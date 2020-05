Atsiminimai. Tarnybą caro kariuomenėje keitė darbas nepriklausomai Lietuvai (II)

LRT ir Lietuvos istorijos institutas tęsia bendrą darbą, skleisdami Lietuvos visuomenei kokybišką informaciją, padedančią plėsti humanitarinį akiratį ir kartu išgyventi karantino laikotarpį užsiimant prasminga veikla.

LRT.lt portalo skaitytojams siūlome ištraukas iš Lietuvos istorijos instituto leidykloje 2015-aisiais publikuotų Juozo Markevičiaus atsiminimų „Mano autobiografija. Rašiau Sibire, Taišeto apyl. 1953–1956 metais“.

J. Markevičiaus (1887–1974) atsiminimai – pasinaudojant istorikų ir kino režisierių terminologija „mažojo žmogaus“ – pasakojimas apie lietuvišką kaimą 19 a. ir 20 a. pradžioje, tarnybą caro kariuomenėje, gyvenimą Vokietijos belaisvių stovykloje Pirmo pasaulio pasaulinio karo metu, darbą Nepriklausomos Lietuvos miškininkų tarnyboje, sovietinę ir vokiečių okupaciją.

J. Markevičiaus atsiminimų rankraštis / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

J. Markevičius šiuos atsiminimus parašė kalėdamas Taišeto lageryje. 1950 m. rugpjūčio 11 d. Pabaltijo karinės apygardos Karinis tribunolas J. Markevičių nuteisė 25 metams lagerio už priklausymą antisovietinei pogrindinei rezervinei organizacijai „Organizacinis sektorius“. Taip vadinosi apie Kupiškį, Skapiškį veikęs Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanų rėmėjų tinklas. Kaip jau minėta, bausmę J. Markevičius atliko Taišeto lageryje Irkutsko srityje. Čia ir gimė atsiminimai.

Kaip rašo J. Markevičiaus pasakojimą publikavimui parengęs istorikas Gediminas Rudis, „atsiminimų rašymas atotrūkiais nuo darbo, ko gero, buvo savotiški psichoterapijos seansai, palengvinę gyvenimą už spygliuotų vielų, padėję apmalšinti artimųjų, gimtinės ilgesį. Kai 1956 m. buvo paleistas laisvėn, grįždamas į gimtąjį Skapiškį sugebėjo – Dievas žino, kaip jam tai pavyko, – parsivežti ir prirašytus sąsiuvinius.“

J. Markevičiaus. „Mano autobiografija: rašau Sibire, Taišeto apyl. 1953-1956 metais" / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

J. Markevičiaus pasakojimas šiandien mums suteikia puikią galimybę pažvelgti į skirtingas Lietuvos istorijos epochas, pajusti žmogaus situaciją besikeičiant pasauliui. Pasakojimas labai sąžiningas, gausus įvairių įdomių detalių, leidžiantis mums suprasti, kiek toli ir tuo pat metu – kaip arti esame 21 amžiuje nuo J. Markevičiaus patirtų bei aprašytų dalykų.

Šiandien skaitytojams siūlomoje atsiminimų dalyje pasakojama apie tai, kaip J. Markevičius, besibaigiant Pirmajam pasauliniam karui, iš Štutgarte įkurtos karo belaisvių stovyklos (karo metais J. Markevičius kaip carinės Rusijos armijos karys buvo patekęs į nelaisvę) atvyksta į Berlyną ir organizuoja belaisvių lietuvių sugrįžimą į tėvynę. Po to seka įvairių komiškų detalių kupinas pasakojimas apie šio žmogaus darbą Skapiškio savivaldybės komiteto sekretoriumi besikuriant Lietuvos valstybei.

Ilgas kelias namo ir pirmieji Nepriklausomos Lietuvos metai

II

Jau seniai žinojau iš laikraščių, kad mūsų Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe, kad sudaryta laikinoji vyriausybė, kad jau yra ir Lietuvos kariuomenė. Taip pat žinojau, kad vokiečiams nepavyko savojo Uracho padaryti Lietuvos karaliumi ir kad Lietuva antibolševikiška. Todėl man kilo mintis pareikšti, kad belaisviai lietuviai neturi būti laikomi belaisviais rusais, todėl neturi būti trukdoma grįžti į tėvynę – Lietuva nepriklausoma. <...>

Gavęs iš Vokietijos karo ministerijos telegramą, stovyklos komendantas liepė pasiruošti išvykti bei pasirengti naujoms pareigoms. Pareiškė padėką už uolų ir sąžiningą darbą stovykloje: mums su Antanu – pašte ir kartotekoje, o Mamertui – rusų komitete, kuriame vertėjavo. Žadėjo greitai paruošti reikalingus dokumentus ir palinkėjo sėkmės einant naujas pareigas.

J. Markevičius lageryje, 1955 m. / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Tą pačią dieną sušaukėme visuotinį susirinkimą. Pranešėme, kad išvykstame į pasiuntinybę ir mūsų visų likimas greitai bus išspręstas – neilgai trukus parvyksime į tėviškę. Visiems pakilo ūpas. Susirinkime buvo išrinktas naujas komitetas. Mes atsisveikinome su draugais prižadėdami rūpintis, kiek leis aplinkybės, jų paliuosavimo reikalais.

Reikiami dokumentai tą pačią dieną nebuvo paruošti. Dėl mums nežinomų priežasčių jų neparuošė ir kitą dieną. Juos gavome tik trečios dienos rytą. Keleivinis traukinys į Berlyną išeina ketvirtą valandą popiet. Apie dešimtą valandą ryto į mūsų baraką įeina civiliai apsirengęs jaunas vyrukas ir pradeda klausinėti, kur čia gyvena belaisviai lietuviai Žilinskas, Krasauskas ir Markevičius. Išgirdęs savo pavardę, tuojau prisistačiau. Jis prisistatė: „Kunigas Koncevičius, karo atašė belaisvių reikalais prie Lietuvos pasiuntinybės vokietijoje.“ Supratau, kad tai mūsų viršininkas.

Jis manęs paklausė, ar mums žinoma apie Karo ministerijos telegramą, kuri prieš dvi dienas buvo atsiųsta lagerio komendantui. Atsakiau, kad žinoma ir mes visi trys esame pasiruošę išvykti į Berlyną, o šiandien gavome atitinkamus dokumentus. Jis sakė, kad mūsų laukia labai skubus darbas, o nesulaukdamas mūsų atvykstant, pats atvyko išsiaiškinti, kodėl delsiama. Pagyrė mūsų komitetą, kad pirma kitų pristatė stovyklos belaisvių sąrašus. taip pat pagyrė už tai, kad mūsų sąrašai tvarkingi, gražiai, švariai surašyti ir po jais visų trijų komiteto vadovų pasirašyta. Todėl nutaręs paimti mus į pasiuntinybę ir pavesti tvarkyti visų Vokietijoje esančių lietuvių belaisvių reikalus, jų transportavimą į Lietuvą. Aš padėkojau už mums suteiktą garbę eiti tokias pareigas ir pažadėjau kuo uoliau ir sąžiningiau jas vykdyti.

Apie atašė kun. Koncevičiaus atvykimą daviau žinią Žilinskui ir Krasauskui. Jiems atvykus, buvo nutarta sušaukti lietuvių susirinkimą. Atašė papasakojo, kad gautas Vokietijos karo ministerijos leidimas belaisvius lietuvius transportuoti į Lietuvą, ir patinkino, kad tai prasidės po kelių dienų.

Iki traukinio išvykimo dar buvo daug laiko. Atašė mus pasikvietė į viešbutį, kuriame buvo apsistojęs, užsakė visiems pietus. Per pietus atašė atkreipė dėmesį į mano aprangą. Dėvėjau švarką, kurio kairėje rankovėje buvo iškirpimas ir į jį įstatyta geltona juostelė, kuri reiškė, kad esu belaisvis. Mano draugas Mamertas vilkėjo visai neblogą civilį kostiumą, o Antanas iš vokiško juodo kareiviško lietpalčio buvo pasisiuvęs šiokią tokią striukę ir taip pat neatrodė kaip belaisvis. Aš buvau pats neturtingiausias. Pasiskundžiau, kad nesisekė ir menkai uždirbau, be to, nieko negaudamas iš tėviškės, negalėjau geriau apsirengti. Atašė nutarė tuojau pat nupirkti man kostiumą ir mes abu išėjome į miestą. Apsilankėme keliose krautuvėse, bet tinkamo neradome. Nutarėme palaukti rytdienos ir nusipirkti nuvažiavę į Berlyną, kuriame, anot atašė, daug pigiau bei didesnis pasirinkimas. Be to, jau ir laiko nebebuvo, nes reikėjo skubintis į stotį.

Į Berlyną atvykome apie devintą valandą vakaro. Prie stoties mūsų laukė iš pasiuntinybės atsiųsta mašina, kurią iš daugelio išsirikiavusių mašinų pažinau iš prie kabinos pritvirtintos Lietuvos tautinės vėliavėlės. iš laikraščių aš jau žinojau, koks yra Lietuvos tautinių spalvų derinys bei ką jis reiškia. Geltona spalva – tai dvasiška, tikybos, krikščioniška, todėl yra aukščiau kitų spalvų, žalia – tai jaunutė tik ką pradėjusi žaliuoti, o raudona – tai demokratinė, iškovojusi laisvę Lietuva.

Simonių girininkijos miškininkai. Pirmoje eilėje penktas iš kairės J. Markevičius. 1936 m. / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Dabar mes jau važiuojame šviesiomis, tiesiomis Berlyno gatvėmis kaip laisvi piliečiai – laisvos, nepriklausomos, demokratinės lietuvos piliečiai. Ir ne tik piliečiai, bet Lietuvos diplomatai, nes mums pavedamos labai svarbios pareigos – grąžinti savo tautiečius į tėvynę, padėti jiems kuo greičiau ištrūkti iš to sunkaus jungo, kurį vilko ketverius penkerius metus, ir sugrįžti pas savuosius, kurių visi be galo pasiilgę.

Mašina sustojo prie viešbučio, nepamenu, kurioje gatvėje. Jame buvo užsakyti du kambariai. Viename apsistojo Mamertas, kaipo pirmininkas, kitą užėmėme mes su Antanu. Atašė nuvažiavo į savo butą, kurį kaip dvasiškis turėjo kažkokiame vienuolyne. Rytojaus dieną jį aplankėme. Vienuolynas buvo moterų katalikių.

Rytojaus rytą pas mus į viešbutį atvyko atašė sekretorius Simas Pangonis. Jis buvo įpareigotas padėti man nusipirkti civilius rūbus. Be to, mums reikėjo skubiai nusifotografuoti asmens dokumentams ir įgaliojimams. Pangonis tarnavo atašė sekretoriumi nuo pat Lietuvos pasiuntinybės įkūrimo ir jau gerai pažinojo miestą. Jis taip pat buvęs belaisvis, bet jau anksčiau pasiliuosavęs. Mūsų reikalams jis gavo pasiuntinybėje tūkstantį markių avanso ir nuėjome pirkti man rūbų. Išsirinkau labai kuklų ir pigų kostiumėlį bijodamas daug išeikvoti avanso, nes dar nežinojau, kiek man bus paskirta algos, tačiau vėliau paaiškėjo, kad šių išlaidų man nepriskaičiavo, jas pasiuntinybė padengė iš kitų man nežinomų lėšų. Taigi būčiau galėjęs pasirinkti ir brangesnį kostiumą, bet jau buvo post factum.

Kupiškio girininkijos miškininkai. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės J. Markevičius. 1926 m. / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Sugrįžęs į viešbutį persirengiau naujais drabužiais, kurie nors ne visai tiko diplomatinėms pareigoms, bet vis dėlto jau buvo ne belaisvio apranga. Tuomet nuėjome pas fotografą. Nuotraukas žadėjo padaryti po penkių valandų. Nuėjome į vienuolyną pas atašė Koncevičių. Mus sutiko jauna, graži, švariai apsirengusi vienuolė ir įvedė į didelį, šviesų, gražiai apstatytą kambarį. Netrukus atėjo atašė ir pradėjome svarstyti mums pavesto darbo planus. Buvo nutarta visus Vokietijoje esančius belaisvius lietuvius surinkti į vieną centrinę stovyklą ir jau ten pasirūpinti transportu bei siųsti juos į Lietuvą. Tam buvo pasirinkta Preussisch Hollando stovykla Vokietijos rytinėje dalyje. Kadangi Mamertas geriausiai iš mūsų mokėjo ir žodžiu, ir raštu vokiečių kalbą, tai Koncevičius nusprendė pasilikti jį savo sekretoriumi, o Pangonį, Krasauską ir mane siųsti į centrinę stovyklą.

Aptarę visus reikalus ir numatytus veiksmus, nuvykome į pasiuntinybę. Ji buvo įsikūrusi dideliame ir gražiame su daug kambarių name Kurfürstendamm gatvėje. Savo didingumu ji pralenkė net daugelio didelių valstybių pasiuntinybes. Pasiuntiniu buvo daktaras Purickis. Atašė Koncevičius mus pristatė kaipo įgaliotinius belaisvių reikalams Vokietijoje ir užsakė paruošti mums atitinkamus dokumentus. Rytojaus dieną turėjome dokumentus ir išvykome į Preussisch Hollandą.

Atašė kunigo Koncevičiaus raštinė buvo ne pasiuntinybės pastate, bet visai atskirai Bayernstrasse, nr. 8. Čia dirbdavo jo sekretorius Pangonis, dabar – Mamertas Žilinskas. Su Mamertu laikinai pasiliko ir Antanas, o mes su Pangoniu išvažiavome. Taigi su Berlynu mažai tesusipažinau, nes per dvi dienas tokiame mieste nedaug tepamatysi.

J. Markevičiaus šeima prie savo namų Skapiškyje, 1936 m. / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Iš Berlyno į Preussisch Hollandą važiuoti buvo keblu, nes daug kartų teko persėsti iš vieno traukinio į kitą. Be to, Pangonis vežėsi labai daug bagažo ir persėdant iš traukinio į traukinį tai labai kliudė. Pakol pasiekėme vietą, labai pavargome.

Preussisch Hollandas nedidelis miestas, bet už poros kilometrų nuo jo buvo didelė belaisvių stovykla. Visai netoli ėjo geležinkelis, todėl buvo patogu transportuoti belaisvius. Apsistojome viename nelabai švariame viešbutyje. Jo savininkas kažkodėl nesvetingai mus sutiko. Iš pradžių sakė, kad visai nėra tuščių kambarių, bet kai pasisakėme, kad esame iš Lietuvos ir apsigyvensime ilgesniam laikui, kad į belaisvių stovyklą bus surenkami belaisviai lietuviai ir mes juos transportuosime į tėvynę, sutiko mus priimti ir davė vieną nekūrenamą kambarį su dviem lovomis. Buvo, rodos, gegužės mėnuo, bet dar šalta. Šilčiau apsivilkti neturėjau, todėl naktį po menka viešbutine antklode drebėdavau iš šalčio, pakol užmigdavau.

Rytojaus rytą prisistatėm stovyklos komendantui ir sąjungininkų komisijos pirmininkui. Čia, kaip ir daugelyje kitų Vokietijos vietų, buvo anglų–amerikiečių karinės kontrolės komisija, nes vokiečiai dar nebuvo pasirašę amerikos prezidento Vilsono padiktuotų dešimties punktų taikos sutarties ir juos tebesvarstė. Tad sąjungininkų komisija buvo kompetentingesnė spręsti belaisvių grąžinimo reikalus negu vokiečių vadovybė.

Šie ponai mus sutiko nelabai palankiai ir, kaip mums atrodė, nediplomatiškai, nes kai išėjome už durų, tai nugirdome juos šnekant tarpusavyje, kad mes čia nebūtinai reikalingi, galima apsieiti ir be Lietuvos atstovų. Po to prisistatėme stovyklos asmens skyriaus vedėjui ir ūkvedžiui leitenantui, kuris mus priėmė labai maloniai. Paskyrė mums butą tuščiame barake prie pat stovyklos, davė lovas, patalynę, rankšluosčius ir kt. Rytojaus dieną iš viešbučio persikraustėme į paskirtą butą, bet maitintis eidavome į miestą, į tą patį viešbutį. Maisto buvo galima gauti tik pagal korteles ir labai mažas normas, todėl sočiai niekada nepavalgydavome. Parašėme apie tai pasiuntinybėn kun. Koncevičiui.

Po kelių dienų jis pats pas mus atvažiavo ir išvadino mus liurbiais už tai, kad nesikreipėme į sąjungininkų komisiją ir neprašėme duoti maisto iš savo sandėlių, kuriuos, karui sustojus, amerikiečiai buvo įsteigę prie kiekvienos belaisvių stovyklos ir iš dalies maitindavo belaisvius. Jis tuojau nuėjo pas komisijos pirmininką ir bematant išrūpino mums maisto.

Čia negalima nepaminėti, kad kunigas Koncevičius, dabar ėjęs karo atašė pareigas, buvo labai energingas ir nepaprastai drąsus žmogus. Dvasininko profesija jam visai netiko. Jam labiau būtų tikę būti kariškiu ir jis, be jokios abejonės, būtų ne vieną priešo tvirtovę paėmęs. Buvo tikras Napoleonas. Amerikiečiai mums duodavo konservuoto maisto: mėsos, pieno, žuvies, įvairių sriubų konservų. Be to, duodavo cukraus, tabako, cigarečių, šokolado. Pradėjome jau sočiai gyventi. Po keturių dienų iš Berlyno atvažiavo ir Antanas. Pradėjome darbuotis, nes jau kelioms stovykloms buvo pranešta belaisvius lietuvius siųsti į Preussisch Hollando stovyklą.

Padedami dar dviejų vokiečių raštininkų sudarydavome atvykusių belaisvių sąrašus, aprūpindavome juos reikiamais dokumentais, sudarydavome transportus ir, išsireikalavę reikiamą skaičių vagonų, siųsdavome į Lietuvą. Maisto transportuojamiesiems dviem dienoms duodavo amerikiečių komisija. Transportą lydėdavo vienas iš mūsų ir vienas žmogus iš vokiečių komendantūros.

Su pirmuoju transportu, kuriame, kiek pamenu, buvo šeši šimtai vyrų, važiavo Pangonis. Kaune perdavęs belaisvius Lietuvos vyriausybės atstovams, grįždamas dar aplankė namiškius. Jo šeima gyveno netoli Vilkaviškio geležinkelio stoties Karalių kaime.

Antrąjį transportą lydėjo Antanas. Jis panevėžietis, todėl kelionei iš Kauno į Panevėžį jam reikėjo sugaišti net keletą dienų. Tuo metu traukiniai ėjo be jokio tvarkaraščio, nes tebevyko karas su bolševikais, o prie Radviliškio buvo bermontininkai. Jis parvažiavo į Panevėžį ir nebesugrįžo. Pasilikome vieni du su Pangoniu.

Su trečiuoju transportu važiavau aš. Man taip pat labai norėjosi aplankyti saviškius, kurių nemačiau beveik penkerius metus ir buvau labai pasiilgęs. Kaune perdavęs buvusius belaisvius, parvažiavau į Skapiškį. Viešėjau dvi dienas. Aplankiau ir savo buvusias šeimininkes Biliūnuose. Abi Klimkaitės jau buvo ištekėjusios, abi – Pečiūrienės. Marė nutekėjo į Čivonių kaimą už Jono Pečiūros, o Ona – už Petro Pečiūros, kuris atėjo pas ją užkuriom. Emilė Juknevičiūtė, mano „mažoji mergytė“, tebemergavo namie.

Kupiškio girininkijos miškininkai. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės J. Markevičius. 1926 m. / Lietuvos istorijos instituto nuotr.

Sugrįžęs į stovyklą, radau beveik paruoštą ir kitą transportą, tačiau jo bei kitų transportų mes jau nebelydėjome, išleisdavome su palydovu vokiečiu.

Sumažėjus belaisvių lietuvių, pasidarė be galo sunku dirbti, nes braudavosi rusai prisidengę lietuvio vardu. Sukontroliuoti buvo beveik neįmanoma, nes mums buvo pavesta laikyti lietuviais ir Gardino gubernijos gyventojus. Kadangi dauguma gardiniečių lietuviškai nemokėjo, tai prisidengdami jų vardu įsibraudavo didžrusiai ir net sibiriečiai. Atvažiavę į Kauną jie prisipažindavo esantys iš Rusijos gilumos ir traukdavo toliau. Lietuvos vyriausybė juos nukreipdavo į Vilniaus pusę, bet jie, žinodami, kad Vilnius lenkų, stengdavosi patekti į Daugpilį. Tokiais atvejais Lietuvos vyriausybė ir iš Kauno, ir per pasiuntinybę mus bardavo, kad vietoje lietuvių transportuojame rusus bolševikus, su kuriais Lietuva kariauja.

Liepos antroje pusėje darbo smarkiai sumažėjo, ir iš Berlyno gavau raštą, kad su kitu transportu jau galiu važiuoti namo. Atsiuntė algą už ištarnautą laiką – po 450 auksinų už mėnesį, o už rūbus, kuriuos pirkau iš avanso, neišskaitė. atsiuntė ir padėkos raštą už uolų ir sąžiningą darbą centrinėje belaisvių lietuvių stovykloje.

Liepos pabaigoje išvažiavau namo palikęs užbaigti darbus vieną Pangonį. Parvažiavęs apsistojau pas brolį Petrą.

Skapiškis tik neseniai buvo išlaisvintas iš okupantų bolševikų, kurie buvo įsibrovę į Lietuvą ir užėmę dalį jos teritorijos beveik iki Panevėžio. Silpna, bet narsi ir daugiausia iš savanorių sudaryta Lietuvos kariuomenė juos išvijo.

Skapiškio valsčiuje jau buvo susidaręs laikinasis komitetas. Jo pirmininku buvo išrinktas Skapiškio miestelio gyventojas Juozas Kručas, sekretoriumi – Petras Rinkevičius, kuris prieš karą buvo grafo Šuazelio girininkas administratorius ir gyveno grafo name Dailiūnuose, raštininku – Juozas Sabaliauskas. Jau dirbo ir paštas. Jo viršininkas buvo Juozas Likas, tarnavęs pašto valdininku dar caro laikais ir tą darbą išmanęs. Buvo ir policija. Vienas iš policininkų buvo mano nelaisvės draugas Klemas Kazakevičius. Jis jau buvo anksčiau grįžęs iš nelaisvės ir dabar turėjo tarnybą.

Jaučiausi sugebėsiantis užimti kokią nors tarnybą, bet kur ir kokią, tai ir pats nežinojau. Prašymą dėl tarnybos įteikiau Rokiškio apskrities komitetui. Ką galėčiau dirbti, nenurodžiau, tik pažymėjau, kad tarnavau Lietuvos pasiuntinybėje, tvarkiau belaisvių lietuvių reikalus. Greitai iš Rokiškio gavau raštą, kad esu skiriamas į Skapiškio savivaldybės komitetą sekretoriumi. Pasirodo, kad kaip tik tuo metu buvęs sekretorius Rinkevičius pasiprašė atleidžiamas, nes kaipo miškininkas norėjo pereiti į miškų žinybą, būtent pas tą patį grafą Šuazelį.

Kaip tvarkomi valsčiaus reikalai, aš visiškai nežinojau. Pasirodė, kad ne per daug težinojo ir buvęs sekretorius Rinkevičius. Tokiu laiku kaip dabar, t. y. po vokiečių ir bolševikų okupacijos, valsčiaus raštinėje nebuvo išlikusių jokių senesnių laikų knygų ar bylų, kuriose būtų galima pasižiūrėti, kaip tvarkoma atsiskaitomybė, ypač finansinė. Iš Rinkevičiaus perėmiau tik dvi knygas – gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų. Čia buvo įregistruota keletas raštų. Raštininkas Sabaliauskas taip pat nieko daugiau nežinojo, nors dar prie bolševikų tarnavo valsčiaus raštininku. Tuomet buvo tvarkoma kitaip ir dabar tas metodas netiko.

Blogiausia, kad nebuvo nei popieriaus, nei rašalo, nei plunksnų. Kai reikėdavo kam nors parašyti kokį pažymėjimą, reikalaudavome, kad žmogus atsineštų savo popieriaus. Raštinės reikmenų niekur nebuvo galima ir už pinigus nusipirkti, nes Skapiškyje tuo laiku nebuvo nė vienos krautuvės. Jei kartais koks žydelis ir atveždavo kokių nors būtiniausių smulkmenų, tai pardavinėdavo slaptai ir dviguba kaina.

Daugiausia painiavos buvo renkant mokesčius savivaldybės reikalams. Lietuviškų pinigų dar nebuvo. Pirmuosius litus išleido tik 1922 metų lapkričio mėnesį. Iki to laiko buvo naudojamasi vokiškomis markėmis, Obosto banko ženklais, kurie buvo išleisti vokiečių okupacijos metu Pabaltijo kraštuose – Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – su užrašais tų kraštų kalbomis, ir carinės Rusijos rubliais. Visi šie vienetai buvo pavadinti auksinais ir skatikais.

1919 metais auksinas dar buvo lygus vokiečių markei, Obosto markei ir carinės Rusijos rubliui, bet jau 1920 metų pradžioje rusiškas rublis pradėjo kristi. Rokiškio apskrities iždinė kas penkios dienos pranešinėjo, koks rusiško rublio kursas. Stambesnių banknotų kursas krito mažiau, o smulkesnių – daugiau. Šimto ir penkių šimtų rublių banknotų vertė krito lėtai, dvidešimt penkių – jau greitesniu tempu, o jau rubliai ir banknotai iki dešimtrublinės krito smarkiai. Be to, jei banknote būdavo nors mažiausia skylutė, kad ir adata pradurta, jo niekur nebepriimdavo. Taigi, imant pinigus, reikėjo apžiūrėti kiekvieną banknotą, kad nepakliūtų tokių, kurių iždas nepriims.

Valstybės ir savivaldybių mokesčiai buvo renkami valsčiuje. Ūkininkas atnešdavo privalomus mokesčius įvairiais banknotais. Daugiausia stengdavosi mokėti rusiškais rubliais, nes jautė, kad jų vertė labiausiai smunka. Mokesčius reikėdavo apskaičiuoti pagal tos dienos kursą. Ūkininkai urgzdavo ir burbėdavo, kad per daug nuvertinama, ir kartais jiems net pritrūkdavo pinigų mokesčiams sumokėti. Išreikalauti skolą būdavo labai sunku. Žemės mokesčiai buvo palyginti labai maži, bet mokesčių mokėtojai neatjautė jaunos valstybės ir kaip įmanydami stengėsi išsisukti nuo mokesčių. Daugiausia slėpdavo, koks valdomos žemės plotas. Valsčiaus raštinėje nebuvo jokių duomenų apie žemę ir anksčiau mokėtus mokesčius, tad reikėjo tikėti pačių žemės savininkų pateiktais duomenimis, kurie visuomet būdavo sumažinti. Žemės plotas sąmoningai buvo slepiamas.

Įkūrus apskrities mokesčių inspekciją, ši ėmė skelbti gyventojams, kad pavasarį visuose kaimuose žemė bus matuojama, o jei bus rasta nuslėpto ploto, tai reikės sumokėti dešimteriopai, t. y. tai būsianti bauda. Bailesni mokėtojai ateidavo prisipažinti nuslėpę, prašydavo padidinti valdomą plotą viena kita dešimtine ir sumokėdavo kiek priklausė. Buvo ir tokių, kurie iš pradžių žemės plotą buvo nurodę per daug sumažintą ir, bijodami baudos, jį didindavo po keletą kartų. Su tokiais mokėtojais buvo tikras vargas. Nebuvo galima žinoti, ar tas pilietis sumokėjo visą žemės mokestį, ar dar jis kažką skolingas.

Surinktus žemės mokesčius valsčiaus komitetas turėjo perduoti Rokiškio iždinei. Tuo reikalu buvo išrinktas valsčiaus iždininkas. Jis turėjo kiekvieną savaitę nuvežti į Rokiškį surinktus mokesčius. Dažniausiai surinkti pinigai per keletą dienų nuvertėdavo, o iždinė priimdavo pagal jau pasikeitusį kursą. Tuomet susidarydavo didelis trūkumas, kurį reikėdavo išlyginti. O kas dabar atsimins, kuris mokėtojas kokiais pinigais mokėjo. Reikėjo tai pažymėti, bet iždininkas buvo beveik neraštingas. Surašyčiau aš, bet nėra ant ko rašyti – nėra ne tik mokesčių knygos, bet ir paprastą popieriaus lapą sunku gauti. Mokėtojas prašo duoti kvitą, o nėra ant ko parašyti.

1920 metais viskas po truputį pradėjo gerėti. Rusiški pinigai buvo išimti iš apyvartos. Buvo palikti tik Obosto rubliai ir vokiečių markės. Jie jau buvo pastovūs. Obosto rublis ar viena vokiška markė prilygo vienam auksinui.

Nepatyrusiam valsčiaus raštinės darbų taip įkyrėjo ir pabodo, kad ėmiau ieškoti būdo, kaip nors iš čia pasitraukti. Mano laimė, sugrįžo iš armijos prieš karą valsčiaus sekretoriumi dirbęs Mikas Samulevičius. Aš jį pakviečiau į savo vietą. Jis mielai sutiko, nes neturėjo jokio užsiėmimo ir gyveno pas uošvę, klebono Daleckio seserį Nariškevičienę, kaip išlaikytinis.