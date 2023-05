Londone kurianti dainininkė Aistè pristato klipą ir rengia koncertą: kviečia grįžti į Vudstoko erą

Nevaržoma energija ir galingu vokalu garsėjanti atlikėja Aistè turi net dvi naujienas. Londone gyvenanti kūrėja pristato vaizdo klipą savo naujausiam kūriniui „What‘s Going On?“ ir skelbia apie savo pirmąjį solinį koncertą Lietuvoje.

Muzika yra didžiulė energija, kurianti pokytį. Dainininkė yra įsitikinusi, kad atsigręžti į save ir savo vidų gali įkvėpti vos viena daina. Toks yra ir naujausio jos kūrinio „What‘s Going On?“ tikslas.

„Kiekvienas viduje turime kunkuliuojančią misiją. Žinome arba bent jau nujaučiame savo „istoriją“, kurią norėtume gyventi. Tačiau dienos lekia ir dalykai, kurie mums turėtų būti svarbiausi, tarsi pasimiršta.

Šioje vietoje aš ir keliu klausimą: „What’s Going On? / It’s unlike me / What’s Going On? / Am I free?“ (liet. k. Kas vyksta? / Man tai nebūdinga / Kas vyksta? / Ar aš laisva?)“, – pranešime žiniasklaidai cituojama Londone kurianti Aistè.

Naujausia savo daina ji skatina atsakyti į tris pagrindinius klausimus: „Kas esu? Kokia mano istorija? Ar esu teisingam kely?“. „Jeigu neturėsime atsakymų į šiuos klausimus, kas nors kitas juos mums primes“, – sako dainininkė ir dainų autorė.

Savaitgalį pasirodė dainos „What‘s Going On?“ vaizdo klipas, kurį Aistè pati ir sumontavo. Tiesa, filmavimuose dalyvavo kur kas didesnė komanda. Dalis jos atvyko iš Lietuvos. Filmavimai vyko Londono Hempsted Hito parke, didmiesčio centre prie Šv. Pauliaus katedros ir studijoje.

„Nors turėjome gaires ir scenarijų, leidome gyvenimo tėkmei pačiai rašyti šį klipą. Kiekvienas filmavimo dalyvis galėjo į rankas paimti kamerą ir pats fiksuoti, ką tik širdis geidžia“, – trumpai apie naujojo klipo kūrybinį procesą pasakoja atlikėja.

Pasak jos, visuose gyvenimiškuose ieškojimuose jai labai svarbi sudedamoji yra gera kompanija.

„Ryšių kūrimas ir puoselėjimas yra viena gražiausių patirčių. Be to, draugų apsuptyje visos, rodos, neįgyvendinamos svajonės atrodo kur kas labiau pasiekiamos. Tai atsispindi ir klipe“, – sako dainininkė.

Gegužės 24 d. dainininkė surengs savo pirmąjį koncertą Lietuvoje, kurio metu pristatys visą debiutinį albumą „Theory of Everything“. Koncertas vyks sostinės „Vasaros Terasoje“ kartu su kviestiniais svečiais iš Lietuvos ir Londono.

Šio renginio metu galingo balso retro soulo muzikos kūrėja klausytojus žada nukelti į Vudstoko erą. Tiesa, ji ir pati yra lyg nužengusi nuo 70-ųjų scenos. Paklausta, iš kur meilė šiam laikmečiui, atlikėja susimąsto.

„Galbūt dėl to, kad tuo metu daug žmonių norėjo permainų ir tikrų potyrių. Troško pažinti save ir kitus. Visa tai buvo užkoduota ir muzikoje“, – sako Aistè.