„Eurovizijos“ atrankos dalyvė Petunija pristato koncertinį albumą: „Mums reikia daugiau drąsos“

Šiemet su daina „Love Of My Life“ „Eurovizijos“ atrankose jautrias širdis pavergusi dainininkė Petunija pristato savo koncertinį albumą „Secret live from Vilnius“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, dainininkė taip pat kviečia į ypatingą savo koncertą Vilniuje, kuris gegužės 25 dieną vyks muzikiniame klube „Tamsta“.

Pokalbis su Petunija – apie naująjį leidinį, artėjantį pasirodymą ir moterų bendrystę muzikoje.

– Papasakok, kaip kilo idėja įrašyti koncertinį albumą? Kuo jis ypatingas?

– Nuo idėjos atsiradimo iki išpildymo, atrodo, buvo sumušti visi asmeniniai greičio rekordai, ši mintis tarsi kabėjo ore ir laukė žalios šviesos.

Visus 2022 metus intensyviai ruošėmės naujam mano karjeros etapui. Po ilgos pertraukos išleidau minialbumą, kuriame šiek tiek nutolau nuo elektronikos ir pristačiau naują skambesį. Su grupe daug repetavome, subūrėme aplink save komandą, rinkome žinias apie tai, kaip savo muzika pasiekti kuo daugiau širdžių.

Materializuotis viskas pradėjo, kai vieno vakarėlio metu mano vyras, su kuriuo kartu kuriame muziką, susipažino su Olandijoje gyvenančiu lietuviu, kuris dirba su užsienio atlikėjais ir užsienyje rengiamais vadinamais „showcase“ festivaliais.

Išgirdęs mūsų muziką, paskatino pasidomėti kitomis rinkomis ir nufilmuoti koncertą, kuriame susidarytų vaizdas, kaip viskas skamba ir atrodo gyvai.

Kadangi ilgą laiką draugaujame su vaizdo režisieriumi Mariumi Rimkumi, kreipėmės į jį ir beveik žaibiškai šią idėją įgyvendinome. Susikūrėme saugią ir draugišką atmosferą, pakvietę draugus ir kolegas į slaptą koncertą ir jį nufilmavę.

Nusprendėme šio įrašo netaupyti ir išleisti koncertinį albumą, kurio būtų galima ir tiesiog klausytis muzikinėse platformose.

Įraše skamba naujos anksčiau išleistų dainų aranžuotės, eurovizinės dainos „Love of My Life“ gyva versija bei kai kas dar anksčiau neišleisto.

– Albumas vadinasi „Secret live from Vilnius“, kodėl toks pavadinimas?

– Paauglystėje klausydavausi labai daug gyvų koncertų. Kai augau, į Lietuvą labai dideli atlikėjai neatvažiuodavo arba bilietai būdavo tokie brangūs, kad tuomet man, paauglei jie buvo tiesiog neįperkami.

Tokios grupės kaip, pavyzdžiui, „Radiohead“, iki šiol nėra čia buvusios, todėl koncertai, kuriuos būdavo galima pažiūrėti nemokamai „YouTube“, su prierašais „Live from New York“ ar „Live from x festival“ atrodė aukso vertės, mistinis ir neįmanomas gyvai patirti dalykas.

Apskritai gyvi pasirodymai mane stipriai formavo ir vis dar formuoja kaip atlikėją.

Kažkuriuo metu pradėjau suprasti, kad dar nesu mačiusi koncertinio įrašo su prierašu „Live from Vilnius“, o tai, kad gyvenu Vilniuje, yra didelė mano tapatybės dalis.

Todėl kaip tikra vilnietė jaučiu, kad galiu prisidėti ne tik prie savo, kaip muzikantės, bet ir muzikantės iš Vilniaus, ir muzikos, sukuriamos Vilniuje, veido formavimą.

Suvokimas, kad man nereikia niekieno pritarimo ar leidimo tam, kad taip, kaip pati noriu, galiu reprezentuoti savo miestą, išlaisvino ir net įgalino.

– Esi nepriklausoma alternatyvios muzikos atlikėja mergina, apie tai daug kalbi ir savo „Instagram“ paskyroje. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti?

– Man labai pasisekė, kad galiu bendrauti su kitomis merginomis, kurios kuria muziką kažkur už tradicinio popžanro ribos.

Prieš kelerius metus net įkūrėme nepriklausomų atlikėjų – kūrėjų merginų bendruomenę, kuri dabar veikia neįpareigojančia forma.

Kai pradėjome kalbėtis, tai davė impulsą dažniau pasidalinti iškylančiais iššūkiais, kurie, pasirodo, yra labai panašūs.

Kadangi susikūrė gražus ryšys, dabar dalinamės naujienomis, dalykais, kuriuos atrandame. Kiekviena atskirai, bet ir kartu bandome keisti nusistovėjusias nuostatas, kaip mergina gali atrodyti Lietuvos alternatyvos scenoje. Nes atrodo, kad moteriškumas ir alternatyva dar nėra visiškai suprantama koncepcija, prie kurios reikia tiek klausytojus, tiek žmones, rašančius apie muziką, pratinti.

Man atrodo, kad mums visiems reikia daugiau drąsos, tiek kuriant muziką, tiek ją atrandant.

Agnė Šiaulytė-Petunija / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip apibūdintum savo muziką žmogui, kuris nieko apie tave dar negirdėjo? Minėjai, kad tave įkvepia kiti atlikėjai ir grupės, kas jie?

– Kuriu melodingą alternatyvią muziką, kurioje žanrai persipina vienas su kitu, o mano tikslas – klausytojui papasakoti įtikinamą istoriją ir pasiekti jo širdį.

Pastaruoju metu daugiau klausau europietiškos muzikos, tarp jų ir kaimyninių šalių alternatyvos. Ten tokių, į mane panašių ar į kuriuos norėčiau lygiuotis, yra daugiau nei galėjau įsivaizduoti.

Bet, žinoma, mano didžiausi įkvėpėjai yra „Radiohead“, triphopo muzikos legendos „Massive Attack“ ir „Portishead“, Lana del Rey, Lianne La Havas bei kiti.

– Gegužės 25 d. klube „Tamsta“ klausytojų laukia tavo ir gyvos grupės koncertas „Live from Vilnius“. Aprašyme rašei, kad tai „savotiškas visų tavo trijų albumų pristatymas“. Koks tai bus koncertas? Ko klausytojui tikėtis?

– Man pavyko savo debiutinį albumą išleisti prieš pat pandemiją, tad jis ir liko ne visai pristatytas. Nebuvo ir žinių, kaip teisingai tokioje padėtyje elgtis.

Albumo pristatymo koncertai nuplaukė, o kito leidinio teko šiek tiek palaukti.

Pasirodymų buvo festivaliuose ar kolektyviniuose koncertuose, bet albumo pristatymo taip ir nebuvo. Šį ketvirtadienį sugrosime dainas iš visų mano leidinių, taip pat klausytojai galės atpažinti ir kai kurias aranžuotes iš naujausio albumo „Secret live from Vilnius“.

Kiekvienam koncertui siekiame pateikti ko nors naujo ir dar negirdėto, taip bus ir šįkart – bus naujienų, šviežių sprendimų ir gražaus vaizdo.

Petunija / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kokie tavo ateities planai?

– Dabar laukia svarbiausias šio pavasario koncertas „Tamstoje“, kuriam dabar intensyviai ruošėmės, o vasarą laukia naujos dainos, kurios rudeniop, tikimės, suguls į dar vieną minialbumą.