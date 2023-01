Amerikiečių superžvaigždė Madonna paskelbė apie naujas pasaulines gastroles. Per koncertinį turą „Celebration Tour“ ji ketina pasirodyti 35 pasaulio miestuose, kur atliks didžiausius savo praėjusių 40 metų hitus, antradienį savo portale pranešė atlikėja.

Gastrolės turėtų prasidėti liepos 15 dieną Kanados Vankuverio mieste. Tada Madonna keliaus po JAV, o rudenį atvyks į Europą.

„Nekantrauju atrasti kuo daugiau dainų – su viltimi savo gerbėjams pasiūlyti tokį šou, kurio jie laukė“, – pranešime cituojama Madonna.

Madonna yra viena didžiausių pastarųjų dešimtmečių popžvaigždžių. Ji, be kita ko, yra išleidusi 14 studijinių albumų ir laimėjusi septynias „Grammy“ statulėles. Be to, ji yra sukūrusi vaidmenų filmuose.