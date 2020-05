Benas Lyris. Atverkime širdis Šventosios Dvasios dovanoms

Šį sekmadienį Velykų įvykis išsiskleidžia Šventosios Dvasios sekmadieniu, kuomet Dievo sūnus, įžengęs į dangų, po savo kančios, mirties ir prisikėlimo, atsiunčia savo mokiniams Šventosios Dvasios dovaną.

Šventoji Dvasia mokinių gyvenime, lygiai taip pat kaip ir kiekvieno mūsų gyvenime, nėra kažkokia tai energija, aura, ar kažkoks tai stebuklingas maginis būdas, kuris mus užlieja. Tai yra realus trečias Švenčiausios Trejybės asmuo, kuris veikia žmogaus gyvenime, mokinių gyvenime, kuomet jie savo kasdienybėje ieško Dievo.

Benas Lyris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šiandien norėtųsi linkėti kiekvienam suvokti, kad ir Dievas, ir mūsų mylimieji, ir mums brangūs asmenys, visada, net ir pasibaigus jų žemiškam gyvenimui, randa būdų su mumis būti. Jėzus sakė savo mokiniams: „jūs turėtumėte džiaugtis, kad aš iškeliauju, nes jei aš neiškeliausiu, neatsiųsiu jums globėjo, kuris lydės kiekvieną jūsų gyvenimo žingsnį, neatsiųsiu šventosios dvasios, kuri pašventins jus“.

Mokiniai šiandien veikia Šventosios Dvasios galia. Jie kuria bažnytinę bendruomenę. Per ją jie dvasios galia pašventina pasaulį. Dievo meilė per ją pašventina tarpusavio santykius, pašventina kiekvieno sutiktą žmogų. Šventoji Dvasia yra Dievo asmuo – trečias Švenčiausias Trejybės asmuo, kuris skleidžiasi tokiomis dovanomis, kaip išmintis, žinojimas, pagarbi Dievo baimė.

Šiandien norėtųsi linkėti kiekvienam suvokti, kad ir Dievas, ir mūsų mylimieji, ir mums brangūs asmenys, visada, net ir pasibaigus jų žemiškam gyvenimui, randa būdų su mumis būti.

Mes žinome visas Šventosios Dvasios dovanas, kurios ypatingai atsiskleidžia, kada mes pradedame ja gyventi, ir kuomet situacijose nuoširdžiai paklausiame, o kaip gi į jas įeitų Dievas? Kokius sprendimo būdus, atsakymus pasirinktų Dievo dvasia tame? Ir štai Dievas randa būdų kalbėti, jeigu žmogus atveria savo širdį. Lygiai taip pat, kaip ir savo mokiniams. Kalba jis per dvasią.

Šiandien ir mums jis kalba per realų buvimą. Kartu su mumis, per dvasinį buvimą, savo asmeniu, jis yra mūsų tarpe, kai mes, nuoširdžiai per laiko ženklus, jautrius žmones, per kasdienybę, atpažįstame Dievo vedimą savo gyvenime, jei tik tampame jam jautrūs.

Benas Lyris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mane palietė vienos draugės pasakojimas. Anot jos, japonai, kai suskyla indas, neišmeta jo kaip nereikalingo, neatideda kaip blogo. Jie ima aukso dulkes ir jomis sulipina visus įtrūkimus. Ir kuo daugiau tų aukso gyslų inde, tuo jis ypatingesnis, gražesnis, brangesnis.

Ir štai Dievas randa būdų kalbėti, jeigu žmogus atveria savo širdį.

Iš tokio indo vaišinami tik labai brangūs žmonės. Kažkas panašaus būna, kai kito žmogaus širdis suvirpa kito asmens gerumo gyslomis. Šis pavyzdys labai puikiai tinka šį sekmadienį švenčiamoms Sekminėms – jis tarsi šv. Dvasios analogija. Ji prisiliečia prie Jai atviro asmens ir visą gyvenimą perkeičia iš esmės, Dievas per šv. Dvasią, realų savo asmenį išskleidžia tai, kas mumyse gražiausia, jeigu tik tampame Jam atviri.

Linkiu to jautrumo, atvirumo ir šio Dievo Dvasios vedimo kasdien. Linkiu tapti tos Dievo Dvasios indais. Amen.