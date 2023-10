Repo legendos šou: pirmąsyk Lietuvoje viešintis 50 Cent sudrebino pilnutėlę „Žalgirio“ areną

Kauno „Žalgirio“ arenos scenoje trečiadienio vakarą šėlo įspūdingiausias JAV reperių desantas per visą Lietuvos istoriją.

Savo pasaulinių gastrolių „The Final Lap“ pasirodymą čia surengė vienas garsiausių pasaulio repo atlikėjų 50 Cent.

Apšildyti jo pasirodymo kartu atvyko dar dvi amerikiečių repo žvaigždės – Busta Rhymes ir Jeremih.

Visi trys atlikėjai Lietuvoje lankosi pirmą sykį. Sudėjus kartu, jų dainų perklausų ir pelnytų apdovanojimų skaičius yra toks, jog trečiadienį buvo galima drąsiai sakyti – repo gerbėjams Lietuvoje Kalėdos atėjo anksčiau.

Repo legendos 50 cent pasirodymas „Žalgirio“ arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Mat, nors hiphopas visame pasaulyje – vienas populiariausių žanrų, tarptautinės jo žvaigždės mūsų šalį lanko gana retai.

Lietuvoje yra koncertavę amerikiečių reperiai The Game, Nelly, tačiau didžiausiose šalies arenose pasaulinė repo žvaigždė lankėsi tik sykį – prieš 15 metų, kai Vilniuje repavo JAV garsenybė Snoop Doggas.

Priežastys paprastos – didžioji dalis populiariausių repo atlikėjų yra iš JAV, jų honorarai – dideli, į Rytų ir Centrinę Europą jie dažniausiai neužsuka, vietiniai koncertų rengėjai į galimybes kviestis brangiausius repo artistus irgi žiūri gana atsargiai.

Kad mūsų kraštuose netrūksta norinčių tokią muziką girdėti, tapo aišku, kai pirmiausia buvo paskelbta apie 50 Cent koncertą Rygoje.

Bilietai buvo išgraibstyti kone akimirksniu, Latvijos sostinėje teko skelbti papildomą koncertą, bilietus įsigijo ir daugybė lietuvių.

Repo legendos 50 cent pasirodymas „Žalgirio“ arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Tada paaiškėjo, kad JAV garsenybė užsuks ir į Kauną – bilietai į šį pasirodymą irgi buvo perkami puikiai, „Žalgirio“ arena trečiadienio vakarą – pilnutėlė.

Stebėtis nereikia – prieš 20 metų visame pasaulyje išgarsėjęs Curtis Jamesas Jacksonas III-asis (tikrasis reperio vardas) kelia nostalgiją 40-mečiams, tačiau turi ir daugybę jaunų gerbėjų.

Į žymiausių visų laikų reperių sąrašus nuolat renkamas amerikietis į žvaigždes iškilo su debiutiniu albumu „Get Rich Or Die Tryin‘“ – jo pasirodymo dvidešimtmečiui ir skirtos šiuo metu vykstančios jo gastrolės.

Busta Rhymes pasirodymas „Žalgirio” arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Karjeros pradžioje kito garsaus reperio Eminemo ir prodiuserio Dr. Dre pagalbos sulaukęs reperis išgarsėjo kūriniu „In Da Club“ – jis iki šiol skamba daugybėje vakarėlių, filmų ir serialų garso takelių.

Šiandien reperio albumai parduoti daugiau nei 30 milijonų egzempliorių tiražu, pramogų pasaulyje jis žinomas ir kaip aktorius.

Nuo 2014 m. jis vaidino kriminalinėje dramoje „Galia“ ir buvo šių TV sezonų vykdomuoju prodiuseriu. Reperis taip pat atliko vieną pagrindinių vaidmenų (kartu su Sylvesteriu Stallone) filme „Pabėgimo planas“ (2013 m.) bei dviejuose jo tęsiniuose, taip pat pasirodė filmuose „Ji – šnipė“ (2015 m.), „Kirtis dešine“ (2015 m.) ir „Vagių irštva“ (2018 m.).

Tuo pačiu jis ir verslininkas, kurio interesai apima drabužių, gėrimų gamybos ir kitas sferas, o gyvenimas yra filmo siužetą „iš lūšnynų į žvaigždes“ primenanti istorija.

Repo legendos 50 cent pasirodymas „Žalgirio“ arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Mat būsimasis repo sunkiasvoris užaugo skurde, jau paauglystėje vertėsi prekyba narkotikais, buvo už tai suimtas, vėliau tik per plauką išliko gyvas, kai užpuolikas į jį paleido devynias kulkas.

Kaip vėliau pasakojo reperis, šis epizodas privertė jį atsipeikėti ir į gyvenimą pažvelgti kitomis akimis, tačiau jis ir išgarsėjęs netapo šventuoju. Reperis turėjo nemalonumų su policija dėl neteisėtai lankomo ginklo, ne sykį vėlėsi į aršius žodžių karus su kitais repo atlikėjais (tarp jų – Jay-Z, kuris, 50 Cent įsitikinimu, kalną „Grammy“ apdovanojimų laimėjo tik dėl to, jog yra dainininkės Beyonce vyras).

Verslininko karjeros vingiai yra įdomūs – 50 Cent yra uždirbęs šimtus milijonų JAV dolerių, tačiau praėjusiame dešimtmetyje jam yra tekę skelbti ir bankrotą dėl gigantiškų skolų, o tada ilgai bylinėtis ir su savo įrašų leidėjais, ir su jo paties interesus ginti pasamdytais advokatais.

Tiesa, negandos, regis, jau praeityje, o šiuo metu 50 Cent ruošia šeštąjį albumą (ankstesnis pasirodė prieš 9 metus). Ir, žinoma, mėgaujasi gerbėjų dėmesiu visame pasaulyje – juk norinčių išgirsti „In Da Club”, „Candy Shop“, „21 Questions” ir kitus jo senuosius hitus netrūksta.

Busta Rhymes pasirodymas „Žalgirio” arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Į Lietuvą reperiai atvyko iš Rygos, kur koncertavo išvakarėse. Vakaro žvaigždes atlydėjo apie 80 žmonių komanda – ne tik scenoje pasirodantys muzikantai ir šokėjos, bet ir bičiuliai bei talkininkai.

Pirmasis į sceną apie pusę aštuntos vakaro žengė Jeremih - Iš Čikagos kilęs atlikėjas, prieš keliolika metų pagarsėjęs daina „Birthday Sex“.

Repą ir ritmenbliuzą derinantis atlikėjas savo kūryboje – žaismingas gašlūnas, labiausiai mėgstantis tekstus apie nuotykius lovoje ir bendradarbiavęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Chrisas Brownas ir Ty Dolla $ign.

Susirinkusiųjų nuotaikos amerikietis nesugadino, nors buvo akivaizdu – kur kas labiau šį vakarą jie laukia pagrindinės žvaigždės.

Po Jeremih į sceną žengęs Busta Rhymes repo gerbėjus gerokai nudžiugino. Teko girdėti ne vieną komentarą, jog į koncertą jie būtų ėję vien dėl jo – tad apšildytojo vaidmuo šį vakarą atrodė net kiek neįprastas. Mat ir atskirai jis tikriausiai būtų pritraukęs nemažą minią klausytojų.

Busta Rhymes pasirodymo akimirka / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Net 12 kartų „Grammy“ nominuotas reperis išgarsėjo dar praėjusio amžiaus pabaigoje – isteriška, kiek komiška repavimo maniera ir ekstravagantišku įvaizdžiu bei vaizdo klipais.

51-erių reperis Kaune atrodė dar tikrai nepraradęs geriausios formos – taškėsi greitakalbe, raitė efektingas veido išraiškas, flirtavo su gerbėjomis ir negailėjo garsiausių savo hitų (tokių kaip kadaise su Mariah Carey įrašytas „I Know What You Want“ ar „Break Ya Neck“).

Pakilęs iš scenoje jam įrengto sosto, reperis energingai ragino minią šėlti kuo smarkiau, nevengė jo vizitine kortele tapusių gašlių juokelių – kišo mikrofoną prie tarpkojo ir pasakojo išgalvotą istoriją apie nuotykį užkulisiuose su žavinga Lietuvos grožio konkurso laimėtoja.

Tačiau galiausiai trumpam surimtėjo ir net nubraukė ašarą – dėkodamas žiūrovams už jų meilę ir galimybę pirmą sykį apsilankyti Lietuvoje.

Galiausiai su scenoje jam talkinusiu bendražygiu atsikimšo šampano ir juo gausiai išmaudė pirmoje eilėje susigrūdusius žiūrovus – švęsdamas pirmąją viešnagę Lietuvoje ir 50 Cent albumo jubiliejų.

Busta Rhymes pasirodymas „Žalgirio” arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Pagrindinės vakaro žvaigždės teko palūkėti iki pusės dešimtos vakaro. 50 Cent į sceną žengė su seksualiai besiraitančiomis šokėjomis ir specialiomis dekoracijomis bei vaizdo projekcijomis dideliuose ekranuose. Šįkart tai iš tiesų priminė didžiausioms arenoms, o ne klubams skirtą šou, kokius anksčiau į Lietuvą veždavo užsienio reperiai.

Scenoje jis – ne toks judrus ir šėlstantis, kaip kai kurie jo bendražygiai, tačiau 48-erių reperio veidą nutvieskė šypsena, išgirdus gerbėjų minios sukeltą triukšmą.

„What Up Gangsta“, „Hate It Or Love It“, „P.I.M.P.“, „Candy Shop“ – publika jau netrukus svaigo pagal hitus iš tų laikų, kai MTV kanalas vis dar buvo viena svarbiausių vietų atrasti naują muziką.

Ne tik savo, bet ir kitų garsių reperių hitus į programą įtraukęs, dažnai kelias iš eilės dainas į efektingus kokteilius maišęs 50 Cent pasistengė, kad visi būtų laimingi – koncerte skambėjo kone visi populiariausi jo kūriniai.

Minia, kurioje buvo galima pastebėti ir daug žinomų Lietuvos atlikėjų, linksminosi iš širdies – žymiausių 50 Cent kūrinių priedainius skandavo kartu su reperiu.

Reperio šou iš tiesų nebuvo ko prikišti – sceną nuolat kaitino ugnies pliūpsniai, erdvę skrodė lazeriai, šaudė konfeti patrankos, netrūko ir fokusų – koncertą 50 Cent pradėjo, išlipdamas iš stiklinės spintos, paskui į sceną nusileido, dengiamas judančio šviečiančio kubo.

Reperiui talkino ant aukštų ekranų – kolonų įsitaisiusi penkių muzikantų grupė, jis ne sykį keitė kostiumus, sykį iš raudono sportinio kostiumo išsinėrė per porą sekundžių, sprogus dūmų kamuoliui.

Minią reperis su dviem bendražygiais kaitino, vaikščiodamas į minią nusidriekusiu podiumu, o atskirų komplimentų nusipelnė šokėjų komanda. Sceną ji paversdavo tai rytietišku haremu, tai gatvės šokių kovų arena, tai madų šou podiumu, tai striptizo klubu.

Viliotinį iš šokėjų gavo ir 50 Cent, ir porai dainų prie jo prisijungęs apšildantis atlikėjas Jeremih – jam grojant fortepijonu, šokėja ant instrumento raitėsi taip, jog tai rimtai priminė gana atvirą erotinį filmą.

Įkaito ir žiūrovės - viena jų, koncertui įsibėgėjus, į sceną sviedė savo liemenėlę, kurią reperis juokdamasis priėmė ir prisidėjo prie krūtinės.

Beje, kai kurie atlikėjo gerbėjai galėjo savo vakarą paversti dar įspūdingesniu – už nemenką sumą buvo siūlomą įsigyti ne tik suvenyrų, bet ir galimybę po koncerto nusifotografuoti su reperiu.

Busta Rhymes pasirodymas „Žalgirio” arenoje / E. Kniežausko / LRT nuotr.

Hiphopo gerbėjų kartais kritikuojamas dėl komercinio savo muzikos atspalvio, 50 Cent trečiadienį rodė, kad juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.

„Praturtėk arba mirk bandydamas“, - taip skamba jubiliejų švenčiančio jo albumo pavadinimas lietuviškai. 50 Cent galbūt nėra originaliausias ar išradingiausias reperis pasaulyje. Tačiau tai, ką daro, jis daro puikiai. Praturtėti jau pavyko. Nepanašu, jog artimiausiu metu sėkmė nuo jo nusisuktų, o Lietuvoje tikriausiai jis ne mažiau šiltai būtų sutiktas ir kitąsyk.