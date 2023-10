Dainininkė Mary Mo pristato intymų kūrinį: kiekviena elutė – iš asmeninio gyvenimo

Kas sakė, kad jausmingiausi kūriniai gimsta tik iš pirmos ar nelaimingos meilės išgyvenimų? Naują, subtiliai atvirą dainą pristatanti Mary Mo (Marija Monika Dičiūnė) neslepia: ją rašyti taip pat įkvepia meilė, tik ji brandi, rami ir neatsiejama nuo muzikos.

„Viskas, ką girdite šioje kiek pikantiškoje dainoje, yra įkvėpta mano mylimo vyro ir mūsų laiko kartu. Neturiu ką slėpti: ar tai būtų eilutė „I‘m waiting on the second floor“ (liet. „laukiu antrajame aukšte“) ar „it‘s our time for games“ (liet. „tai mūsų laikas žaidimams“) – tai detalės tikrutėlio mano gyvenimo“, – juokiasi atlikėja ir patikina, kad palaikant kūrybišką požiūrį į santykius, atsibosti vienas kitam beveik neįmanoma.

„Mano vyras kažkaip vis iš naujo sugeba manyje pažadinti deivę: net jeigu ta deivė tuo metu pavargusi sukasi virtuvėje“, – šypsosi atlikėja ir papildo, kad šiuo kūriniu daugiau žaisti, išsilaisvinti, nevaržyti savęs, ir, žinoma, džiaugtis gyvenimu nori pakviesti ir kitus.

Muzika ir meilė dainininkės šeimoje neatsiejama visą gyvenimą: su vyru Tomu Dičiūnu ją taip pat sujungė šis menas.

„Susipažinome besimokydami Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Viskas prasidėjo nuo Tomo pagalbos man bandant perkąsti „klepo“ ar solfedžio paslaptis – pamokos užtrukdavo taip ilgai, kad ir į paskutinį autobusą Tomas nespėdavo“, – vėl juokiasi dainininkė.

Taip greitai šie susitikimai virto draugyste, o po kiek laiko – ir santuoka, kuriai šiemet jau dešimt metų.

„Tomas man labai padeda ir iki šiandien. Ne tik savo meile įkvėpdamas kurti muziką bei tekstus, bet ir padėdamas realizuoti mano muzikines svajones, pasidalindamas savo profesinėmis žiniomis.

Pristatomame kūrinyje „Action Foreplay“ taip pat veikia mūsų komandos tandemas: nepaisant to, kad kartu prodiusavome dainos klipą, smagu, kad klipe Tomas iš užkulisių išlenda ir į ekraną, kur realybė smagiai persipina su žaidimu“, – sako Mary Mo, klipe siekusi kiek palaužyti grožio standartus bei įprastą realybę.

Mary Mo – atvira, šilta, intriguojanti kaip ir jos muzika. Ar tai būtų jausmingos džiazo, ritmenbliuzo melodijos, ar dainų tekstai, interviu, ar koncertai. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, artimiausias jų, vyksiantis spalio 14 dieną sostinės klube „Tamsta“, taip ir vadinasi - „Nesibaigiančios istorijos“.

„Mėgstu kalbėtis su žiūrovais: tiek per koncertus, tiek „per aplink“ – savo dainų tekstais. Nors dainuoju visą gyvenimą, koncertuoju su įvairiais žinomais atlikėjais, taip pat dėstau dainavimą, paskutiniu metu supratau, kad ir pati turiu labai daug ką pasakyti. Tad nenoriu ničnieko slėpti – noriu dalintis su klausytojais slapčiausiais širdies kampeliais“, – sako Mary Mo.