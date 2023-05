Stebėkite tiesiogiai: Liverpulyje – 1-asis „Eurovizijos“ pusfinalis, dėl vietos finale rungiasi 15 šalių

Jungtinėje Karalystėje ir visoje Europoje – bene laukiamiausia kasmetinė muzikos šventė. Liverpulio arenoje prasidėjo 67-asis „Eurovizijos“ dainų konkursas, jį tiesiogiai transliuoja LRT TELEVIZIJA, LRT RADIJAS ir portalas LRT.lt. Pirmajame pusfinalyje nedalyvauja ir nebalsuoja Lietuva, tačiau rungiasi kitos 15 šalių, iš kurių 10 pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą.

STEBĖKITE TIESIOGIAI:

Pirmajame 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalyje pasirodo Norvegijos, Maltos, Serbijos, Latvijos, Portugalijos, Airijos, Kroatijos, Šveicarijos, Izraelio, Moldovos, Švedijos, Azerbaidžano, Čekijos, Olandijos ir Suomijos atstovai.

Pernai konkursą laimėjus ukrainiečiams „Kalush Orchestra“, šių metų „Eurovizija“ turėjo vykti jų gimtinėje. Tačiau dėl Ukrainoje tebesitęsiančio Rusijos karo, konkurso rengimo teises perėmė antrąją vietą pernai užėmusi Jungtinė Karalystė.

Tiesa, „Euroviziją“ ji rengia Ukrainos vardu – konkurso emblemoje pavaizduota Ukrainos vėliava, renginio programoje – specialūs Ukrainos žvaigždžių pasirodymai, Liverpulio mieste šias dvi savaites – gausi su Ukraina susijusi kultūrinė programa.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Eurovizijoje“ šiais metais įvesta keletas naujovių. Viena jų – pusfinalių rezultatus nulemia tik televizijos žiūrovai, o šalių komisijos prie rezultatų prisideda tik finale.

Tiesa, komisijos visose pusfinaliuose balsuojančiose šalyse sudarytos – jų rezultatai būtų įskaityti, jei sutriktų žiūrovų balsavimas ir jis būtų pripažintas negaliojančiu.

Kita naujiena – šįmet balsuoti gali ir konkurse nedalyvaujančių šalių publika. Visų jų balsai, kurių tikrumas užtikrinamas kreditinių kortelių duomenimis, bus sujungti į vieną rezultatą, jis bus įskaitytas kaip vienos papildomos šalies balsavimas.

Lietuva tokiu būdu balsuoti šiame pusfinalyje negali – kadangi yra „Eurovizijos“ dalyvė, mūsų šalies žiūrovai balsuos antrajame pusfinalyje ketvirtadienį, kai pasirodys Monika Linkytė, o taip pat finale šeštadienį, nepriklausomai nuo to, ar Lietuvos atstovė į jį pateks.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Šešios šalys į šeštadienį vyksiantį finalą pateks be pusfinalio barjerų. Tai – praėjusių metų laimėtoja Ukraina, o taip pat penkios didžiosios „Eurovizijos“ rėmėjos: Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir Italija.

Pirmajame pusfinalyje balsuoja jame dalyvaujančių šalių, o taip pat – Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos televizijos žiūrovai.

Antrajame pusfinalyje ketvirtadienį, kuriame dalyvaus Lietuvos atstovė Monika Linkytė, skambės 16 dainų, balsuos jame dalyvaujančių šalių, o taip pat Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Ukrainos žiūrovai.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Antradienio vakarą „Eurovizija“ prasidėjo jautriu numeriu – pirmiausia parodytas filmukas, kuriame aštuonerių metų berniukas iš Liverpulio Joshas džiūgauja, jog „Eurovizija“ įvyks jo mieste.

Tada jis scenoje, skambant garsiam 80-ųjų britų pophitui „Together In Electric Dreams“, sutiko mergaitę, dėl karo iš Ukrainos turėjusią persikelti į Jungtinę Karalystę. Jiems susikibus rankomis, scenoje pasirodė ukrainiečių grupės „The Hardkiss“ vokalistė Julija Sanina, atlikusi kūrinį „Mayak“. Jis šiandien simbolizuoja ukrainiečių laisvės ir saugumo troškimą.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Julija – ir viena šių metų „Eurovizijos“ vedėjų. Netrukus ji prisijungė prie savo bričių kolegių – popžvaigždės Aleshos Dixon ir aktorės, iš „Sostų karų“ ir kitų serialų bei filmų žinomos Hannah Waddingham. Pristačiusios balsavimo procedūras ir padėkojusios Liverpuliui, jos pristatė pirmąją atlikėją.

Vakarą pradėti patikėta Norvegijos atstovei Alessandrai. Ši dvidešimtmetė – norvegės ir italo dukra. Ji gimė Italijoje, gyvena ir studijuoja Norvegijos mieste Lilehameryje. Pernai dainininkė išgarsėjo pasirodžiusi populiariame muzikiniame Norvegijos televizijos šou.

Vos paviešintas, jos kūrinys „Queen of Kings“ sulaukė daug dėmesio internete. Jis laikomas realiu pretendentu patekti į finalo geriausiųjų dešimtuką.

Scenoje Alessandra atrodė it ugninga karžygė, o tai tinka ir jos kūrinio nuotaikai. Kartu su švytinčias detales laikančiais šokėjais dainininkė sukūrė energingą šou, kuris padvelkė viduramžių romantika, – herojiška ir ryški vakaro pradžia.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Norvegija / E. Blaževič / LRT nuotr.

Po Norvegijos atstovės scenoje pasirodė Maltos vaikinų trio „The Busker“. 2012-aisiais susibūrusią grupę sudaro atlikėjai Davidas Grechas, Jeanas Paulis Borgas ir Seanas Meachenas, tarp savo įkvėpėjų maltiečiai mini legendines grupes „The Beatles“ ir „The Beach Boys“.

Į „Euroviziją“ grupė atvyko su daina be gilios filosofinės prasmės – smagaus tempo kūrinys „Dance (Our Own Party)“ yra apie vakarėlį, kuriame norisi šokti, bet gal ne visada drąsu užkalbinti patikusį žmogų.

Scenoje grupė sukūrė tikrą šventę – pasistatė butaforinį namą su keliais kambariais. Pasirodymą jie pradėjo ironiška scena – pasipuošę megztiniais, kurie minimi ir dainos tekste, maivėsi tarp kartoninių figūrų, vaizduojančių blizgius ankstesnių metų „Eurovizijos“ atlikėjus.

Paskui žengė į automobilį, į pasirodymą įpynė vintažinių kompiuterinių žaidimų vaizdų, o galiausiai nusiplėšė megztinius ir scenoje šėlo su blizgiais drabužiais, taip išjudindami visą areną.

1-asis 2023-iųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Malta / E. Blaževič / LRT nuotr.

Antrąjį „Eurovizijos“ pusfinalį, kuriame paaiškės, ar dainą „Stay“ atliksianti Lietuvos atstovė Monika Linkytė pateks į finalą, per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir LRT.lt stebėti ir klausytis galėsite gegužės 11 dieną, ketvirtadienį, 22 val. Konkurso finalas tiesiogiai bus transliuojamas gegužės 13-ąją, šeštadienį, 22 val.

Visas naujienas apie šių metų „Euroviziją“ rasite čia.