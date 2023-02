LRT PLIUS eteryje – dokumentinis filmas apie garsų britų dainininką Joe Cockerį

LRT PLIUS televizija toliau rodo dokumentinius filmus apie garsias popmuzikos pasaulio asmenybes, kurios galite matyti pirmadieniais 21 val. 30 min.

Šį vakarą eteryje – filmas apie garsų britų dainininką, ne sykį Lietuvoje koncertavusį Joe Cockerį.

Išskirtinio prikimusio balso savininkas išgarsėjo septintojo dešimtmečio pabaigoje – jo sudainuotas „The Beatles“ kūrinys „With A Little Help From My Friends“ skambėjo legendiniame Vudstoko festivalyje ir tapo vienu hipių eros himnų.

Joe pirmą kartą į sceną išėjo būdamas dvylikos – alubaryje kartu su vyresnio brolio grupe. Po keleto metų jis metė mokyklą, dirbo dujininku, bandė daryti karjerą Vance'o Arnoldo slapyvardžiu, net „apšildė“ kylančios grupės „The Rolling Stones“ koncertą. Tačiau vis atrodė, kad kresnam, keistai judančiam dainininkui tiesiog nelemta tapti popžvaigžde – nusivylęs jis kelis sykius apskritai metė muziką.

Tačiau galiausiai sugrįžo ir pasiekė svaiginamų aukštumų – dešimtys koncertų turų, abiejose Atlanto pusėse populiarūs albumai, pasirodymai televizijoje ir dainos kino filmams. 1975-aisiais išleista daina “You Are So Beautiful“ tapo dainininko vizitine kortele.

Ji, kaip ir „You Can Leave Your Hat On“, „Summer In The City“ bei kiti Joe repertuaro hitai, atskleidė įdomų atlikėjo karjeros bruožą. Didžiausio populiarumo visą J.Cockerio gyvenimą sulaukdavo jo perdirbti kitų atlikėjų kūriniai, o ne jam pačiam sukurtos dainos.

Viena išimčių – daina “Up Where We Belong”, įrašyta su atlikėja Jennifer Warnes. 1983-aisiais kūrinys pelnė ir „Grammy“, ir Oskaro statulėles. „Unchain My Heart“, striptizo barų himnu tapusi „You Can Leave Your Hat On“ (iš filmo „9 su puse savaitės“) ir daugybė kitų dainų leido J.Cockeriui ir toliau dainuoti didelėse arenose – kai nemažai jo bendraamžių nužengė į populiarumo paraštes.

1989-aisiais jis dainavo JAV prezidento George'o Busho prisaikdinimo ceremonijoje, tuo laikotarpiu tapo vienu pirmųjų Vakarų atlikėjų, surengusių koncertus Rytų Berlyne. Vieta, kurioje dainavo britas, iki šiol vadinama „Cockerio pieva“. Gimtajame Šefilde dainininkas buvo pagerbtas bronzine atminimo plokšte, o 2011-aisiais Didžosios Britanijos karalienės Elizabeth II pagerbtas Britų imperijos ordinu – už nuopelnus muzikai.

Tiesa, dainininko gyvenime buvo ir tamsių laikotarpių. Aštuntojo dešimtmečio viduryje nuo intensyvių gastrolių pavargęs dainininkas pasinėrė į alkoholį, o vėliau – ir į heroiną.

Joe Cockeris / R. Danisevičiaus nuotr.

Dėl audringo gyvenimo būdo ir žygių užkulisiuose jam prilipo Pasiutusio šuns pravardė, atspindėta ir vieno jo koncertų turo bei albumo pavadinime. JAV spauda rašė, kad dviejų koncertų šioje šalyje metu atlikėjas apsivėmė scenoje, o Austrijoje kartą buvo suimtas už tai, kad atsisakė eiti į sceną – neva dėl per prastos įgarsinimo aparatūros.

Paskutiniai metais Joe Cockerio gyvenimo metai prabėgo be išsišokimų. Dainininkas mėgo laiką leisti namuose Kolorado valstijoje – juos pavadino „Pasiutusio šuns ranča“. Jo persikraustymo į JAV istorija – romantiška. Kai dainininkas nusprendė keletą mėnesių praleisti už Atlanto, jam buvo parekomenduota apsistoti aktorės Jane Fondos name Santa Barbaroje. Kino žvaigždę išnuomoti savo namus įkalbėjo jos gera pažįstama – vasaros poilsiavietės direktorė, didelė J.Cockerio gerbėja Pam Baker. Jos pažintis su Joe buvo lemtinga – pora pradėjo susitikinėti. 1987-aisiais Pam tapo J.Cockerio žmona.

Pora kartu įkūrė labdaros fondą, kuris rūpinosi neturtingų šeimų vaikų sportiniu ir meniniu ugdymu. Rančoje atsirado vietos ne tik nuosavam britiško stiliaus barui, kuriame Joe priimdavo svečius, bet ir dideliam daržui.

Joe Cockeris Lietuvoje koncertavo du sykius – pirmą kartą atvyko 1995-aisiais ir dainavo Vilniaus „Žalgirio“ stadione. Taip jis tapo viena pirmųjų pasaulinio garso roko žvaigždžių, užsukusių į Lietuvą.

2007-aisiais jis koncertavo sostinės „Pramogų arenoje“. Po pasirodymo, žinodami, kad dainininko aistra yra pomidorų auginimas, lietuviai jam įteikė mūsų šalies pomidorų sodinukų ir sėklų.

„Nuo šiol namuose auginsiu jau 23-ąją pomidorų rūšį, ir ji bus lietuviška. Gaila, kad šįsyk nespėjau paragauti lietuviškų pomidorų, bet kai kitą kartą čia viešėsiu, būtinai papasakosiu, kokio skonio mano išaugintieji“, - nudžiugęs dėkojo dainininkas, pomidorų sėklų parsiveždavęs iš visų aplankytų šalių.

Savo pastarojo pažado ištesėti jis nespėjo – dainininko viešnagė Lietuvoje 2007-aisiais buvo paskutinė. 2014 metais atlikėjas mirė nuo plaučių vėžio. Jam buvo 70.

Pirmadienio vakarą LRT PLIUS eteryje – filmas „Pasiutęs šuo su siela“, 2017 metais sukurtas režisieriaus Johno Edgintono.

Filme be nutylėjimų atspindima visa Joe Cockerio gyvenimo istorija – nuo aukštumų iki nuopuolių. Daugybėje archyvinių kadrų užfiksuoti daininko gyvenimo ir karjeros užkulisiai, o prisiminimais dalijasi daugelis jo našlė, daugelis artimiausių bendražygių, žinomų muzikantų.