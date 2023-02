Vilniuje garsiai skamba „Muzikos salė“: apdovanoti klausomiausi Lietuvos atlikėjai

Penktadienio vakarą įteikti tradiciniai AGATA apdovanojimai Lietuvos muzikos atlikėjams, kurių 2022-aisiais klausėmės dažniausiai.

Atlikėjų ir muzikos leidėjų teisėmis besirūpinanti asociacija AGATA, atsižvelgdama į tiksliausią statistiką iš tarptautinių pasiklausymo platformų („Spotify“, „Deezer“, „Apple Music“, Pakartot.lt) bei radijo stočių, „Muzikos salėje“ išdalino 7 apdovanojimus.

Klausomiausios dainos ir albumo titulai šiemet atiteko atlikėjai Jessicai Shy. Jos daina „Tyliai pakuždėk“ ir albumas „Apkabinti prisiminimus“ surinko daugiausia perklausų tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose 2022 m.

„Muzikos salės“ akimirka / D. Čėplos nuotr.

Kūrinys savo populiarumu nurungė net Monikos Liu „Sentimentai“ bei dj nevykėlės hyperpop hitą „aerobika“, o albumas aplenkė OG version „Bilietas į rojų“ bei Justino Jaručio „Tavęs Manęs Savęs“.

Grojamiausia lietuviška daina radijo stotyse tapo Jovani „You Make Me“. Tarp populiariausių radijo dainų taip pat buvo Dynoro, HVME, Gaudini „WHY WHY WHY“ bei Monikos Liu kūrinys „Sentimentai“.

„Muzikos salės“ akimirka / D. Čėplos nuotr.

Apdovanojimą už klausomiausią 2022 metų Pakartot.lt dainą šiemet atsiėmė Džiugas Širvys ir jo daina „Pirmūnas“. Taip pat šioje kategorijoje nominuoti buvo Ievos Narkutės „Jauni tokie“ bei „Žalvarinio” „Dėl žalio žolyno“.

„Muzikos salės“ akimirka / D. Čėplos nuotr.

Jessicos Shy „Tyliai pakuždėk“ tapo klausomiausia daina ne tik tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose, bet ir „YouTube” platformoje. Po jos išsirikiavo ukrainiečių karo pabėgėlės Elizavetos Izmalkovos kartu su 300 lietuvių sudainuota ukrainiečių liaudies daina („Ukrainian refugee sings with Lithuanians in support for Ukraine“) bei dar vienas Jessicos Shy kūrinys – „Šokam Lėtai“.

„Muzikos salės“ akimirka / D. Čėplos nuotr.

Apdovanotos ne tik dainos, bet ir albumų viršeliai. Gražiausiojo 2022-ųjų metų albumo viršelio prizą šiemet pelnė Gintaras Lukoševičius ir Mikalojus Povilas Vilutis. Kartu jie sukūrė viršelį Andriaus Zalieskos-Zalos soliniam albumui „Kamikadzės sapnas nuo A iki Z“.

Albumų grožio konkurse galėjo balsuoti ne tik komisija, bet ir visi Lietuvos klausytojai. Jų favoritu internetiniame balsavime tapo Justino Jaručio albumo „Debesimis braidyti“ viršelis, kurio autoriai – menininkas Yomagick bei albumo grafiką kūrusi Eglė Kirlytė.

„Muzikos salės“ akimirka - Ramūnas Zilnys kalbina grupę „jauti“ / D. Čėplos nuotr.

AGATA „Muzikos salėje“ visą savaitgalį muzikos mylėtojų dar lauks koncertai, pokalbiai LRT OPUS scenoje ir susitikimai su Lietuvos kūrėjais bei muzikos leidėjais. Šeštadienį savo pasirodymus čia surengs Alina Orlova, „Bix”, Gamka, „Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu” ir kiti, o sekmadienį klausytojus džiugins „Timid Kooky“, Veronika ChiChi bei Andrius Zalieska-Zala.

Lankytojai taip pat kviečiami dalyvauti šeštadienį vakare vyksiančioje „AGATA | Backstage“ diskusijoje, kurią moderuos atlikėja ir AGATA Tarybos narė Gabrielė Vilkickytė. Su dainininkais Justinu Jaručiu ir Monika Liu ji kalbėsis apie tai, ką reiškia prarasti ir susikurti save iš naujo. Kaip sunkios patirtys brandina artisto ir žmogaus dvasią ir kaip iššūkių sunkumus atlikėjui paversti į scenos lengvumą.

„Muzikos salės“ akimirka / D. Čėplos nuotr.

„Dažnai atrodo, kad muzikantai įdomūs, kol sėkmingi, kol tuokiasi arba skiriasi, kol demonstruoja savo turtus. Tačiau retas atlikėjas demaskuoja kartais tokią neromantišką savo profesijos realybę, apdovanojimų kainą, tuščias banko sąskaitas, užsidarymą namuose, nes pasaulis gąsdina, nes jautiesi nereikalingas. Tik ne Monika Liu ir Justinas Jarutis.

Tiek kartų kritę ir kilę, dirbę įvairiausius darbus ir pernešę didžiulius kontrastus, jie sugeba grįžti į sceną iškelta galva ir pilni lengvumo. Ir ironiška, taip vėl užsisuka iliuzija, kad scenos žmogus - tik žydintis ir tik triumfuojantis“, – mintimis apie būsimą pokalbį dalijasi Gabrielė Vilkickytė.

„Muzikos salės“ akimirka - grupė „Garbanotas“ / D. Čėplos nuotr.

Veiksmą AGATA „Muzikos salėje“ iki sekmadienio popietės bus galima stebėti AGATA LT „YouTube” kanale ir LRT.lt portale. Didžiausias šalies muzikos renginys vyksta tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre ir lankytojų laukia vasario 23-26 dienomis.