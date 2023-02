Būdamas 94-erių mirė vienas garsiausių popmuzikos dainų autorių Burtas Bacharachas

Los Andžele būdamas 94 metų mirė legendinis amerikiečių popmuzikos kompozitorius Burtas Bacharachas, sukūręs septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečiais į populiariausių dainų lenteles pakliuvusius tokius hitus kaip „I Say a Little Prayer“, ketvirtadienį pranešė JAV žiniasklaida.

B. Bacharachas dirbo su tokiomis žvaigždėmis kaip Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield ir Tomas Jonesas, taip pat parašė hitus „Walk On By“, „Do You Know the Way to San Jose“, „Magic Moments“ ir kt.

Trečiadienį dėl natūralių priežasčių miręs B. Bacharachas garsėjo romantiškomis ir melancholiškomis baladėmis, ištrynusiomis ribą tarp džiazo ir popmuzikos, jo dainos nuolat užimdavo pirmąsias vietas populiarumo lentelėse abiejose Atlanto pusėse.

Aistringas džiazo pianistas B. Bacharachas gimė 1928 m. gegužės 12 d. Kanzas Sityje, Misūrio valstijoje, ir studijavo kompozicijos meną keliuose Amerikos universitetuose. Po karinės tarnybos jį pasamdė Marlene Dietrich savo gastrolių muzikos vadovu ir aranžuotoju.

1957 m. jis susipažino su tekstų autoriumi Halu Davidu, mirusiu 2012 m., jų bendradarbiavimas buvo vienas sėkmingiausių muzikos pramonėje.

Burtas Bacharachas ir Elvis Costello / AP nuotr.

Po ketverių metų per įrašų sesiją jie atrado jauną choro dainininkę Dionne Warwick, tapusią jų standartų atlikėja. 1962–1968 m. jie parašė 15 kūrinių, patekusių į Amerikos 40 geriausių dainų sąrašą.

Dainų kūrėjų duetas sulaukė ir Holivudo pripažinimo. 1970 m. jiedu pelnė du „Oskarus“ už muziką filmui „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ ir originalią dainą „Raindrops Keep Fallin' on My Head“.

Burtas Bacharachas / AP nuotr.

1973 m. tarp abiejų kūrėjų kilo finansinis ginčas. Dešimt metų jie kalbėjosi tik per teisininkus ir daugiau niekada kartu nedirbo.