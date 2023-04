Prasidėjo festivalis „Kaunas Jazz“: atidarymo vakarą jautriai pagerbtas jo meno vadovės atminimas

Šeštadienį kartu su atlikėja Kotryna Juodzevičiūte Palangoje ir grupe „Amber Hunters“ Kaune skamba antroji didžiausio Lietuvoje džiazo festivalio „Kaunas Jazz“ diena.

Jau 33 metus vykstantis renginys, kurio koncertai pasklis po įvairiausius šalies miestus ir miestelius, šį pavasarį su pertraukomis tęsis net iki gegužės 10-osios.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, festivalio „Kaunas Jazz“ startas penktadienį paskelbtas net dviejose šiam renginiui naujose erdvėse. Džiazo madų šou vyko Kauno „Akropolyje“, o nemokamas Europos pianistų elitui priskiriamo muzikanto Paweło Kaczmarczyko ir dainininkės Judytos Pisarczyk, geriausios 2018 metų lenkų džiazo debiutantės, koncertu „Volfas Engelman galerijoje“.

Judyta Pisarczyk / M. Žitkevičiūtės nuotr.

Pirmą kartą Lietuvoje dainavusi ir emocionaliu džiazu publiką kerėjusi J. Pisarczyk pasidalino tuo, kas ją įkvepia kurti. Jauna autorė minėjo, kad ne viena jos kompozicija gimė tėvų namuose, mažame Lenkijos miestelyje.

„Dažnai mano artimieji pirmieji išgirsta naujus kūrinius“, – sakė solistė.

Judyta Pisarczyk / M. Žitkevičiūtės nuotr.

Ji vieną dainą dedikavo ir šviesaus atminimo „Kaunas jazz“ festivalio meno vadovei Indrei Jučaitei – Sarneckienei. Muziką ir gyvenimą mylėjusios moters džiazo pasaulis neteko šių metų pradžioje. Jai paskirtas ir visas festivalis, kurio programos akcentais Indrė, sunkiai sirgdama, dar pernai spėjo pasirūpinti.

„Kaunas Jazz“ akimirka / D. Savicko nuotr.

Vienos iš džiazo festivalių organizatorių vardas taip pat skambėjo pristatant kolekcijas, kurtas Kauno kolegijos Menų akademijos Mados dizaino studijų programos studentų. Jie projektuoja drabužius, kurdami unikalų audinio dizainą naudodami šiuolaikines technologijas, aktyviai dalyvauja įvairiuose mados renginiuose ir kasmet jų kolekcijos sėkmingai žingsniuoja muzikos ritmu renginio „Džiazo mados" podiumu.

„Kaunas Jazz“ akimirka / M. Žitkevičiūtės nuotr.

Per 33 metus „Kaunas Jazz“ festivalyje buvo visko – pasaulinio lygio žvaigždžių, net keturias valandas trukęs vieno atlikėjo pasirodymas, tūkstančiai koncertų, JAV doleriais nubarstyta scena, naujos džiazui atrastos erdvės.

Kaip sako didžiausio Lietuvoje džiazo festivalio sumanytojas Jonas Jučas – ką prisiminti bus ir šįmet.

Jonas Jučas / M. Žitkevičiūtės nuotr.

Jau tradicija yra tapusi aplinkybė „Kaunas Jazz“ gerbėjams padovanoti daugybę įsimintinų, vertingų muzikinių pasirodymų. Visi jie skelbiami festivalio interneto puslapyje.

Neabejojama, jog įspūdį paliks ne tik šio savaitgalio koncertai, kurių vienas, rengiamas Kaune, yra nemokamas, bet ir didieji kitos savaitės renginiai.

„Pirmoji pasaulinė džiazo garsenybė Johnas Scofieldas į mūsų šalį atvyko 1995 metais. Nuo to laiko kasmet turime kuo nustebinti bei pamaloninti gyvo garso gurmanus“, – sakė J. Jučas.

„Kaunas Jazz“ akimirka / D. Savicko nuotr.

Vienas iš geriausių pasaulio būgnininkų, kurio pavardė už nuopelnus muzikai puikuojasi net dviejų išskirtinių planetos ekspozicijose. Ir tai tik nedidelė dalis to, ką ypatingo būtų galima papasakoti apie balandžio 28 d. festivalyje „Kaunas Jazz“ koncertuosiantį Billy Cobhamą.

Apie daugelį įkvėpusį būgnininko muzikinį stilių, karjerą, atvėrusią jam visų prestižinių koncertų salių duris nuo Niujorko iki Ciuricho, informacijos viešojoje erdvėje yra daug. Bet mažai kas žino, kad Nacionaliniame Kauno dramos teatre sužibėsiantis Cobhamas groja būgnais naudodamas atvirų rankų techniką, kuri leidžia muzikantui groti nesukryžiuojant dešinės rankos ant būgno. Dar vienas intriguojantis faktas – garsusis kūrėjas yra kairiarankis.

„Kaunas Jazz“ akimirka / M. Žitkevičiūtės nuotr.

„Bilietus į jo performansą išpirko akimirksniu, bet, sulaukęs daugybę prašymų, kelias papildomas vietas radau. Tikiuosi, tai nudžiugins norinčius išgirsti ypatingą atlikėją“, – sakė J. Jučas.

„Džiazą reikia ne tik girdėti ir jausti, bet jį tyrinėti ir iš jo mokytis“, – tokia mintimi viename interviu yra pasidalinusi daugybę apdovanojimų pelniusi dainininkė ir dainų autorė Zara McFarlane.

Balandžio 29 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre ir balandžio 30 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje koncertuosianti „Kaunas Jazz“ festivalio viešnia yra viena žymiausių šiuolaikinių britų džiazo vokalisčių. Iškalbingas ir provokuojantis jos balso skambesys išsiskiria tuo, kad jame susilieja daugybė džiazo, regio, folk ir nu-soul muzikos stilių įtakų.

„Kaunas Jazz“ akimirka / D. Savicko nuotr.

Tie, kurie yra girdėję gegužės 1 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertuosiantį Kurtą Ellingą, pasakys, kad jis yra kaip Frankas Sinatra, turintis supergalių – jo gebėjimas sujungti ryškų melodijos jausmą su nuostabiu vokalu daro jį nepakartojamu muzikos pasaulyje. „The New York Times“ vadinamas „išskirtiniu mūsų laikų džiazo vokalistu“ Kurtas Ellingas yra vienas ryškiausių pasaulyje džiazo dainininkų.

Šiandien Kurto kolekcijoje – jau penkiolika „Grammy“ nominacijų ir dvi pergalės geriausio vokalinio džiazo albumo kategorijoje. Pirmoji statulėlė – už 2009 metų albumą „Dedicated To You“. Antrąjį „Grammy“ dainininkas pelnė pernai – už albumą „Secrets Are The Best Stories“.

„Kaunas Jazz“ akimirka / M. Žitkevičiūtės nuotr.

Svarbiausio pasaulyje džiazo žurnalo „Downbeat“ kritikai K. Ellingą net 17 kartų yra išrinkę geriausiu džiazo vokalistu. Net dvylika kartų geriausiu metų vokalistu jį išrinko JAV džiazo žurnalistų asociacija. Ir tai – tik pora iš daugelio šio artisto pelnytų pripažinimo ženklų.

Kurto Ellingo paslaptis – nuostabiai valdomas, su niekuo nesupainiojamas balsas, virtuoziškos improvizacijos ir iš kiekvieno kūrinio sklindanti poezija.