūpintis kiekvieno mūsų paliesto paviršiaus išvalymu“.

Vietoj to turėtume koncentruotis į kitus faktorius, pavyzdžiui, į tai, kur praleidžiame laiką, – rašo Neelas Patelas ir tęsia: „Vienas iš didžiausių klausimų, kuriuos vis dar turime apie COVID-19, yra tas: kokio virusinio užkrato reikia, kad įvyktų infekcija. Atsakymas priklauso nuo to, ar turime jaudintis dėl aerozolių“.

Mažesnės dalelės neneša tokios pat virusinės įkrovos kaip didesnės, tačiau kadangi jos gali ore plūduriuoti gerokai ilgesnį laiką, tai gali nebeturėti reikšmės: tos mažesnės dalelės gali susiburti į didesnę koncentraciją ir plačiau pasiskirstyti, kuo ilgiau ten išbūna užsikrėtęs asmuo, iškvėpdamas aerozolizuotus virusus.

Kuo daugiau žmonių įeina į patalpą ir iš jos išeina, tuo didesnė tikimybė, kad tarp jų bus virusu užsikrėtęs asmuo. Ir kuo daugiau laiko užsikrėtusieji praleis toje patalpoje, tuo didesnė to viruso koncentracija tos patalpos ore. Tai ypač bloga žinia erdvėms, kuriose žmonės renkasi bent po kelias valandas, pavyzdžiui, restoranuose, baruose, biuruose, mokyklų klasėse, bažnyčiose.

Perdavimas oru nebūtinai reiškia, kad tos įstaigos turi būti uždarytos, nors išties tai būtų idealu. Tačiau išvalyti paviršius dezinfekuojančiu skysčiu ir priversti visus užsidėti kaukes – to reikia, bet negana.

Tam, kad jos atsidarytų saugiai, tos įstaigos turės ne tik sumažinti į vidų įsileidžiamų žmonių skaičių, bet ir sumažinti laiką, kurį tie įsileidžiami žmonės galės toje vietoje išbūti. O ir leidžiamos socialinės distancijos tarp žmonių padidinimas žmonių apsisaugojimui tik padės.

Taip pat ir ventiliacijai reikia suteikti didesnės reikšmės. Tai bus nemaža problema senesniems pastatams, kurių vėdinimo sistemos prastesnės. Jie turės likti uždaryti daug ilgiau.

Panevėžys, kaukė, automobilis, automobilio kvapas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kita vertus, JAV valdžios tyrimai parodė, kad ultravioletinėje šviesoje kai kurios aerozolizuotos dalelės gali dingti per mažiau nei minutę. Todėl kai kurios įmonės ėmė naudoti ultravioletiniais spinduliais ginkluotus robotus ligoninės palatų, apsipirkimo centrų, parduotuvių, viešo transporto stočių ir kitokių įstaigų dezinfekcijai.

Daugeliu atvejų vėlinimas atidaryti ekonomiškai svarbias įstaigas gali būti kaina, kurią reikės užmokėti už viruso suvaldymą. Kitaip įprastiniu reiškiniu gali tapti atvejis, kai vieno vienintelio baro Mičigane atidarymas privedė prie daugiau nei 170 naujų susirgimų.

Kaip sakė Merilando universiteto aerobiologijos specialistas Donaldas Miltonas, „turime subsidijuoti barus ir restoranus tam, kad jie liktų užsidarę. Turime padidinti ventiliaciją ten, kur galime, ir kaip galima daugiau išplėsti oro sterilizavimą ultravioletiniais spinduliais tose vietose, kurias reikia palikti prieinamas, kaip antai pradinės mokyklos.

Turime išskirstyti darbo valandas ir užtikrinti mažą tankumą viešajame transporte arba atverti langus. Ir mums reikia dėvėti kaukes, – baigia savo straipsnį žurnale „MIT Technology Review“ mokslo žurnalistas Neelas Patelas.