Sostinę sudrebino festivalis „Jaunas kaip Vilnius“, kurį vainikavo „Bastille“ ir „Clean Bandit“ pasirodymai

Antradienio vakarą Lietuvos sostinę sudrebino muzikos festivalis „Jaunas kaip Vilnius“, skirtas sostinės 700 metų jubiliejui. Vingio parke vienai dienai iškilo išskirtinė scena, kurioje pasirodė Lietuvos populiariosios ir klasikinės muzikos žvaigždės, o vakarą vainikavo užsienio grupių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ pasirodymai.

„Jau antrus metus, organizuodami festivalį „Jaunas kaip Vilnius“, siekiame, kad Vilniaus gimtadienis būtų švenčiamas du kartus per metus – sausio 25 dieną, kai Vilnius buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, ir liepos 25 dieną, kai minima Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo diena. Ši diena jau tampa gražia tradicija ir labai tikiuosi, kad ji nenutrūks ir ateityje“, – prieš festivalį pasakojo Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ / P. Peleckio / BNS nuotr.

Vienas pagrindinių Vilniaus 700 metų gimtadienio renginių – koncertas, suvienijęs klasikinės muzikos gerbėjus. Kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, diriguojamu Ričardo Šumilos, pasirodė garsiausi Lietuvos operos solistai Edgaras Montvidas, Ieva Prudnikovaitė, Aušrinė Stundytė ir Kostas Smoriginas.

Festivalyje taip pat nuskambėjo specialiai šiam renginiui paruošti Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetai – ant scenos pasirodė Benas Aleksandravičius, Monika Liu, Jessica Shy, Igoris Kofas, Vaidas Baumila, Aleksandras Ivanauskas-Fara ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Jie atliko ir žinomas bei publikos mėgstamas dainas, ir naujai interpretuotus legendinius kūrinius.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ / P. Peleckio / BNS nuotr.

Vakaro kulminacija tapo išskirtiniai užsienio žvaigždžių koncertai. Viena jų – visame pasaulyje puikiai žinoma „Bastille“. Nors grupė susibūrė tik 2010 metais, „Bastille“ jau koncertavo mūsų šalyje, o prieš dešimtmetį Vilniuje ir Kėdainiuose nufilmavo vaizdo klipą kūriniui „Things We Lost In The Fire“. Dar vieni svečiai iš užsienio – „Clean Bandit“. Tai – 2008 metais susibūrę atlikėjai, drąsiai plečiantys ribas tarp elektroninės, šokių, klasikinės, ritmenbliuzo ir pop muzikos stilių, o savo kūryboje naudojantys tokių kompozitorių kaip Mocarto, Bethoveno ar Dvoržako motyvus.

Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ akimirkos – nuotraukų galerijoje.