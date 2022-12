Balso ir violončelių burtai: į neįprastą atlikėjos Imany koncertą Vilniuje netilpo visi norintieji

Prancūzijos dainininkė Imany Lietuvoje gali pasijusti kaip tikra žvaigždė. Penktadienio vakarą Vilniaus salėje „Compensa“ įvyko jos koncertas, į kurį dar iš anksto buvo išgraibstyti visi bilietai.

Tokia pati padėtis – Palangoje, kur Imany koncertuos šį šeštadienį. Artėjant pasirodymams, internete sklido pražiopsojusių galimybę klausytojų prašymai parduoti bilietus „iš antrų rankų“, tačiau norinčių juos perleisti buvo nelengva rasti.

Iš Komorų salų Indijos vandenyne kilusi 43-ejų Prancūzijos žvaigždė Imany Lietuvos publiką jau pažįsta neblogai – pirmą sykį čia lankėsi beveik prieš dešimtmetį, o šįkart sugrįžo po penkerių metų pertraukos.

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

Nadia Mladjao (toks tikrasis Imany vardas) išgarsėjo 2011 metais, kai išleido debiutinį albumą „The Shape Of A Broken Heart“. Iki tol modelio karjerą dariusi atlikėja vėliau prisipažino, jog patyrė daug sunkių akimirkų ir seksizmo – kaip pati sakė, iš prodiuserių tekdavo išgirsti ir tokias nesąmones, jog esą ji per graži, kad dainuotų liūdnas dainas. Tačiau visus iššūkius įveikusi atlikėja išpopuliarėjo, atlikdama muziką, kurioje yra daug soulo ir bliuzo elementų.

Hitais „You Will Never Know“ ir „Don‘t Be So Shy“ visoje Europoje išgarsėjusi, tris albumus išleidusi artistė – savito balso savininkė. Jos dainų tekstai dažnai sukasi apie santykius ir širdgėlą – ir net jei kritikai kartais pastebi, jog koncertuose ji dažnai nežiba idealiu intonavimu, norinčių klausytis yra per akis.

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

Prie populiarumo prisidėjo ir tai, jog daugelis Imany dainų turi šokiams skirtas versijas, kuriamas garsių didžėjų ir prodiuserių. Pavyzdžiui, kūrinį „Don‘t Be So Shy“ į viso pasaulio šokių aikšteles „išnešė“ rusų duetas „Filatov & Karas”.

Šįkart Imany koncertas – smarkiai kitoks nei ankstesni. Į Lietuvą ji atvyko su išskirtiniu naujausiu projektu „Voodoo Cello“, kuriame neįprastai atlieka Madonnos, Edo Sheerano ir kitų pasaulio žvaigždžių dainas.

„Norėjau sukurti šou, teatrališką pasirodymą. Kuriame atlikčiau kitų atlikėjų dainas, pritariant aštuonioms violončelėms. Pati aranžavau muziką, režisavau pasirodymą. Mano leidykla pasakė – tai geras sumanymas, įrašykime ir albumą (jis pasirodė pernai – Red.).

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

Man tiesiog labai patinka violončelės. Gal praėjusiame gyvenime buvau violončelė, nežinau.

Po antrųjų savo gastrolių jaučiausi perdegusi – ir fiziškai, ir psichologiškai. Norėjau sugrįžti su projektu, kuris būtų naujas ir džiuginantis. Violončelė – mano mėgstamiausias instrumentas, tuo pačiu ir labai paslaptingas. Nors jis – senovinis ir akustinis, su juo gali nuveikti ką tik nori. Ir pati mintis – kurti be jokių apribojimų – man pasirodė labai patraukli“, - LRT.lt pasakojo dainininkė.

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

Į sceną su specialiai šiam projektui suburta violončelininkų trupe žengusi dainininkė buvo pasitikta triukšmingais plojimais. Jie netilo ir po pasirodymo – akivaizdu, kad atlikėjos idėja lietuviams patiko.

„Tai nėra tipiškas koncertas. Nenorėjau tiesiog pasirodymo, kuriame aš dainuoju, o violončelininkai ramiai sėdi. Tai – tiesiog ne man. Norėjau, kad koncertas būtų teatrališkas, traukiantis dėmesį. Todėl paklausiau jų, kas būtų, jei jie grotų atsistoję, šokdami, vaikščiodami. Iš pradžių jie sutriko ir pasakė – oi ne, Imany, violončele grojama atsisėdus.

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

Bet aš pasakiau – o gal pabandom? Tad dabar jie groja stovėdami, šokdami, bėgiodami. Pasamdėme du puikius choreografus, kurie padėjo paruošti koncertą.

Muzikantams tai – lyg mažytė revoliucija. Sakyčiau, jei turėjo išmokti susilieti su savo instrumentu. Tai – nelengva. Kai kurie iš jų groja 40 metų, visą laiką sėdėdami. O aš paprašiau jų, kad grotų stovėdami, judėdami. Ir dar kad gerai grotų“, - juokėsi Imany.

Roko grupės „Imagine Dragons“ hitas „Believer“, viena žymiausių Madonnos dainų „Like A Prayer“, nepamirštamas 80-ųjų žvaigždės Black hitas „Wonderful Life“ ir net jau kiek primiršto, bet pasaulyje prieš porą dešimtmečių sensacija tapusio rusių dueto „t.A.T.u.“ daina „All The Things She Said“. Dainų pasirinkimas šiame Imany projekte, švelniai tariant, yra kiek eklektiškas.

Tačiau dainininkė, į pasirodymą įtraukusi ir savo pačios kūrinių, teigė, kad būtent toks ir yra „Voodoo Cello“ sumanymas – nustebinti ir padėti pažvelgti į muziką kitomis akimis.

„Visi mano albumai buvo skirtingi. Pirmasis – labai atviras, jo dainomis stengiausi išgydyti savo sudužusią širdį. Antruoju norėjau papasakoti pasauliui, kas esu, kokios mano vertybės. O štai naujausias, trečiasis, yra pats asmeniškiausias. Nors jame dainuoju kitų žmonių dainas. Bet jas atlieku taip, kad jos apie mane pasako daug daugiau, nei ankstesni mano įrašai.

Kai kurios iš tų dainų yra vienos mano mėgstamiausių. Pavyzdžiui, Bonnie Tyler daina „Total Eclipse of The Heart“ – dievinu tą dainą nuo vaikystės, pamenu, kaip eidavau į parduotuvę duonos ir dainuodavau ją, nors nesuprasdavau nė vieno žodžio.

Norėjau pasirinkti stiprias dainas. Melodijos, teksto požiūriu. Ir jos turėjo tikti mano balsui. Kai kurios dainos, kurias norėjau atlikti, tiesiog man netiko, netiko mano vokalui, dainavimo manierai. Taigi, girdite dainas, kurias mėgstu, o taip pat tokias, kurios šį bei tą pasako apie mane.

Pavyzdžiui, „t.A.T.u.“ daina – jos skambesys juk yra labai elektroninis. Žinojau, kad kai ją atliksiu su violončelėmis, sulauksiu žmonių dėmesio“, - LRT.lt pasakojo Imany.

Jos interviu LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ galite pamatyti čia:

Naujasis jos šou rengiamas ir didžiulėse salėse, ir festivaliuose po atviru dangumi. Penktadienio vakarui pasirinkta „Compensa“ salė atrodė optimali – ne per maža, bet ir ne per didelė, kad paskęstų dainininkės judesiais, mimika perteikiamos emocijos.

Koncerto ir albumo pavadinimas lietuviškai reiškia „vudu violončelė“. Dėl violončelių viskas aišku, o štai kuo čia dėtas „vudu“ – mįslinga, su burtais susijusi afrikiečių religija?

Imany koncertas Vilniuje / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

„Kai pradėjau ruošti šį projektą, supratau, kad galimybės – neribotos. Albume, kaip ir koncertuose, nėra jokių kitų instrumentų – tik violončelės. Nors kartais skamba, lyg būtų grojama vargonais ar elektrine gitara, o kartais net atrodo, kad violončelėse yra įkalinti balsai. Ar net būgnai.

Supratau, kad instrumentuose tarsi yra uždarytos sielos, laukiančios, kol jas išleis. Kad šie instrumentai – stebuklingi. Ieškojau pavadinimo, kuris tai atspindėtų. Ir „Voodoo Vello“ skamba panašiai kaip Jimi Hendrixo kūrinio „Vudu Čail“ pavadinimas. Pagalvojau – o, gerai.

Taip atsirado mintis apie vudu. Pradėjau gilintis, studijuoti šią Vakarų Afrikos religiją. Kuri yra ne mano, tačiau labai įdomi, ją gaubia daug paslapčių. Taip sukūriau temą savo pasirodymui. Šiame koncerte esu tarsi vudu žynė, kuri pasakoja istoriją, apsupta aštuonių sielų, įkalintų muzikos instrumentuose“, – koncerto idėją aiškino dainininkė.

Lietuvių meilės ir dėmesio jūroje penktadienio vakarą išsimaudžiusi atlikėja galėjo jaustis rami – jos sukurti burtai tikrai veikia, o po tokio anšlago ji neabejotinai į mūsų šalį dar bus kviečiama ne sykį.

Juolab kad jos galvoje jau pamažu gimsta naujos programos kontūrai, o priverstinė pertrauka dėl pandemijos leido sutelkti mintis ir pailsėti.

„2017-aisiais pagimdžiau antrąjį vaiką. Kadangi jaučiausi perdegusi po labai intensyvių gastrolių, nusprendžiau skirti laiko poilsiui, leisti jį su šeima. Man tai buvo puiki proga skirti laiko vaikams.

Aš net ilgiuosi to laikotarpio, kai prasidėjo pandemija – turėjau galimybę kasdien matyti savo vaikus, žaisti su jais, kalbėtis. Žinote, paprastai laisvo laiko visiškai nebūna – prodiuseriai spaudžia, slegia nustatyti terminai. O dabar viso to nebuvo. Ramiai sukūriau naują projektą, buvau su savo vyru ir kūdikiu. Jaučiausi, lyg man būtų pasisekę.

Šiuo metu pasaulyje – labai neramu. Bet pasaulis agresyvumo ir blogio kryptimi ėjo jau daug metų. Kažkodėl turi nutikti pandemijos, karai, kad prabustume. Manau, menininko darbas – pasakoti apie laikmetį, kuriame gyvename. Tai įkvepia, pasakoti apie pasaulį per savo meną. Mano nuomone, bet kuri situacija, kuri atrodo labai sudėtinga, tuo pačiu yra ir galimybė“, - LRT sakė viešnagę Lietuvoje pradėjusi dainininkė.