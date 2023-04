Pirmą kartą Lietuvoje viešintis žinomas Italijos tenorų trio pristato naują albumą ir vaizdo klipą

Jau šią savaitę savo pirmąjį koncertinį turą po Lietuvą surengs vokalinis trio „The Italian Tenors“. Į grupės dešimtmečio turą atlikėjai pirmą kartą įtraukė tris Lietuvos miestus: Vilnių, Palangą ir Šiaulius, o koncertų išvakarėse savo gerbėjams pristatė jau trečiąjį savo albumą bei naują vaizdo klipą.

Italijos tenorai Mirko Provini, Sabino Gaita ir Evansas Tononas, sudarantys trupę „The Italian Tenors“, susibūrė lygiai prieš dešimtmetį ir per šiuos metus surengė pasirodymus didžiausiuose pasaulio miestuose, taip pat įrašė du albumus, į kuriuos įėjo tokie pasauliniai muzikos šedevrai kaip „Con te partirò“, „Caruso“, „Hallelujah“, „Time to Say Goodbye“ ir kiti.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vokalistų trio jau šiandien atskrido į Lietuvą, kur šį sekmadienį Šiaulių arenoje surengs savo pirmąjį iš trijų koncertų mūsų šalyje.

Balandžio 24 d. jų balsai ir gražiausios pasaulio dainos skambės Vilniaus koncertų salėje „Compensa“, o balandžio 30 d. – ir Palangos koncertų salėje.

Pirmos viešnagės proga jie atvyko ne tuščiomis rankomis, o su puikia dovana – nauju albumu „10 Anni nel Mondo/10 Years Around the World“, į kurį pateko tokie žinomi muzikiniai šedevrai kaip „Besame Mucho“, „O sole mio“, amerikiečių kompozitoriaus ir dirigento Leonardo Bernsteino kūrinys „Tonight“, garsioji australų baladė „Waltzing Matilda“ ir kitos pasaulį pakerėjusios dainos.

„The Italian Tenors“ / Asmeninio albumo nuotr.

„Naują albumą norėjome papildyti ypatingu ir asmenišku akcentu. Keliaudami su koncertais po visą pasaulį, matydami pasaulį ir tyrinėdami naują muziką, kraštovaizdžius, tradicijas, naujame albume norėjome visiems priminti, kad „L'Amore vince sempre“ (liet. Meilė visada nugali).

„Nessun Dorma“, „Volare“, „Il Mondo“– tai tik kelios mūsų labai mėgstamos italų klasikos dainos, o „Besame Mucho“ – tai duoklė daugeliui ispaniškai kalbančių šalių“, – savo mintimis apie naują albumą dalijasi „The Italian Tenors“ nariai.

Prieš pat koncertinio turo pradžią Lietuvoje „The Italian Tenors“ savo gerbėjams pristatė ne tik naują albumą, bet ir naują vaizdą klipą dainai „Il Mondo“.

„Labai džiaugiamės, kad pagaliau turime galimybę aplankyti Lietuvą ir surengti čia tris pasirodymus. Šie metai mums ypatingi, mes švenčiame savo trio dešimtmečio gyvavimo jubiliejų. Žinome, kad šie metai ypatingi ir Lietuvos sostinei Vilniui, kuris irgi švenčia jubiliejų, tad esame be galo laimingi galėdami Lietuvos žmonėms dovanoti gerą nuotaiką būtent šiuo ypatingu laikotarpiu“, – savo emocijomis dalijasi vienas iš trupės narių E. Tononas.

Turintys nepakartojamą stilių ir virtuoziškai atliekantys pasaulinius muzikos šedevrus „The Italian Tenors“ balandžio 23 d. savo balsais užburs Šiaulių areną, balandžio 24 d. Vilniaus koncertų salę „Compensa“ ir balandžio 30 d. Palangos koncertų salę.