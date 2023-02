Stebėkite kartu: iki „Eurovizijos“ atrankos finalo liko vos žingsnis – šįvakar paaiškės dar 5 dalyviai

Iki 2023-iųjų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalo liko vos žingsnis! LRT TELEVIZIJOS, LRT RADIJO eteryje ir portale LRT.lt – 2-asis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis. Jame pasirodys 10 dalyvių, tiesa, vietą kitą šeštadienį vyksiančiame finale iškovos tik penki. Kurie, paaiškės transliacijos pabaigoje, susumavus komisijos ir žiūrovų balsus.

STEBĖKITE KARTU:

Antrajame nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalyje dėl vietos finale susirungs dešimt atlikėjų ir grupių: Paulina Paukštaitytė, Agnė, Matt Len, Luknė, Monika Linkytė, Gebrasy, Moon Bee, Beatrich, Mario Junes ir „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Penki laimingieji „Pabandom iš naujo!“ finale susirungs su praėjusį šeštadienį pirmąjį pusfinalį sėkmingai įveikusiais dalyviais: Rūta Mur, Petunija, Il Senso, Gabrieliumi Vageliu ir Juste Kraujelyte. Daugiau apie pirmąjį pusfinalį skaitykite čia.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kas iš antrojo pusfinalio dalyvių pateks į atrankos finalą, paaiškės laidos pabaigoje, susumavus lygiomis dalimis skiriamus komisijos balus ir tiesioginio žiūrovų balsavimo rezultatus.

Antrojo „Pabandom iš naujo!“ pusfinalio vakarą dalyvių pasirodymus komentuos ir vertins Nyderlandų atstovas ir nugalėtojas 2019-ųjų „Eurovizijoje“ Duncanas Laurence`as, grupės „The Roop“, atstovavusios Lietuvai 2021-ųjų „Eurovizijoje“, vokalistas Vaidotas Valiukevičius, praėjusių metų Lietuvos atstovė „Eurovizijoje“ Monika Liu, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė bei LRT popmuzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Siekiant, kad komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui, žiūrovai komisijos balsus pamatys tik laidos pabaigoje. Komisija stebės pasirodymus ir juos vertins atskiroje patalpoje, o apibendrintus pastebėjimus pateiks keliuose transliacijos intarpuose.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą žiūrovai gali skambindami tik iš mobiliojo telefono numerio arba siųsdami trumpąsias žinutes numeriu 1669 (vieno skambučio ar žinutės kaina – 0,60 euro). Iš vieno mobiliojo telefono numerio per vakarą galima atiduoti daugiausia 5 balsus. Žiūrovų balsavimo rezultatai taip pat bus skelbiami tik laidos pabaigoje.

Žiūrovų balsavimą per visas nacionalinės atrankos laidų transliacijas stebi nepriklausomi stebėtojai – audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrojo atrankos pusfinalio dalyvių pasirodymų vakarą atidarė Paulina Paukštaitytė, atlikusi dainą „Let Me Think About Me“. „Tai mano kūrybos daina, ne tik apie meilę kitiems, bet ir meilę sau. Apie tai, kaip svarbu tai puoselėti ir nepamiršti savo svajonių. Juk tik tada galėsime kitiems dovanoti tyrą ir tikrą jausmą, kai pirmiausia jį suteiksime sau“, – pasakojo Paulina.

Pirmą kartą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujanti atlikėja sako, kad būti šioje scenoje – nuostabus jausmas.

„Jausmas tikrai neapsakomas. Jaudulio tikrai yra, bet labai malonaus“, – LRT TELEVIZIJAI kalbėjo Paulina, dėkodama už palaikymą.

Eurovizinėje scenoje išties netrūksta įvairovės, čia vietą randa ir klasikinio dainavimo skambesiai. Būtent tokia, operine maniera atliekama – Agnės Buškevičiūtės-Tumalavičienės daina „New Start“.

Agnė sulaukė didelio žiūrovų palaikymo ir tapo antra daugiausiai simpatijų sulaukusia antrosios atrankinės laidos dalyve. „Būsiu atvira – į šią dainą įdėjau savo vieną gražiausių gyvenimo istorijų ir ją išreiškiau tiek per tekstą, tiek per melodijas. <…> Jeigu trumpai – ši daina yra apie tikėjimą, ieškojimą ir pagaliau surastą, išlauktą, išmelstą tikrą meilę“, – kalbėjo atlikėja ir pridūrė, kad jos dainos stiprybė – išskirtinis skambesys, paliekantis įspūdį klausytojui.

Vakarą su daina „Midnight Train“ tęsė Matas Lenktis, prisistatantis Matt Len sceniniu vardu. „Visada mėgdavau atsisukti Lietuvos „Eurovizijos“ atrankas, užmesti akį. Dažnai apimdavo jausmas, kad ir aš galėčiau ne prasčiau, gal net geriau. Šiais metais ėmiau ir nusiunčiau dainą, kuri, iš tikrųjų, tarsi pati pasirašė.

Labai natūraliai ši daina atėjo pro mano pirštus grojant gitara, šį bei tą niūniuojant. Dainos žinutė yra skirta mūsų protėviams atminti. Tremtiniams traukinio vagone, riedantiems į nežinomybę. Noriu atkurti tą jausmą, išgirsti ir pajusti tą šaltą traukinio vagoną“, – kalbėjo Matt Len, ant scenos pasirodantis su savo mylimąja. Eurovizinės atrankos dalyvis dėkojo ir už palaikymą – tiek daug simpatijų jis sakė sulaukti iš pradžių nė nesitikėjęs.

Luknės pasirodymas – „Paradise“. Viena jauniausių šių metų atrankos dalyvių sako po žinios, kad pateko į „Pabandom iš naujo!“ pusfinalį, likusi tiesiog be žodžių. Ji pasakojo, kad jos daina – apie rojų, o už rojų savo gyvenime atsakingas kiekvienas žmogus.

„Visą laimę, kurią turiu ant scenos, noriu, kad žiūrovai ir jaustų“, – prieš pasirodymą šypsojosi Luknė. Lietuvoje gimusi ir Jungtinėje Karalystėje užaugusi šešiolikmetė Luknė yra tarptautinių konkursų laureatė, muzikinių festivalių dalyvė, o savo jėgas yra išbandžiusi ir lietuviškuose televizijos šou. Mergina atskleidė norinti geriau pažinti savo gimtąją šalį, o taip pat sakė, kad muzika galėtų būti dalykas, dažniau ją atviliojantis į Lietuvą.

Po pirmųjų keturių pasirodymų pasisakė komisija. „Geras startas, jaučiasi, kad visi yra padirbėję“, – pastebėjo V. Valiukevičius. Jis gyrė Paulinos pasirodymą – jos balsas, „The Roop“ vokalisto nuomone, šįsyk buvo žymiai stipresnis ir užtikrintesnis, scenografija – puiki. Jam antrino ir Monika Liu, pastebėjusi, kad kai kurios dainos skambėjo kaip filmų muzika.

„Vos tik pamačiau Pauliną, iš karto pamaniau: „O, kažkas bus.“ Ji turi balsą, puikią tartį. Vienintelis dalykas, kurio reikia, – pradėti pasitikėti savimi, galvoti apie save kaip apie superžvaigždę“, – komplimentų Paulinai negailėjo ir D. Laurence`as, paraginęs ją paieškoti gero choreografo, kad Paulinos pasirodymas būtų toks stiprus, kaip ir balsas.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kas Lietuvai atstovaus didžiajame „Eurovizijos“ konkurse, paaiškės vasario 18 d., per nacionalinės atrankos finalą, kuriame pasirodys 10 dalyvių. Ir šiais metais asociacija LATGA dainos nugalėtojos autoriui skirs 5 tūkst. eurų dydžio piniginį prizą.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris vyks gegužės 9–13 dienomis, susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors 2022 m. dainų konkursą nugalėjo Ukrainos atstovai „Kalush Orchestra“, dėl šalyje vykstančio karo gegužę Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalas – tiesiogiai jau kitą šeštadienį, vasario 18 d., 21 val., portale LRT.lt ir LRT TELEVIZIJOS bei LRT RADIJO eteryje.