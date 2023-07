Su kūdikiu į Lietuvą atvykusi Katie Melua surengė jausmingą koncertą Trakuose

Trečiadienio vakarą Trakų pilies kieme skambėjo Lietuvos publikai gerai žinomos melodijos – koncertą čia surengė jau šeštą sykį mūsų šalyje viešinti dainininkė Katie Melua.

Į Trakų pilį ši iš Sakartvelo kilusi britų muzikos žvaigždė sugrįžo po ketverių metų pertraukos – šioje vaizdingoje vietoje dainavo ir 2019-aisiais.

Beje, šįmet rengiamos jos gastrolės „Love & Money” žymi ir malonius asmeninio gyvenimo pokyčius. Pernai dainininkė Palangoje koncertavo, besilaukdama kūdikio. Žiemą jai gimė pirmagimis – sūnus Sandro, su kuriuo dainininkė keliauja ir šiuo metu vykstančiame koncertų ture.

Katie Melua koncertas / A. Lemežytės nuotr.

„Mano gimtoji šalis Sakartvelas ir Lietuva – dvi valstybės, kurios viena kitą beprotiškai gerbia. Myliu lietuvius. Prisimenu, kaip pirmą kartą atvykusi į Lietuvą negalėjau patikėti, kokia bendrystė mus sieja.

Tai – nuostabu. Dalijomės praeitimi, o dabar galime kartu kurti ateitį. Tikriausiai tai man labiausiai čia ir patinka“, – duodama interviu yra sakiusi Katie Melua.

Į pilies kiemą gausiai susirinkusiai publikai K. Melua dainavo ir populiariausius savo kūrinius (tokius kaip „Nine Million Bicycles“), ir naujausio albumo, šių metų kovą išleisto „Love & Money”.

Katie Melua koncertas / A. Lemežytės nuotr.

38-erių atlikėja, kaip įprasta, tarp kūrinių pasakojo ir jaukias, kartais – labai asmeniškas istorijas, susijusias su dainų atsiradimu.

Sakartvele gimusi Katie Melua karjerą pradėjo 2002 m., kada niekas net neįtarė, kad jau greitai jaunoji atlikėja taps daugiausiai įrašų planetoje parduodančia britų dainininke.

Katie Melua koncertas / L. Grušecko nuotr.

Didžiulę sėkmę pelnė pirmieji K. Melua albumai, kurie milijonams klausytojų įsiminė tokiomis užburiančio nuoširdumo dainomis kaip „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“, „Piece By Piece“, „If You Were a Sailboat“, „I Cried For You“, „The Flood“, „I‘d Love To Kill You“ ir daugybe kitų.

Vos pradėjusi karjerą, Katie Melua labai greitai tapo tikra žvaigžde, rengiančia grandiozinius koncertinius turus, pelnančia visus įmanomus muzikos apdovanojimus, grojančia su legendine roko grupe „Queen“. Ji net net surengė oficialiu pasaulio rekordu įvertintą pasirodymą platformoje Šiaurės jūros dugne.