Žymios grupės „One Direction“ žvaigždė – Lietuvoje: Louisas Tomlinsonas surengė koncertą Kaune

Penktadienio vakarą į Kauno „Žalgirio“ areną traukė būriai popmuzikos gerbėjų – koncertą čia surengė žymios britų ir airių grupės „One Direction“ narys Louisas Tomlinsonas.

Tai – pirmas sykis, kai kuris nors iš praėjusiame dešimtmetyje milžiniško populiarumo sulaukusios grupės „One Direction“ narių apsilankė Lietuvoje.

Po pasirodymų Estijoje ir Latvijoje į Kauną penktadienį atvykęs 31-erių britas Lietuvą įtraukė į pasaulinių gastrolių, kuriose pristato naujausią savo albumą, maršrutą.

2010-aisiais britų TV šou „X Faktorius“ išgarsėjusi „One Direction“ tapo viena populiariausių visų laikų vaikinų grupių pasaulyje.

Louisas Tomlinsonas surengė koncertą Kaune / M. Repečkos nuotr.

Penki grupės albumai sulaukė didžiulės sėkmės, 2013-aisiais jos diskas „Midnight Memories“ tapo perkamiausiu albumu pasaulyje.

Hitai „What Makes You Beautiful“, „Best Song Ever“, „Story Of My Life“ skambėjo visoje planetoje, grupės koncertai vykdavo pilnutėliuose stadionuose.

Grupės įrašai buvo parduoti daugiau nei 70 milijonų egzempliorių tiražu, jos muzika įvertinta daugybe prestižinių apdovanojimų (tarp jų – net septyniomis Britų muzikos apdovanojimų statulėlėmis).

Tačiau po keturių didelių pasaulinių koncertų turų 2016-aisiais grupė sustabdė veiklą, nors niekada oficialiai nepaskelbė, jog „OneDirection“ istorija baigėsi. Formaliai grupė iki šiol nėra išsiskirsčiusi, tik padariusi ilgą pertrauką.

Tačiau mažai kas tikisi, kad ji dar susiburs. Visi jos nariai tęsia solinę karjerą – ypač gerai sekasi dainininkui Harry Stylesui, kuris koncertuoja pilnuose stadionuose ir arenose.

Tačiau kiti grupės atlikėjai irgi nepėsti – pernai rudenį L. Tomlinsono išleistas antrasis solinis albumas „Faith In The Future“ tapo populiariausiu Jungtinėje Karalystėje ir pasiekė penktąją vietą JAV „topuose“.

Jo „Instagram“ paskyrą seka per 18 milijonų gerbėjų, o vasaros pabaigoje dainininkas pristatė ir naują savo verslo projektą – drabužių liniją „28”.

Beje, L. Tomlinsonas buvo vienas svarbiausių dainų kūrėjų grupėje „One Direction“, o naujausiame savo albume yra visų skambančių dainų bendraautoris (prie keleto kūrinių prisidėjo ir dainininkas Theo Hutchcraftas iš Lietuvoje gerai žinomos grupės „Hurts“).

2020-aisiais dainininkas netgi pasiekė Guinnesso rekordą - 2020-aisiais pardavė daugiau nei 160 tūkst. bilietų į virtualų koncertą Londone ir tuo metu tapo daugiausia bilietų į tiesiogiai transliuojamą pasirodymą pardavusiu solo atlikėju.

Naujausią jo albumą paveikė ir skaudūs gyvenimo įvykiai - mamos ir sesers netektis. Kritikai sutinka, jog šiame įraše skambančios dainos – brandesnės nei anksčiau.

„Mano muzikos misija nėra rašyti Holivudo stiliaus dainas, kuriose kalbama apie beprotišką meilės istoriją. Man tai nuobodu. Kadangi esu iš Šiaurinės Anglijos, užaugau mylėdamas tokias grupes kaip „Arctic Monkeys“ ir „Oasis“. Atrodo, kad jie taip papastai pasakoja žmogiškas istorijas. Tai ir yra muzikos esmė“, – pasakojo jaunimo dievukas.

Pernai daugiau nei 100 koncertų surengęs atlikėjas į Lietuvą atvyko su specialia scenografija ir daugiau nei dvidešimt šiam turui surepetuotų dainų.

Prieš jo pasirodymą į sceną žengė ketveriukė „The Lathums“ – lengvo alternatyvaus roko žvaigždės iš Mančesterio, išgarsėjusius prieš kelerius metus.

Lietuvoje šios grupės pavadinimas galbūt nėra labai žinomas (ypač – popmuzikos gerbėjams), tačiau gimtinėje ši grupė nešiojama ant rankų – abu jos išleisti albumai pakilo į pirmąją vietą Jungtinės Karalystės populiariausiųjų dešimtuke.

Apie devintą vakaro į sceną žengęs L. Tomlinsonas didžiąją dalį koncerto programos skyrė savo solinei kūrybai, tačiau prisiminė ir porą „One Direction“ kūrinių.

Tai – lyg priminimas, jog „One Direction“ nariai niekada nebuvo rimtai susipykę – pauzė grupės istorijoje stojo be jokių dramų.

Be to, koncertuose jis atlieka ir roko grupės „Arctic Monkeys“ dainą – tai tarsi nusilenkimas mėgstamai muzikai, nors ji – ir kitokia, nei skamba jo paties įrašuose.

Ar jo soliniai pasirodymai kelia tokį patį efektą, kaip „One Direction“ šou? Žinoma, ne.

Tačiau L. Tomlinsonas scenoje atrodo kaip talentingas, savo keliu einantis ir tuo besimėgaujantis artistas. Jei gigantiškos „One Direction“ šlovės laikai – jau praeitis, neatrodo, jog jam greitu metu grėstų užmarštis.