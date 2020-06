Paulius Jurčys. Kaip kovoti su COVID-19 padariniais

Per pastaruosius mėnesius įvairius žmonių elgsenos aspektus tyrinėjantys užsienio mokslininkai publikavo gausybę straipsnių bei rekomendacijų, į kurias verta atsižvelgti siekiant sumažinti neigiamus socialinius bei ekonominius koronaviruso padarinius. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiami užsienio mokslininkų pasiūlymai, kurie gali būti naudingi ir Lietuvai.

I. Kaip žmonės suvokia pandemijos grėsmę?

I(a) Baimė. Pirminė žmonių reakcija į pandemijos grėsmę pasireiškia per baimės jausmą. Baimė yra neigiama reakcija į tai, kad viruso grėsmė labai reali. Kai kuriais atvejais baimės jausmas gali būti itin reikšmingas veiksnys, skatinantis imtis tam tikrų saugos priemonių, atsisakyti tam tikrų įpročių ar keisti savo elgesį.

Taigi, už pandemijos valdymą atsakingos valstybės institucijos bei visuomeninės organizacijos turėtų remtis visuomenėje tvyrančiu siekiu išvengti neigiamų padarinių (t. y. neužsikrėsti) ir paskatinti žmones elgtis atsižvelgiant į visos visuomenės poreikius (pvz., dėvėti kaukes). Kad tokie elgesio pokyčiai įvyktų, būtina nurodyti labai konkrečius veiksmus (pvz., neliesti veido neplautomis rankomis).

I(b) Perdėtas optimizmas. Būna, kad, kilus krizei ir neramumams, žmonių elgesyje ima reikštis perdėtas optimizmas, t. y. įsitikinimas, kad neigiami padariniai juos paveiks mažiau nei kitus. Perdėtas optimizmas yra viena iš galimų reakcijų į neigiamų pasekmių tikimybę (tai gali būti visai neblogai). Bet gali būti, kad dėl perdėto optimizmo nuvertinama reali grėsmė ir imama nepaisyti visiems naudingų sveikatos apsaugos nurodymų.

Vienas iš rekomenduojamų būdų, kaip suderinti didelės baimės jausmą ir perdėtą optimizmą,– tai strategiškai ir suplanuotai visuomenei teikti moksliškai pagrįstus faktus. Pavyzdžiui, pastebėta, kad jaunimas, nepaisydamas nurodymų laikytis saugaus atstumo ar dėvėti kaukes, būriuodavosi didesnių miestų (pvz., Vilniaus) senamiestyje, tai rodo perdėtą optimizmą. Pvz., San Fransisko valdžia ėmėsi labai aiškios informacijos sklaidos taktikos informuodama apie saugaus atstumo laikymo svarbą; vienas iš veiksmų – saugaus atstumo žymos parkuose, kurių žmonės laikosi (žr. nuotrauką).

studentai parke / P. Jurčio nuotr.

I(c) Išankstinis nusistatymas ir diskriminacija. Baimė ir grėsmės pojūtis gali pasireikšti ne tik tuo, kaip žmonės galvoja apie save, bet ir santykiuose su kitais bendruomenės nariais. Pavyzdžiui, už tai, kad virusas išplito iš Kinijos, gali būti pradėta kaltinti Kinijos valdžia arba tai gali skatinti neigiamą nusistatymą tam tikrų socialinių grupių (pvz., azijiečių) atžvilgiu.

Pandemija gali pasitarnauti siekiant mažinti išankstinius žmonių nusistatymus tam tikrais klausimais. To galima siekti koordinuojant veiksmus tarp organizacijų, valdžios institucijų siekiant skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendras vertybes (pvz., pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, užuojautą nuo viruso labiau nukentėjusioms šalims, pagalbą labiausiai nuo viruso kenčiančioms socialinėms grupėms ir pan.).

I(d) Panikos jausmas. Vyrauja įsitikinimas, kad, ištikus pavojui, žmonės ima panikuoti, ypač būdami grupėje. Panikos jausmas susijęs su siekiu apsisaugoti nuo gresiančio pavojaus. Tokiais laikotarpiais išryškėja žmonių savanaudiškumas (pvz., siekis nusipirkti kuo daugiau būtiniausių prekių). Mokslininkai nustatė, kad didelės nelaimės atvejais žmonės vis dėlto labiau linkę bendradarbiauti nei konkuruoti, nes tuo metu svarbų vaidmenį atlieka bendras tapatumo jausmas, užuojauta ir noras padėti.

Karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

COVID-19 situacijoje atsakingos institucijos bei organizacijos turėtų apeliuoti į bendras vertybes, buvimą kartu ir skatinti žmones elgtis tam tikrais visiems naudą galinčiais duoti būdais. Žurnalistai turėtų daugiau pasakoti apie geros valios, o ne apie panikos vedamus savanaudiškus veiksmus (pvz., tuščias parduotuvių lentynas).

II. Socialinis kontekstas

Viruso ir pandemijos poveikio kontrolė įmanoma koordinuojant žmonių veiksmus ir skatinant visus elgtis visuomenei naudingais būdais. Toliau pažvelkime, kokie veiksniai daro įtaką žmonių elgsenai, – tai socialinės normos, socialinė nelygybė, kultūra ir politinė poliarizacija.

II(a) Socialinės normos. Žmonių elgesiui didelę įtaką turi socialinės normos, t. y. ką žmonės galvoja, kaip kiti elgiasi ar kaip žmonės suvokia, kokioms vertybės pritaria kiti bendruomenės nariai. Mokslininkai empiriniais tyrimais yra nustatę, kad žmonių elgesiui įtaką daro įvairūs motyvai. Be to, mokslininkai yra pastebėję, kad daugeliu atveju žmonių supratimas apie visuomenėje vyraujančias socialines normas yra paremtas netikslia ar neteisinga informacija (pvz., nuvertinant rankų plovimo svarbą).

Tokį klaidingomis prielaidomis paremtą elgesį galima keisti viešai platinant žinias apie visuomenei naudingą elgesį. Svarbu nuolat skleisti informaciją, koks elgesys visuomenei duotų didžiausią naudą (t. y. sumažintų viruso plitimą), jei visi taip elgtųsi. Tokio pobūdžio informacija veiksmingiausia tada, kai ją skleidžia žymūs ir bendruomenėje gerbiami asmenys (pvz., meno kūrėjai ar sportininkai). Taip pat reikia nepamiršti tokias žinutes skleisti per socialinius tinklus (pvz., „Facebook“). Žmones veikia ir raginimai (angl. nudges), pvz., vieši priminimai, kad „didžioji dalis žmonių Klaipėdos parduotuvėse dėvi kaukes“.

II(b) Socialinė nelygybė pasireiškia ekonominių išteklių stygiumi bei mažumų diskriminacija. Pandemijos metu ekonominiu požiūriu silpnesnėje padėtyje esantiems asmenims (pvz., bedarbiams, benamiams, kaliniams ir pan.) sunkiau laikytis saugaus atstumo, tad jiems kyla didesnė grėsmė susirgti. Žmonių socialinės nelygybės jausmas ir tam tikrų grupių diskriminacija taip pat yra susiję tu pasitikėjimu valdžios institucijomis, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojais ar žiniasklaidos priemonėmis. Pavyzdžiui, tautinių ar socialinių mažumų grupės, kurios anksčiau patyrė diskriminaciją, yra mažiau linkusios pasitikėti valdžios institucijomis ir jų pateikiama informacija ar nurodymais.

Norint užtikrinti, kad tokie socialiai silpnesnėje padėtyje esantys asmenys būtų kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo koronaviruso pasekmių, turi būti siekiama įtraukti atitinkamas organizacijas, kuriomis tie asmenys pasitiki.

III(c) Politinė poliarizacija yra viena iš sunkiai įveikiamų kliūčių siekiant veiksmingo atsako į pandemiją. Galima išskirti dviejų rūšių politinę poliarizaciją: (i) skirtingų politinių pažiūrų atstovai laikosi priešingų pozicijų dėl vertybių ir priemonių (pvz., dėvėti kaukes ar ne) ir (ii) vienos politinės pažiūros atstovai tiesiog nesutinka su kitos politinės grupės nuomone (pvz., kairieji priešinasi dešiniesiems, ir atvirkščiai). Tokia politinė poliarizacija mažina piliečių tarpusavio pasitikėjimą, bendradarbiavimo tikimybę ir skatina šališkos informacijos teikimą.

Politinė poliarizacija itin akivaizdi JAV, kur koronaviruso prevencijos apribojimų nepaisantys respublikoniškų pažiūrų piliečiai akivaizdžiai ignoruoja daugelį vietos valdžios nurodymų (nenešioja kaukių ir nesilaiko saugaus atstumo).

Politinės poliarizacijos tikimybę galima sumažinti konkrečiomis priemonėmis. Pirma, pandemijos metu valdžios institucijos ir politinės grupės visuomenei ir ekonomikai svarbių tikslų gali siekti stengdamosi pabrėžti bendrą tautos tapatybę ir tai, kad visiems piliečiams yra kilusi vienoda grėsmė susirgti. Bendruomenės jausmo ir tapatybės stiprinimas skatina tarpusavio pasitikėjimą ir visiems naudingo elgesio užtikrinimą.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antra, mokslininkų atliekami tyrimai pagrindžia, kad politinė poliarizacija atsiranda dėl to, kad vienos politinės grupės atstovai neteisingai supranta ar interpretuoja kitų politinių grupių pozicijas. Toks informacijos asimetriškumas lemia neteisingos informacijos (angl. fake news) sklaidą (plačiau apie tai – kitame skyrelyje).

Galiausiai, valstybės ir visuomenės lyderiai turėtų siekti nešališkai ir vienbalsiai agituoti už kovos su COVID-19 priemonių taikymą ir būtinybę.

III. Mokslu pagrįsta informacija

Nors COVID-19 pandemija prasidėjo palyginti neseniai, jau dabar žinoma gausybė neteisingos informacijos bei sąmokslo teorijų apie šio viruso atsiradimą ir pasekmes. Atsižvelgiant į tai, viena iš pagrindinių kovos su viruso pasekmėmis priemonių – teisingos, patikimos ir moksliniais tyrimais pagrįstos informacijos sklaida. Tad kyla klausimas – kaip užtikrinti, kad visuomenei pateikiama informacija apie prevencines saugos priemones būtų veiksminga?

III(a) Sąmokslo teorijos. Viena iš pirmųjų sąmokslo teorijų apie COVID-19 kilmę – tai, kad šis virusas buvo sukurtas laboratorijoje kaip vienas iš Kinijos bandymų pradėti karą su JAV. Dalis sąmokslo teorijų siekia pabrėžti, kad įprastiniai medicininiai būdai nuo koronaviruso apsisaugoti nepadeda ir kad žmonės turėtų pasikliauti kitomis priemonėmis (pvz., gerti baliklį).

Vėlgi, mokslininkų tyrimai parodo, kad žmonės ypatingos sumaišties laikotarpiais labiausiai linkę pasikliauti sąmokslo teorijomis apie grėsmingas pasekmes galinčius turėti įvykius. Tai siejama su žmonių emocine būsena ir būtinybe patenkinti psichologinius poreikius. Sąmokslo teorijos turi nepaprastai žymų neigiamą poveikį: žmonės tampa agresyvesni, jų pažiūros tampa ekstremalesnės, didėja nepasitikėjimas tarpusavyje, nepasitikėjimas vakcina ir bet kokiomis saugos priemonėms, gali kilti ir nepasitenkinimas tam tikrų socialinių grupių atžvilgiu.

Vienas iš pačių veiksmingiausių kovos su sąmokslo teorijomis būdų – teisingos, faktais pagrįstos informacijos skleidimas. Tokia informacija turi būti skleidžiama per patikimus visuomenės informavimo šaltinius, šviečiant žmones, kad jie atskirtų galimas neteisingas įvairių nuomonių interpretacijas.

III(b) Klaidingos naujienos ir dezinformacija. Panašiai kaip sąmokslo teorijų, pandemijos metu daugėja klaidingų naujienų ir dezinformacijos. Tokia klaidinga informacija gali būti susijusi su bet kokiais pakitusio gyvenimo aspektais.

Atsakomybė už klaidingų naujienų ir dezinformacijos sklaidą pirmiausia tenka valstybės institucijoms, žiniasklaidos priemonėms ir socialiniams tinklams. Taigi, organizacijos ir institucijos, patenkančios į šias tris visuomenės informavimo grandinės sritis, turėtų glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauti koordinuodamos informacijos šaltinių tikrumo nustatymą ir neteisingos informacijos paneigimą.

Negana to, reikia siekti, kad mokslu ir faktais pagrįstą informaciją visuomenei teiktų savo srities kvalifikuoti ekspertai. Tokių ekspertų nuomones turėtų pagrįsti visuomenėje žinomi ir gerbiami veikėjai, politiniai, kultūros ar religijos lyderiai.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad žmonių elgesį labiausiai veikia informacija, kurioje (i) pabrėžiama apčiuopiama nauda kiekvienam asmeniui, (ii) pateikiamos žinios turi iš esmės atitikti žmogaus vertybinius įsitikinimus, (iii) pabrėžiamas visuotinis sutarimas (pvz., visi gatvėje nešioja kaukes) ir (iv) atkreipiamas dėmesys į būtinybę apsaugoti kitus (pvz., plaukite rankas, nes tai padeda apsaugoti jūsų senelius nuo galimybės užsikrėsti virusu).

Kadangi didžioji dalis piliečių dabar naudojasi socialiniais tinklais („Facebook“ ir pan.), žmones privalu nuolat informuoti apie kilusią didesnę tikimybę gauti neteisingą ir klaidinančią informaciją. Socialinio bendravimo platformos bei žiniasklaida turėtų taip pat diegti naujas priemones, kurių dėka socialinių tinklų lankytojai galėtų vertinti, pažymėti ir įspėti, jei jiems tektų susidurti su abejotinos kilmės informacija.

IV. Kaip suderinti asmeninius ir visuomenės interesus?

Kadangi mes gyvename bendruomenėse, kiekvieno iš mūsų elgesį veikia socialinės normos ir bendros vertybės. Žmonės, kurie elgiasi teisingai, yra gerbiami, o tie, kurie elgiasi savanaudiškai, rizikuoja būti kritikuojami ir netekti pasitikėjimo. Toliau panagrinėkime, kokiomis priemonėmis galima paskatinti visuomenei naudingą elgesį, bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą.

IV(a) Nulinės sumos mąstymas. Krizių metu dažnai pasireiškia nulinės sumos mąstymo (angl. zero-sum thinking) tendencijos: t. y. vieno žmogaus gaunama nauda yra tolygi kito žmogaus nuostoliams. Pavyzdžiui, pandemijos metu iš JAV parduotuvių lentynų per kelias dienas buvo iššluotos visos dezinfekcinės priemonės ir tualetinis popierius. Taigi, pasaulinės pandemijos metu kyla klausimas, kaip kiekvieną iš mūsų įtikinti, kad kitų žmonių galimybė gauti prevencines priemones ir paslaugas taip pat duoda naudą ir kiekvienam iš mūsų?

Vadovaujantis mokslininkų empiriniais tyrimais, galima išskirti kelis pasiūlymus, kaip galima būtų sumažinti savanaudiško elgesio tikimybę ir paskatinti žmones priimti visuomenei daugiau naudos duodančius sprendimus. Pirma, galima bandyti pabrėžti blogiausio varianto pasekmes: pavyzdžiui, jei asmuo jaučia tam tikrus simptomus, turėtų būti akcentuojama tikimybė užkrėsti kitus. Tokia rekomendacija būtų kur kas efektyvesnė nei informacija apie tai, kad aplink esančių žmonių užkrėtimo tikimybė yra maža.

Kitas būdas, kad žmonės nesielgtų savanaudiškai, – tai sprendimų priėmimų naštos perkėlimas valstybės institucijoms ar kompetentingų organizacijoms. Užsienio mokslininkai, atlikę ne vienus tyrimus, nustatė, kad tie asmenys ar organizacijos, kurie priima visuomenei svarbius vertybinius sprendimus, rizikuoja arba netekti, arba įgyti daugiau pasitikėjimo. Krizių laikotarpiu vertybinių sprendimų priėmimas tampa sunkiu iššūkiu dėl laiko ir patikimos informacijos stygiaus. Kai vertybinių sprendimų našta perkeliama valstybės institucijoms, pasekmės nepalyginamai geresnės, nes tikėtina, kad žmonės bus labiau linkę pasikliauti ekspertines žinias turinčių organizacijų (o ne savo) rekomendacijomis.

IV(b) Bendradarbiavimas ir tarpusavio pasitikėjimas. Pasaulinės koronaviruso krizės sprendimas, be abejonės, reikalauja globalių koordinacinių veiksmų. Vienas pagrindinių tarpusavio bendravimo trikdžių yra tai, kad, siekdami bendro tikslo, visi bendradarbiavimo dalyviai patiria asmeninių išlaidų. Būtent dėl šios priežasties bendradarbiavimo tikimybė mažėja didėjant bendradarbiaujančiųjų skaičiui. Be to, iš istorijos teko ne kartą pasimokyti, kad žmonės ir organizacijos yra labiau linkę siekti trumpalaikės naudos savo (vietinėje) bendruomenėje.

COVID-19 kontekste verta paminėti keletą priemonių, kurios galėtų prisidėti prie tarpusavio pasitikėjimo skatinimo ir didesnio bendradarbiavimo. Pirma, galima svarstyti, kaip apdovanoti tuos, kurie imasi glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti (pvz., numatyti tam tikrus apdovanojimus ar premijas).

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antra, jau buvo minėta, kad žmonės yra labiau linkę bendradarbiauti ir paisyti naujų reikalavimų, jei žino, kad ir kiti žmonės linkę bendradarbiauti. Tokį bendradarbiavimo sąmoningumą galima paskatinti skleidžiant žinias apie įvairias akcijas ir pavyzdžius, kaip žmonės ir įvairios bendruomenės (tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje) bendromis pastangomis išsprendė tam tikras problemas.

Trečia, reikia siekti, kad priimami įpareigojimai piliečiams ir verslui būtų aiškūs, priimtini ir atitiktų konkrečius nūdienos poreikius.

IV(c) Lyderystė. Krizės laikotarpiu atsiranda naujų galimybių pasireikšti lyderiams pačiose įvairiausiose situacijose (šeimose, darbo vietose, vietos bendruomenėse ir tarptautiniuose santykiuose). Lyderystės gebėjimai itin praverčia koordinuojant veiksmus, kai siekiama paties efektyviausio atsako į kilusius iššūkius bei sprendžiamos socialinės, ekonominės, sveikatos apsaugos ir kultūrinės problemos.

Pagrindinė lyderių užduotis – telkti visuomenę ir ugdyti vienybės jausmą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad žmonės yra linkę sekti lyderiais, kurie sugeba įtikinti, kad „mus visus sieja bendras iššūkis“ (angl. we are all in this together). Priešingai, lyderiai, kurie pabrėžia sankcijas už karantino metu nustatytų įpareigojimų nepaisymą ir nesugeba suvienyti, palaipsniui praranda pasitikėjimą.

Kad būtų išsaugotas žmonių pasitikėjimas vienų kitais ir valdžios institucijomis, valstybės ir visuomenės lyderiai su piliečiais turi elgtis pagarbiai, siekti užjausti ir nuolat informuoti, kokių veiksmų toliau ketinama imtis.