„Eurovizijos“ žvaigždė Daði Freyras surengė šou Vilniuje: uždainavo ir garsų lietuvių hitą

Kai prieš septynerius metus islandų atlikėjas Daði Freyras pirmą sykį koncertavo Vilniuje, jo klausėsi apie trisdešimt žiūrovų. Antrasis vizitas buvo visiškai kitoks – sekmadienio vakarą sostinės Lukiškių kalėjimo kieme į jo pasirodymą atėjo penkiasdešimt kartų daugiau publikos.

Viską aukštyn kojom apvertė „Eurovizijos“ dainų konkursas. 2020-aisiais talentingas ilgšis (ūgis – 2 metrai 8 centimetrai) Daði Freyras kartu su savo bičiulių grupe „Gagnamagnið“ laimėjo Islandijos kelialapį į „Euroviziją“.

Netrukus prasidėjo koronaviruso pandemija ir renginys buvo atšauktas, tačiau konkursui skirta daina „Think About Things“ (apie dainininko ir grupėje taip pat dalyvavusios jo žmonos pirmagimę) tapo dideliu hitu ir plačiai pasklido internete.

„Eurovizijos“ gerbėjai iki šiol mano, kad, jei „Eurovizija“ tais metais būtų įvykusi, islandai ir lietuviai „The Roop“ (su daina „On Fire“) buvo tarp realiausių pretendentų konkursą laimėti.

Po metų abi grupės vis dėlto nuvyko į „Euroviziją“ ir susigrūmė Roterdame. Šįkart islandas konkursui parašė dainą „10 Years” – apie meilę savo žmonai.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kūrinys finale užėmė 4-ąją vietą, nors grupė į jo sceną net negalėjo išeiti – vienam jos narių buvo diagnozuotas koronavirusas, tad visa islandų delegacija uždaryta viešbutyje, o finale parodytas repeticijos įrašas.

„Tai – keista istorija. Buvo truputį neįprasta sėdėti ant sofos ir matyti, kaip renkame balsus „Eurovizijoje“.

Kita vertus, tais metais atlikėjams apskritai beveik niekur iš viešbučio nebuvo leidžiama išeiti, tad ta sofa jau buvo gerokai atsibodusi“, - Lukiškių kalėjime LRT.lt prieš koncertą pasakojo D. Freyras.

Jo karjera ir gyvenimas po konkurso klostosi puikiai – Berlyne gyvenantis muzikantas su žmona Arny augina dvi dukreles. Prieš porą savaičių pasirodė Daði albumas „I Made An Album“ – šviesios, optimistiškos ir šokiams puikiai tinkamos popmuzikos įrašas, kurį islandas sukūrė ir įrašė vienas, o dabar su dviem muzikantais keliauja per pasaulį ir pristato koncertuose.

Nuo „Eurovizijos“ temos jis irgi niekur nebėga (kitaip, nei, pavyzdžiui, portugalų dainininkas Salvadoras Sobralis, kuris koncertuose Lietuvoje ne sykį į programą apskritai neįtraukė konkursą laimėjusios savo dainos). Suvenyrų stende Vilniuje buvo galima įsigyti džemperių, atkartojančių eurovizinį islando įvaizdį, o konkursui skirtos dainos skamba kiekviename pasirodyme.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Būtų labai keista nesąmonė, jei nedainuočiau savo eurovizinių dainų. Žmonės nori jas girdėti. Jos – priežastis, dėl kurios į mano koncertus čia, Lietuvoje, ateina publika, ji dėl tų dainų apie mane sužinojo.

Pavyzdžiui, „Think About Things“ tikrai sulaukė didžiulio dėmesio, nors, tiesą sakant, manau, jog prie to smarkiai prisidėjo vaizdo klipas ir visokie žaidimai socialiniuose tinkluose. Be vaizdo ta daina nebūtų taip nuskambėjusi.

Ar su „Eurovizija“ mano gyvenime viskas baigta? Gali būti, kad ateityje parašysiu dainą kitiems dalyviams. Bet pats nedalyvausiu. Tai atima labai daug laiko – dvejus metus visi mano darbai buvo susiję su „Eurovizija“, - LRT.lt pasakojo islandas.

Beje, šįmet Liverpulyje jis vėl žengė į „Eurovizijos“ sceną – šįkart kaip ypatingas svečias, sudainavęs iš šio miesto kilusios merginų grupės „Atomic Kitten“ hitą „Whole Again“.

„Pasirinkau tą dainą pats. Kodėl? Nes ji gera“, - šyptelėjo Daði.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Po koncertų Estijoje ir Latvijoje į Vilnių atvykęs dainininkas pats groja sintezatoriais, gitaromis ir mušamaisiais, rašo savo dainas ir yra tikras „žmogus-orkestras“.

Prieš koncertą sekmadienį jo laukė ekskursija po Lukiškių kalėjimą – apsižvalgęs dainininkas prisipažino, kad tokioje neįprastoje vietoje jam dar nėra tekę groti.

Koncertą pradėjus kartu keliaujančiai airių grupei „Toucan“, islandas su savo muzikantais į sceną žengė apie pusę devintos vakaro.

Koncerto dekoracijos atrodo linksmai – tarp apšvietimo stulpų scenoje žvilgsnius traukia gigantiška pripučiama Daði Freyro galva ir plaštakos.

Prie scenos įsikūrė suvenyrų stendas, kur gerbėjai galėjo ir nusifotografuoti su tikro dydžio kartonine dainininko figūra – daug kas taip ir padarė.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Daði Freyras savo kūrybą vadina popmuzika ir yra įrašęs dainą su vokiečių žvaigždėmis „Tokio Hotel“, tačiau iš tiesų jo stilius – įvairus, kaip ir į koncertus ateinanti publika.

Vieni jo kūriniai yra trankūs ir skamba lyg nužengę iš pogrindinių Berlyno klubų, kiti primena melodingą elektroninę 80-ųjų popmuziką, dar kituose beveik galima įžvengti fanko įtaką.

Vilniuje susirinkusi publika – nuo elektroninės muzikos besiklausančių hipsterių iki tėvų su vaikais. Nieko nuostabaus – ryškūs ir spalvingi islandai vaikams ypač įsiminė „Eurovizijoje“.

Tiesa, konkursui suburtos grupės jau nebėra, o rimtai jos niekada ir nebuvo. „Eurovizijai“ skirtame pasirodyme Daði Freyras į sceną ėjo su žmona ir keletu bičiulių, kurie net nemokėjo groti muzikos instrumentais – tiesiog buvo pakviesti kartu padūkti.

„Konkursui pasibaigus, visa grupė daugiau niekada nebuvo susirinkusi. Vienam gimė vaikas, kitas į Švediją gyventi išvyko. Bet ką gali žinoti, gal kokia ypatinga proga dar susibėgsime“, - LRT.lt pasakojo Daði Freyras.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Vos jam žengus į sceną, iškart tapo aišku, kad muzikantas turi ir komiko talentą.

Po kiekvienos dainos jis svaidėsi juokeliais – tai traukė per dantį žiūrovus, kurie dar nepasiklausė jo albumo, tai žadėjo, kad visos koncerto dainos bus gąsdinančios (nes tokia, esą, yra kalėjimo aplinka), tai ragino skambant dainai „užsikimšti visas savo skyles“.

Jau koncerto pradžioje jis paklausė, ar tarp žiūrovų yra tokių, kurie matė jo 2016-ųjų koncertą sostinės festivalyje „Loftas Fest“ (tuo metu atlikėjas į sceną žengdavo slapyvardžiu „Mixophrygian“).

Keletui žmonių atsiliepus, islandas pareiškė, kad jie melagiai, tačiau galiausiai paskyrė visą pasirodymą vienam iš jų – ir net sudainavo apie jį kelias, regis, čia pat sukurtas eilutes.

Angliškai, islandiškai, vokiškai dainavęs Daði po kiekvieno kūrinio pabrėžtinai kukliai ir mandagiai dėkojo žiūrovams, tuo sukeldamas dar didesnes juoko bangas.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Publiką jis įvėlė ir į smagų žaidimą – lakstydamas prie sceną papuošusių pripučiamų rankų, maigė jų pirštus ir išmokė žiūrovus kiekvieną sykį šūktelėti vis kitą frazę – taip tarsi „grodamas“ lietuvių balsais.

Daugiau nei valandą lietuvius linksminęs islandas koncertą baigė euroviziniu hitu „Think About Things“, bet netrukus sugrįžo ir padovanojo staigmeną. Vienas, pritardamas sau gitara, jis sudainavo „The Roop“ eurovizinę dainą „On Fire“.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Man tiesiog patinka šis kūrinys, be to, kiekvienoje šalyje mėginu pagroti kokią vietinę dainą. Su „The Roop“ matėmės tik sykį – Hamburge. Smagūs žmonės“, - LRT.lt pasakojo Daði Freyras.

Koncertą jis vainikavo pažadu sugrįžti ir šįmet „Eurovizijoje“ atlikta „Atomic Kitten“ daina „Whole Again“.

Daði Freyro koncerto akimirka / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Kas toliau? Ketiname su šeima grįžti gyventi į Islandiją. Berlyne smagu, bet norisi, kad vaikai eitų į islandišką mokyklą, o ir seneliai būtų arčiau – tada mes su žmona bent vieną vakarą gal galėtume išeiti pasilinksminti.

O aš noriu dar sukurti muzikos ir galbūt parašyti miuziklą. Jau turiu sugalvojęs temą, bet jums dar nesakysiu“, - atsisveikindamas LRT.lt pasakojo islandas.