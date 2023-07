Įpusėjo festivalis „Midsummer Vilnius“: žymios britų grupės „Fink“ dainos suskambo su orkestru

Penktąjį festivalio „MidsummerVilnius“ vakarą intymią hipnozę scenoje kūrė „Fink Orchestra“.

„Looking Too Closely“, „Perfect Darkness“, „Sort Of Revolution“, „Yesterday Was Hard On All of Us“ bei kiti pamilti britų grupės „Fink“ kūriniai penktadienio vakarą sostinės Valdovų rūmų kieme suskambėjo taip, kaip niekada iki šiol.

Šiltą, gilų, intymų akustinį skambesį šiam koncertui pasirinkę „Fink“ nariai Finas Greenallas ir Thomas Moked Blumas programą atliko drauge su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru.

Specialiai festivalio pasirodymui orkestrinę aranžuotę kūrė talentingas kompozitorius, trombonininkas Jievaras Jasinskis. Tarptautinis bendradarbiavimas tarp šių atlikėjų įvyko pirmą kartą.

„Labai džiaugiuosi neeiline patirtimi. „Fink“ muzika man labai patinka savo jautrumu ir nuoširdumu. Gavau nemažai kūrybinės laisvės, aranžuodamas orkestrinę partitūrą pagal akustinę „Fink“ versiją, ir tai labai vertinu.

Taip pat džiaugiuosi galimybe Lietuvos kameriniam orkestrui pritaikyti tris kūrinius iš „Fink“ orkestrinės programos, kurią aranžavo mano labai mėgiamas aranžuotojas Jules‘as Buckley, – po pasirodymo kalbėjo J. Jasinskis, kuris ir pats grojo šiame koncerte. – Labai šiltą įspūdį paliko Finas – draugiškas ir pozityvus žmogus.“

„Fink“ repeticija su orkestru / Festivalio rengėjų nuotr.

Ne kartą Lietuvoje koncertavęs F. Greenallas yra sakęs, jog mėgaujasi ne tik buvimu mūsų šalyje, bet ir mūsų šalies publika, kuri, jo manymu, yra išskirtinė.

„Niekada netikėjau, kad galiu turėti tiek gerbėjų Lietuvoje. Tai – nuostabu. Kaskart atvažiuodamas čia jaučiuosi praktiškai kaip namie”, – kalbėjo muzikantas.

Išskirtinį jo interviu LRT galite pamatyti čia:

Liepos 17-ąją prasidėjęs aštuntasis „MidsummerVilnius“ festivalis per pirmąsias penkias dienas sulaukė daugiau nei aštuonių tūkstančių melomanų bei kultūros mylėtojų.

Renginį atidarė ilgai lauktas operos primadonos Violetos Urmanos GALA pasirodymas. Klausytojus džiugino aistra pulsuojanti muzika bei staigmenos. Vakaro pabaigoje į sceną žengė ir dainininkės širdies draugas, italų operos solistas Alfredo Nigro. Pora kartu atliko duetą – kompozitoriaus Ernesto de Curtis dainą „Non ti scordar di me“.

Festivalio „Midsummer Vilnius“ atidarymas: Violetos Urmanos pasirodymas Valdovų rūmų Didžiajame kieme / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Antrąjį festivalio vakarą kartu su ištikimų muzikų grupe scena dalinosi violončelės virtuozas Justas Kulikauskas - Future Cello.

Dinamiškoje atlikėjo bei kompozitoriaus programoje nuskambėjo mistikos įkvėpta autorinė kūryba, populiari kino muzika bei savitai aranžuoti šokių muzikos hitai, tokie kaip „Alors On Danse“, „Intoxicated“. Vokalines partijas žinomų dainų perdirbiniams atliko dainininkė ir dainų autorė Migloko.

Trečiadienį gausiai susirinkusi melomanų publika mėgavosi šiuolaikinio džiazo kompozicijomis. Į Lietuvą po ilgesnės pertraukos sugrįžo publikos pamilta džiazo legenda – saksofonininkas, kompozitorius Kenny Garrettas.

Drauge su gausia muzikantų grupe jis atliko improvizuotą dviejų valandų trukmės programą, kurią lydėjo fragmentai iš naujausio K. Garretto albumo „Sounds From The Ancestors“ (2021 m.).

Kenny Garretto koncertas „Midsummer Vilnius“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Ketvirtąjį festivalio vakarą dainininkė Evgenya Redko surengė iki šiol didžiausią koncertą savo karjeroje. Įspūdingą „Grand show“ scenoje ji kūrė drauge su 25 atlikėjais, įskaitant ir žinomus kviestinius svečius – Daddy Was A Milkman, Lilą bei chorą „Singphonics“.

„Šiam pasirodymui ruošiausi apie pusę metų: tiek muzikinę programą, tiek choreografiją. Manau, kad koncertas pavyko puikiai. Labai džiaugiuosi, kad su visa grupė spėjome juo ir patys pasimėgauti. Šio vakaro dar ilgai nepamiršiu“, – vos nulipusi nuo scenos šypsojosi Evgenya.

Evgenyos Redko koncerto akimirka / D. Umbraso / LRT nuotr.

Festivalis „MidsummerVilnius“ truks iki liepos 28 dienos.

Liepos 23-24 dienomis publikos laukia net du premjeriniai Anželikos Cholinos šokio spektaklio „Jaunystė“ pasirodymai. Naujausiame savo darbe režisierė gilinasi į aktualias šeimyninio gyvenimo dramas ir perteikia jas šokio kalba, jungiant su galinga Johanno Sebastiano Bacho muzika.

Aštuntąjį festivalio vakarą vizualų pasirodymą surengs Alina Orlova. „Kursime paslaptingą ir pasakišką vasarvidžio nakties sapno nuotaiką, pasitelkdami įvairias vizualines priemones“, –pasakoja atlikėja. Koncerte skambės žinomiausi jos kūriniai bei klausytojų pamiltos dainos iš naujausio albumo „Laumžirgiai“.

Devintasis „Midsummer Vilnius“ pasirodymas – dar vienas tarptautinis bendras darbas: Francesco Tristano (Liuksemburgas) su Gedimino Gelgoto Vilniaus miesto Naujų idėjų kameriniu orkestru NIKO.

Vienetinis jų pasirodymas peržengs ne tik tradicinių, bet ir šiuolaikinių žanrų ribas. Tai bus lyg J.S. Bacho ir A. Vivaldi apsilankymas šokių muzikos klube, kuriame skamba eksperimentiniai techno ir džiazo improvizacijų miksai.

Priešpaskutinį festivalio vakarą scenoje širdį atiduos romantiško alternatyvaus roko poetai – „Garbanotas“. Jie pasirodys neįprasta, iki šiol negirdėta sudėtimi – drauge su styginių kvartetu ir arfomis. Ypatingame koncerte skambės kūriniai iš naujausio pilno metro albumo „Kūnas dangaus“, kurie klausytojus panardins į svaigią lengvosios muzikos ir poezijos ekstazę.

Įspūdingu koncertu 8–tąjį „Midsummer Vilnius“ festivalį uždarys po pertraukos į sceną pirmą kartą žengsianti Justė Arlauskaitė-Jazzu. Įkvėpta meilės, tarsi atgimusi iš naujo, liepos 28-osios vakarą Valdovų rūmų kieme ji atvers visą sukauptą kūrybinę energiją.

Intymus, aukščiausias emocines stygas kabinantis – toks bus pirmasis Jazzu susitikimas su gerbėjais susitikimas su gerbėjais po sūnaus gimimo.