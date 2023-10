Belgų žvaigždės vizitas: madingasis „Oscar and the Wolf“ surengė pirmąjį koncertą Lietuvoje

Popmuzika, bet patinkanti ir tiems, kurie klausosi alternatyvių garsų. Taip dažnai apibūdinama trečiadienio vakarą Vilniuje koncertą surengusio „Oscar and the Wolf“ kūryba.

„Oskaras ir vilkas“ (taip iš anglų kalbos verčiamas šio dainininko slapyvardis) skamba tarsi grupės pavadinimas, tačiau iš tiesų jis apibūdina vieną žmogų.

32-ejų Maxas Colombie (toks tikrasis šio dainininko vardas) savo pasirinktą slapyvardį aiškina poetiškai. Esą Oscaras – vienas jam gražiausių, šviesa spindintis vardas, o vilkas – nakties gyvūnas. Tokia ir jo muzika – balansuojanti tarp šviesaus optimizmo ir naktinės melancholijos.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Savo šalyje „Oscar and the Wolf“ išgarsėjo prieš dešimtmetį – netrukus į jį dėmesį atkreipė ir JAV alternatyvaus roko legenda Lou Reedas, ir seras Eltonas Johnas, savo radijo laidoje pavadinęs šį dainininką vienu geriausių dalykų, kuriuos turi Belgijos popmuzikos scena.

Karjeros pradžioje žavėjęsis melodingu alternatyviu poproku, vėliau M. Colombie pasuko į elektroninės popmuzikos lankas ir jau yra išleidęs tris gerai įvertintus albumus.

Ne kartą įvairiems Europos muzikos apdovanojimams nominuotas atlikėjas yra koncertavęs su „Warpaint“, Roisin Murphy ir kitomis žvaigždėmis, o gimtojoje šalyje, Nyderlanduose ir aplinkinėse valstybėse jau pats yra pasiekęs garsenybės statuse.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Pavyzdžiui, Belgijoje bilietai į jo pasirodymus keliolika tūkstančių žiūrovų talpinančiose arenose yra išgraibstomi per porą valandų. „Oscar and the Wolf“ yra laikomas madingu atlikėju, kuris tinka ir didelių festivalių publikai, ir tiems, kuriems muzika yra pirmiausia linksmybių fonas naktiniuose klubuose.

Lietuvoje jo populiarumas – kol kas kuklesnis. Pirmą sykį į Baltijos šalis užsukęs dainininkas šįkart atvyko vienam koncertui – sostinės klube „Kablys + Kultūra“.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Apie tūkstantį žiūrovų talpinanti salė nebuvo pilna – įdomu, jog eilėje prie įėjimo teko sutikti nemažai užsieniečių, tarp jų – ir Lietuvoje gyvenančių ar besilankančių olandų ir vokiečių.

Trečiadienio popietę į Vilnių atvykęs dainininkas į sceną žengė be apšildančių atlikėjų – prietemoje, talkinamas tik prie elektroninių instrumentų palinkusio bendražygio.

Į sceną jis įlėkė energingai ir iškart pradėjo lyg diskotekos šamanas suktis muzikos ritmu.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Ant galvos užmaukšlinta kepurė, ekstravagancija dvelkiantys drabužiai, prakaitą sunkiantys judesiai – jau po kelių pasirodymo minučių piršosi palyginimas su vienu gerai žinomu Lietuvos duetu.

Jei dueto „Beissoul & Einius” dainininkas Artūras Žabas-Beissoul susidraugautų su „Oscar and the Wolf“, prietemoje jie tikriausiai netgi galėtų vienas kitą pakeisti – ir niekas to nepastebėtų.

Vokalo maniera ir muzikos skambesys priminė kitą lietuvį – Tautvydą Gaudėšių – FC Baseball, kai jis dar kūrė elektroninę popmuziką ir vadinosi Junior A.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Pats „Oscar and the Wolf“ pasirodymas vizualine prasme – gana asketiškas. Salę raižantys apšvietimo spinduliai, tarp kurių raitosi dainininko siluetas – toks pasirodymas atrodo labiausiai pritaikytas naktiniams klubams, kur nebūtina visą laiką žiūrėti į sceną.

Kitas akivaizdus dalykas – šokis artisto pasirodyme svarbus ne mažiau, nei vokalas. Juolab kad pasirodyme jis akivaizdžiai nevengia naudoti fonogramų ir kartais skambant priedainiams net nesivargina laiku pakelti mikrofono prie lūpų.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Nepaisant to, publika puikiai leido laiką – hitais „The Game“, „Exotic“, „Dancing Machine“ koncertą pradėjęs dainininkas dėmesį išlaikė visas pusantros pasirodymo valandos.

„Oscar and the Wolf“ koncerto akimirka / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Palikdamas nuojautą, jog didesnėje jo gimtosios šalies salėje ir su daugiau scenos efektų šios dainos skambėtų dar įspūdingiau. Bet pirmam kartui turbūt pakaks ir tiek.