Keliais instrumentais grojanti Justė Osh pristato klipą „Kvėpuoju“: „Galiu pasiūlyti tik savo kūrybą ir nuoširdumą“

19–metė Justė Bubelytė, kūryboje prisistatanti slapyvardžiu Justė Osh, šiandien klausytojams pristato jau antrąją savo kūrybos dainą „Kvėpuoju“.

Pasak jos, kūryba yra tai, kuo norisi dalintis su klausytojais, o didžiausias tikslas - kad jos kuriamą muziką išgirstų kuo daugiau žmonių.

Tiesa, atlikėja teigia, kad šiais interneto nuomonės formuotojų laikais savo kūrybinėje kelionėje pati gali pasiūlyti tik kūrybą ir nuoširdumą, kurį, viliasi, klausytojai pajaus.

Grojanti smuiku, pianinu, gitara bei kanklėmis dainininkė Justė Osh kuklinasi ir teigia, kad viską stengiasi daryti maksimaliai. Tiesa, kaunietė priduria, kad kartais įdėtos širdies ir begalinio darbo žmonės atitinkamai neįvertina, nes šiais laikais tai užgožia sekėjų skaičiai.

„Dabar viskas sukasi aplink kūrybą, tekstų rašymą, muzikos kūrimą, augimą ir tobulėjimą. Siekiu atlikėjos karjeros.

Kūryba atsirado prieš kelerius metus, kuomet sukūriau pirmąją dainą ir ji buvo puikiais rezultatais įvertinta Vytauto Kernagio atminimo konkurse „Mūsų dienos“.

Gavau geriausios autorinės dainos nominaciją. Kalbant apie kūrybą apskritai – ketvirtoje klasėje pradėjau kurti pianinu visokias pjeses, sonatinas, preliudus, tačiau kai pradėjau rašyti tekstus, supratau, kad geriau bandysiu tiesti sau kelią būtent su dainų kūrimu.

Prieš pusę metų debiutavo viena iš mano sukurtų dainų, kurią vos išdrįsau pristatyti pasauliui. Jos pavadinimas „Kometa“.

Žmonėms patiko, tai paskatino mane kurti dar labiau, dabar išleidžiu naujos dainos išleidimo „Kvėpuoju“. Šiame etape galiu pasiūlyti tik savo kūrybą, nuoširdumą ir visišką atsidavimą tam, kuo gyvenu“, – teigia Justė.

Justė Osh / Asmeninio albumo nuotr.

Pasakodama apie šiandien pristatomą kūrinį, atlikėja neslepia – tai susidėjusių emocijų rezultatas.

„Daina „Kvėpuoju“ susikūrė labai staigiai, iš sukilusių emocijų, iš neapykantos tada susiklosčiusiai situacijai, iš nusivylimo savimi ir kitais.

Savimi - dėl to, kad nesugebėjau parodyti ir įrodyti, jog galiu žymiai daugiau ir geriau, o kitais - kad nežmoniškai mane nuvertino. Atsimenu, po viso to, grįžus namo, nebuvo taip, kad norėtųsi iš to pykčio mėtyti daiktus. Pyktį suvaldau labai ramiai, tačiau tai buvo momentas, kuris sprogo ant popieriaus lapo ir gimė daina. Ir pati tuo metu negalėjau patikėti, kokią įtaką mums daro emocijos, kokie gražūs dalykai iš to gali gimti.

Daina apie tai, kad nesvarbu kas benutiktų, kas ką sakytų, visada reikia įkvėpti oro ir viską labai gerai apmąstyti, galiausiai viską palikti praeityje. Oras mums visiems skirtingose situacijose tarsi jėga, kažkokia energija, kuri suteikia stiprybės“, – atvirauja mergina.

Kartu su šiandien pristatomu kūriniu „Kvėpuoju“ dienos šviesą išvydo ir merginos kartu su žinomu muzikos prodiuseriu Pauliumi Jasiūnu sukurtas vaizdo klipas:

„Klipe yra šviesūs momentai ir tamsūs momentai – pasirinkimai, ženklai. Šviesūs momentai – kai kovoji su vidiniu velniuku, o tamsūs – kai bijai, vėl viską pergalvoji, prisimeni ir grįžti atgal“, – aiškina Justė Osh.