Mirė JAV muzikos žvaigždė, grupės „The Pointer Sisters“ dainininkė Anita Pointer

Muzikos pasaulis gedi paskutinę 2022-ųjų dieną mirusios JAV grupės „The Pointer Sisters“ įkūrėjos Anitos Pointer.

Kaip skelbia CNN ir kiti didieji žiniasklaidos kanalai, žinią apie 74-erių dainininkės mirtį patvirtino jos atstovas spaudai.

Anot jo, A. Pointer šeštadienį mirė savo namuose Los Andžele, apsupta šeimos narių. Mirties priežastis – vėžys.

Tragiškas sutapimas – 2003-aisiais nuo vėžio mirė vienintelė dainininkės dukra Jada Pointer, kuriai buvo 37-eri. Mirus dukrai, A. Pointer užaugino savo anūkę.

Grupę „The Pointer Sisters“ A. Pointer subūrė su trimis seserimis – dainuoti kartu jos pradėjo Kalifornijos bažnyčioje, kurios pastorius buvo jų tėvas.

1973-aisiais grupė išleido debiutinį albumą, kuriame skambėjo popmuzikos, soulo, ritmenbliuzo derinys.

Grupė, kurios dainų tekstuose netrūko ir socialinių akcentų, pagarsėjo hitais „Jump (For My Love“, „Fire“, „He‘s So Shy“, „Yes We Can“, „Fairytale“.

Pastaroji daina 1975-aisiais pelnė „Grammy“ apdovanojimą už geriausią kantri muzikos vokalinį atlikimą. Kaip pažymi BBC, Tai – gana reta afroamerikiečių pergalė kantri muzikos kategorijose, kuriose dažniausiai dominuoja baltaodžiai atlikėjai.

1979-aisiais grupę palikus vokalistei Bonnie Pointer, likusios trys seserys tęsė karjerą ir pasuko į modernesnį popmuzikos skambesį.

„The Pointer Sisters“ populiarumas neišblėso visą devintąjį dešimtmetį, kintančia sudėtimi grupė karjerą tęsė iki šių dienų.

Iš viso grupė pelnė tris „Grammy“ apdovanojimus ir dar 1994-aisiais buvo įamžinta Holivudo šlovės alėjoje.

2006-aisiais jauniausia grupės narė June Pointer mirė nuo vėžio. 2020-aisiais nuo kepenų cirozės mirė buvusi pagrindinė grupės vokalistė Bonnie Pointer.