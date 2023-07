Vilniuje koncertuos žymus JAV džiazo ir bliuzo gitaristas Scottas Hendersonas

„Džiazo gitaristas numeris vienas“, - taip apie į Lietuvą atvyksiantį JAV džiazo muzikantą Scottą Hendersoną rašo žurnalas „Guitar World“.

Ne kiekvienas muzikantas nusipelno tokių titulų solidžiuose profesiniuose muzikiniuose leidiniuose, bet tai – tik vienas iš daugelio kitų šio džiazo ir bliuzo muzikanto įvertinimų.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šįkart vienintelis Europos ture Scotto Hendersono trio pasirodymas mūsų šalyje vyks 2024 m. kovo 23 d. pramogų salėje „Vakaris“ Vilniuje.

1954 m. gimęs Scottas Hendersonas devintajame dešimtmetyje išpopuliarėjo su savo grupe „Tribal Tech“ ir nuo tada tapo vienu geriausių „fusion“ stiliaus gitaristų bei kompozitorių. Jis užaugo Pietų Floridoje, kur grojo bliuzroką ir fanko muziką, jam įtakos turėjo Jimmy Page‘as, Jeffas Beckas, Jimi Hendrixas, Ritchie Blackmore‘as ir jo mėgstamiausias bliuzo gitaristas Albertas Kingas.

Nors Hendersonas pradėjo savo karjerą kaip bliuzroko gitaristas, būtent džiazo įtaka atvedė prie jį išgarsinusio grojimo ir kūrimo stiliaus.

Be to, kad jis yra pasaulinio lygio muzikantas ir kompozitorius, Scotto prekės ženklas yra jo gražus skambėjimo tonas ir stulbinantis gebėjimas derinti džiazą su bliuzu, roku ir fanku, sukuriant sielos kupiną ir unikalų gitaros balsą.

Scottas studijavo aranžuotę ir kompoziciją Floridos Atlanto universitete, o 1980 m. persikėlė į Los Andželą. Jis gastroliavo ir įrašinėjo su „Chick Corea's Elektric Band“, smuikininku Jeanu-Lucu Ponty, džiaugėsi galimybe ketverius metus dirbti su vienu mėgstamiausių savo muzikantų Joe Zawinulu bei „Weather Report“.

Su grupe „The Zawinul Syndicate“ jis įrašė du albumus „The Imigrants“ ir „Black Water“. Taip pat S. Hendersonas įrašė dešimt kritikų pripažintų albumų su „Tribal Tech“, įskaitant paskutinį jų įrašą „Tribal Tech - X“ (2012 m.).

2019 m. jis laimėjo geriausio gitaristo ir geriausios elektrinės / džiazroko / šiuolaikinės grupės / atlikėjo titulus leidinio „Jazz Times“ skaitytojų apklausoje. Dar 1991 m. Scottą žurnalas „Guitar World“ įvardijo kaip geriausią džiazo gitaristą, o 1992 m. jis buvo paskelbtas geriausiu džiazo gitaristu kasmetėje žurnalo „Guitar Player“ apklausoje.

Jo pirmasis solinis bliuzo albumas „Dog Party“ (sveikintinas sugrįžimas prie jo muzikinių šaknų) buvo pripažintas geriausiu 1994 m. bliuzo albumu žurnale „Guitar Player“. Kituose jo soliniuose albumuose „Tore Down House“ ir „Well to the Bone“ S. Hendersonas buvo suporuotas su legendine vokaliste Thelma Houston.

2015 m. išleistas „Vibe Station“ daugelio muzikos kritikų buvo įtrauktas tarp 10 geriausių metų instrumentinių albumų. Kol kas naujausias ir sėkmingiausias Hendersono, kaip lyderio, darbas „People Mover“, kuriame groja koncerte Vilniuje dalyvausiantys Romainas Labaye (bosas) ir Archibaldas Ligonniere (būgnai), žurnalo „Jazz Times“ buvo išrinktas geriausiu 2019 m. „fusion“ stiliaus albumu. Pastaraisiais metais trio daug gastroliavo visame pasaulyje, aplankė daugiau nei 70 šalių, grojo muziką iš solo albumų ir dalį Hendersono muzikos, kurią jis įrašė su „Tribal Tech“.

Scottas taip pat išleido du albumus su trio „Vital Tech Tones“ – tai bendradarbiavimas su bosistu Victoru Wootenu ir buvusiu grupės „Journey“ būgnininku Steve'u Smithu. 2009 m. jis pradėjo gastroles visame pasaulyje su HBC Trio, kuriame kartu grojo bosistas Jeffas Berlinas ir būgnininkas Dennisas Chambersas.

Kaip dažnai nutinka tokio kalibro muzikantams, paklausa yra didelė, tad jis savo žiniomis noriai dalinasi su dabartine jaunųjų gitaristų karta. S. Hendersonas dėsto Muzikantų institute Holivude, kur jo paskaitos yra vienos populiariausių. Jis taip pat rašo straipsnius žurnalui „Guitar Player“ ir daugeliui kitų gitarinės muzikos leidinių.

Be to, leidykla „Alfred Music“ yra išleidusi S. Hendersono mokomąjį DVD pavadinimu „Scott Henderson – Jazz Rock Mastery“ ir pirmąją jo muzikos transkripcijos knygą „The Scott Henderson Guitar Book“.

Kitos dvi jo knygos „The Best Of Scott Henderson“ ir „Scott Henderson – Blues Guitar Collection“ bei mokomoji medžiaga „Jazz Guitar Chord System“ – tai revoliucinis būdas studentams studijuoti džiazo harmonijos įvairovę.