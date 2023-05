Tiną Turner prisimenant: 10 ryškių šios muzikos ikonos hitų, kuriuos žino visas pasaulis

Trečiadienio vakarą pasaulį apskriejo liūdna žinia apie garsios JAV dainininkės Tinos Turner mirtį.

Kaip skelbia atlikėjos artimieji, 83-ejų Tina Turner (tikrasis vardas – Anna Mae Bullock) savo muzika ir begaline aistra gyvenimui sužavėjo milijonus gerbėjų pasaulyje ir įkvėpė ateities žvaigždes.

Dainininkės įrašai parduoti daugiau nei 100 milijono egzempliorių tiražu, ji apdovanota 12 „Grammy“ statulėlių (tarp jų – keturiomis už nuopelnus muzikai).

Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje su tuomečiu vyru Ike‘u Turneriu išgarsėjusi dainininkė vėliau į sceną efektingai grįžo devintajame dešimtmetyje ir sėkminga karjera scenoje mėgavosi iki 2009-ųjų. Apie ją sukurta keletas dokumentinių ir populiarus vaidybinis filmas.

LRT.lt kviečia prisiminti dešimt ryškių Tinos Turner hitų, ir šiandien skambančių viso pasaulio radijo eteryje.

„The Best“ (1989 m.)

Viena Tinos Turner vizitinių kortelių – būtent šios dainos žodžiais „tiesiog geriausia“ gerbėjai mėgo vadinti pačią atlikėją.

Beje, ne vienoje reklamoje vėliau skambėjusią ir pasaulinę šlovę pelniusią dainą jos autoriai iš pradžių siūlė britų dainininkui Paului Youngui, bet šis kūrinio atsisakė. Tada 1988-aisiais dainą įrašė žinoma britų atlikėja Bonnie Tyler, bet jos versija nesulaukė didelio dėmesio. Tik Tinos Turner balsas kūriniui suteikė tikrąjį spindesį.

„Private Dancer“ (1984 m.)

Šios dainos autorius – žymios britų grupės „Dire Straits“ lyderis Markas Knopfleris, ir ši grupė netgi įrašė pirmąją kūrinio versiją. Tačiau tada Markas nusprendę, jog daina labiau tiktų moteriškam balsui.

Įdomu tai, kad ši daina yra apie sekso darbininkę, tačiau T. Turner vėliau prisipažino, jog ją įrašydama apie tai net nepagalvojo. 1984-aisiais išleista Tinos versija sulaukė didžiulio populiarumo ir padėjo jai atsikovoti prarastą šlovę.

„Proud Mary“ (1971 m.)

Šią JAV grupės „Creedence Clearwater Revival“ dainą 2008-aisiais Tina su popžvaigžde Beyonce atliko „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje. Tačiau keliais dešimtmečiais anksčiau, 1971-aisiais, Tina ją įrašė su tuomečiu vyru Ike‘u Turneriu.

Šios poros įrašyta versija sulaukė didžiulio populiarumo ir netgi pelnė „Grammy“ apdovanojimą.

„GoldenEye“ (1995 m.)

Šią dainą Tina Turner įrašė filmui apie agentą Džeimsą Bondą „Auksinė akis“. Tai buvo pirmasis filmas, kuriame Bondą suvaidino aktorius Pierce‘as Brosnanas.

Beje, kūrinį parašė žymiosios airių roko grupės U2 nariai Bono ir The Edge. Įdomu tai, kad filmo prodiuseriai iš pradžių kreipėsi į grupę „Depeche Mode“, tačiau šiai atsisakius dėl laiko stokos, darbas sukurti kūrinį filmui atiteko U2 muzikantams.

„River Deep, Mountain High“ (1966 m.)

Tinos ir Ike‘o Turnerių vizitinė kortelė – daina, prodiusuota žymaus, bet vėliau liūdnai pagarsėjusio prodiuserio Philo Spectoro, kuris gyvenimą baigė kalėjime, nuteistas už nužudymą.

Su orkestru ir choru įrašytas kūrinys, beje, iš pradžių nesulaukė didelės sėkmės Amerikoje, tačiau šiandien laikomas tikru šedevru.

„What's Love Got to Do With It“ (1984 m.)

Laikoma, jog būtent šis kūrinys devintajame dešimtmetyje Tiną pavertė soline žvaigžde ir įtvirtino jos sugrįžimą į sceną.

Tai vienintelė solinė T. Turner daina, pasiekusi pirmąją vietą JAV populiariausiųjų sąraše. Kūrinys taip pat pelnė „Grammy“ statulėlę Metų įrašo kategorijoje. Prieš porą metų nauja šio kūrinio versija, įrašyta didžėjaus Kygo, sulaukė didžiulio populiarumo.

Beje, dainos autoriai iš pradžių ją siūlė žinomiems atlikėjams Cliffui Richardui ir Donnai Summer, tačiau abu jie atsisakė.

„I Don‘t Wanna Lose You“ (1989 m.)

Dar viena daina iš itin sėkmingo T. Turner albumo „Foreign Affair“ – romantiškas kūrinys apie tai, kaip dainos herojė nenori prarasti mylimo žmogaus.

Daina, kurią parašė žinomi autoriai Albertas Hammondas ir Grahamas Lyle‘as, pasiekė populiariausiųjų dešimtuką keliose Europos šalyse, tuo metu ji buvo labai populiari ir Lietuvoje.

„We Don't Need Another Hero“ (1985 m.)

1985-aisiais Tina suvaidino kino filme „Pašėlęs Maksas. Griaustinio karalystė“, tačiau muzikos istorijoje šis jos nuotykis įsiminė dėl šios dainos.

Filme nuskambėjusi daina sulaukė didžiulės sėkmės, buvo nominuota „Grammy“ ir pelnė prestižinį britų „Ivor Novello“ apdovanojimą.

„Let‘s Stay Together“ (1983 m.)

Kai Tina Turner įrašė šią soulo žvaigždės Alo Greeno hito versiją, ji buvo primiršta žvaigždė iš praėjusio dešimtmečio, kurią į studiją pabandyti padirbėti kartu pakvietė britų elektroninės popmuzikos grupės „Heaven 17” nariai.

Eksperimentas, nors tuo metu ir neįprasto Tinai skambesio, visiškai pasiteisino – kūrinys tapo hitu ir padėjo dainininkei pasirašyti naują įrašų sutartį.

„Nutbush City Limits“ (1973 m.)

Šį kūrinį, kuriame iš dalies pasakoja apie savo vaikystę gimtajame mieste, T. Turner įrašė net keletą sykių – ir visus kartus jis sulaukė dėmesio.

1973-aisiais ji šią dainą įrašė su tuomečiu vyru Ike‘u ir vien Europoje pardavė daugiau nei milijoną plokštelės egzempliorių, bet vėliau, devintajame dešimtmetyje, daina dažnai skambėdavo jos koncertuose. O 1991-aisiais Tina įrašė modernią, šokiams skirtą dainos versiją:

Be to, 1993-aisiais Tina Turner dar kartą įrašė šią dainą – vaidybiniam filmui, sukurtam pagal jos autobiografinę knygą.