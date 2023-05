Kultinė JAV grupė „Swans” rudenį surengs koncertą Vilniaus bažnyčioje

Po daugiau nei 6 metų pertraukos legendinė JAV alternatyvios muzikos grupė “Swans” grįžta į Lietuvą ypatingam ir kitokiam pasirodymui.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, 2017 metais surengusi anšlaginį pasirodymą sostinės klube „Legendos”, šį kartą „Swans” suburs ypatingos muzikos mylėtojus meditatyviai patirčiai Šv. Jonų bažnyčioje.

Pasirodymas, kuris spalio 28 d. įvyks Vilniuje, yra koncertinio turo dalis. Juo bus pristatomas naujausias grupės albumas „The Beggar”, pasirodysiantis birželio 23 dieną.

Grupę „Swans” Michaelas Gira subūrė 1982 m. Niujorke. Iš pradžių garsėjusi negailestingomis, žiauriomis, didelės apimties garso atakomis bei ekstremaliais, niūriais dainų tekstais ir griausmingu vokalu, grupė vėliau patyrė daugybę transformacijų.

Po grėsminga nuotaika pasižymėjusių „Filth“ ir „Cop“ albumų ansamblis įsitraukė į griežtai mechaninį „Greed“ laikotarpio protoindustrialinį roką, vėliau sekė atmosferinės idilės su dvasine kova sukryžmintas, žymusis dvigubas opusas „Children of God“.

Galiausiai - paskutinis tos „Swans” epochos pareiškimas, albumas „Soundtracks For The Blind” (1996 m.), kuris prieš tai buvusius elementus sujungė į daugiau nei dvi valandas trunkantį muzikinį garso takelį sielai.

Vėliau „Swans” egzistencijoje sekė ilga pertrauka - M. Gira po 15 metų nenutrūkstamų įrašų ir gastrolių išformavo grupę.

Per kitus 13 metų jis sukūrė ne vieną kritikų liaupsių sulaukusį albumą ir daug koncertavo gyvai su grupe „Angels Of Light”. M. Gira taip pat prodiusavo ir išleido kitų muzikantų albumus savo leidykloje „Young God Records”.

2010 m. „Swans” netikėtai atgimė, išleisdami studijinį albumą „My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky” - kritikų išliaupsintas darbas pažymėjo ne tik grupės naują pradžią, bet ir, tuo pačiu, stipriausio jų kūrybinio laikotarpio pradžią.

Vėliau sekęs trigubas albumas „The Seer“, buvo palydėtas dar vienu ilgu pasauliniu turu. Sulaukęs ypatingai didelio žiniasklaidos teigiamo dėmesio ir masyvių albumo pardavimų, „The Seer” pateko į JAV populiariausiųjų sąrašą.

Kitas grupės darbas „To Be Kind“ (dar vienas trigubas vinilas) debiutavo 36 vietoje JAV populiariausių albumų sąraše.

Per sekusį turą grupė išpardavė bilietus į 47 koncertus, įskaitant du vakarus Niujorke, Čikagoje, Los Andžele, San Franciske ir Paryžiuje.

„The Glowing Man” buvo paskutinis šio „Swans” įsikūnijimo studijinis darbas, o 2019 m. išleistu 15-uoju studijiniu albumu „Leaving Meaning“ M. Gira vėl grįžo prie darbo su sesijiniais muzikantais, tačiau jau visai kitokiu, švelnesniu ir ypatingai meditatyviu skambesiu.

Šešioliktasis grupės studijinis albumas „The Beggar“ bus išleistas jau visai greitai - birželio 23 dieną. Jis įrašytas ir sumiksuotas „Candy Bomber“ studijoje Berlyne. Albumą sukūrė ir prodiusavo Michaelas Gira, prie jo nagus prikiško ir nauji, ir buvę „Swans”, „Angels of Light” nariai, taip pat elektroninės muzikos magas, viešėjęs Lietuvoje - Benas Frostas.

„Po daugybės ankstesnio „Swans“ albumo turo koncertų atšaukimų dėl pandemijos, ir nuolatinio laukimo, laukimo, laukimo, tarsi kabant ant bedugnės krašto bei keistos dezorientacijos, kilusios dėl šios staigios, bet nesibaigiančios priverstinės izoliacijos, nusprendžiau, kad laikas rašyti dainas naujam „Swans“ albumui, pamirštant visa kita.

Kūriniai gimė gana lengvai, ir, tuo pačiu, visada su įtarimu, kad tai gali būti mano paskutiniai sukurti kūriniai, - pasakoja Michaelas Gira. - Kai pagaliau galėjau keliauti su dainomis į Berlyną, dirbti su draugais įrašinėdamas šį įrašą, jausmas buvo panašus į akimirką „Ozo burtininko“ filme, kai šis iš juodai balto virsta spalvotu. Dabar jaučiuosi gana optimistiškai. Mano mėgstamiausia spalva yra rožinė. Tikiuosi, kad albumas jums patiks.“