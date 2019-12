Jurga Tvaskienė. Mikės Melagėlio sindromas: teks sugalvoti kažką naujo, premjere

Metai jau beveik nauji, o giesmės ir toliau skamba tos pačios. Kaip pernai, taip ir šįmet: ore virpinamos Vyriausybės griūties nuojautos. Bent taip pranašauja premjeras Saulius Skvernelis. Koks jau ten, tokiu atveju, Tėvynės labas. „Lietuva be manęs – Lietuva be ateities“ būtų tikslesnis apibūdinimas. Ir eilinių rinkimų šūkis.

Yra toks lietuvių liaudies personažas Mikė Melagėlis. „Vilkas puola, vilkas puola!“, - šaukia melagėlis, kai nori susilaukti dėmesio. Ir bėga kaimo vyrai, mojuoja kumščiais. Bet nėra jokio vilko. O kai pilkasis pasirodo, niekas jau nebegelbsti. Nes Mikė – melagėlis.

Taip ir premjeras.

Kažkada gerai prasisukęs su grasinimais „jeigu šitaip – tai nafik“ palikti vidaus reikalų ministro postą (po automatą pasistvėrusio Igorio Molotkovo gaudynių ir vietos Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei parodymo) ir taip užsidirbęs geidžiamos politinio sąrašo puošmenos titulą, S. Skvernelis įsikibęs laikosi tos pačios temos.

Prime Minister Saulius Skvernelis in the parliament during budget vote / D. Umbrasas/LRT