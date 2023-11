Populiarusis JAV dainininkas Gregory Porteris Kauno „Žalgirio“ arenoje pristatys kalėdinį albumą

Greičiau nei po mėnesio, gruodžio 12-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertą surengs vienas žymiausių pasaulio džiazo dainininkų, dviejų „Grammy“ apdovanojimų laimėtojas Gregory Porteris.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, ne sykį festivalyje „Kaunas Jazz“ viešėjęs amerikietis šįkart atvyksta su programa, kurios svarbiu akcentu taps artėjančios žiemos šventės.

Visada didelio Lietuvos publikos dėmesio sulaukiantis dainininkas su grupe atliks ryškiausius savo repertuaro kūrinius, o taip pat – dainas iš naujutėlio, lapkričio pradžioje išleisto albumo „Christmas Wish“.

Šis, jau septintasis studijoje įrašytas vokalo virtuozo diskas – tuo pačiu ir pirmasis jo albumas, skirtas Kalėdoms.

Į jį Gregory Porteris sudėjo žymiausius Kalėdoms skirtus kūrinius (tokius kaip „Silent Night“ ar „Little Drummer Boy“), taip pat – rečiau girdimas žiemos šventėms skirtas dainas bei tris visiškai naujus kalėdinius kūrinius, kuriuos parašė pats.

Nepamirštamu, aksominiu balsu, scenine elegancija ir vokalo meistriškumu viso pasaulio melomanus sužavėjęs dainininkas šiuo albumu atiduoda pagarbą savo dievaičiams – įrašė dainas iš Stevie Wonderio, Marvino Gaye, Ellos Fitzgerald ir kitų legendinių atlikėjų repertuaro.

Albume galima rasti ir dainą, įrašytą su kylančia jaunosios kartos žvaigžde – šįmet du „Grammy“ pelniusia 24-erių JAV džiazo sensacija Samara Joy.

Albumo „Christmas Wish“ dainų popuri:

Kartu su ilgamečiais savo grupės muzikantais Gregory Porteris naująjį albumą įrašė Niujorke ir Londone, kur dalis albumo kūrinių buvo įamžinti legendinėje „Abbey Road“ studijoje.

„Nekantrauju susitikti Kaune, kur atliksime ir naujo albumo dainas“, - žinią savo bičiuliams ir gerbėjams Lietuvoje siunčia Gregory Porteris.

Beje, albumas „Christmas Wish“ tapo ir ypatinga dovana jam pačiam – praėjus dienai po šio įrašo pasirodymo parduotuvėse, Gregory Porteris šventė 52-ąjį gimtadienį.

Gregory Porteris / D. Savicko nuotr.

Į Lietuvą Gregory Porteris atvyksta gruodį rengiamų trumpų gastrolių, kuriose pristato kalėdinę programą, metu.

Gruodžio pirmoje pusėje jis koncertuos Europoje, tada metus pabaigs koncertų serija Jungtinėse Valstijose.

Dainininko populiarumą ir svarbą muzikos pasaulyje liudija ir salės, kuriose jis rengia pasirodymus. Į Kauną vokalistas atvyks iš Hamburgo, kur surengs pasirodymą garsioje Elbės filharmonijoje. O tiesiai iš Lietuvos skris į Londoną, kur jau gruodžio 13-ąją jo laukia koncertas prestižinėje Londono „Royal Albert Hall“ salėje. Beje, šįmet Gregory Porteris joje surengė jau tris koncertus – į juos buvo išgraibstyti visi bilietai.

Jau keletą sykių festivalio „Kaunas Jazz“ scenoje pasirodžiusį dainininką su šiuo festivaliu sieja graži draugystė – pirmą sykį šiame renginyje jis koncertavo prieš dešimt metų.

Į festivalį dainininkas sugrįžta po dvejų metų pertraukos – 2022 metų gruodį „Žalgirio“ arenoje jis surengė pasirodymą su Kauno miesto simfoniniu orkestru.

Gregory Porteris / D. Savicko nuotr.

2010-aisiais debiutiniu albumu „Water“ išgarsėjęs Gregory Porteris – šių dienų muzikos fenomenas ir neabejotinai populiariausias džiazo vokalistas pasaulyje. Jo balsas spindi ne tik džiazo, bet ir popmuzikos scenoje. Neįtikėtinu muzikalumu žavintis Gregory Porteris yra viena ryškiausių šio amžiaus džiazo sėkmės istorijų.

Jau pirmasis dainininko albumas buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui (neįprasta sėkmė debiutantui), o už trečiąjį, 2013-aisiais išleistą „Liquid Spirit“, dainininkas pelnė išsvajotą statulėlę – geriausio džiazo vokalinio albumo kategorijoje. Šią sėkmę pakartojo ir vėlesnis jo albumas „Take Me To The Alley“.

Prieš dešimtmetį festivalyje pirmą sykį apsilankęs atlikėjas iškart pelnė publikos simpatijų prizą, pamėgo šio renginio atmosferą ir nuo to laiko visada džiaugiasi kvietimais sugrįžti į Lietuvą.