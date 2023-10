Nerimo ir vilties garsai: žinomas JAV atlikėjas grandson surengė koncertą Vilniuje

Daugybę klausytojų visame pasaulyje turintis amerikiečių atlikėjas grandson trečiadienio vakarą pirmą sykį pamatė savo mėgstamo krepšininko Jono Valančiūno gimtinę.

Anksčiau mūsų šalyje nesilankęs 29-erių atlikėjas surengė koncertą Vilniuje, salėje „Kablys + Kultūra“.

Pasirodymas Lietuvoje – pasaulinio Jordano Benjamino (toks tikrasis šio atlikėjo vardas) turo, kurį sudaro apie 90 koncertų, dalis.

„Gimiau JAV, bet augau Kanadoje, Toronte. Užaugau žiūrėdamas, kaip šio miesto komandoje „Raptors“ žaidžia Jonas Valančiūnas. Jis – svarbi komandos istorijos dalis, o aš – prisiekęs šio klubo gerbėjas“, - šypsodamasis prieš koncertą pasakojo grandson.

Grandson koncertas / J. Stacevičius / LRT nuotr.

Prieš šešerius metus išgarsėjęs atlikėjas kuria sunkiai nupasakojamą muziką, kurioje susilieja repas, rokas, metalas, gyvi ir elektroniniai garsai.

Prieš trejus metus debiutinį albumą „Death Of An Optimist“, o šįmet – ir antrąjį „I Love You, I‘m Trying“ išleidęs grandson greitai rado kelią į jaunos auditorijos širdis. Ne tik dėl eklektiško dainų skambesio, bet ir dėl kūrinių tekstų, pasakojančių apie socialines, politines problemas, policijos brutalumą, psichikos sveikatos iššūkius, su kuriais teko susidurti pačiam atlikėjui.

Šiandien jis jau yra surengęs ne vienas dideles gastroles, koncertavęs su roko žvaigždėmis „The Smashing Pumpkins“ ir „Nothing But Thieves“, įrašęs kūrinių su šokių muzikos žvaigžde Steve‘u Aoki, dainininke Kesha, grupės „Linkin Park“ nariu Mike‘u Shinoda ir daug kitų garsenybių.

Grandson koncertas / J. Stacevičius / LRT nuotr.

Po apšildančios estų grupės „Around The Sun“ apie devintą vakaro į sceną žengęs atlikėjas atrodo kaip tikras energijos kamuolys – nuo pirmų minučių šėlsta scenoje, ragina išlaisvinti savo mintis ir pasiduoti muzikos tėkmei.

Anot paties dainininko, užkurti tokią nuotaiką scenoje įkvepia patys žiūrovai, o jis – tik kartais užspaustų jų emocijų veidrodis.

Kartais tai primena energingą roko koncertą, kartais – tipišką repo pasirodymą, bet nepriskirti savęs vienam žanrui yra grandson filosofija.

„Kai manęs klausia, kas tai yra, sakau, kad tiesiog alternatyvioji muzika.

Nuo mažesns kompiuteryje galėjau nemokamai klausytis muzikos, tai suformavo eklektišką skonį. Vaikystėje mėgau „The Beatles“ ir klasikinį roką, vėliau – repą, pauuglystėje išpopuliarėjo šokių muzikos banga.

Grandson koncertas / J. Stacevičius / LRT nuotr.

Visa tai susiliejo į muziką, kurią rašau dabar“, - prieš koncertą užsukęs į radijo stoties LRT OPUS laidą „Be filtro“, pasakojo atlikėjas.

Visą laidos įrašą, kuriame grandson keletą dainų atliko akustiškai, galite rasti čia:

Paauglystėje grandson ketino tapti mokytoju, vėliau studijavo komunikaciją, tačiau galiausiai nusprendė, kad ramus ir įprastas gyvenimas – ne jam.

Įsivėlęs į kelias nemalonias istorijas ir pakliuvęs į narkotikų pinkles, jis pradėjo rašyti eiles, kurios tapo pirmaisiaisi grandson muzikiniais kūriniais.

JAV ir Kanados pilietybę turintis muzikantas kūrybinį slapyvardį, lietuviškai reiškiantį „anūkas“, įgijo po savo senelio laidotuvių.

„Mano tuometis vadybininkas pasakė, jog susapnavo koncertą, kuriame aš buvau pristatytas kaip grandson. Pagalvojau, kad tai – žodis, artimas visiems. Geresnio slapyvardžio tiesiog nesugalvojau“, - pasakojo grandson.

Jo muzikos niekaip nepavadinsi linksma. Kūriniuose skamba eilės apie nusivylimus, liūdesį, pyktį, situacijas, kuriose sunku surasti sprendimus.

„Yra atlikėjų, kurie rašo linksmas, euforiškas dainas. Bet aš norėjau savo platforma naudotis, kad kalbėčiau apie kovas, sunkias akimirkas.

Kita vertus, mano dainose visada atsiranda vietos pozityviai žiniai. Jos nėra nihilistiškos. Jose visada yra vilties. Tiesiog noriu rašyti dainas brandesnėmis temomis“, - pasakojo grandson.

Jo kūryba pasiekė daug širdžių. Muzikanto hitas „Blood // Water“ surinko per milijardą perklausų, o dainos „Oh No!!!“ ir „Rain“ skambėjo Holivudo filme „Savižudžių būrys“.

Bet dar svarbiau, anot dainininko, yra tai, kad į jo koncertus susirenka bendraminčiai, čia atrandantys vieni kitus.

„Mano tikslas – kad koncertai virstų saugia erdve, kurioje gerai jaučiasi skirtingi žmonės. Įvairaus amžiaus, orientacijos. Koks bebūtumėt, galite ateiti ir išlieti susikaupusią energiją su nepažįstamaisiais.

Kiekvieną vakarą raginu, kad į koncertą atėjusieji susipažintų su kitais. Galbūt žmogus ateina galvodamas, kad yra vienintelis grandson gerbėjas mieste, o išeina susiradęs naujų draugų, su kuriais gali kalbėtis įvairiomis temomis.

Toks yra pagrindinis tikslas. Žinau, kad nemažai mano klausytojų yra intravertai. Koncerto dėka jie turi ko laukti, o atėję į koncertą susipažįsta ir susivienija. Tai svarbu ir gražu“, - pasakojo grandson.