Stebėkite tiesiogiai: pokalbis su „Eurovizijos“ atrankos finalininkėmis Paulina Paukštaityte ir Moon Bee

Antradienio popietę portalo LRT.lt tiesioginėje transliacijoje lankosi jau šį šeštadienį į kovą „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ finale stosiančios dainininkės Paulina Paukštaitytė ir Moon Bee. Jas kalbina žurnalistas Ramūnas Zilnys.

Paulina eurovizinės atrankos finale atliks dainą, įkvepiančią meilę sau, – „Let Me Think About Me“.

„Tai mano kūrybos daina, ne tik apie meilę kitiems, bet ir meilę sau. Apie tai, kaip svarbu tai puoselėti ir nepamiršti savo svajonių. Juk tik tuomet galėsime kitiems dovanoti tyrą ir tikrą jausmą, kai pirmiausia jį suteiksime sau.

Visada žinojau, kad dalyvausiu šiame konkurse tik tada, kai turėsiu „tą“ dainą, kuria be galo tikėsiu ir norėsiu pasidalinti su klausytojais. Taip nutiko, kad visiškai natūraliai gimė „Let Me Think About Me“, – pasakoja atlikėja, jau sulaukusi daug komisijos komplimentų.

Dar šiais metais Paulina ketina išleisti pirmąjį savo albumą, tačiau sako, kad šiuo metu „Eurovizija“ – svarbiausias įvykis jos gyvenime.

Atlikėja Moon Bee daug kam šioje „Eurovizijos“ atrankoje tapo atradimu.

Mielo ir nuotaikingo skambesio kūrinį „Rumor“ atliekanti dainininkė scenoje įsirengia kambarį, jos įvaizdis turi hipių laikų elementų.

Muziką ji vadina palaima kasdienybėje ir sako, kad iš kitų atlikėjų išsiskiria ir dainos skambesiu, ir vaizdu scenoje.

Beje, dėmesio ir komplimentų šiai atlikėjai šeštadienį negailėjo atrankos svečias – komisijoje Lietuvos eurovizininkus vertinęs dainininkas Duncanas Laurence`as.

Anot jo, Moon Bee pasirodymas ir daina – vieni labiausiai įsiminusių antrajame „Eurovizijos“ atrankos pusfinalyje.

Trečiadienį 11 val. LRT.lt – dar viena tiesioginė transliacija, kurioje dalyvaus atrankos finalininkai Beatrich ir Mario Junes.

Kas „Eurovizijoje“ atstovaus Lietuvai, jau vasario 18 dieną paaiškės atrankos „Pabandom iš naujo!” finale, kurį tiesiogiai transliuos LRT TELEVIZIJA, LRT RADIJAS ir portalas LRT.lt.

Atrankos finale rungsis dešimt grupių ir atlikėjų: „Il Senso“, Justė Kraujelytė, Rūta Mur, Petunija, Gabrielius Vagelis, Paulina Paukštaitytė, Beatrich, Monika Linkytė, Moon Bee ir Mario Junes.