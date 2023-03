Prasideda registracija į Vilniuje vyksiantį talentų festivalį „What’s Next in Music?”

Nuo šiandien muzikos atlikėjai ir grupės gali registruotis į festivalį „What‘s Next in Music?“, kuris rugsėjo 7-9 dienomis vyks Vilniuje.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šiame muzikos atradimų festivalyje kasmet apsilanko talentų ieškantys industrijos profesionalai iš viso pasaulio. „What’s Next in Music?” scenose pasirodę atlikėjai gali sulaukti kvietimų į svarbiausius Europos muzikos renginius.

„What‘s Next in Music?“ bendradarbiauja su tarptautiniu talentų paieškos tinklu INES bei Europos talentų mainų programa „ESNS Exchange“, o kartu ir tokiais užsienio festivaliais kaip „Eurosonic Noorderslag“, „Tallinn Music Week“, „MENT Ljubljana“, „Reeperbahn Festival“, „Primavera Pro“, „Sziget“ bei daugeliu kitų.

Vilniuje vykstančio renginio metu dienomis vyksta industrijai aktualių temų konferencija, o vakarais profesionalų delegacijos įsipina į klausytojų gretas prie „What‘s Next in Music?“ scenų, kurios tradiciškai iškyla ir broliškame miesto festivalyje „Loftas Fest“.

„Superkoloritas“ festivalyje „What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos nuotr.

Pernai šis festivalis sumušė visus lankomumo rekordus, o atlikėjai sulaukė didelio dėmesio iš įtakingų muzikos verslo atstovų, tarp kurių buvo ne tik jau minėtų festivalių programų sudarytojai, bet ir muzikos agentai, vadybininkai, žurnalistai.

2022-aisiais delegatai džiaugėsi atradę avangardistus „Plié“, pozityvųjį duetą „Superkoloritas“, solinę roko kūrybą pristačiusį Gamką, unikalias atlikėjas Jausmę bei Rūtą Mur ir daugelį kitų.

Festivalio „What‘s Next in Music?“ akimirka / M. Repečkos nuotr.

Rūta Mur pernai sulaukė kvietimo į kultinį Vokietijos festivalį „Reeperbahn“, vykstantį Hamburge. Sėkmingas lietuvių „What‘s Next in Music?“ ir slovėnų „MENT Ljubljana“ bendradarbiavimas lėmė, kad šio Centrinėje bei Rytų Europoje lyderiaujančio talentų festivalio programoje kovo pabaigoje pasirodys jau minėti „Plié“, Jausmė bei „Superkoloritas“. Dar 2020 m. „What‘s Next in Music?“ grojusi lietuvė Monikaze šių metų sausį surengė du pasirodymus Nyderlandų festivalyje „Eurosonic Noorderslag“ ir pateko tarp ryškiausių kylančių muzikos atlikėjų apdovanojimų „Music Moves Europe“ (MME) nominantų.

Rūta Mur festivalyje „What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos nuotr.

Registracija į šių metų muzikos atradimų festivalį „What‘s Next in Music?“, kuris tampa puikiu tramplinu į užsienio muzikos rinką, vyks iki gegužės 1 dienos. Registruotis galima čia arba platformoje „Gigmit“. Daugiau informacijos – wnim.lt.

„What‘s Next in Music?“ organizuojančios Lietuvos muzikos verslo asociacijos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektą iš dalies finansuoja ir Vilniaus miesto savivaldybė.